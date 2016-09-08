7 أفكار لتزيين جدران المطبخ

لأن المطبخ قلب المنزل، وحيث تُعد الوجبات بحب لكل أفراد العائلة، وربما يدمج مع السفرة فيكون حيث تُصنع الذكريات، لابد وأن نمنحه الكثير والكثير من الاهتمام، ليس فقط لتصميمه العام، ولكن أيضًا اللمسات المميزة لتزيين جدرانه.
ونظرًا لصعوبة اختيار الأسلوب المناسب لتزيينه، خاصة وأن جدرانه سهلة التعرض للاتساخ وتراكم الدهون، قررنا أن نساعدكم اليوم بـ7 أفكار تحمل خيارات عدة وغير محدودة لتزيين جدران المطبخ.
على الرغم من كونه ليست الطريقة المثلى لهؤلاء المولعين بالنظافة، إلا أن الطوب الملون يُعد أحد الطرق المميزة لتزيين جدران المطبخ، حيث يُضفي لمسة دافئة على المكان، فضلًا عن مظهره الجمالي، ويمكن الاستعانة به بعدة ألوان وفقًا لما يتماشى مع ألوان المطبخ، كما في هذا التصميم الذي اختير فيه اللون الترابي ليتماشى مع الأرضية السراميك، والكراسي ذات المقعد الخشبي، ويكسر برودة اللون الأبيض المسيطر على الجدران والسقف.
خيار مثالي لكل مطبخ، مع تعدد الاختيارات بين الألوان، كما يمكن طباعته بالزخارف والرسومات، وأهم مميزاته أنه سهل التنظيف، لذا فهو الخيار المفضل لدى الكثير من النساء. يعطي البلاط مظهرًا مشابهًا للسيراميك، وهو يتمتع بالفخامة والرقي، وإن كنت ممن لا يحبذون كثرة الألوان، يمكنك دائمًا اختيار الألوان المحايدة، مثل هذا التصميم الذي لجأ إلى اللون الرمادي الداكن ليتماشى مع لون منضدة المطبخ، دون التسبب في زحام لوني مع الخزانة الصفراء في الأعلى.
الفسيفساء ليس هناك ما هو أكثر جمالًا من تصميم الفسيفساء لتزيين جدران المطبخ، حيث الخيارات غير المحدودة من الأالوان والأنماط التي تتيح لك فرصة الإبداع في تكوين اللوحة الفنية التي تريدها. قد تختار ألوان جريئة، وربما تفضل التناقض اللوني للأبيض والأسود، ولكن في النهاية تأكد أنك ستحصل على مطبخ رائع، ويمكنك الاختيار أيضًا بين الزجاج والسيراميك، وكلاهما سهل التنظيف ويشكل خيارًا مثاليًا لجدران المطبخ التي تحتاج إلى عناية خاصة.
لعشاق الأناقة والكلاسيكية، يُصبح الخشب هو الخيار الأول، وبالطبع لابد من اختيار نوعية مقاومة للماء والنار، حيث أنهما العنصران الأساسيان في المطبخ. يُضفي الخشب لمسة أنيقة على جدران المطبخ، ويمنحه أجواء كلاسيكية دافئة، فقط يحتاج إلى خبراء محترفين للإبداع في توظيفه بالشكل السليم، كما في هذا التصميم الذي أبرز الجدار الخشبي من خلال الأرفف المعلقة ذات المظهر المعندي، مع الإضاءة الخفية أسفل المدخنة، مما جعل الجدار يتلألأ جمالًا.
أحد الخيارات الإبداعية لتزيين جدران المطبخ، هي السيراميك الذي يُحاكي تصميم الطوب، وهو الحل الأمثل لهؤلاء الذين يهتمون كثيرًا بالنظافة، وقد يتمنون المظهر الجمالي للطوب ولكن يرفضونه لصعوبة التنظيف. يتمتع هذا المطبخ ليس فقط بأناقة قطع السيراميك الصغيرة، ولكن أيضًا الجرأة في اختيار اللون الأسود، الذي يتماشى مع لون السطح الرخامي لللجزء السفلي من المطبخ، ويعمل على إبراز الأرضية المزخرفة ذات الألوان البنية الأنيقة.
ربما يكون ليس الخيار الأمثل عندما يتعلق الأمر بأحد جدران المطبخ، خاصة مع تصاعد الأبخرة وتراكم الدهون والأوساخ، ولكن مازالت هناك خيارات عدة في خامة ورق الحائط، والتي يمكن غسل بعضها. يتميز ورق الحائط بجماله الذي لا يقدم أبدًا، وتعدد الأشكال والألوان والنقوش التي يمكن الاستعانة بها، حيث يتيح خيارات عدة للتزيين، كما أنه من السهل تغييره وتجديده في أي وقت ترغب.
يبقى الطلاء خيارًا متاحًا لتزيين جدران المطبخ، خاصة وإن كان التصميم يتمتع بالعديد من الألوان والتفاصيل الجاذبة للأنظار، كما في تلك الصورة، فيصبح حتميًا اختيار جدار خالي من أي تفاصيل، مع تطبيق اللون المناسب، ولكن يجب مراعاة اختيار نوع طلاء قابل للغسل، حتى لا يُصبح المطبخ مكان يحتاج إلى إعادة التجديد في وقت قصير.
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