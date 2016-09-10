تحول مدهش لشقة في برشلونة

مرحبا بكم في برشلونة، في منطقة صيد تقع بالقرب من البحر، في هذه الزاوية من المدينة سنتحدث عن شقة تم تجديديها بالكامل من الناحية البنيوية والديكورية، حيث قامت المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ عملية الإصلاح الشامل، بعمل متقن لا تشوبه شائبة من إعادة توزيع المساحات للاستفادة منها بشكل اكبر إلى إعادة الترميم والبناء.
تابعوا معنا لنرى كيف كانت هذه الشقة وكيف أصبحت..
بلا شك أن قلة قليلة من الناس تريد أن تعيش في منزل يغطي الخشب فيه نصف ارتفاع الجدران تقريبا! وعلاوة على ذلك، الأبواب ذات إطار خشبي داكن تعطي صورة غير محببه للمنزل، فضلا عن الأرضية، التي من المؤكد لم تجري لها عمليات تجديد منذ زمن بعيد، ولكن دعونا نرى كيف سيتم التجديد…
ستلاحظ على الفور السطوع والإشراق للون الجديد للجدران، حيث خلق بيئة فريدة من نوعها للمطبخ وغرفة الطعام والمعيشة. لعب اللون الأبيض دورا هاما في عملية التجديد هذه، فهو ليس فقط عاكس ممتاز للضوء، بل ساعد ايضا على توسيع المساحة الكلية.
أثناء عملية إعادة التجديد والترميم، لابد من الأخذ بالاعتبار بعض العناصر البنيوية كالأرضية والسقف، فكما نلاحظ إضافة بعض الزخارف النباتية للأرضية أعطت لمسة مميزة للمنزل، نلاحظ في السقف تلك العوارض الخشبية المطلية بالأبيض، أظهرت المنزل بطراز قديم، اندمج بشكل ممتاز مع الأثاث الحديث ليعطي بيئة ريفية لطيفة.
تصميم بسيط وعملي للمطبخ، اظهر المطبخ بصورة منظمة وانيقة، حيث تم تقسيمة إلى خزن ودروج لاحتواء كل لوازم المطبخ فيها، ولسهولة الاستخدام ولزيادة الترتيب، كما تم استخدام اللون الأبيض للمطبخ ليوحي بمساحة كبيرة وليعطي الاشراقة المرغوبة في المطبخ.
لصغر مساحة المنزل، سيكون لدينا أيضا حمام صغير ولكنه متكامل لا يخلو من الراحة والأناقة، بسبب صغر المساحة تم إنشاء كابينة الاستحمام الشفافة ومرحاض بشكل دائري وحجم صغير، كما تم استخدام الألوان المحايدة المناسبة للحمام الصغير.
غرفة النوم مخصصة للراحة والاسترخاء، لذلك تم اختيار اللون الأبيض للجدران والسقف والأرضية، وسرير كبير لمزيد من الراحة.
لا يوجد مكان مثالي للاسترخاء كثر من غرفة النوم للراحة بعد يوم عمل طويل لذلك يجب مراعاة عنصر التبريد أيضا وخاصة في المناطق الحارة.
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