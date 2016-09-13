7 نصائح لتصميم غرفة نوم لاحلام سعيدة

نقضي الكثير من أوقاتنا في غرفة النوم وخاصة على السرير إما للدراسة أو للعمل أو لقراءة كتاب وللاسترخاء وللنوم طبعا، الذي يأخذ الوقت الأكبر، ولكن هل فكرت للحظة عن أهمية اختيار التصميم المناسب ليس فقط لغرفة النوم، إنما أيضا للسرير، بما انه العنصر الأكبر والأكثر أهمية في غرفة النوم، حيث تؤثر العديد من العوامل في تصميم غرفة النوم من ألوان البطانيات ولون الجدران، والإضاءة.

في هذا المقال نقدم لك العديد من الأفكار الجميلة التي يمكنك تنفيذها لتصميم غرفة نومك لتنعم بأحلام سعيدة.