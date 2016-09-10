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تحول مدهش لشقة في برشلونة

Heba khlili Heba khlili
Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 غرفة المعيشة
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مرحبا بكم في برشلونة، في منطقة صيد تقع بالقرب من البحر، في هذه الزاوية من المدينة سنتحدث عن شقة تم تجديديها بالكامل من الناحية البنيوية والديكورية، حيث قامت المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ عملية الإصلاح الشامل، بعمل متقن لا تشوبه شائبة من إعادة توزيع المساحات للاستفادة منها بشكل اكبر إلى إعادة الترميم والبناء.
تابعوا معنا لنرى كيف كانت هذه الشقة وكيف أصبحت..

قبل…

Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 غرفة المعيشة
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

بلا شك أن قلة قليلة من الناس تريد أن تعيش في منزل يغطي الخشب فيه نصف ارتفاع الجدران تقريبا! وعلاوة على ذلك، الأبواب ذات إطار خشبي داكن تعطي صورة غير محببه للمنزل، فضلا عن الأرضية، التي من المؤكد لم تجري لها عمليات تجديد منذ زمن بعيد، ولكن دعونا نرى كيف سيتم التجديد…

حياة جديدة…

Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 غرفة السفرة
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

ستلاحظ على الفور السطوع والإشراق للون الجديد للجدران، حيث خلق بيئة فريدة من نوعها للمطبخ وغرفة الطعام والمعيشة. لعب اللون الأبيض دورا هاما في عملية التجديد هذه، فهو ليس فقط عاكس ممتاز للضوء، بل ساعد ايضا على توسيع المساحة الكلية.

الأصالة والحداثة

Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 غرفة المعيشة
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

أثناء عملية إعادة التجديد والترميم، لابد من الأخذ بالاعتبار بعض العناصر البنيوية كالأرضية والسقف، فكما نلاحظ إضافة بعض الزخارف النباتية للأرضية أعطت لمسة مميزة للمنزل، نلاحظ في السقف تلك العوارض الخشبية المطلية بالأبيض، أظهرت المنزل بطراز قديم، اندمج بشكل ممتاز مع الأثاث الحديث ليعطي بيئة ريفية لطيفة.

المطبخ…

Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 مطبخ
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

تصميم بسيط وعملي للمطبخ، اظهر المطبخ بصورة منظمة وانيقة، حيث تم تقسيمة إلى خزن ودروج لاحتواء كل لوازم المطبخ فيها، ولسهولة الاستخدام ولزيادة الترتيب، كما تم استخدام اللون الأبيض للمطبخ ليوحي بمساحة كبيرة وليعطي الاشراقة المرغوبة في المطبخ.

الحمام…

Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 حمام
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

لصغر مساحة المنزل، سيكون لدينا أيضا حمام صغير ولكنه متكامل لا يخلو من الراحة والأناقة، بسبب صغر المساحة تم إنشاء كابينة الاستحمام الشفافة ومرحاض بشكل دائري وحجم صغير، كما تم استخدام الألوان المحايدة المناسبة للحمام الصغير.

غرفة النوم…

Reforma en la Barceloneta, OAK 2000 OAK 2000 غرفة نوم
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

غرفة النوم مخصصة للراحة والاسترخاء، لذلك تم اختيار اللون الأبيض للجدران والسقف والأرضية، وسرير كبير لمزيد من الراحة.
لا يوجد مكان مثالي للاسترخاء كثر من غرفة النوم للراحة بعد يوم عمل طويل لذلك يجب مراعاة عنصر التبريد أيضا وخاصة في المناطق الحارة.

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