تحول مدهش لشقة في برشلونة

مرحبا بكم في برشلونة، في منطقة صيد تقع بالقرب من البحر، في هذه الزاوية من المدينة سنتحدث عن شقة تم تجديديها بالكامل من الناحية البنيوية والديكورية، حيث قامت المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ عملية الإصلاح الشامل، بعمل متقن لا تشوبه شائبة من إعادة توزيع المساحات للاستفادة منها بشكل اكبر إلى إعادة الترميم والبناء.

تابعوا معنا لنرى كيف كانت هذه الشقة وكيف أصبحت..