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14 فكرة رائعة لجعل مدخل منزلك يسر الناظرين

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa La Estancia, DLPS Arquitectos DLPS Arquitectos بلكونة أو شرفة
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مدخل البيت هو أول ما تقع عليه أعيننا عند الوصول وهو أول إنطباع يتكون لدى ضيوفنا عند الزيارة، لذا يتوجب علينا أن نعتني بتفاصيله والمحافظة علي نظافته ليصبح لدينا مدخل لطيف يسر الناظرين ويبعث علي الدفء والترحاب. فدعنا نستعرض معاً أفكار اليوم و التي أعدت خصيصاً لتساعدك في العثور علي إلهامك الخاص لتصميم مدخل بيتك، وقد حرصنا علي توفير ما يناسب كل الأذواق والميزانيات تدرجاً من الأسهل تنفيذاً وصولاً إلي الأكثر حبكة و بكل الطرز أيضاً بدأ من المودرن إلى الكلاسيك التقليدي وبين هذا وذاك يظل الجمال الرائع سمةً مشتركة.

1.مدخل خشبي يسبح في عالم ساحر من الإضاءة الخيالية الممتزجة بروعة مع رونق بركة المياه بارعة الجمال

homify منازل
homify

homify
homify
homify

2.مدخل حجري شامخ ذو شخصية طاغية مع إضفاء بعض الغموض والسحر من خلال الإضاءة الخافتة

Casa G, NODO Arquitectura NODO Arquitectura منازل
NODO Arquitectura

NODO Arquitectura
NODO Arquitectura
NODO Arquitectura

3.مدخل متدرج بألوان طبيعية تتحد مع البيئة المحيطة وتتزين بالزهور الجميلة المصطفة علي طول الحائط

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral الممر الحديث، المدخل و الدرج سيراميك
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

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4.مدخل بسيط التصميم عظيم الأناقة يفسح المجال للخشب لتصبح له الكلمة العليا في هذا المشهد المودرن

homify منازل
homify

homify
homify
homify

5.مدخل يجمع بين مختلف الخامات من الحجارة ، الرخام و الخشب في لوحة بديعة متكاملة العناصر

CASA BALLENA / RAUL DAVILA, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

6.روعة الحجارة البيضاء التي تشكل مسار محفور في قلب العشب مذهل التباين في الألوان يقودك إلي باب ذو إرتفاع شاهق يتناسب مع عظمة التصميم

homify منازل
homify

homify
homify
homify

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7.مدخل ذو درجات جيدة الإضاءة تتوسط الخضرة المحيطة من الجانبين لتشعرك و كأن الخضرة تحتضنك ترحيباً بوصولك

RESIDENZA TRA ARCHITETTUR A E NATURA , FASE ARCHITETTI ASSOCIATI FASE ARCHITETTI ASSOCIATI منازل
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

8.مدخل يشع أناقة بألوانه الخافتة التي تنم عن ذوق رفيع كما تفيض تفاصيله فخامة من خلال توظيف الحجم الهائل كالباب و الأصص مضاعفة الإرتفاع

Arquitetura e Interiores, BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES منازل
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

9.المدخل الحلم لعاشقي الطراز المودرن بواجهته الزجاجية ذات الإطار الخشبي الرائع والزرقة المحببة للنفس المنبعثة من الحوض

Casa La Estancia, DLPS Arquitectos DLPS Arquitectos بلكونة أو شرفة
DLPS Arquitectos

DLPS Arquitectos
DLPS Arquitectos
DLPS Arquitectos

10.حيلة بارعة الذكاء والجمال معاً للتغلب علي ضيق المساحة من خلال الإستعانة بخدمات الحائط الأخضر لتحقق نجاحاً منقطع النظير في إدخال اللمسة الجميلة في أضيق الحدود

Laurel Rojo, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

11.مدخل غاية في الأناقة من الدرجات الخشبية المعلقة ذات اللون الأسود تعتلي الحجارة الرمادية المنثورة بشكل يوحي بالتدفق الطبيعي كما لو كانت حمماً بركانية

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH حديقة
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

12.مثال آخر للتصميم المودرن الخالي من التعقيد بخطوطه الأنيقة البادية في الحائط الأسمنتي ذو اللون الأبيض الطاغي علي المنظر مثله كمثل السلم الجرانيتي واللذان يتباينان مع الحائط الحجري الرمادي الذي يتوسطهما بشكل بديع

Entry door 08023 Architects منازل
08023 Architects

Entry door

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

13.يتمحور هذا المدخل حول الحائط الأسمنتي الهائل والذي تم توظيفه كمعرض للشجيرات والنباتات وما يصاحبها من مؤثرات ضوئية شيقة

Residência em condomínio, Central de Projetos Central de Projetos منازل
Central de Projetos

Central de Projetos
Central de Projetos
Central de Projetos

14.مدخل مودرن بسيط يتكون من ممر يفترشه الحصي و يتخلله ألواح خشبية علي مسافات متساوية مع اصطفاف أعواد البامبو المميزة علي الحائط

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify
أفكار رائعة لتزيين منزلك بتكلفة بسيطة
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