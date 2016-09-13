كيفية إختيارالإضاءة المناسبة لكل غرف المنزل

لا شك أن الإضاءة هي عنصر أساسي في التصميم الداخلي و أيضاً الخارجي، إذا تم استغلاله واستخدامه بشكل صحيح فسوف يعمل على تحسين الفراغات بشكل كبير. اليوم نستكشف معاً كيفية الحصول على الفائدة العملية للإضاءة لكل غرف المنزل، باستخدام أنواع مختلفة من الإضاءات للحصول على أفضل الإمكانيات و النتائج. نرجو أن تلهمكم هذه الحيل و تفيدكم للحصول على منزل مضاء بجمال وعملية.
دع الضوء الطبيعي يدخل إلى غرقة المعيشة، فلا يوجد مثل الإضاءة الطبيعية في إنارة المكان وفي إظهار الأثاث بشكل جميل، كما أن أشعة الشمس صحية ومريحة لعين الرائي.
يمكنك أيضاً إضافة مرايات في مواجهة الإضاءة الطبيعية لتزيد كمية الضوء الداخل و يتصاعف التأثير.
الإضاءة المعناد استخدامها هي إضاءة موجهه على الطاولة أحياناً تكون أكثر من مصباح متوسطي الحجم، حيث أنها تجعل الطاولة مركزالغرفة البصري والتي يتجمع حولها الكراسي، فتغير من الإحساس العام للغرفة.
يمكنك وضع مصباح واحد كبير لتجنب خلق إضاءة عالية قد تزعج الضيوف، فبهذه الطريقة سيتسلل الضوء من منتصف الطاولة إلى باقي أنحاء الغرفة.
في المطبخ من المهم أن يتغلل الضوء لكافة الأركان -على عكس باقي الغرف - لسلامة مستخدميه، ففي المطبخ هناك بعض العمليات الخطرة مثل التقطيع وادققة مثل الخبر والطبخ.
الإضاءة المناسبة للمطبخ هي عن طريق وضع وحدة رئيسية في منتصف سقف المطبخ، مع بعض الكشافات المخفية أسفل الرفوف و الخزانات لتضيئ الأماكن التي لا تصل إلبها الإضاءة بدون عمل إزعاج بصري لمستخدمي المطبخ.
في غرفة النوم هناك نشاطات مختلفة و التي تحتاج درجات مختلفة من الإضاءة، إضاءة عالية عند اللبس أو القراءة، وللحصول على الهدوء والراحة في غرفة النوم فيجب أن يكون الإضاءة خفيفة و مريحة.
الإضاءة المثالية تجمع بين العملية والهدوء، و للحصول عليها يمكنك عمل مقبس للتحكم في درحة الإضاءة (dimmer) بحيث يعطيك الإختيار بين الإضاءة العالية أو الخفيفة، حسب الاستخدام. يمكنك أيضاً استخدام مصابيح الطاولة الجانبية ليكون مصدرللإضاءة المباشرة عند القراءة، أو أي أنشطة أخرى.
قوة الإضاءة تختلف حسب سن الأطفال وأنشطتهم المختلفة، و لكن عنصر واحد ثابت و هو أن الإضاءة يجب أن تكون ناعمة ومناسبة لجوغرفة نوم الصغيرفهي مكان لراحتهم في نهاية اليوم. للأطفال الأكبر ومع وجود مكتب يجب أن يكون هناك مصدر إضاءة مباشرحتى يتمكنوا من عمل الواجبات المنزلية والقراءة و الأنشطة المختلفة.
لكن أحرص على بعد مقبس الإضاءة وأيضاً الأسلاك عن الأطفال.
مثل المطبخ فالحمام يحتاج إلى إضاءة مباشرة ومركزة، و خاصة بالقرب من المرايات، حيث أنها تستخدم في وضع المكياج، غسيل الأسنان والحلاقة.
لذا فيجب وضع إضاءة مباشرة فوق أوعلى جانبي المرآة، مع وجود ضوء رئيسي يتغلغل الحمام، و يفضل أن يدخل أيضاً الضوء الطبيعي لتطهير الحمام.