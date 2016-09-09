سلالم غريبة لكن جميلة

التصميمات الغريبة دائماً ما يكون لها محبين من كل الأذواق، اليوم سنتعرف على أكثر من نموذج للسلالم يتصف بأنه غريب في تصميمه و في استخدامه أيضاً. لو كان لديك الميل الطبيعي لاستخدام كل ما هو غريب و جميل في بيتك في الوقت نفسه سيكون من الممتع أن تتجول معنا بين أكثر من سلم يلبي رغبتك في الاختلاف، ما بين سلالم زجاجية أو معدنية أو حتى خشبية غريبة في درجاتها و أسوارها و حتى في التفافها و استقامتها و حجمها، تجربة مثيرة نتشرف بها معكم ..