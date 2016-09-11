9 أخطاء يجب أن تتجنبها في تصميم غرفة النوم

كما ذكرنا فغرفة النوم هي غرفة خاصة و لذلك فمن المهم أن توفر الخصوصية التامة فيها. لتحقيق الخصوصية من الخارج، فيجب أن تضع ستائر داكنة على الشبابيك إذا كانت كبيرة، يمكنك أيضاً إستبدال الزجاج العادي بزجاج ملون أو مشبّر.

و لتحقيق الخصوصية داخل المنزل فيجب الحرص على وجود باب بحيث يغلق بإحكام ليعطيك الخصوصية التي تحتاجها.