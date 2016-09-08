11 فكرة لأواني الزرع الأسمنتية

لإحياء الشرفات و الأفنية بالنباتات هناك عنصر لا نلتفت إليه وهو الإصيص، فالأصص ذات تصاميم وألوان مختلفة على عكس المتعارف عليه. لذلك في مقال اليوم سوف نسلط الضوء على خامة الأسمنت (أوالخرسانة) وهي خامة كل ما نعرفه عنها أنها مستخدمة بشكل كبير في البناء والتشطيب، ولكنها أيضاً خامة سهلة الاستخدام فيمكننا باستخدامها الحصول على العديد من الأشكال لتعطينا أصص بطرز مختلفة، ذات شخصية.
من مميزات خامة الأسمنت أنها يمكن دهانها، وهذا يعطيك الفرصة في التحكم في ليس فقط في الشكل و لكن أيضاً في الألوان التي يمكنك إظهار فناؤك بها. ولكن أحرص على عزلها بشكل جيد لتقاوم الرطوبة و تحافظ على اللون أطول فترة ممكنة.
في الفناء الخارجي ولاستغلال المساحة بشكل كامل مع سهولة العناية بالنباتات والزهور فمن الأسهل عمل أصيص بطول الفناء. هذا التصميم البسيط و القوي يجعل الفناء أنيق و مميز.
أحصل على الأصص التي تناسب إحتياجاتك من حيث الحجم و الشكل، حيث يمكنك التحكم في التصميم حسب حاجتك. في هذا المثال تم عمل أصص مستطيلة في الشرفة. وهنا التصميم إزداد جمالاً مع وجود الحصى المبطن للأرضية و أعطاه بساطة و عزز الطراز المودرن المتبع في هذا المنزل.
الأسمنت مقاوم للصدمات و الحركة الكثيرة، لذلك فقد صمم بهذا الشكل بحيث يوفر مقاعد للاستمتاع بالجلوس في الأجواء الخارجية مع الاستمتاع بأشعة الشمس و الهواء العليل بين الزهور الخلابة.
يمكنك إطلاق سراح إبداعك، وتصميم إصيص بشكل رأسي. فالحدائق الرأسية لها سحر خاص و مناسبة جداً إذا لم يكن لديك المساحة الكافية. وهذا التصميم الأسمنتي للوعاء متميز جداً حيث يميل على أرضية خشبية مع درابزين معدني ليظهر بلونه الأبيض بشكل أنيق و يتناسب مع التصميم الخلاب للشرفة.
خطوط رقيقة وعناصر بسيطة من الأسمنت، لخلق شرفة رائعة، منعشة ومناسبة للإسترخاء. كما أن الأصيص متناسب بشكل كبيرمع الخامات الأخرى المكونة للشرفة.
تصميم آخر رائع لتخت من الأسمنت موضوع عليه مرتبه ملونة بألوان مبهجة عليها وسائد بألوان مختلفة. ينتهي التصميم الأسمنتي بجزء له شفة عليا، لتكون بمثابة طاولة وفي نهاية هذا الطاولة يوجد إصيص مجوف و مزروع به شجيرة ليكون وحدة كامله ذات 3 وظائف، تكمل روعة و جمال هذا الروف الأنيق.
صمم هذا الفراغ بعناية ليعمل على خلق مساحة مريحة للأعصاب، مع وجود صف رائع من الأوعية موازي للحائط و الذي يعمل كقاعدة للنباتات المتسلقة على الحائط الجانبي لهذا المبنى.
لو استخدمنا الاسمنت في عمل الأواني ذات الأشكال المشوقة سوف نحصل على طراز مينمال ومودرن رائع. فاللعب بأحجام وأشكال مختلفة يمكنك من الحصول على فناء جميل و ذي شخصية.
أنظر لهذا المزيج الرائع وللتنوع الجميل في شكل أوعية النباتات و التي تتراوح فيها النباتات بين الزهور الجميله والنباتات المتسلقة و الشجيرات الرائعة و التي تعمل كخلفية للوحة فريدة. الأرضية من مستوين حيث يحد الأرض المبلطة، رصيفاً خشبياً، مع إضافة بعض الحجارة في الأجزاء الميتة، السور الخشبي، الأثاث وأخيراً الإضاءة الساحرة، كل هذه العناصر تصنع حديقة حالمة تساعدك على الراحة و الاسترخاء.
يمكنك عمل هذه الأصص الصغيرة بنفسك عن طريق وضع الأسمنت في فورمة من الورق لتمكنك من إستخدام هذه الأصص الأنيقة داخل منزلك.