سلالم غريبة لكن جميلة

التصميمات الغريبة دائماً ما يكون لها محبين من كل الأذواق، اليوم سنتعرف على أكثر من نموذج للسلالم يتصف بأنه غريب في تصميمه و في استخدامه أيضاً. لو كان لديك الميل الطبيعي لاستخدام كل ما هو غريب و جميل في بيتك في الوقت نفسه سيكون من الممتع أن تتجول معنا بين أكثر من سلم يلبي رغبتك في الاختلاف، ما بين سلالم زجاجية أو معدنية أو حتى خشبية غريبة في درجاتها و أسوارها و حتى في التفافها و استقامتها و حجمها، تجربة مثيرة نتشرف بها معكم ..
اختيار السلم بلا أسوار له ضوابط ، أولاًً عدم الارتفاع وثانياً أن يكون بجوار حائط ملاصقاً له لمزيد من الأمان و السلامة، و هذا النموذج بغض النظر عن كونه بلا أسوار فإننا نلاحظ فيه باباً جديداً للإبداع ألا و هو الإطار الممسك بالدرجات، نلاحظ كيف يكون التدريج المتذبذب بالرغم من استقامة السلم في درجاته و في خط سيره، و لكن ما أعطى الشكل الغريب هو ذلك الإطار المعدني ..
من المعروف في السلالم المعدنية انها كانت موضة قديمة نوعاً ما، و أسوارها المفرغة المتوازية كانت أهم ما يميز الطراز الكلاسيكي في تصميم السلالم بشكل عام و لكن الغريب في الأمر أنها كانت تستخدم في السلالم العمومية و ليست في البيوت بشكل مستقيم، و كان بها بعض المنحنيات الجمالية، و لكن الشكل المستقيم هنا هو ما يجعل هذا السلم غريباً و كونه في منزل خاص أيضاً ، بما تكون تجربة استحضار روح الماضي، و لكنها نفذت بشكل جيد إذا ما قارنا شكل الدرجات الخشبي الطبيعي دون طلاء ..
هذا السلم يكسر القواعد المتعارف عليها في عالم تصميم السلالم من الأسوار و الألوان و الدرجات المنبسطة أو حتى المائلة ، كل شيء هنا محض إبداع، هل سبق و رأيت مثل تلك الدرجات، التداخل في شكل الدرجات و تنافر ألوانها الفضي و الأسود يجعلك تظن أنها تمشي فوق الهواء ، فكرة رائعة ، يمكن تطبيقها و لكن بشكل هندسي متميز ..
استخدام الأسوار بشكل جديد و غير معتاد يعتبر من أكثر الطرق تغييراً في تصميم السلم بشكل عام، لأنه الجزء الظاهر للعيان بشكل أكبر من الدرجات و ألوانها، و يمكنك استخدام أكثر من شكل للأسوار حسب أكثر من عامل أولها المساحة و ثانيها الطراز المستخدم في تصميم منزلك ، هنا لو خصصنا حديثنا على هذا النموذد الزجاجي الأسوار سنلاحظ أن الجدار الخلفي للسلم يأتي بلون داكن و هو عامل هام لاستخدام سور زجاجي شفاف ، و مسألة استخدام الدرجات بلون معاكس للزجاج لسبب إظهاره ، لكن بعيداً عن الفكر الديكوري دعونا نلاحظ الشكل الرائع للسلم و مظهره الغريب الملفوف في الوسط
في أقصى اليمين ستلاحظ درجات السلم الجانبي في الغرفة الأنيقة ، سلم بدرجات كبيرة و بشكل أنيق يتخلله أصص الزرع الصناعي، الفكرة جيدة للغاية في الشكل الحداثي لهذا السلم و بأسوارة الشفافة الجميلة، و موقعه المختبيء في ناهية الغرفة، و هو ما يساعد على الاحتفاظ بمساحة الغرفة دون مساس و عند نهايتها يفتح آفاقاً جديدة لأدوار أعلى ..
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يبدو أن الغرابة و العجب لا تنفصل عن الأسوار الزجاجية الشفافة، و لكن دعونا نركز اهتمامنا على جانب الاستقامة في السلم ، فهي رائعة بالفعل، خصوصاً لو كان الدورين في مساحة قريبة بينهما، و لو كانت الأداور يوجد بينهما مسافة سيكون من الممل أن يكون السلم مستقيماً و لا غنى حينها عن بعض الانحناءات ، كما أن الدرجات البيضاء يفضل أن تستخدم في منزل لايوجد به أطفال نظراً للحركة المتكررة و قابلية الاتساخ و الحاجة الدائمة للنظافة ..
هذا بحق سلم عجيب، لا أدري الشكل الهندسي المصمم به أو القالب المصنوع به، فهو منحني من البداية بشكل قوي للغاية و من ثم تكون آخر درجة فقط هي المستقيمة ، فكرة رائعة خصوصاً أن الدرجات غير مغلقة و فكرة الصعود عليها و هي مفرغة تثير التشويق، خصوصاً لو نظرنا للشكل العام للسلم من الاعلى سنلاحظ أننا صعدنا مكاناً استثنائياً
هذا السلم قابل للتنقل بفضل حجمه القليل و سهولة حمله و كذلك استقامته التي تسهل من وضعه في أي مكان تقريباً يسمح بالصعود من خلاله لأدوار أخرى، السلم هذا له أكثر من ميزة أولها أنه لا يستغل مساحة على الإطلاق حيث يسهل إزالته، و النقطة الاخرى هي لونه الحيادي الذي يكمل شكل الديكور الموجود بالغرفة و كونه يشابه باقي الأجزاء الظاهرة من السلم الرئيسي في يمين الغرفة ..