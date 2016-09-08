7 أفكار لتزيين جدران المطبخ

لأن المطبخ قلب المنزل، وحيث تُعد الوجبات بحب لكل أفراد العائلة، وربما يدمج مع السفرة فيكون حيث تُصنع الذكريات، لابد وأن نمنحه الكثير والكثير من الاهتمام، ليس فقط لتصميمه العام، ولكن أيضًا اللمسات المميزة لتزيين جدرانه.

ونظرًا لصعوبة اختيار الأسلوب المناسب لتزيينه، خاصة وأن جدرانه سهلة التعرض للاتساخ وتراكم الدهون، قررنا أن نساعدكم اليوم بـ7 أفكار تحمل خيارات عدة وغير محدودة لتزيين جدران المطبخ.