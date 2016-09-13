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7 نصائح لتصميم غرفة نوم لاحلام سعيدة

Heba khlili Heba khlili
Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
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نقضي الكثير من أوقاتنا في غرفة النوم وخاصة على السرير إما للدراسة أو للعمل أو لقراءة كتاب وللاسترخاء وللنوم طبعا، الذي يأخذ الوقت الأكبر، ولكن هل فكرت للحظة عن أهمية اختيار التصميم المناسب ليس فقط لغرفة النوم، إنما أيضا للسرير، بما انه العنصر الأكبر والأكثر أهمية في غرفة النوم، حيث تؤثر العديد من العوامل في تصميم غرفة النوم من ألوان البطانيات ولون الجدران، والإضاءة.

في هذا المقال نقدم لك العديد من الأفكار الجميلة التي يمكنك تنفيذها لتصميم غرفة نومك لتنعم بأحلام سعيدة.

1. الاخضر المريح للاعصاب

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

اللون الأخضر لون معرف بانه لون الراحة والاسترخاء، وهو من الألوان المناسبة لغرف النوم ويمكنك تصميم غرفة نوم مريحة وهادئة ليس فقط باستخدام اللون الأخضر للوسائد أو للبطانية إنما ايضا يمكنك اضافة بعض النباتات لتنقية الهواء، وباستخدام عناصر ديكور اخرى كالخشب للسرير وللخزنة ستعطي لمسة حيوية ومتناغمة.

2. لمسة من الالوان

Теплый модерн с очаровательной детской, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio غرفة نوم
Tatiana Zaitseva Design Studio

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

لمسة من الألوان المفرحة للوحة جدارية معلقة على الحائط، ووسائد كبيرة بنفس الألوان المفرحة ستعطي حياة ولمسة جريئة للغرفة، ولون اسود للبطانية تظهر الغرفة وكأنها لوحة فنية ما بين الألوان الربيعية واللون الأسود، وأرضية مفروشة بسجادة بيضاء كأنها ثلج ممدود على الأرض… غرفة لأصحاب الحس الفني.

3. القليل ذو المعنى الكبير

ATICO EN BLANES, LF24 Arquitectura Interiorismo LF24 Arquitectura Interiorismo غرفة نوم
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo

لا يعني أن تصمم غرفة بطريقة جميلة أن تستخدم الكثير من عناصر الديكور، على العكس قد تستخدم ابسط طريقة ولكنها ستعطيك مفعول كبير، كما في الصورة، تم استخدام اللون الأبيض كعنصر ديكور للجدران والسقف وللسرير والوسائد، ومع أرضية خشبية لتعطى القليل من التناقض، واستخدام مصابيح بتصميم مميز ستجعل غرفة نومك مميزة ومريحة.

4. المواد الطبيعية

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos غرفة نوم
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

من المعلوم أن المواد الطبيعية كالخشب مواد تبعث على الراحة والهدوء لا نها تعطي الشعور بالدفء، لذلك أنصحك عزيزي القارئ أن تستخدم الخشب سواء بلون فاتح أو غامق في تصميم غرفة نومك مع سرير كبير بلون ابيض وإضافة القليل من النباتات بعيدة عن السرير التي ستعطي هواء نقي. 

5. كسر القاعدة!

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

نصيحتنا التالية ستجعلك تنقل كل غرف المنزل إلى غرفة النوم وستجعلك تفكر في أن تعمل في المنزل وعلى سرير!!صندوق النوم أو بيت النوم، تطلق هذه التسمية على السرير كما في الصورة، سرير سيجعلك تشعر بالمزيد من الأمان والاستقلالية ويعطيك الخصوصية المطلوبة في غرفة النوم لتنعم بنوم عميق، ويمكنك زيادة جمالية هذا التصميم باستخدام ستائر من الكتان الأبيض المحيطة بالسرير.

6. مصباح مميز

Dom w Brzegu Dolnym, Finchstudio Finchstudio غرفة نوم
Finchstudio

Finchstudio
Finchstudio
Finchstudio

بعدة عناصر ديكوريه أنيقة ستستمتع بغرفة نوم هادئة وبألوان مريحة، استخدم عنصر ديكور واحد ذو مفعول كبير كالجوهرة المعلقة في السقف ستعطي إضاءة مميزة، وعناصر أخرى بسيطة كاللون الأزرق للكرسي والسجادة .

7. التفاصيل الشخصية

2-к квартира для молодой семьи, BRO Design Studio BRO Design Studio غرفة نوم
BRO Design Studio

BRO Design Studio
BRO Design Studio
BRO Design Studio

لتجعل غرفة نومك المكان الأقرب اليك والأكثر راحة اجعلها جزء من شخصيتك، إما باستخدام لوحة جدارية كبيرة تعبر فيها عن جزء من شخصيتك او عن مكان تحلم ان تذهب اليه او صورة لمكانك المفضل، الخيارات مفتوحة أمامك، وبطلاء الغرفة بلون مناسب لتلك اللوحة الكبيرة، لان تناسق الألوان عامل مهم في غرف النوم.

النوم الهنيئ عامل مهم لحياة صحية ومريحة…

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