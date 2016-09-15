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5مطابخ دافئة ستلهمك بتجديد مطبخك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura مطبخ
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يقولون دائماً أن القلب الدافئ هو قلباً سعيداً، وقلب المنزل هو المطبخ، في المطبخ تمر عليك الكثير من  الذكريات التي لا تنسي، ذكريات تحضيرك لحفل عشاء رومانسي، عيد ميلاد أحد أفراد العائلة وتجهيزاتك لها ووصفات صنعت بحب فقط من أجل عائلتك، لذلك فالمطبخ باختصار هو قلب المنزل، لذلك نقدم لكم اليوم في هوميفاى 5 أفكار لمطابخ دافئة ستلهمك حتماً بتجديد قلب منزلك واحياءه من جديد.

مطبخ كلاسيكي

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

اذا كنت من عشاق النمط الكلاسيكي، فهذا المطبخ سيثير اعجابك بتصميمه الكلاسيكي الأنيق، مطبخ أمريكان ولكن بلمسات كلاسيكية أنيقة، لعبت الأضاءة أيضاً دوراً كبيراً في أضافة مزيد من الأناقة والدفئ.

لمسة ريفية دافئة

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura مطبخ
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

الطراز الريفي وحده يبعث على الدفئ بما يمتاز به تصميماته من بساطة، لذلك لأضافة لمسة من الدفئ والبساطة على مطبخك عليك بالتوقف قليلاُ أمام هذا التصميم، فكما نرى هذا المطبخ تم تصميمه على الطراز الريفى ومزجت تصميمه وديكوراته بالكامل بين الخشب والحجارة بطريقة بسيطة وأنيقة في ذات الوقت، بالأضافة إلى بعض اللمسات العصرية التي ظهرت في اختيار الديكورات داخل المطبخ.

عصرية حميمية

casa CR, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura مطبخ
Raquel Junqueira Arquitetura

Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura

اذا كنت محبي الطراز العصري الأنيق، فتصميم هذا المطبخ سيلفت انتباهك كثيراً، تصميم عصري ولكن دافئ وحميمي لم يأخذ من نمط الحياة العصرية سرعتها وبرودها قط، بل لازال يحتفظ بالدفئ في تصميمه، طاولة رخامية كبيرة في المنتصف وبعض الكراسي البسيطة من الخوص مع بعض الديكورات العصرية الأنيقة هي ما صنعت أناقة وحميمة هذا المطبخ.

الخشب يفعل الكثير

Forest House, David Guerra Arquitetura e Interiores David Guerra Arquitetura e Interiores مطبخ
David Guerra Arquitetura e Interiores

Forest House

David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores
David Guerra Arquitetura e Interiores

بعض اللمسات من الخشب في تصميم المطبخ وسيفعل لك الكثير والكثير، في تصميم هذا المطبخ بعض اللمسات الخشبية البسيطة أضافت مزيد من الأناقة والحميمية على المطبخ بالكامل.

مطبخ رومانسي ودافئ

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ КАНТРИ, Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U مطبخ
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U

Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U

بعض اللمسات البسيطة يمكنك أضافتها في مطبخك وتعطيك مزيد من الدفئ والرومانسية مثل هذا المطبخ، تم أضافة بعض اللمسات البسيطة والأنيقة في التفاصيل كما نري.

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