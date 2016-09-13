كيفية إختيارالإضاءة المناسبة لكل غرف المنزل

الإضاءة المعناد استخدامها هي إضاءة موجهه على الطاولة أحياناً تكون أكثر من مصباح متوسطي الحجم، حيث أنها تجعل الطاولة مركزالغرفة البصري والتي يتجمع حولها الكراسي، فتغير من الإحساس العام للغرفة.

يمكنك وضع مصباح واحد كبير لتجنب خلق إضاءة عالية قد تزعج الضيوف، فبهذه الطريقة سيتسلل الضوء من منتصف الطاولة إلى باقي أنحاء الغرفة.