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10 أفكار لحمام عصري مميز

آية علم الدين آية علم الدين
Oriental Chic, Viterbo Interior design Viterbo Interior design حمام
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لاشك أن الحمام يعتبر من أهم الفراغات في المنزل إن لم يكن أهمهم، فهو الفراغ الذي يستخدمه أهل المنزل يوميًا وأكثر من مرة، لذا فإن اختيار التصميم المناسب ذو الشكل العصري والعملي هامًا جدًا لجميع مستخدمي المنزل ولزائريهم أيضًا.

واليوم سنعرض عليكم 10 أفكار لتصاميم حمامات على الطراز العصري بالذات لما له من تفضيل واستحسان في الآونة الآخيرة.. فإن أصحاب المنازل والمصممين يفضلون الحمام العصري عن الحمام الكلاسيكي متى أمكنهم تنفيذه في المنزل دون الحيد عن الجو العام المتبع في طراز المنزل، وأني توافرت الفرصة لتنفيذ الحمام على الطريقة العصرية العملية فإنه يكون الاختيار الأول ..فهيا بنا لنرى تنوع هذه التصاميم ومدى ملائمتها للبيت الحديث:

1- استغلال التكنولوجيا مع التصميم المميز

Kids Bathroom Viterbo Interior design حمام
Viterbo Interior design

Kids Bathroom

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

تسمى الألوان الصناعية ولكن التصميم هو ما يؤكد هذه الفكرة المميزة عن طريق توظيفها في الفراغ بشكل جيد، فهنا مثلًا استخدمها المصممون بشكل جذاب عن طريق وضعها كخطوط طولية متوازية مع فواصل من الأبيض كعامل مشترك معبر عن العصرية والتطور ومع قاعدة أحواض برتقالية اللون أخاذة وأحواض دائرية جميلة وقد أكمل الديكور المبهر هذه الأزهار المنزلية التي وزعت بعناية على قاعدة الأحواض.

2- الأبيض ملك العصرية

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

الأبيض..ذلك اللون السحري العصري هو ملك الألوان والمعبر الأكبر عن العصرية، فهو اللون الذي يتلائم مع كل الألوان وحتى وحده يضفي لمحة من العصرية على التصميم.

وكما نرى في هذا الحمام، فالمصمم قد اختار اللون الأبيض لكل العناصر ولكن مع استخدام السيراميك ذو التشكيل الحجري مع وضعه على ارتفاع حوالي متر و20 سم ثم وضع بعض إطارات الصور والأشكال الجمالية ومع الكوة المحفورة في الحائط كشكل ديكوري مميز رائع.

3- الألوان الجذابة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

واحدة من أساليب التعبير عن العصرية في التصميم هي استخدام الألوان الفاقعة المبهجة بشكل متداخل كما نري في هذا الحمام الذي استخدم المصمم فيه الألوان الأساسية بشكل بارز في هيئة دوائر على أحد الحوائط مع استخدام اللون الوردي الهادئ على بقية الحوائط مع السيراميك الأبيض والحوض والمرحاض الأبيض فأعطى الحمام شكل معبر عن التكنولوجيا والعصرية.

4- المرايا المميزة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يمكننا أيضًا أن نضع أحد العناصر في الحمام بتصميم مميز كعنصر جذب في التصميم مثل المرايا ذات الإطار الفضي العريض ذو الزخارف العصرية والتي أكمل جمالها هذا التكامل بينها وبين اللون الأسود لقاعدة الحوض و الأبيض الناصع للأحواض نفسها ، فجميعها ألوان عصرية ولكن بتصميم جذاب وأنيق.

5- الألوان الهادئة

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

التصميم العصري ليس دائمًا معادلًا للصخب ولكن أحيانًا يستخدم فيه الألوان الهادئة والعناصر التي تبعث على الطمأنينة والراحة في المنزل، فكما نرى هذا الحمام الهادئ العصري اعتمد المصممون فيه على الشكل الجمالي الظاهر من الفتحات المطل عليها الحمام وأكملوا التصميم الداخلي بوحي من الخارج.

فنرى أنهم استخدموا الألوان الهادئة في التصميم والزجاج البسيط الشفاف الذي يعطى اتساعًا ورحابة في الحمام مع اللون الأبيض لأجهزة الحمام والقاعدة الخشبية الرفيعة للحوض والتي تكمل البساطة مع الهدوء.

6- الموزايك العصري

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الموزايك أو السيراميك ذو الوحدات الصغيرة ليس قاصرًا على طراز معين فهو من العناصر التي يمكن استغلالها في الكثير من الطرز مثل طراز البحر المتوسط و الطراز الحديث كما هو الحال في هذا الحمام الذي استخدم فيه باللون الأسود الأنيق والعصري مع اللون الأبيض في أحد الحوائط وفي المرحاض والبانيو.

وفي هذا الموضوع تستطيع أن ترى 26 فكرة لاختيار البانيو المناسب لحمامك.

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7- توظيف الإضاءة الصناعية في الديكور

Vivienda en Benicassim. Valencia, Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

من العناصرالهامة والفارقة في الديكور هي الإضاءة وخاصة الإضاءة الصناعية التي يمكنها أن تعطي للحمام شكلًا مختلفًا عن طريق وضعها في أماكن مختلفة مثل هذا الحمام الذي استخدم فيه المصممون الإضاءة غير المباشرة في السقف ذات اللون الأصفر و التي أعطت انطباعًا بالأخضر مع السيراميك الأزرق في الحوائط.

8- الذهبي في الأكسسوارات

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design حمام
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

يمكننا أيضًا أن نستخدم اللون الذهبي كلون مميز وملفت في الحمام عن طريق استخدامه في أحد العناصر، فهنا مثلًا اتخذ الحوض اللون الذهبي مع الأسود بتصميم فريد مع القاعدة ذات اللون الذهبي والتي وضعت الإضاءة بشكل غير مباشر فيها لتظهر وكأنها في حد ذاتها وحدة إضاءة.

9- السيراميك ذو التصميم المزهر

Санузел гостевой в загородном коттедже, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья حمام
Гурьянова Наталья

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

الأزهار من الأشياء الملهمة جدًا في الديكور والتي تتفق كثيرًا مع الطراز العصري عن طريق استخدامها بألوان هادئة مثل السيراميك في هذا الحمام مع ألوان عصرية من الأبيض والأخضر الفاتح ومع الأجهزة الصحية ذات الزوايا الحادة العصرية أيضًا.

10- بعض تفاصيل الكلاسيكية مع الاحتفاظ بعصرية التصميم

Appartement Caulaincourt Paris, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny حمام
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

بعض التفاصيل ذات الطابع الكلاسيكي لا بأس من استخدامها مع الطراز العصري للحمام كعنصر جذب في التصميم و لإضافة شخصية خاصة للفراغ، فهذا الحمام العصري الذي استخدم فيه المصممون اللون الأبيض مع الخشب في قاعدة الأحواض كملامح للعصرية في التصميم ولكن الذي أعطاه التميز هذه الألوان الدافئة التي استخدمت في الواجهات مع الدهان بشكل الشرائط الطولية مع إطار المرايا الكلاسيكي ولكن بدون إسراف في التعقيد حتى لا يفقد التصميم الطراز العصري الرئيسي له.

8 أفكار تجعل حديقتك منفردة في تصميمها
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