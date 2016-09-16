5 أفكار ذهبية لتوفير المساحة داخل المنزل

هل فكؤت يوماً في امكانية مزج المطبخ وغرفة المعيشة معاً؟؟، أعتقد ان الأجابة لا لكن حتماً بعد رؤية هذا التصميم أعتقد أن الأمر سيختلف بالنسبة لك وستبدأ في تغير رأيك، فكما نري في تلك الغرفة تم مزج كلاً من المطبخ وغرفة المعيشة في غرفة واحدة وبتصميم وديكورات أضافت مزيد من الدفئ والأناقة كما نري.

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