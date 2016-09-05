7 أفكار مبتكرة لتصميم حديقة في منزلك

إن كنت من عشاق المساحات الخضراء، وتتمنى الحصول على حديقة خاصة في منزلك، ولكنك لا تستطيع تحديد التصميم والمكان المناسب لتطبيقها، فسوف تجد الحل هنا في هذا المقال، حيث جمعنا لكم 7 تصميمات تجسد أفكار إبداعية ومبتكرة لإيجاد المساحة المناسبة في المنزل من أجل تصميم حديقة حديثة رائعة، فقط أختر التصميم المناسب لمنزلك، وابدأ في التنفيذ.
يمكنك استغلال أحد جدران المنزل لتصميم حديقة عمودية، داخل كابينة زجاجية، فقط كل ما تحتاجه هو بضعة ألواح من الزجاج، وبعض من الحصى الأبيض لتزيين الأرضية وإعطاء مظهر جمالي، إضافة إلى اثنين أو ثلاثة من قصاري الزرع المميزة التصميم، ومن ثم عليك باختيار نوعك المفضل من المزروعات.
نموذج آخر لتصميم الحديقة أمام أحد الجدران غير المستغلة، مع تضمين بعض الإضاءات الخفية في الجدار، لإضفاء لمسة أنيقة على التصميم، وربما تتحول إلى رومانسية ليلًا، مع خفض أضواء الغرفة.
إن كنت تريد زراعة النباتات خطوة بخطوة من البداية، فعليك بالانتباه إلى حقيقة أن النباتات تحتاج إلى الضوء حتى تنمو، وتحتاج إلى المياه أيضًا، لذلك اختر مكانًا مكشوفًا في منزلك، ربما الشرفة، أو الفناء الخارجي، وابدأ في حفر حفرة عميقة لوضع البذور، ومن ثم اهتم بالشكل الجمالي، وأحط حوض الزرع ببعض من الحجارة البيضاء، أو سور أسمنتي، وقم بطلائه بلونك المفضل.
بعض الزوايا في المنزل قد تشكل عبئًا عند البدء في وضع لمسات التصميم الداخلي، حيث تصبح مصدر حيرة لعدم القدرة على تحديد قطع الأثاث المناسبة لشغلها، تخلص من هذا الازعاج وفقط استغلها لتصميم ركن أخضر كذلك الذي في الصورة.
بالطبع لن تستطيع الحفر داخل المنزل، لذلك عليك بالاستعانة بقصاري الزرع، وانتقاء الفريد منها، وتحديد أنواع المزروعات المفضلة، ومن ثم ترتيبها داخل مربع أو مستطيل وربما مثلث! مع وضع قطع من الصخور لتزيينها.
إذا كان منزلك يتمتع بمدخل كبير وفسيح، فأنت لست بحاجة إلى فناء خارجي أو حتى شرفة، يمكنك استغلال أحد جوانب المدخل لإبهار الزائرين، وتحقيق أمنيتك بامتلاك مساحة خضراء خاصة بك، خاصة وإن كان منزلك ذو طابقين ويتمتع بارتفاع مناسب، يمكنك أن تضيف بعض النخيل الصغير مع توفير مصدر إضاءة مناسب لنمو النباتات، كما أنه بإمكانك استخدام جذوع الاشجار الصناعية لإضفاء لمسة مميزة على حديقتك، وتزيينها بالحجارة.
دائمًا ما تكون هناك مساحة غير مستغلة عند الدرج، لما لا تصنع حديقتك فيها! فقط بضعة أحجار للأرضية، وربما تغليفها بلوح من الزجاج كصوبة زجاجية، ومن ثم وضع النباتات التي تفضلها لتزيين منزلك.
في نموذج آخر لاستغلال المساحة الجانبية للدرج، يمكن استغلال المساحة الفارغة من السقف، لوضع بعض النباتات الطويلة، مثل الأشجار أو النخيل المتوسط، فيما أحيطت المساحة المزروعة بذات الخامة المصنع منها الدرج.
لما لا تحيط أثاثك بالزرع! نعم فقط كل ما تحتاجه هو أن تصمم محيط يتضمن أثاثك وجزء خاص بالزرع، تمامًا كما في الصورة، وبذلك انت لست بحاجة إلى أية مساحة إضافية، بل إنك سوف تضفي على منزلك مظهرًا فريدًأ ومتميزًا، كما أنك ستحقق أمنتيك بتصميم حديقة في منزلك.
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