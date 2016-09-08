11 فكرة لأواني الزرع الأسمنتية

أنظر لهذا المزيج الرائع وللتنوع الجميل في شكل أوعية النباتات و التي تتراوح فيها النباتات بين الزهور الجميله والنباتات المتسلقة و الشجيرات الرائعة و التي تعمل كخلفية للوحة فريدة. الأرضية من مستوين حيث يحد الأرض المبلطة، رصيفاً خشبياً، مع إضافة بعض الحجارة في الأجزاء الميتة، السور الخشبي، الأثاث وأخيراً الإضاءة الساحرة، كل هذه العناصر تصنع حديقة حالمة تساعدك على الراحة و الاسترخاء.