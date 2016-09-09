أفكار رائعة لتزيين منزلك بتكلفة بسيطة

لا داعي بعد اليوم أن ترهق أعصابك وتفكيرك عندما تريد تزيين منزلك، يظن البعض أن تزيين المنزل بطريقة جميلة يحتاج إلى ميزانية كبيرة، لذلك عزيزي ننصحك بمتابعة هذا المقال لتتعرف معنا على بعض الأفكار والنصائح لتزيين منزلك بميزانية مناسبة وبأفكار رائعة، فقد يمكنك أن تحدث فرق بسيط في بعض العناصر التزيينة في المنزل مثل الإضاءة، والنباتات، والسجاد، والستائر، والألوان.
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المصابيح فكرة ديكورية مميزة ولكن كثير ما نحتار عند الشراء وذلك للتنوع الكبير في أشكالها، لذلك اختر التصميم الذي يطابق غرفة الطعام، من حيث اللون وارتفاعها عن طاولة السفرة بحيث لا تكون قريبة أو بعيدة. فكما نلاحظ في الصورة زوج من المصابيح الورقية البيضاء، مناسبة للون طاولة السفرة وذات إنارة خفيفة ومناسبة وبسعر معقول.
بالعادة يكون البساط المصنوع من الصوف هو افضل الأنواع واغلاها ثمناً، ولكنك في بلد حار ولن تحتاج لذلك البساط، ولكن هذا لا يعني أن لا تستخدم البساط في التزيين، لذلك أنصحك عزيزي القارئ نصيحتين: إما تشتري بساط بتصميم جميل وهادي وبألوان مناسبة للون منزلك وبسعر مناسب أو إذا كنت تملك بساط قديم ومازال في حاله جيدة يمكنك ان تعيد استخدمها.
البعض لديه تلك الموهبة الخلاقة في إعادة استخدام الأشياء بطريقة غير متوقعة وباستخدام مختلف.
مللت من صحونك القديمة ولا تريد رميها، حولها إلى ديكور مميز يناسب المطبخ أو غرفة السفرة، قم بتلوينها بلون مناسب للسيراميك، ارسم عليها بعض الزخارف والأشكال الجميلة، ثم علقها على الحائط ستعطي ديكور مميز وبتكلفة لا تذكر.
فكرة مناسبة في المطبخ، وغرف الأطفال، و حتى في الحمام، ماهي برأيك؟
سنأخذ مثال في المطبخ كما في الصورة، لا تحتاج إلى تركيب بلاط بزخارف جميلة وتكلفة عالية طالما لديك البديل وهو..الملصقات الجدارية، مناسبة لمعظم غرف المنزل، سهلة التركيب، يمكنك إزالتها في حال مللت من الزخارف، سهلة التنظيف وبالطبع تكلفتها لا تقارن بالبلاط.
ستائر جديدة تعطي بيئة مختلفة وتجعل الغرفة تبدو بصورة اكثر أناقه، خاصة اذا اخترت اللون المناسب، سواء في غرفة الطعام أو غرفة المعيشة، لذلك اخترنا لكم اللون الليلكي اللون الملكي، وحتى تستمتع باختيارك لستائر جديدة، قم بقياس الطول والعرض والارتفاع المناسب قبل الشراء، مع اخذ زيادة في الأبعاد للاحتياط .
اختر النباتات الداخلية لتعتني بها بسهولة، واذا لم يكن لديك الوقت الكافي للاهتمام بها اختر الصبار فهو نبات يعتني بنفسة ولا يحتاج إلى الكثير من الرعاية، ازرع تلك النباتات في أواني فخارية مميزة وبألوان جميلة، تناسب أي مكان في المنزل و وتجعل المنزل نابض بالحياة.
نأمل أن نكون قد أعطينا بعض الأفكار الجميلة لتزيين منزلك بتكاليف منخفضة.
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