شقة صغيرة بمساحة 60 متر ستغير نظرتك إلي الشقق الصغيرة

سنقوم في هذا المقال بزيارة شقة في البرازيل تحتوي علي كل ما ترديه في شقتك في 60 متر مربع فقط. يعود تصميم تلك الشقة للمهندس المعماري Rafael Sardinha. في هذه الشقة الصغيرة نحن بحاجة إلى مصمم ديكور ذو خبرة بكيفية الاستفادة من كل متر وتحويله إلى مساحة مفيدة، كما سنتابع اهم الديكورات والأفكار التي جعلت تلك الشقة الصغيرة ،كبيرة، لاحتوائها كل شيء.

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