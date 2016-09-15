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6 أفكار للحصول على حديقة مدهشة داخل منزلك

Marwa Hasan Marwa Hasan
Wandgestaltung Green, Freund GmbH Freund GmbH تصميم مساحات داخلية
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تخيل معي أنك تمر عبر حديقتك الخاصة بداخل منزلك ويتلامس كتفك بالأوراق الخضراء للنباتات والأشجار، فيكون لبيتك طابعاً برياً تستطيع معه أن تستشعر الجو الطبيعي للأشياء الحية وتشم الرائحة الطازجة للنباتات المزهرة فهنالك شيء ما ساحر وحالم في إمتلاك بيت كهذا، فإذا تطرقنا إلي الجانب العملي فإنه يمنحك جواً صحياً للغاية للعيش به. 

مما لا شك فيه أن الحديقة الداخلية تمنح لمسة راقية لأي بيت وتعبرعنك كشخص محب للهدوء والتأمل ويقدر الحياة أكثر من الماديات. قد تبدو فكرة إنشاء حديقة داخلية مثيرة للخوف فهناك بعض الجوانب العملية التي يتوجب أخذها في الإعتبار وأولها المساحة المطلوبة، يليها الإضافة المتمثلة في الضوء الطبيعي مع أفضلية الإبتعاد عن وحدات التكييف، ولكن لا تقلق فمهما كان بيتك صغيراً وأياً كان تصميمه فبالتأكيد هناك حلاً يناسبك، فدعنا نستعرض معاً بعض الأفكار التي ستساعدك في البدء.

​1.إندماج سلس

La Casa Desnuda, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة نوم
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

نري هنا مثالاً جيداًعلي كيفية إدماج الحديقة في مساحة غرفة النوم مع الإستعانة باللون الأبيض الذي يبعت علي الإسترخاء ودون الكثير من التكلف وبعناصر بسيطة ككرسيان من نوع الأثاث الخارجي مع بضعة أصص كبيرة من النباتات كثيفة الأوراق تم إنشاء الحديقة.

​2.أجواء مثالية

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام Red
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الجو الرطب المعرض للبخار الخاص بالحمام يعد بمثابة بيئة مثالية لزراعة النباتات بالداخل كنبات السرخس بالأخص وكافة النباتات الإستوائية علي وجه العموم كما يتلاءم جو الحمام قليل الإضاءة مع العديد من أنواع الأوركيد والبامبو ولكن بعض النباتات لا تحب الأجواء الرطبة ولذلك فمن المهم أن تنتقي النوع المناسب.

3.ركن معزول

BE - Loft, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores حمام
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

يعد هذا البيت الزجاجي الداخلي من تصميم ANA RITA SOARES مثالاً رائعاً علي إمكانية عزل ركن من البيت وتصميم حديقتك به من الصفر، فالزجاج الشفاف يحافظ علي الإحساس بالمساحة مع مراعاة أنه يفضل في هذا النوع من التصميم الإستعانة بالإضاءة الإصطناعية المخصصة لتربية النباتات للمحافظة علي نضارة نباتك فضلاً عما تشكله تلك الإضاءة من إضافة للديكور.

​4.نباتات أكبر

KRE, no.555 no.555 غرفة المعيشة
no.555

no.555
no.555
no.555

قد تحدك حوائط منزلك ولكن هذا لا يجب أن يمنعك من الإتجاه للأحجام الأكبر فالنباتات أو الاشجار الطويلة تمنح الإحساس المصاحب للحديقة الداخلية كما تستحضر الظلة إحساس عميق مرتبط برغبة قديمة الأزل في المأوي والراحة ولتحقيق ذلك يمكنك الإستعانة بفصيلة الدراكايناس، شجرة التين أو البامبو.

​5.الحائط الأخضر

Wandgestaltung Green, Freund GmbH Freund GmbH تصميم مساحات داخلية
Freund GmbH

Freund GmbH
Freund GmbH
Freund GmbH

أي أحد مهتم بالحديقة المنزلية فلابد وأنه قد سمع من قبل بالحوائط الخضراء والتي تشكل وسيلة رائعة لَإضفاء الخضرة علي بيتك دون شغل مساحة إضافية من الأرضية كما أنها تشكل أيضاً عازل طبيعي يمتص الصوت وينقي الهواء مما يجعله خيارا مثالياً لغرفة النوم.

​6.عشوائية طبيعية

The Running Wall Residence, LIJO.RENY.architects LIJO.RENY.architects منازل
LIJO.RENY.architects

The Running Wall Residence

LIJO.RENY.architects
LIJO.RENY.architects
LIJO.RENY.architects

تتسم الطبيعة بالعشوائية في الأشكال لذا فإن أفضل الحدائق المنزلية تتوفرعلي هذا الطابع البري المطلق العنان لذا ننصح بأن تختار مجموعة من النباتات تنمو علي إرتفاعات وأشكال متفاوتة كأشجار النخيل الصغيرة ، النباتات المتسلقة و الأصص المتناثرة.

غرف رائعة بإضاءة طبيعية
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