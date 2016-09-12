أفكار ستعيد الحياه إلى مطبخك

اختيار الديكور المناسب للمطبخ من الامور المهمة جداً فالمطبخ يعتبر مملكتك الخاصة داخل البيت، لذلك بسبب قضائك أوقات وفترات كبيرة داخله، فيجب أن يكون ديكور المطبخ أنيق، بسيط ومريح بدرجة كبيرة، لذلك نقدم لكم اليوم في هوميفاي مجموعة من الأفكار المبتكرة لديكور مطبخ أنيق وبسيط.
أول شئ في ديكور المطبخ هو الأختيار الصحيح لألوان المطبخ، سواء اذا كانت الان فاتحة أم ألوان داكنة على حسب ذوقك واختياراتك، ولكن اذا كانت مساحة المطبخ صغيرة يفضل اختيار ألوان فاتحة فهى تعطى وتخلق مزيد من المساحة والراحة داخل المطبخ على عكس الألوان الداكنة فهى تعطى شعوراً بالضيق والخنقة.
عندما يتعلق الأمر بالمطبخ وديكوره يجب استغلال كل ركن داخل المطبخ قدر المستطاع لتحقيق الأستفادة القصوى من كل جزء داخل المطبخ، وحتى يتحقق ذلك أول شئ يجب استغلال المساحات العمودية في التخزين داخل المطبخ، فكما نري على سبيل المثال هنا تم استغلال المساحات العمودية داخل المنزل بطريقة ذكية جداً في تخزين التوابل داخل المطبخ.
أفضل شئ يمكنك فعله حقاً هو حسن استخدام كل شئ بطريقة تعود بالنفع والعملية، فعلى سبيل المثال استخدام ديكورات في المطبخ تضفي لمسة جمالية وأناقة على مطبخك وفي نفس الوقت تستغلها بطريقة عملية، فكما نري في تلك الصورة تم استغلال هذا الركن داخل المطبخ بشكل جمالى وعملى في نفس الوقت.
الأضاءة من العوامل المهمة جداً التي يجب عدم اغفالها وتوزيعها بطريقة أنيقة، فيجب تزويد الإضاءة اذا كان مطبخك صغير المساحة، خاصةً في الأماكن فوق الخزائن لأنها تعطي شعوراً بالأتساع، كما يجب الحرص أيضاً على أن يكون سقف المطبخ مرتفع بعض الشئ.
اذا كان مطبخك يغلب عليه اللون الأبيض وترغب في أضافة لمسة مبتكرة ومميزة تحيي بها مطبخك من جديد بطريقة بسيطة، عليك برسم بعض السومات البسيطة الملونة على البلاط الأبيض لتخلق بها لمسة أنيقة ومميزة.
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