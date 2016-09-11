9 أخطاء يجب أن تتجنبها في تصميم غرفة النوم

غرفة النوم هي المكان الذي تلجأ إليه في آخر اليوم، للخلود للراحة والاسترخاء. هي مكان خاص لا تشاركه مع باقي العائلة ولكن هو ملكك لتستمتع به وحدك. و لذلك جئنا لكم ببعض الأخطاء الشائعة و التي يجب أن تتجنبها في عملية تصميمك لغرفة النوم للحصول على أقصى إستفادة من غرفتك ولتحقيق أقصى راحة، لأنك إن لم تصممها بحيث توفر لك الراحة المطلوبة قد تؤثر على نشاطك وطاقتك في مواجهة صعوبات كل يوم. فلنجعل سويا غرفة نومك مكان تريد اللجوء إليه كل ليلة.
كما ذكرنا فغرفة النوم هي غرفة خاصة و لذلك فمن المهم أن توفر الخصوصية التامة فيها. لتحقيق الخصوصية من الخارج، فيجب أن تضع ستائر داكنة على الشبابيك إذا كانت كبيرة، يمكنك أيضاً إستبدال الزجاج العادي بزجاج ملون أو مشبّر.
و لتحقيق الخصوصية داخل المنزل فيجب الحرص على وجود باب بحيث يغلق بإحكام ليعطيك الخصوصية التي تحتاجها.
يجب إختيار حجم الأثاث بعناية بحيث يكون متناسب مع غرفتك. فلا داعي من إمتلاك سرير كبير مع عدم وجود مساحة كافية حوله للمرور أو الجلوس أو الحركة.
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السرير هو العنصر الأساسي في غرفة النوم و لذلك فيجب أن تحرص على إختيار السرير المناسب، يليه باقي العناصر و لكن الإختيار الجيد للسرير يساهم في إختيار باقي الأثاث بشكل جيد.
من المعروف أن لون الحوائط المحيطة تؤثر في حالتك النفسية، و في حالة غرفة النوم فكما قلنا من قبل أنها غرفة للراحة ولذلك فمن المفضل إختيار ألوان مريحة للأعصاب مثل اللون الأزرق أو الأخضر، أما الألوان الساخنة مثل الأحمر، الزهري و البرتقالي فهي ألوان محفزة كما أنها تعطي تعمل على تنشيط الطاقة و تفسد الجو المريح للغرفة.
مهما كان المصباح شكلة جميل ويتماشى مع التصميم العام للغرفة فأنت تحتاج لإضاءة كافية لتمكنك من القراءة قبل النوم، و لإختيار الملابس وتصفيف الشعر ووضع المكياج. و لذلك ينصح بإضافة أكثر من نوع للإضاءة ، لتوزيع الإضاءة بشكل صحيح.
يمكننا أن نصمم كل غرفة على حدة و لكن من المهم أن تكون غرف المنزل تتماشى مع بعضها بشكل ما، فإحرص على إختيار طرز تتماشى مع الشكل العام للمنزل.
إختار الأثاث بحرص بحيث تختار ما تحتاجه فقط، الأثاث الزائد سوف يأخذ من المساحة ويشعرك بالإزدحام بلا داعي وبالتالي سيشعرك بالضيق من الفراغ.
صمم مكان لكل قطعة أثاث في منزلك قبل وضعها، بحيث يكون لكل قطعة أثاث في غرفتك مكانها الصحيح حتى لا تسبب الضيق أثناء المرور أو الحركة أو النوم.
إحرص على وجود مكان لتخزين كل شئ في غرفتك، و إحترس من شراء اكسسوارات كثيرة قد تخلق ازدحام على الطاولات أو الأسطح.