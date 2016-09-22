10 أفكار لإحياء مطبخك بالنباتات

إذا كنت من محبي الطبيعة والمساحات الخارجية فلما لا تدخل عناصرالطبيعة في بيتك؟ تأثير النباتات على طابع المنزل سحري من حيث الطاقة الإيجابية والبعد الجمالي المضاف، فالنباتات تعد من أهم الأكسسوارات المنزلية. تواجد النباتات في منزلك سيكون من أكبر القرارات التي لن تندم عليها أبداً بالرغم من أحتياجها لبعض المتابعة والأهتمام. من بين كل الغرف التي يمكنك وضع النباتات فيها يكون المطبخ هو الأكثر أحتياج لمثل هذه الأضافة لأن المطبخ مكان للأبتكار والنباتات من أكثر المحفزات لهذه المهارة، أيضاً يكون الالمطبخ مفعم بالحيوية من ما يصنع مهمة الطبخ الروتينية إلى عادة يومية ممتعة. جئنا لكم ب10 من الأفكار المختلفة لكيفية أعادة الحياة لمطبخك بأضافة النباتات كي يلائم الوظائف والشخصيات المختلفة. لنبدأ معاً التعرف على أبتكارات المصممين…