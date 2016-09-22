10 أفكار لإحياء مطبخك بالنباتات

إذا كنت من محبي الطبيعة والمساحات الخارجية فلما لا تدخل عناصرالطبيعة في بيتك؟ تأثير النباتات على طابع المنزل سحري من حيث الطاقة الإيجابية والبعد الجمالي المضاف، فالنباتات تعد من أهم الأكسسوارات المنزلية. تواجد النباتات في منزلك سيكون من أكبر القرارات التي لن تندم عليها أبداً بالرغم من أحتياجها لبعض المتابعة والأهتمام. من بين كل الغرف التي يمكنك وضع النباتات فيها يكون المطبخ هو الأكثر أحتياج لمثل هذه الأضافة لأن المطبخ مكان للأبتكار والنباتات من أكثر المحفزات لهذه المهارة، أيضاً يكون الالمطبخ مفعم بالحيوية من ما يصنع مهمة الطبخ الروتينية إلى عادة يومية ممتعة. جئنا لكم ب10 من الأفكار المختلفة لكيفية أعادة الحياة لمطبخك بأضافة النباتات كي يلائم الوظائف والشخصيات المختلفة. لنبدأ معاً التعرف على أبتكارات المصممين…
لمن يمتلكون مساحة كبيرة في المطبخ ويتبعون الأسلوب الأمريكي في المطبخ المفتوح على غرفة العيشة فهذه النصيحة ستكون من النصائح المثالية لكم فلديكم فرصة الدمج بين الغرفتين مع خلق فاصل بصري لقليل من الخصوصية بالأستعانة بوحدة أرفف مع بعض عناصر الديكور مثل النباتات والأكسسوارات المنزلية. هذا الحل سيضيف طابع حيوي للمساحتين في آن واحد، لا تتردد في أتباعه إن كنت تنعم بمطبخ كبير و مفتوح!
المطابخ الصغيرة في أغلب الأوقات تجلب حيرة لكيفية تصميمها بأكبر كفاءة ممكنة بأستخدام المساحة المتوفرة، وإن كنت من مثل هؤلاء وتعاني من صغر المساحة بلا شك ستظن أنك لن تتمكن من إدخال أي عنصر أضافي في المساحة الصغيرة ولكن هذا مفهوم خاطئ عند التفكير في أضافة النباتات بالتحديد فهو عنصر لا يحتاج دائماً لمساحة كبيرة أو ركن خاص. مثل هذا المطبخ يمكنك أن تصمم أرفف مزدوجة الأستخدام فمن فوقها تضع النباتات ومن أسفلها تستغل لتعليق أدوات الطبخ. ما رأيك في هذه الفكرة الذكية؟
يظهر لنا في هذا التصميم مدى قوة تأثير النباتات على روح المطبخ فأنتشارها في أرجاء الغرفة خلق أجواء أستوائية الطابع وجعل تعدد أنواع النباتات من المطبخ مكان ذو روح ساحرة. لك أن تتخيل أن مع هذه القوة يعد هذا الأسلوب في التصميم والديكور أقل تكلفة من أساليب أخرى كثيرة. مثل هذه التصاميم المبهرة تذكرنا بتصاميم كلاسيكي نراها في الأعمال السينمائية القيمة فقط!
يدرك الخبراء هنا مدى قوة التأثير السحري للنباتات على أي فراغ عصري لذا فقد تحول المطبخ لمجال واسع من أماكن لوضع النباتات فهي أصبحت في كل ركن حتى أنها معلقة بديلاً عن وحدات الأضاءة. تغيير شكل المطبخ كلياً بأضافة عنصر واحد مع تعدد أشكاله فقد كان مطبخ عصرياً أنيقاً ولكن يفتقد إلى كثير من الشخصية ومع مساحة خضراء لا بأس بها أعيد أحياء المطبخ بصورة مذهلة! إن كان لديك وفرة في المساحة وتريد أضافة شخصية خاصة لمطبخك عليك بأتباع هذا التصميم.
لتصميم أكثر تناسق و أبداع لما لا ندمج بعض اللوحات الفنية بألوان حيوية لكي تلائم روح النباتات؟ هذا حل يضمن لك مطبخ غاية في الأناقة وهذه اللمسات البسيطة ستظهر مطبخك كأنه صمم من قبل المحترفين.
هذا الفكرة تجمع بين الحل العملي الذي يجعل مهمة الطبخ اليومية أسهل والطابع الجمالي الذي قد يحتاجه مطبخك، في الآونة الأخيرة أصبح هذا الأسلوب متبع في كثير من مطابخ المطاعم العالمية لما فيه من أفادة للعين والطعم. متع حواسك بقليل من الروزماري والنعاع المتوفر بصفة يومية وبنكهة و رائحة طازجة.
قد تناولنا هذا الأسلوب في التصميم عند تطرقنا للمطابخ الصغيرة و لكن هذا الحل لا يقتصر على مساحات محددة ففي إطار المطبخ الواسع هنا أستغل هذا الأسلوب في التصميم في عدة أستخدامات بديلاً عن أستخدامه للنباتات فقط، فالأرفف هنا أجمعت بين النباتات و أكسسوارات منزلية بجانب تخزين بعض أدوات المطبخ الأساسية.
إن لم يلقى أي من هذه الأفكار أبهارك و كنت تبحث عن فكرة أكثر أبداعاً وأبهاراً سينال هذا التصميم أعجابك، فتكامل الأضاءة المخبأة تحت الأرفف مع وضع النباتات فوقها يصنع مطبخ فريداً من نوعه و كفيل بأبهار الجميع!
لحل يتناسب مع جميع أنماط وتصاميم المطابخ يمكن دائماً اللجوء إلى أحواض الزرع المعلقة على الجدار، و لهذا الحل بدائل وأشكال لا حصر لها، فالتعليق بشكل منتظم و هندسي سيجعل من مطبخك مكان أنيق أما التعليق بعشوائية بعض الشئ سيتحول مطبخ لمكان أكثر بهجة و مثير للأبتكار.
لمحبي أعادة أستخدام أغراض قديمة بدلاً من الأستغناء عنها يمكن أن يتم أعادة تدوير الورد المجفف كما نرى هنا في تزيين مطبخك بألوانه الجميلة.