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7 أفكار مبتكرة لتصميم حديقة في منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Showroom Love Tiles 2015- Espaço residencial, Rita Glória Interior Design unipessoal LDA Rita Glória Interior Design unipessoal LDA مساحات تجارية
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إن كنت من عشاق المساحات الخضراء، وتتمنى الحصول على حديقة خاصة في منزلك، ولكنك لا تستطيع تحديد التصميم والمكان المناسب لتطبيقها، فسوف تجد الحل هنا في هذا المقال، حيث جمعنا لكم 7 تصميمات تجسد أفكار إبداعية ومبتكرة لإيجاد المساحة المناسبة في المنزل من أجل تصميم حديقة حديثة رائعة، فقط أختر التصميم المناسب لمنزلك، وابدأ في التنفيذ.

1. استغلال أحد الجدران

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS بيت زجاجي
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

يمكنك استغلال أحد جدران المنزل لتصميم حديقة عمودية، داخل كابينة زجاجية، فقط كل ما تحتاجه هو بضعة ألواح من الزجاج، وبعض من الحصى الأبيض لتزيين الأرضية وإعطاء مظهر جمالي، إضافة إلى اثنين أو ثلاثة من قصاري الزرع المميزة التصميم، ومن ثم عليك باختيار نوعك المفضل من المزروعات.

الإضاءة تضفي لمسة أنيقة

Showroom Love Tiles 2015- Espaço residencial, Rita Glória Interior Design unipessoal LDA Rita Glória Interior Design unipessoal LDA مساحات تجارية صالات عرض
Rita Glória Interior Design unipessoal LDA

Rita Glória Interior Design unipessoal LDA
Rita Glória Interior Design unipessoal LDA
Rita Glória Interior Design unipessoal LDA

نموذج آخر لتصميم الحديقة أمام أحد الجدران غير المستغلة، مع تضمين بعض الإضاءات الخفية في الجدار، لإضفاء لمسة أنيقة على التصميم، وربما تتحول إلى رومانسية ليلًا، مع خفض أضواء الغرفة.

2. مكان مكشوف

The Running Wall Residence, LIJO.RENY.architects LIJO.RENY.architects منازل
LIJO.RENY.architects

The Running Wall Residence

LIJO.RENY.architects
LIJO.RENY.architects
LIJO.RENY.architects

إن كنت تريد زراعة النباتات خطوة بخطوة من البداية، فعليك بالانتباه إلى حقيقة أن النباتات تحتاج إلى الضوء حتى تنمو، وتحتاج إلى المياه أيضًا، لذلك اختر مكانًا مكشوفًا في منزلك، ربما الشرفة، أو الفناء الخارجي، وابدأ في حفر حفرة عميقة لوضع البذور، ومن ثم اهتم بالشكل الجمالي، وأحط حوض الزرع ببعض من الحجارة البيضاء، أو سور أسمنتي، وقم بطلائه بلونك المفضل.

3. استغل الزوايا

Jardins Naturais, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo بيت زجاجي
Junia Lobo Paisagismo

Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo

بعض الزوايا في المنزل قد تشكل عبئًا عند البدء في وضع لمسات التصميم الداخلي، حيث تصبح مصدر حيرة لعدم القدرة على تحديد قطع الأثاث المناسبة لشغلها، تخلص من هذا الازعاج وفقط استغلها لتصميم ركن أخضر كذلك الذي في الصورة.

بالطبع لن تستطيع الحفر داخل المنزل، لذلك عليك بالاستعانة بقصاري الزرع، وانتقاء الفريد منها، وتحديد أنواع المزروعات المفضلة، ومن ثم ترتيبها داخل مربع أو مستطيل وربما مثلث! مع وضع قطع من الصخور لتزيينها.

4. جانب المدخل

Jardín japonés para tortugas en Alicante., David Jiménez. Arquitectura y paisaje David Jiménez. Arquitectura y paisaje حديقة
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

إذا كان منزلك يتمتع بمدخل كبير وفسيح، فأنت لست بحاجة إلى فناء خارجي أو حتى شرفة، يمكنك استغلال أحد جوانب المدخل لإبهار الزائرين، وتحقيق أمنيتك بامتلاك مساحة خضراء خاصة بك، خاصة وإن كان منزلك ذو طابقين ويتمتع بارتفاع مناسب، يمكنك أن تضيف بعض النخيل الصغير مع توفير مصدر إضاءة مناسب لنمو النباتات، كما أنه بإمكانك استخدام جذوع الاشجار الصناعية لإضفاء لمسة مميزة على حديقتك، وتزيينها بالحجارة.

5. المساحة المحيطة بالدرج

Home sweet home, Grupo HC Grupo HC الممر الحديث، المدخل و الدرج
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

دائمًا ما تكون هناك مساحة غير مستغلة عند الدرج، لما لا تصنع حديقتك فيها! فقط بضعة أحجار للأرضية، وربما تغليفها بلوح من الزجاج كصوبة زجاجية، ومن ثم وضع النباتات التي تفضلها لتزيين منزلك.

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6. استغلال السقف المرتفع أو المكشوف

N14, aaestudio aaestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

في نموذج آخر لاستغلال المساحة الجانبية للدرج، يمكن استغلال المساحة الفارغة من السقف، لوضع بعض النباتات الطويلة، مثل الأشجار أو النخيل المتوسط، فيما أحيطت المساحة المزروعة بذات الخامة المصنع منها الدرج.

7. ازرع خلف الكراسي!

Zeitgemässe Innenraumbegrünung , BAUMHAUS GmbH Raumbegrünung Pflanzenpflege BAUMHAUS GmbH Raumbegrünung Pflanzenpflege مساحات تجارية مواد مُصنعة White شركات
BAUMHAUS GmbH Raumbegrünung Pflanzenpflege

BAUMHAUS GmbH Raumbegrünung Pflanzenpflege
BAUMHAUS GmbH Raumbegrünung Pflanzenpflege
BAUMHAUS GmbH Raumbegrünung Pflanzenpflege

لما لا تحيط أثاثك بالزرع! نعم فقط كل ما تحتاجه هو أن تصمم محيط يتضمن أثاثك وجزء خاص بالزرع، تمامًا كما في الصورة، وبذلك انت لست بحاجة إلى أية مساحة إضافية، بل إنك سوف تضفي على منزلك مظهرًا فريدًأ ومتميزًا، كما أنك ستحقق أمنتيك بتصميم حديقة في منزلك.

لمزيد من النصائح لتصميمات الحدائق، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 5 حدائق صغيرة داخل منزلك.

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