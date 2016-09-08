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11 فكرة لأواني الزرع الأسمنتية

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify حديقة
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لإحياء الشرفات و الأفنية بالنباتات هناك عنصر لا نلتفت إليه وهو الإصيص، فالأصص ذات تصاميم وألوان مختلفة على عكس المتعارف عليه. لذلك في مقال اليوم سوف نسلط الضوء على خامة الأسمنت (أوالخرسانة) وهي خامة كل ما نعرفه عنها أنها مستخدمة بشكل كبير في البناء والتشطيب، ولكنها أيضاً خامة سهلة الاستخدام فيمكننا باستخدامها الحصول على العديد من الأشكال لتعطينا أصص بطرز مختلفة، ذات شخصية.

1.أصص بألوان مميزة

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

من مميزات خامة الأسمنت أنها يمكن دهانها، وهذا يعطيك الفرصة في التحكم في ليس فقط في الشكل و لكن أيضاً في الألوان التي يمكنك إظهار فناؤك بها. ولكن أحرص على عزلها بشكل جيد لتقاوم الرطوبة و تحافظ على اللون أطول فترة ممكنة.

2.​تصميم بطول الفناء

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

في الفناء الخارجي ولاستغلال المساحة بشكل كامل مع سهولة العناية بالنباتات والزهور فمن الأسهل عمل أصيص بطول الفناء. هذا التصميم البسيط و القوي يجعل الفناء أنيق و مميز.

3.في الشرفة مهما كانت صغيرة

Apto 70 5 , AMR ARQUITECTOS AMR ARQUITECTOS بلكونة أو شرفة
AMR ARQUITECTOS

AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS

أحصل على الأصص التي تناسب إحتياجاتك  من حيث الحجم و الشكل، حيث يمكنك التحكم في التصميم حسب حاجتك. في هذا المثال تم عمل أصص مستطيلة في الشرفة. وهنا التصميم إزداد جمالاً مع وجود الحصى المبطن للأرضية و أعطاه بساطة و عزز الطراز المودرن المتبع في هذا المنزل.

4.​أصص ومقاعد

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis بلكونة أو شرفة
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

الأسمنت مقاوم للصدمات و الحركة الكثيرة، لذلك فقد صمم بهذا الشكل بحيث يوفر مقاعد للاستمتاع بالجلوس في الأجواء الخارجية مع الاستمتاع بأشعة الشمس و الهواء العليل بين الزهور الخلابة.

5.​تصميم رأسي

steppe, neubert und fuchs_gartenabteilung neubert und fuchs_gartenabteilung بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
neubert und fuchs_gartenabteilung

neubert und fuchs_gartenabteilung
neubert und fuchs_gartenabteilung
neubert und fuchs_gartenabteilung

يمكنك إطلاق سراح إبداعك، وتصميم إصيص بشكل رأسي. فالحدائق الرأسية لها سحر خاص و مناسبة جداً إذا لم يكن لديك المساحة الكافية. وهذا التصميم الأسمنتي للوعاء متميز جداً حيث يميل على أرضية خشبية مع درابزين معدني ليظهر بلونه الأبيض بشكل أنيق و يتناسب مع التصميم الخلاب للشرفة.

6.يتناسب مع الخامات الأخرى

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN بلكونة أو شرفة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

خطوط رقيقة وعناصر بسيطة من الأسمنت، لخلق شرفة رائعة، منعشة ومناسبة للإسترخاء. كما أن الأصيص متناسب بشكل كبيرمع الخامات الأخرى المكونة للشرفة.

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7.​أثاث الشرفة الأسمنتي

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

تصميم آخر رائع لتخت من الأسمنت موضوع عليه مرتبه ملونة بألوان مبهجة عليها وسائد بألوان مختلفة. ينتهي التصميم الأسمنتي بجزء له شفة عليا، لتكون بمثابة طاولة وفي نهاية هذا الطاولة يوجد إصيص مجوف و مزروع به شجيرة ليكون وحدة كامله ذات 3 وظائف، تكمل روعة و جمال هذا الروف الأنيق.

8.​للنباتات المتسلقة

Casa 4 Puntos / Club de Golf BR, MAZ Arquitectos MAZ Arquitectos بلكونة أو شرفة
MAZ Arquitectos

MAZ Arquitectos
MAZ Arquitectos
MAZ Arquitectos

صمم هذا الفراغ بعناية ليعمل على خلق مساحة مريحة للأعصاب، مع وجود صف رائع من الأوعية موازي للحائط و الذي يعمل كقاعدة للنباتات المتسلقة على الحائط الجانبي لهذا المبنى. 

9.أصص بكل ​الأحجم و الأشكال

departamento ventus, EN.CONCRETO EN.CONCRETO بلكونات وشرفاتأثاث
EN.CONCRETO

EN.CONCRETO
EN.CONCRETO
EN.CONCRETO

لو استخدمنا الاسمنت في عمل الأواني ذات الأشكال المشوقة سوف نحصل على طراز مينمال ومودرن رائع. فاللعب بأحجام وأشكال مختلفة يمكنك من الحصول على فناء جميل و ذي شخصية.

10.​فناء رائع الجمال

A Roof Garden, Chelsea, Bowles & Wyer Bowles & Wyer بلكونة أو شرفة
Bowles &amp; Wyer

A Roof Garden, Chelsea

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

أنظر لهذا المزيج الرائع وللتنوع الجميل في شكل أوعية النباتات و التي تتراوح فيها النباتات بين الزهور الجميله والنباتات المتسلقة و الشجيرات الرائعة و التي تعمل كخلفية للوحة فريدة. الأرضية من مستوين حيث يحد الأرض المبلطة، رصيفاً خشبياً، مع إضافة بعض الحجارة في الأجزاء الميتة، السور الخشبي، الأثاث وأخيراً الإضاءة الساحرة، كل هذه العناصر تصنع حديقة حالمة تساعدك على الراحة و الاسترخاء.

11.أصص صغيرة

Decoración del Hogar, Sílice - almacén de diseño - Sílice - almacén de diseño - بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
Sílice – almacén de diseño –

Sílice - almacén de diseño -
Sílice – almacén de diseño –
Sílice - almacén de diseño -

يمكنك عمل هذه الأصص الصغيرة بنفسك عن طريق وضع الأسمنت في فورمة من الورق لتمكنك من إستخدام هذه الأصص الأنيقة داخل منزلك.

قاعة سينما مصغرة في منزلك
ما رأيك في تصميم هذه الأصص؟

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