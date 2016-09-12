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أفكار ستعيد الحياه إلى مطبخك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya مطبخرفوف وأدراج خشب Green
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اختيار الديكور المناسب للمطبخ من الامور المهمة جداً فالمطبخ يعتبر مملكتك الخاصة داخل البيت، لذلك بسبب قضائك أوقات وفترات كبيرة داخله، فيجب أن يكون ديكور المطبخ أنيق، بسيط ومريح بدرجة كبيرة، لذلك نقدم لكم اليوم في هوميفاي مجموعة من الأفكار المبتكرة لديكور مطبخ أنيق وبسيط.

الألوان

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya مطبخرفوف وأدراج خشب Green
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

أول شئ في ديكور المطبخ هو الأختيار الصحيح لألوان المطبخ، سواء اذا كانت الان فاتحة أم ألوان داكنة على حسب ذوقك واختياراتك، ولكن اذا كانت مساحة المطبخ صغيرة يفضل اختيار ألوان فاتحة فهى تعطى وتخلق مزيد من المساحة والراحة داخل المطبخ على عكس الألوان الداكنة فهى تعطى شعوراً بالضيق والخنقة.

المساحات العمودية

APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte مطبخديكورات واكسسوارات
Natali de Mello – Arquitetura e Arte

Natali de Mello - Arquitetura e Arte
Natali de Mello – Arquitetura e Arte
Natali de Mello - Arquitetura e Arte

عندما يتعلق الأمر بالمطبخ وديكوره يجب استغلال كل ركن داخل المطبخ قدر المستطاع لتحقيق الأستفادة القصوى من كل جزء داخل المطبخ، وحتى يتحقق ذلك أول شئ يجب استغلال المساحات العمودية في التخزين داخل المطبخ، فكما نري على سبيل المثال هنا تم استغلال المساحات العمودية داخل المنزل بطريقة ذكية جداً في تخزين التوابل داخل المطبخ.

استخدام الديكورات في التخزين

David Mellor Minimal Cutlery Hand Pulled Screen Print Lane مطبخديكورات واكسسوارات
Lane

David Mellor Minimal Cutlery Hand Pulled Screen Print

Lane
Lane
Lane

أفضل شئ يمكنك فعله حقاً هو حسن استخدام كل شئ بطريقة تعود بالنفع والعملية، فعلى سبيل المثال استخدام ديكورات في المطبخ تضفي لمسة جمالية وأناقة على مطبخك وفي نفس الوقت تستغلها بطريقة عملية، فكما نري في تلك الصورة تم استغلال هذا الركن داخل المطبخ بشكل جمالى وعملى في نفس الوقت.

الأضاءة

homify مطبخإضاءة
homify

homify
homify
homify

الأضاءة من العوامل المهمة جداً التي يجب عدم اغفالها وتوزيعها بطريقة أنيقة، فيجب تزويد الإضاءة اذا كان مطبخك صغير المساحة، خاصةً في الأماكن فوق الخزائن لأنها تعطي شعوراً بالأتساع، كما يجب الحرص أيضاً على أن يكون سقف المطبخ مرتفع بعض الشئ.

البلاط الملون

Adesivo de azulejo hidráulico para cozinha ZAP مطبخديكورات واكسسوارات
ZAP

Adesivo de azulejo hidráulico para cozinha

ZAP
ZAP
ZAP

اذا كان مطبخك يغلب عليه اللون الأبيض وترغب في أضافة لمسة مبتكرة ومميزة تحيي بها مطبخك من جديد بطريقة بسيطة، عليك برسم بعض السومات البسيطة الملونة على البلاط الأبيض لتخلق بها لمسة أنيقة ومميزة.

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