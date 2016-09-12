أفكار ستعيد الحياه إلى مطبخك

اذا كان مطبخك يغلب عليه اللون الأبيض وترغب في أضافة لمسة مبتكرة ومميزة تحيي بها مطبخك من جديد بطريقة بسيطة، عليك برسم بعض السومات البسيطة الملونة على البلاط الأبيض لتخلق بها لمسة أنيقة ومميزة.

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