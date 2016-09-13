7 نصائح لتصميم غرفة نوم لاحلام سعيدة

نقضي الكثير من أوقاتنا في غرفة النوم وخاصة على السرير إما للدراسة أو للعمل أو لقراءة كتاب وللاسترخاء وللنوم طبعا، الذي يأخذ الوقت الأكبر، ولكن هل فكرت للحظة عن أهمية اختيار التصميم المناسب ليس فقط لغرفة النوم، إنما أيضا للسرير، بما انه العنصر الأكبر والأكثر أهمية في غرفة النوم، حيث تؤثر العديد من العوامل في تصميم غرفة النوم من ألوان البطانيات ولون الجدران، والإضاءة.
في هذا المقال نقدم لك العديد من الأفكار الجميلة التي يمكنك تنفيذها لتصميم غرفة نومك لتنعم بأحلام سعيدة.
اللون الأخضر لون معرف بانه لون الراحة والاسترخاء، وهو من الألوان المناسبة لغرف النوم ويمكنك تصميم غرفة نوم مريحة وهادئة ليس فقط باستخدام اللون الأخضر للوسائد أو للبطانية إنما ايضا يمكنك اضافة بعض النباتات لتنقية الهواء، وباستخدام عناصر ديكور اخرى كالخشب للسرير وللخزنة ستعطي لمسة حيوية ومتناغمة.
لمسة من الألوان المفرحة للوحة جدارية معلقة على الحائط، ووسائد كبيرة بنفس الألوان المفرحة ستعطي حياة ولمسة جريئة للغرفة، ولون اسود للبطانية تظهر الغرفة وكأنها لوحة فنية ما بين الألوان الربيعية واللون الأسود، وأرضية مفروشة بسجادة بيضاء كأنها ثلج ممدود على الأرض… غرفة لأصحاب الحس الفني.
لا يعني أن تصمم غرفة بطريقة جميلة أن تستخدم الكثير من عناصر الديكور، على العكس قد تستخدم ابسط طريقة ولكنها ستعطيك مفعول كبير، كما في الصورة، تم استخدام اللون الأبيض كعنصر ديكور للجدران والسقف وللسرير والوسائد، ومع أرضية خشبية لتعطى القليل من التناقض، واستخدام مصابيح بتصميم مميز ستجعل غرفة نومك مميزة ومريحة.
من المعلوم أن المواد الطبيعية كالخشب مواد تبعث على الراحة والهدوء لا نها تعطي الشعور بالدفء، لذلك أنصحك عزيزي القارئ أن تستخدم الخشب سواء بلون فاتح أو غامق في تصميم غرفة نومك مع سرير كبير بلون ابيض وإضافة القليل من النباتات بعيدة عن السرير التي ستعطي هواء نقي.
نصيحتنا التالية ستجعلك تنقل كل غرف المنزل إلى غرفة النوم وستجعلك تفكر في أن تعمل في المنزل وعلى سرير!!صندوق النوم أو بيت النوم، تطلق هذه التسمية على السرير كما في الصورة، سرير سيجعلك تشعر بالمزيد من الأمان والاستقلالية ويعطيك الخصوصية المطلوبة في غرفة النوم لتنعم بنوم عميق، ويمكنك زيادة جمالية هذا التصميم باستخدام ستائر من الكتان الأبيض المحيطة بالسرير.
بعدة عناصر ديكوريه أنيقة ستستمتع بغرفة نوم هادئة وبألوان مريحة، استخدم عنصر ديكور واحد ذو مفعول كبير كالجوهرة المعلقة في السقف ستعطي إضاءة مميزة، وعناصر أخرى بسيطة كاللون الأزرق للكرسي والسجادة .
لتجعل غرفة نومك المكان الأقرب اليك والأكثر راحة اجعلها جزء من شخصيتك، إما باستخدام لوحة جدارية كبيرة تعبر فيها عن جزء من شخصيتك او عن مكان تحلم ان تذهب اليه او صورة لمكانك المفضل، الخيارات مفتوحة أمامك، وبطلاء الغرفة بلون مناسب لتلك اللوحة الكبيرة، لان تناسق الألوان عامل مهم في غرف النوم.
النوم الهنيئ عامل مهم لحياة صحية ومريحة…
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