6 أفكار للحصول على حديقة مدهشة داخل منزلك

تخيل معي أنك تمر عبر حديقتك الخاصة بداخل منزلك ويتلامس كتفك بالأوراق الخضراء للنباتات والأشجار، فيكون لبيتك طابعاً برياً تستطيع معه أن تستشعر الجو الطبيعي للأشياء الحية وتشم الرائحة الطازجة للنباتات المزهرة فهنالك شيء ما ساحر وحالم في إمتلاك بيت كهذا، فإذا تطرقنا إلي الجانب العملي فإنه يمنحك جواً صحياً للغاية للعيش به.

مما لا شك فيه أن الحديقة الداخلية تمنح لمسة راقية لأي بيت وتعبرعنك كشخص محب للهدوء والتأمل ويقدر الحياة أكثر من الماديات. قد تبدو فكرة إنشاء حديقة داخلية مثيرة للخوف فهناك بعض الجوانب العملية التي يتوجب أخذها في الإعتبار وأولها المساحة المطلوبة، يليها الإضافة المتمثلة في الضوء الطبيعي مع أفضلية الإبتعاد عن وحدات التكييف، ولكن لا تقلق فمهما كان بيتك صغيراً وأياً كان تصميمه فبالتأكيد هناك حلاً يناسبك، فدعنا نستعرض معاً بعض الأفكار التي ستساعدك في البدء.