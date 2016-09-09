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أفكار رائعة لتزيين منزلك بتكلفة بسيطة

Heba khlili Heba khlili
Apartamento Jardim Camburi , Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores غرفة السفرة
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لا داعي بعد اليوم أن ترهق أعصابك وتفكيرك عندما تريد تزيين منزلك، يظن البعض أن تزيين المنزل بطريقة جميلة يحتاج إلى ميزانية كبيرة، لذلك عزيزي ننصحك بمتابعة هذا المقال لتتعرف معنا على بعض الأفكار والنصائح لتزيين منزلك بميزانية مناسبة وبأفكار رائعة، فقد يمكنك أن تحدث فرق بسيط  في بعض العناصر التزيينة في المنزل مثل الإضاءة، والنباتات، والسجاد، والستائر، والألوان.

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مصابيح مميزة

Piso en Palermo · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura غرفة السفرة
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

المصابيح فكرة ديكورية مميزة ولكن كثير ما نحتار عند الشراء وذلك للتنوع الكبير في أشكالها، لذلك  اختر التصميم الذي يطابق غرفة الطعام، من حيث اللون وارتفاعها عن طاولة السفرة بحيث لا تكون قريبة أو بعيدة. فكما نلاحظ في الصورة زوج من المصابيح الورقية البيضاء، مناسبة للون طاولة السفرة وذات إنارة خفيفة ومناسبة وبسعر معقول. 

البساط

Alfombra moderna, Alfombras Toledo Alfombras Toledo المنزلأقمشة و منسوجات
Alfombras Toledo

Alfombras Toledo
Alfombras Toledo
Alfombras Toledo

بالعادة يكون البساط المصنوع من الصوف هو افضل الأنواع واغلاها ثمناً، ولكنك في بلد حار ولن تحتاج لذلك البساط، ولكن هذا لا يعني أن لا تستخدم البساط في التزيين، لذلك أنصحك عزيزي القارئ نصيحتين: إما تشتري بساط بتصميم جميل وهادي وبألوان مناسبة للون منزلك وبسعر مناسب أو إذا كنت تملك بساط قديم ومازال في حاله جيدة يمكنك ان تعيد استخدمها.

الصحون المعلقة

Apartamento Jardim Camburi , Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores غرفة السفرة
Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores

Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores
Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores
Fabio Pantaleão Arquitetura+Interiores

البعض لديه تلك الموهبة الخلاقة في إعادة استخدام الأشياء بطريقة غير متوقعة وباستخدام مختلف.
مللت من صحونك القديمة ولا تريد رميها، حولها إلى ديكور مميز يناسب المطبخ أو غرفة السفرة، قم بتلوينها بلون مناسب للسيراميك، ارسم عليها بعض الزخارف والأشكال الجميلة، ثم علقها على الحائط ستعطي ديكور مميز وبتكلفة لا تذكر.

الملصقات

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

فكرة مناسبة في المطبخ، وغرف الأطفال، و حتى في الحمام، ماهي برأيك؟
سنأخذ مثال في المطبخ كما في الصورة، لا تحتاج إلى تركيب بلاط بزخارف جميلة وتكلفة عالية طالما لديك البديل وهو..الملصقات الجدارية، مناسبة لمعظم غرف المنزل، سهلة التركيب، يمكنك إزالتها في حال مللت من الزخارف، سهلة التنظيف وبالطبع تكلفتها لا تقارن بالبلاط.

ستائر جديدة

Cortinas tradicionales y modernas Kaaten, Kaaten Kaaten غرفة الميديا
Kaaten

Kaaten
Kaaten
Kaaten

ستائر جديدة تعطي بيئة مختلفة وتجعل الغرفة تبدو بصورة اكثر أناقه، خاصة اذا اخترت اللون المناسب، سواء في غرفة الطعام أو غرفة المعيشة، لذلك اخترنا لكم اللون الليلكي اللون الملكي، وحتى تستمتع باختيارك لستائر جديدة، قم بقياس الطول والعرض والارتفاع المناسب قبل الشراء، مع اخذ زيادة في الأبعاد للاحتياط .

أصيص الزرع

PLANTAS YJARDÍN, Cuantatienda Cuantatienda بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
Cuantatienda

Cuantatienda
Cuantatienda
Cuantatienda

اختر النباتات الداخلية لتعتني بها بسهولة، واذا لم يكن لديك الوقت الكافي للاهتمام بها اختر الصبار فهو نبات يعتني بنفسة ولا يحتاج إلى الكثير من الرعاية، ازرع تلك النباتات في أواني فخارية مميزة وبألوان جميلة، تناسب أي مكان في المنزل و وتجعل المنزل نابض بالحياة.

نأمل أن نكون قد أعطينا بعض الأفكار الجميلة لتزيين منزلك بتكاليف منخفضة.

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