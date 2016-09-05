7 أفكار مبتكرة لتصميم حديقة في منزلك

بعض الزوايا في المنزل قد تشكل عبئًا عند البدء في وضع لمسات التصميم الداخلي، حيث تصبح مصدر حيرة لعدم القدرة على تحديد قطع الأثاث المناسبة لشغلها، تخلص من هذا الازعاج وفقط استغلها لتصميم ركن أخضر كذلك الذي في الصورة.

بالطبع لن تستطيع الحفر داخل المنزل، لذلك عليك بالاستعانة بقصاري الزرع، وانتقاء الفريد منها، وتحديد أنواع المزروعات المفضلة، ومن ثم ترتيبها داخل مربع أو مستطيل وربما مثلث! مع وضع قطع من الصخور لتزيينها.