14 فكرة رائعة لجعل مدخل منزلك يسر الناظرين

مدخل البيت هو أول ما تقع عليه أعيننا عند الوصول وهو أول إنطباع يتكون لدى ضيوفنا عند الزيارة، لذا يتوجب علينا أن نعتني بتفاصيله والمحافظة علي نظافته ليصبح لدينا مدخل لطيف يسر الناظرين ويبعث علي الدفء والترحاب. فدعنا نستعرض معاً أفكار اليوم و التي أعدت خصيصاً لتساعدك في العثور علي إلهامك الخاص لتصميم مدخل بيتك، وقد حرصنا علي توفير ما يناسب كل الأذواق والميزانيات تدرجاً من الأسهل تنفيذاً وصولاً إلي الأكثر حبكة و بكل الطرز أيضاً بدأ من المودرن إلى الكلاسيك التقليدي وبين هذا وذاك يظل الجمال الرائع سمةً مشتركة.