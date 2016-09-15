6 أفكار للحصول على حديقة مدهشة داخل منزلك

تخيل معي أنك تمر عبر حديقتك الخاصة بداخل منزلك ويتلامس كتفك بالأوراق الخضراء للنباتات والأشجار، فيكون لبيتك طابعاً برياً تستطيع معه أن تستشعر الجو الطبيعي للأشياء الحية وتشم الرائحة الطازجة للنباتات المزهرة فهنالك شيء ما ساحر وحالم في إمتلاك بيت كهذا، فإذا تطرقنا إلي الجانب العملي فإنه يمنحك جواً صحياً للغاية للعيش به.
مما لا شك فيه أن الحديقة الداخلية تمنح لمسة راقية لأي بيت وتعبرعنك كشخص محب للهدوء والتأمل ويقدر الحياة أكثر من الماديات. قد تبدو فكرة إنشاء حديقة داخلية مثيرة للخوف فهناك بعض الجوانب العملية التي يتوجب أخذها في الإعتبار وأولها المساحة المطلوبة، يليها الإضافة المتمثلة في الضوء الطبيعي مع أفضلية الإبتعاد عن وحدات التكييف، ولكن لا تقلق فمهما كان بيتك صغيراً وأياً كان تصميمه فبالتأكيد هناك حلاً يناسبك، فدعنا نستعرض معاً بعض الأفكار التي ستساعدك في البدء.
نري هنا مثالاً جيداًعلي كيفية إدماج الحديقة في مساحة غرفة النوم مع الإستعانة باللون الأبيض الذي يبعت علي الإسترخاء ودون الكثير من التكلف وبعناصر بسيطة ككرسيان من نوع الأثاث الخارجي مع بضعة أصص كبيرة من النباتات كثيفة الأوراق تم إنشاء الحديقة.
الجو الرطب المعرض للبخار الخاص بالحمام يعد بمثابة بيئة مثالية لزراعة النباتات بالداخل كنبات السرخس بالأخص وكافة النباتات الإستوائية علي وجه العموم كما يتلاءم جو الحمام قليل الإضاءة مع العديد من أنواع الأوركيد والبامبو ولكن بعض النباتات لا تحب الأجواء الرطبة ولذلك فمن المهم أن تنتقي النوع المناسب.
يعد هذا البيت الزجاجي الداخلي من تصميم ANA RITA SOARES مثالاً رائعاً علي إمكانية عزل ركن من البيت وتصميم حديقتك به من الصفر، فالزجاج الشفاف يحافظ علي الإحساس بالمساحة مع مراعاة أنه يفضل في هذا النوع من التصميم الإستعانة بالإضاءة الإصطناعية المخصصة لتربية النباتات للمحافظة علي نضارة نباتك فضلاً عما تشكله تلك الإضاءة من إضافة للديكور.
قد تحدك حوائط منزلك ولكن هذا لا يجب أن يمنعك من الإتجاه للأحجام الأكبر فالنباتات أو الاشجار الطويلة تمنح الإحساس المصاحب للحديقة الداخلية كما تستحضر الظلة إحساس عميق مرتبط برغبة قديمة الأزل في المأوي والراحة ولتحقيق ذلك يمكنك الإستعانة بفصيلة الدراكايناس، شجرة التين أو البامبو.
أي أحد مهتم بالحديقة المنزلية فلابد وأنه قد سمع من قبل بالحوائط الخضراء والتي تشكل وسيلة رائعة لَإضفاء الخضرة علي بيتك دون شغل مساحة إضافية من الأرضية كما أنها تشكل أيضاً عازل طبيعي يمتص الصوت وينقي الهواء مما يجعله خيارا مثالياً لغرفة النوم.
تتسم الطبيعة بالعشوائية في الأشكال لذا فإن أفضل الحدائق المنزلية تتوفرعلي هذا الطابع البري المطلق العنان لذا ننصح بأن تختار مجموعة من النباتات تنمو علي إرتفاعات وأشكال متفاوتة كأشجار النخيل الصغيرة ، النباتات المتسلقة و الأصص المتناثرة.