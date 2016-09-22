الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 أفكار لإحياء مطبخك بالنباتات

shereen gouda shereen gouda
CASA DECOR 2016 - COCINAS, Kalaspy Kalaspy مطبخ
Loading admin actions …

إذا كنت من محبي الطبيعة والمساحات الخارجية فلما لا تدخل عناصرالطبيعة في بيتك؟ تأثير النباتات على طابع المنزل سحري من حيث الطاقة الإيجابية والبعد الجمالي المضاف، فالنباتات تعد من أهم الأكسسوارات المنزلية. تواجد النباتات في منزلك سيكون من أكبر القرارات التي لن تندم عليها أبداً بالرغم من أحتياجها لبعض المتابعة والأهتمام. من بين كل الغرف التي يمكنك وضع النباتات فيها يكون المطبخ هو الأكثر أحتياج لمثل هذه الأضافة لأن المطبخ مكان للأبتكار والنباتات من أكثر المحفزات لهذه المهارة، أيضاً يكون الالمطبخ مفعم بالحيوية من ما يصنع مهمة الطبخ الروتينية إلى عادة يومية ممتعة. جئنا لكم ب10 من الأفكار المختلفة لكيفية أعادة الحياة لمطبخك بأضافة النباتات كي يلائم الوظائف والشخصيات المختلفة. لنبدأ معاً التعرف على أبتكارات المصممين…  

1- أستغلال أحواض النباتات في وحدة فاصلة بين الفراغات

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لمن يمتلكون مساحة كبيرة في المطبخ ويتبعون الأسلوب الأمريكي في المطبخ المفتوح على غرفة العيشة فهذه النصيحة ستكون من النصائح المثالية لكم فلديكم فرصة الدمج بين الغرفتين مع خلق فاصل بصري لقليل من الخصوصية بالأستعانة بوحدة أرفف مع بعض عناصر الديكور مثل النباتات والأكسسوارات المنزلية. هذا الحل سيضيف طابع حيوي للمساحتين في آن واحد، لا تتردد في أتباعه إن كنت تنعم بمطبخ كبير و مفتوح!

2- أضافة جميلة لمطبخ صغير

Cozinha Capoeiras - Florianópolis / SC, Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa مطبخ Brown
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa

Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça – Arquitetura Criativa
Ponta Cabeça - Arquitetura Criativa

المطابخ الصغيرة في أغلب الأوقات تجلب حيرة لكيفية تصميمها بأكبر كفاءة ممكنة بأستخدام المساحة المتوفرة، وإن كنت من مثل هؤلاء وتعاني من صغر المساحة بلا شك ستظن أنك لن تتمكن من إدخال أي عنصر أضافي في المساحة الصغيرة ولكن هذا مفهوم خاطئ عند التفكير في أضافة النباتات بالتحديد فهو عنصر لا يحتاج دائماً لمساحة كبيرة أو ركن خاص. مثل هذا المطبخ يمكنك أن تصمم أرفف مزدوجة الأستخدام فمن فوقها تضع النباتات ومن أسفلها تستغل لتعليق أدوات الطبخ. ما رأيك في هذه الفكرة الذكية؟

3- حول مطبخك لمكان خلاب مستعيناً بالنباتات

CASA DECOR 2016 - COCINAS, Kalaspy Kalaspy مطبخ
Kalaspy

Kalaspy
Kalaspy
Kalaspy

يظهر لنا في هذا التصميم مدى قوة تأثير النباتات على روح المطبخ فأنتشارها في أرجاء الغرفة خلق أجواء أستوائية الطابع وجعل تعدد أنواع النباتات من المطبخ مكان ذو روح ساحرة. لك أن تتخيل أن مع هذه القوة يعد هذا الأسلوب في التصميم والديكور أقل تكلفة من أساليب أخرى كثيرة. مثل هذه التصاميم المبهرة تذكرنا بتصاميم كلاسيكي نراها في الأعمال السينمائية القيمة فقط!

4- تعدد الأختيارات في مطبخ واحد

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos مطبخ
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

يدرك الخبراء هنا مدى قوة التأثير السحري للنباتات على أي فراغ عصري لذا فقد تحول المطبخ لمجال واسع من أماكن لوضع النباتات فهي أصبحت في كل ركن حتى أنها معلقة بديلاً عن وحدات الأضاءة. تغيير شكل المطبخ كلياً بأضافة عنصر واحد مع تعدد أشكاله فقد كان مطبخ عصرياً أنيقاً ولكن يفتقد إلى كثير من الشخصية ومع مساحة خضراء لا بأس بها أعيد أحياء المطبخ بصورة مذهلة! إن كان لديك وفرة في المساحة وتريد أضافة شخصية خاصة لمطبخك عليك بأتباع هذا التصميم.

5- تناسق بين كل عناصر الديكور

CASA DECOR 2016 - COCINAS, Kalaspy Kalaspy مطبخ
Kalaspy

Kalaspy
Kalaspy
Kalaspy

لتصميم أكثر تناسق و أبداع لما لا ندمج بعض اللوحات الفنية بألوان حيوية لكي تلائم روح النباتات؟ هذا حل يضمن لك مطبخ غاية في الأناقة وهذه اللمسات البسيطة ستظهر مطبخك كأنه صمم من قبل المحترفين.

6- نباتات لغرض التزيين و الطبخ معاً

APARTAMENTO 400m2 - AV BOA VIAGEM - RECIFE/PE, ROMERO DUARTE & ARQUITETOS ROMERO DUARTE & ARQUITETOS مطبخ
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS

ROMERO DUARTE & ARQUITETOS
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS
ROMERO DUARTE & ARQUITETOS

هذا الفكرة تجمع بين الحل العملي الذي يجعل مهمة الطبخ اليومية أسهل والطابع الجمالي الذي قد يحتاجه مطبخك، في الآونة الأخيرة أصبح هذا الأسلوب متبع في كثير من مطابخ المطاعم العالمية لما فيه من أفادة للعين والطعم. متع حواسك بقليل من الروزماري والنعاع المتوفر بصفة يومية وبنكهة و رائحة طازجة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- أرفف علوية متعددة الأستخدامات

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

قد تناولنا هذا الأسلوب في التصميم عند تطرقنا للمطابخ الصغيرة و لكن هذا الحل لا يقتصر على مساحات محددة ففي إطار المطبخ الواسع هنا أستغل هذا الأسلوب في التصميم في عدة أستخدامات بديلاً عن أستخدامه للنباتات فقط، فالأرفف هنا أجمعت بين النباتات و أكسسوارات منزلية بجانب تخزين بعض أدوات المطبخ الأساسية.

8- تكامل بين النباتات والأضاءة

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

إن لم يلقى أي من هذه الأفكار أبهارك و كنت تبحث عن فكرة أكثر أبداعاً وأبهاراً سينال هذا التصميم أعجابك، فتكامل الأضاءة المخبأة تحت الأرفف مع وضع النباتات فوقها يصنع مطبخ فريداً من نوعه و كفيل بأبهار الجميع!

9- حديقة معلقة مبهرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

لحل يتناسب مع جميع أنماط وتصاميم المطابخ يمكن دائماً اللجوء إلى أحواض الزرع المعلقة على الجدار، و لهذا الحل بدائل وأشكال لا حصر لها، فالتعليق بشكل منتظم و هندسي سيجعل من مطبخك مكان أنيق أما التعليق بعشوائية بعض الشئ سيتحول مطبخ لمكان أكثر بهجة و مثير للأبتكار.

10- أعادة تدوير الورد المجفف في التزيين

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design مطبخ
Tatiana Ivanova Design

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

لمحبي أعادة أستخدام أغراض قديمة بدلاً من الأستغناء عنها يمكن أن يتم أعادة تدوير الورد المجفف كما نرى هنا في تزيين مطبخك بألوانه الجميلة.

تحول مذهل لهذا البيت الصغير!
بعد التعرف على هذه الأفكار هل تشجعت أن تقوم بتنفيذ أي منها في بيتك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً