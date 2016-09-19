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شقة صغيرة بمساحة 60 متر ستغير نظرتك إلي الشقق الصغيرة

Heba khlili Heba khlili
Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة المعيشة
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سنقوم في هذا المقال بزيارة شقة في البرازيل تحتوي علي كل ما ترديه في شقتك في 60 متر مربع فقط. يعود تصميم تلك الشقة للمهندس المعماري Rafael Sardinha. في هذه الشقة الصغيرة نحن بحاجة إلى مصمم ديكور ذو خبرة بكيفية الاستفادة من كل متر وتحويله إلى مساحة مفيدة، كما سنتابع اهم الديكورات والأفكار التي جعلت تلك الشقة الصغيرة ،كبيرة، لاحتوائها كل شيء.
انضم إلينا واستخدم تلك الأفكار في شقتك الصغيرة.

المساحة المتكاملة

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة المعيشة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

من هذه الزاوية سترى الدمج المتكامل بين غرفة المعيشة وطاولة السفرة والمكتب. ستلاحظ من الصورة مع أن المساحة فعلياً صغيرة ولكنها احتوت تقريبا كل غرف المنزل في بقعة واحدة وبشكل منتظم ومريح وواسع مما أوحى باتساع في الرؤيا، من الأمور الواجب توفرها في الشقق الصغيرة وجود نافذة كبيرة لمزيد من التهوية والإضاءة الطبيعية.

غرفة المعيشة

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة الميديا
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

غرفة معيشة عبارة عن عدة امتار مربعة ولكنها متكاملة، بوجود الأريكة بلون بيج كريمي ووسائد بلون ازرق ريشي، وخزنة منخفضة بعرض الحائط، وبسبب قلة المساحة ننصحك أولا بتعليق التلفاز بدلاً من وضعة على طاولة، كما ننصح بوضع باب زجاجي شفاف يفصل غرفة المعيشة عن المطبخ، والاهم استخدام اللون الأبيض للجدران والأرضية سيعطي إشراق مميز ومساحة اكبر.

المطبخ مع بار

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

استغل المصمم الداخلي في المطبخ الضيق كل سنتيمتر للاستفادة من اكبر مساحة ممكنة. ولغض النظر عن صغر حجم المطبخ يمكنك خلق التناقض في الألوان بين الخزن الخشبية بلون فاتح، ومرمر المطبخ  والكراسي بلون اسود أنيق، بالإضافة لذلك يمكنك أيضا استخدام اللون الأحمر الجذاب لبعض أدوات المطبخ.

مكتب صغير

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES مكتب عمل أو دراسة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

اندمجت هذه المساحة الصغيرة بشكل أنيق ومتكامل مع غرفة المعيشة وغرفة الطعام. مكتب انيق وبسيط احتوى على كرسي قراءة مريح، كما نلاحظ ان الأثاث الخشبي هو نفسه المستخدم  في غرفة المعيشة والمطبخ.

غرفة نوم مريحة

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES غرفة نوم
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

على الرغم من صغر حجمها إلا أنها جاءت بسرير مزدوج وبلون هادئ ومريح لتجعل نومك عميق، يتسرب إليها أشعة الشمس من خلال النافذة، وبالتأكيد لانها شقة متكاملة لم تخلو من المنضدة الجانبية.

الحمام

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES حمام
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

 حمام بتصميم عصري، بمساحته الصغيرة ولكنه كامل من حيث وجود كابينة الاستحمام ذات الباب الشفاف، والمغسلة بتصميم أنيق وانسيابي أسفلها دروج للوازم الحمام، أما التصميم المميز فهو للجدران وكأنها فسيفساء بالوان ترابية جميلة.

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