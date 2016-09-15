5مطابخ دافئة ستلهمك بتجديد مطبخك

يقولون دائماً أن القلب الدافئ هو قلباً سعيداً، وقلب المنزل هو المطبخ، في المطبخ تمر عليك الكثير من الذكريات التي لا تنسي، ذكريات تحضيرك لحفل عشاء رومانسي، عيد ميلاد أحد أفراد العائلة وتجهيزاتك لها ووصفات صنعت بحب فقط من أجل عائلتك، لذلك فالمطبخ باختصار هو قلب المنزل، لذلك نقدم لكم اليوم في هوميفاى 5 أفكار لمطابخ دافئة ستلهمك حتماً بتجديد قلب منزلك واحياءه من جديد.
اذا كنت من عشاق النمط الكلاسيكي، فهذا المطبخ سيثير اعجابك بتصميمه الكلاسيكي الأنيق، مطبخ أمريكان ولكن بلمسات كلاسيكية أنيقة، لعبت الأضاءة أيضاً دوراً كبيراً في أضافة مزيد من الأناقة والدفئ.
الطراز الريفي وحده يبعث على الدفئ بما يمتاز به تصميماته من بساطة، لذلك لأضافة لمسة من الدفئ والبساطة على مطبخك عليك بالتوقف قليلاُ أمام هذا التصميم، فكما نرى هذا المطبخ تم تصميمه على الطراز الريفى ومزجت تصميمه وديكوراته بالكامل بين الخشب والحجارة بطريقة بسيطة وأنيقة في ذات الوقت، بالأضافة إلى بعض اللمسات العصرية التي ظهرت في اختيار الديكورات داخل المطبخ.
اذا كنت محبي الطراز العصري الأنيق، فتصميم هذا المطبخ سيلفت انتباهك كثيراً، تصميم عصري ولكن دافئ وحميمي لم يأخذ من نمط الحياة العصرية سرعتها وبرودها قط، بل لازال يحتفظ بالدفئ في تصميمه، طاولة رخامية كبيرة في المنتصف وبعض الكراسي البسيطة من الخوص مع بعض الديكورات العصرية الأنيقة هي ما صنعت أناقة وحميمة هذا المطبخ.
بعض اللمسات من الخشب في تصميم المطبخ وسيفعل لك الكثير والكثير، في تصميم هذا المطبخ بعض اللمسات الخشبية البسيطة أضافت مزيد من الأناقة والحميمية على المطبخ بالكامل.
بعض اللمسات البسيطة يمكنك أضافتها في مطبخك وتعطيك مزيد من الدفئ والرومانسية مثل هذا المطبخ، تم أضافة بعض اللمسات البسيطة والأنيقة في التفاصيل كما نري.
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