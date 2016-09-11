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9 أخطاء يجب أن تتجنبها في تصميم غرفة النوم

Marwa Hasan Marwa Hasan
Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
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غرفة النوم هي المكان الذي تلجأ إليه في آخر اليوم، للخلود للراحة والاسترخاء. هي مكان خاص لا تشاركه مع باقي العائلة ولكن هو ملكك لتستمتع به وحدك. و لذلك جئنا لكم ببعض الأخطاء الشائعة و التي يجب أن تتجنبها في عملية تصميمك لغرفة النوم للحصول على أقصى إستفادة من غرفتك ولتحقيق أقصى راحة، لأنك إن لم تصممها بحيث توفر لك الراحة المطلوبة قد تؤثر على نشاطك وطاقتك في مواجهة صعوبات كل يوم. فلنجعل سويا غرفة نومك مكان تريد اللجوء إليه كل ليلة.

​1.عدم وجود خصوصية

Cortinas tradicionales y modernas Kaaten, Kaaten Kaaten غرفة نوم
Kaaten

Kaaten
Kaaten
Kaaten

كما ذكرنا فغرفة النوم هي غرفة خاصة و لذلك فمن المهم أن توفر الخصوصية التامة فيها. لتحقيق الخصوصية من الخارج، فيجب أن تضع ستائر داكنة على الشبابيك إذا كانت كبيرة، يمكنك أيضاً إستبدال الزجاج العادي بزجاج ملون أو مشبّر.

و لتحقيق الخصوصية داخل المنزل فيجب الحرص على وجود باب بحيث يغلق بإحكام ليعطيك الخصوصية التي تحتاجها.

​2.حجم الأثاث غير مناسب

Apartamento, Spengler Decor Spengler Decor غرفة نوم
Spengler Decor

Spengler Decor
Spengler Decor
Spengler Decor

يجب إختيار حجم الأثاث بعناية بحيث يكون متناسب مع غرفتك. فلا داعي من إمتلاك سرير كبير مع عدم وجود مساحة كافية حوله للمرور أو الجلوس أو الحركة.

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​3.نوع الأثاث

SAKURA KLASİK YATAK ODASI TAKIMI, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. غرفة نوم
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

السرير هو العنصر الأساسي في غرفة النوم و لذلك فيجب أن تحرص على إختيار السرير المناسب، يليه باقي العناصر و لكن الإختيار الجيد للسرير يساهم في إختيار باقي الأثاث بشكل جيد.

​4.إختيار الألوان

Contadero Decor, Mexico City 2011, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة نوم
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

من المعروف أن لون الحوائط المحيطة تؤثر في حالتك النفسية، و في حالة غرفة النوم فكما قلنا من قبل أنها غرفة للراحة ولذلك فمن المفضل إختيار ألوان مريحة للأعصاب مثل اللون الأزرق أو الأخضر، أما الألوان الساخنة مثل الأحمر، الزهري و البرتقالي فهي ألوان محفزة  كما أنها تعطي تعمل على تنشيط الطاقة و تفسد الجو المريح للغرفة.

​5.إضاءة غير مناسبة

Loft ESN, Ippolito Fleitz Group – Identity Architects Ippolito Fleitz Group – Identity Architects غرفة نوم
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

Loft ESN

Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects
Ippolito Fleitz Group – Identity Architects

مهما كان المصباح شكلة جميل ويتماشى مع التصميم العام للغرفة فأنت تحتاج لإضاءة كافية لتمكنك من القراءة قبل النوم، و لإختيار الملابس وتصفيف الشعر ووضع المكياج. و لذلك ينصح بإضافة أكثر من نوع للإضاءة ، لتوزيع الإضاءة بشكل صحيح.

​6.طراز لا يتماشى مع باقي المنزل

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. غرفة نوم
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

يمكننا أن نصمم كل غرفة على حدة و لكن من المهم أن تكون غرف المنزل تتماشى مع بعضها بشكل ما، فإحرص على إختيار طرز تتماشى مع الشكل العام للمنزل.

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​7.الأثاث الزائد

NEWTOUCH, PS MİMARLIK PS MİMARLIK غرفة نوم
PS MİMARLIK

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

إختار الأثاث بحرص بحيث تختار ما تحتاجه فقط، الأثاث الزائد سوف يأخذ من المساحة ويشعرك بالإزدحام بلا داعي وبالتالي سيشعرك بالضيق من الفراغ.

​8.الأثاث في غير مكانه الصحيح

CHAMBRE " LIN ", Scenes d'interieuR Scenes d'interieuR غرفة نوم
Scenes d&#39;interieuR

Scenes d'interieuR
Scenes d&#39;interieuR
Scenes d'interieuR

صمم مكان لكل قطعة أثاث في منزلك قبل وضعها، بحيث يكون لكل قطعة أثاث في غرفتك مكانها الصحيح حتى لا تسبب الضيق أثناء المرور أو الحركة أو النوم.

​9.وجود الفوضى

Pastel Nude, ORCHIDS LOFT ORCHIDS LOFT غرفة نوم
ORCHIDS LOFT

ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT
ORCHIDS LOFT

إحرص على وجود مكان لتخزين كل شئ في غرفتك، و إحترس من شراء اكسسوارات كثيرة قد تخلق ازدحام على الطاولات أو الأسطح.

افكار بسيطة لتجديد غرفة نومك وبتكلفة قليلة
هل لديك أفكار أخرى عن بعض الأخطاء التي يجب تجنبها؟

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