10 أفكار لحمام عصري مميز

لاشك أن الحمام يعتبر من أهم الفراغات في المنزل إن لم يكن أهمهم، فهو الفراغ الذي يستخدمه أهل المنزل يوميًا وأكثر من مرة، لذا فإن اختيار التصميم المناسب ذو الشكل العصري والعملي هامًا جدًا لجميع مستخدمي المنزل ولزائريهم أيضًا.
واليوم سنعرض عليكم 10 أفكار لتصاميم حمامات على الطراز العصري بالذات لما له من تفضيل واستحسان في الآونة الآخيرة.. فإن أصحاب المنازل والمصممين يفضلون الحمام العصري عن الحمام الكلاسيكي متى أمكنهم تنفيذه في المنزل دون الحيد عن الجو العام المتبع في طراز المنزل، وأني توافرت الفرصة لتنفيذ الحمام على الطريقة العصرية العملية فإنه يكون الاختيار الأول ..فهيا بنا لنرى تنوع هذه التصاميم ومدى ملائمتها للبيت الحديث:
تسمى الألوان الصناعية ولكن التصميم هو ما يؤكد هذه الفكرة المميزة عن طريق توظيفها في الفراغ بشكل جيد، فهنا مثلًا استخدمها المصممون بشكل جذاب عن طريق وضعها كخطوط طولية متوازية مع فواصل من الأبيض كعامل مشترك معبر عن العصرية والتطور ومع قاعدة أحواض برتقالية اللون أخاذة وأحواض دائرية جميلة وقد أكمل الديكور المبهر هذه الأزهار المنزلية التي وزعت بعناية على قاعدة الأحواض.
الأبيض..ذلك اللون السحري العصري هو ملك الألوان والمعبر الأكبر عن العصرية، فهو اللون الذي يتلائم مع كل الألوان وحتى وحده يضفي لمحة من العصرية على التصميم.
وكما نرى في هذا الحمام، فالمصمم قد اختار اللون الأبيض لكل العناصر ولكن مع استخدام السيراميك ذو التشكيل الحجري مع وضعه على ارتفاع حوالي متر و20 سم ثم وضع بعض إطارات الصور والأشكال الجمالية ومع الكوة المحفورة في الحائط كشكل ديكوري مميز رائع.
واحدة من أساليب التعبير عن العصرية في التصميم هي استخدام الألوان الفاقعة المبهجة بشكل متداخل كما نري في هذا الحمام الذي استخدم المصمم فيه الألوان الأساسية بشكل بارز في هيئة دوائر على أحد الحوائط مع استخدام اللون الوردي الهادئ على بقية الحوائط مع السيراميك الأبيض والحوض والمرحاض الأبيض فأعطى الحمام شكل معبر عن التكنولوجيا والعصرية.
يمكننا أيضًا أن نضع أحد العناصر في الحمام بتصميم مميز كعنصر جذب في التصميم مثل المرايا ذات الإطار الفضي العريض ذو الزخارف العصرية والتي أكمل جمالها هذا التكامل بينها وبين اللون الأسود لقاعدة الحوض و الأبيض الناصع للأحواض نفسها ، فجميعها ألوان عصرية ولكن بتصميم جذاب وأنيق.
التصميم العصري ليس دائمًا معادلًا للصخب ولكن أحيانًا يستخدم فيه الألوان الهادئة والعناصر التي تبعث على الطمأنينة والراحة في المنزل، فكما نرى هذا الحمام الهادئ العصري اعتمد المصممون فيه على الشكل الجمالي الظاهر من الفتحات المطل عليها الحمام وأكملوا التصميم الداخلي بوحي من الخارج.
فنرى أنهم استخدموا الألوان الهادئة في التصميم والزجاج البسيط الشفاف الذي يعطى اتساعًا ورحابة في الحمام مع اللون الأبيض لأجهزة الحمام والقاعدة الخشبية الرفيعة للحوض والتي تكمل البساطة مع الهدوء.
الموزايك أو السيراميك ذو الوحدات الصغيرة ليس قاصرًا على طراز معين فهو من العناصر التي يمكن استغلالها في الكثير من الطرز مثل طراز البحر المتوسط و الطراز الحديث كما هو الحال في هذا الحمام الذي استخدم فيه باللون الأسود الأنيق والعصري مع اللون الأبيض في أحد الحوائط وفي المرحاض والبانيو.
وفي هذا الموضوع تستطيع أن ترى 26 فكرة لاختيار البانيو المناسب لحمامك.
من العناصرالهامة والفارقة في الديكور هي الإضاءة وخاصة الإضاءة الصناعية التي يمكنها أن تعطي للحمام شكلًا مختلفًا عن طريق وضعها في أماكن مختلفة مثل هذا الحمام الذي استخدم فيه المصممون الإضاءة غير المباشرة في السقف ذات اللون الأصفر و التي أعطت انطباعًا بالأخضر مع السيراميك الأزرق في الحوائط.
يمكننا أيضًا أن نستخدم اللون الذهبي كلون مميز وملفت في الحمام عن طريق استخدامه في أحد العناصر، فهنا مثلًا اتخذ الحوض اللون الذهبي مع الأسود بتصميم فريد مع القاعدة ذات اللون الذهبي والتي وضعت الإضاءة بشكل غير مباشر فيها لتظهر وكأنها في حد ذاتها وحدة إضاءة.
الأزهار من الأشياء الملهمة جدًا في الديكور والتي تتفق كثيرًا مع الطراز العصري عن طريق استخدامها بألوان هادئة مثل السيراميك في هذا الحمام مع ألوان عصرية من الأبيض والأخضر الفاتح ومع الأجهزة الصحية ذات الزوايا الحادة العصرية أيضًا.
بعض التفاصيل ذات الطابع الكلاسيكي لا بأس من استخدامها مع الطراز العصري للحمام كعنصر جذب في التصميم و لإضافة شخصية خاصة للفراغ، فهذا الحمام العصري الذي استخدم فيه المصممون اللون الأبيض مع الخشب في قاعدة الأحواض كملامح للعصرية في التصميم ولكن الذي أعطاه التميز هذه الألوان الدافئة التي استخدمت في الواجهات مع الدهان بشكل الشرائط الطولية مع إطار المرايا الكلاسيكي ولكن بدون إسراف في التعقيد حتى لا يفقد التصميم الطراز العصري الرئيسي له.