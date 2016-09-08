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7 أفكار لتزيين جدران المطبخ

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
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لأن المطبخ قلب المنزل، وحيث تُعد الوجبات بحب لكل أفراد العائلة، وربما يدمج مع السفرة فيكون حيث تُصنع الذكريات، لابد وأن نمنحه الكثير والكثير من الاهتمام، ليس فقط لتصميمه العام، ولكن أيضًا اللمسات المميزة لتزيين جدرانه.

ونظرًا لصعوبة اختيار الأسلوب المناسب لتزيينه، خاصة وأن جدرانه سهلة التعرض للاتساخ وتراكم الدهون، قررنا أن نساعدكم اليوم بـ7 أفكار تحمل خيارات عدة وغير محدودة لتزيين جدران المطبخ.

1. الطوب الملون​

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

على الرغم من كونه ليست الطريقة المثلى لهؤلاء المولعين بالنظافة، إلا أن الطوب الملون يُعد أحد الطرق المميزة لتزيين جدران المطبخ، حيث يُضفي لمسة دافئة على المكان، فضلًا عن مظهره الجمالي، ويمكن الاستعانة به بعدة ألوان وفقًا لما يتماشى مع ألوان المطبخ، كما في هذا التصميم الذي اختير فيه اللون الترابي ليتماشى مع الأرضية السراميك، والكراسي ذات المقعد الخشبي، ويكسر برودة اللون الأبيض المسيطر على الجدران والسقف.

2. البلاط المزخرف

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

خيار مثالي لكل مطبخ، مع تعدد الاختيارات بين الألوان، كما يمكن طباعته بالزخارف والرسومات، وأهم مميزاته أنه سهل التنظيف، لذا فهو الخيار المفضل لدى الكثير من النساء. يعطي البلاط مظهرًا مشابهًا للسيراميك، وهو يتمتع بالفخامة والرقي، وإن كنت ممن لا يحبذون كثرة الألوان، يمكنك دائمًا اختيار الألوان المحايدة، مثل هذا التصميم الذي لجأ إلى اللون الرمادي الداكن ليتماشى مع لون منضدة المطبخ، دون التسبب في زحام لوني مع الخزانة الصفراء في الأعلى.

3. الفسيفساء

Projeto Cobertura , Laura Santos Design Laura Santos Design مطبخ
Laura Santos Design

Laura Santos Design
Laura Santos Design
Laura Santos Design

الفسيفساء ليس هناك ما هو أكثر جمالًا من تصميم الفسيفساء لتزيين جدران المطبخ، حيث الخيارات غير المحدودة من الأالوان والأنماط التي تتيح لك فرصة الإبداع في تكوين اللوحة الفنية التي تريدها. قد تختار ألوان جريئة، وربما تفضل التناقض اللوني للأبيض والأسود، ولكن في النهاية تأكد أنك ستحصل على مطبخ رائع، ويمكنك الاختيار أيضًا بين الزجاج والسيراميك، وكلاهما سهل التنظيف ويشكل خيارًا مثاليًا لجدران المطبخ التي تحتاج إلى عناية خاصة.

4. الخشب

Apartamento Jovem Casal, Laura Santos Design Laura Santos Design مطبخ
Laura Santos Design

Laura Santos Design
Laura Santos Design
Laura Santos Design

لعشاق الأناقة والكلاسيكية، يُصبح الخشب هو الخيار الأول، وبالطبع لابد من اختيار نوعية مقاومة للماء والنار، حيث أنهما العنصران الأساسيان في المطبخ. يُضفي الخشب لمسة أنيقة على جدران المطبخ، ويمنحه أجواء كلاسيكية دافئة، فقط يحتاج إلى خبراء محترفين للإبداع في توظيفه بالشكل السليم، كما في هذا التصميم الذي أبرز الجدار الخشبي من خلال الأرفف المعلقة ذات المظهر المعندي، مع الإضاءة الخفية أسفل المدخنة، مما جعل الجدار يتلألأ جمالًا.

5. سيراميك بتصميم الطوب

APARTAMENTO RESIDENCIAL PERDIZES/SP, Piloni Arquitetura Piloni Arquitetura مطبخ
Piloni Arquitetura

Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura
Piloni Arquitetura

أحد الخيارات الإبداعية لتزيين جدران المطبخ، هي السيراميك الذي يُحاكي تصميم الطوب، وهو الحل الأمثل لهؤلاء الذين يهتمون كثيرًا بالنظافة، وقد يتمنون المظهر الجمالي للطوب ولكن يرفضونه لصعوبة التنظيف. يتمتع هذا المطبخ ليس فقط بأناقة قطع السيراميك الصغيرة، ولكن أيضًا الجرأة في اختيار اللون الأسود، الذي يتماشى مع لون السطح الرخامي لللجزء السفلي من المطبخ، ويعمل على إبراز الأرضية المزخرفة ذات الألوان البنية الأنيقة.

6. ورق الحائط

ПРОЕКТ №3, HUGO HUGO مطبخ Purple/Violet
HUGO

HUGO
HUGO
HUGO

ربما يكون ليس الخيار الأمثل عندما يتعلق الأمر بأحد جدران المطبخ، خاصة مع تصاعد الأبخرة وتراكم الدهون والأوساخ، ولكن مازالت هناك خيارات عدة في خامة ورق الحائط، والتي يمكن غسل بعضها. يتميز ورق الحائط بجماله الذي لا يقدم أبدًا، وتعدد الأشكال والألوان والنقوش التي يمكن الاستعانة بها، حيث يتيح خيارات عدة للتزيين، كما أنه من السهل تغييره وتجديده في أي وقت ترغب.

7. الطلاء

East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio مطبخ
Draisci Studio

East London Apartment

Draisci Studio
Draisci Studio
Draisci Studio

يبقى الطلاء خيارًا متاحًا لتزيين جدران المطبخ، خاصة وإن كان التصميم يتمتع بالعديد من الألوان والتفاصيل الجاذبة للأنظار، كما في تلك الصورة، فيصبح حتميًا اختيار جدار خالي من أي تفاصيل، مع تطبيق اللون المناسب، ولكن يجب مراعاة اختيار نوع طلاء قابل للغسل، حتى لا يُصبح المطبخ مكان يحتاج إلى إعادة التجديد في وقت قصير.

لمزيد من الأفكار والتصميمات الإبداعية للمطابخ، تفضلوا بقراءة المقال التالي، أفكار غير تقليدية .. لمطابخ صغيرة.

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