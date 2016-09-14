10 أفكار لحمام عصري مميز

لاشك أن الحمام يعتبر من أهم الفراغات في المنزل إن لم يكن أهمهم، فهو الفراغ الذي يستخدمه أهل المنزل يوميًا وأكثر من مرة، لذا فإن اختيار التصميم المناسب ذو الشكل العصري والعملي هامًا جدًا لجميع مستخدمي المنزل ولزائريهم أيضًا.

واليوم سنعرض عليكم 10 أفكار لتصاميم حمامات على الطراز العصري بالذات لما له من تفضيل واستحسان في الآونة الآخيرة.. فإن أصحاب المنازل والمصممين يفضلون الحمام العصري عن الحمام الكلاسيكي متى أمكنهم تنفيذه في المنزل دون الحيد عن الجو العام المتبع في طراز المنزل، وأني توافرت الفرصة لتنفيذ الحمام على الطريقة العصرية العملية فإنه يكون الاختيار الأول ..فهيا بنا لنرى تنوع هذه التصاميم ومدى ملائمتها للبيت الحديث: