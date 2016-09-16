الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 أفكار ذهبية لتوفير المساحة داخل المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Apartamento de 40m2 en el Raval de Barcelona, Dolmen Serveis i Projectes SL Dolmen Serveis i Projectes SL الممر الحديث، المدخل و الدرج
Loading admin actions …

المنزل وتوظيف المساحات بداخله بطريقة مناسبة من الأمور التي تشغل بال الكثير عند تصميم المنزل وترتيب أثاثه وديكوراته، خاصةً أذا كان المنزل مساحته صغيرة بعض الشئ، ففى هذة الحالة نبدأ نشعر بالضيق والأنزعاج وربما التوهان في كيفية توظيف الأثاث واستغلال المساحة بطريقة جيدة وبطريقة تخلق مساحات أضافية داخل المنزل، لذلك اليوم نقدم لكم مجموعة من الأفكار ستساعدك على توفير واستغلال المساحة داخل المنزل بطريقة رائعة.

الدرج المكتبي

Apartamento de 40m2 en el Raval de Barcelona, Dolmen Serveis i Projectes SL Dolmen Serveis i Projectes SL الممر الحديث، المدخل و الدرج
Dolmen Serveis i Projectes SL

Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL
Dolmen Serveis i Projectes SL

من أكثر الأفكار أبداعاً في استغلال المساحات داخل المنزل وأضافة مساحة داخل المنزل، هى استغلال الدرج كمساحة أخر وأضافية للتخزيين، مثل هذة الصورة تم استغلال الدرج ليكون مساحة جيدة ومناسبة لتخزيين الكتب، اذا كنت من عشاق الكتب والقراءة فهذة الفكرة ستجذب انتباهك كثيراً.

أثاث بسيط للمساحات الصغيرة

Dúplex en Recoleta, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS غرفة السفرة
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

اذا كان المنزل لديك مساحته صغيرة، يمكن الأستعانة بقطع من الأثاث البسيطة والصغيرة في الحجم حتى لا تستهلك من مساحات المنزل وتشعرك بضيق المساحات، لذلك استخدام أثاث بقطع صغيرة يضفى مساحة من الأتساع بطريقة مميزة وواضحة، مثل توزيع الأثاث في تلك الشقة الصغيرة والتي تم استغلاله بطريقة مناسبة وجيدة خلقت مزيد من المساحة.

حائط للفصل يوفر مزيد من الأناقة

Dúplex en Recoleta, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS غرفة نوم
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

طريقة أخري للفصل وأضافة مزيد من المساحات في الغرف، وهى تلك المكتبة المميزة والمخصصة لتخزين الكتب والأدوات الخاصة بك وفي نفس الوقت لا تستهلك منك مساحة كبيرة داخل الغرفة، فكما نري هي الحل المثالي للغرفة ذات المساحات الصغيرة.

شقة صغيرة في المساحة كبيرة في الراحة

DEPARTAMENTO 18 M2, MinBai MinBai مكاتب العمل والدراسةديكورات واكسسوارات
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

نعم تلك الشقة صغيرة في المساحة لكن الراحة كبيرة بداخلها كبيرة جداً، فهى تحتي على كل ما تحتاجة أنت وأسرتك للعيش بشكل مريح بداخلها، على الرغمن من صغر حجمها ألا أن توظيف الأثاث بداخلها وتنظيمه رائع بدرجة كبيرة.

مطبخ وغرفة معيشة معاً

La belleza de lo simple , cs cs مطبخ
cs

cs
cs
cs

هل فكؤت يوماً في امكانية مزج المطبخ وغرفة المعيشة معاً؟؟، أعتقد ان الأجابة لا لكن حتماً بعد رؤية هذا التصميم أعتقد أن الأمر سيختلف بالنسبة لك وستبدأ في تغير رأيك، فكما نري في تلك الغرفة تم مزج كلاً من المطبخ وغرفة المعيشة في غرفة واحدة وبتصميم وديكورات أضافت مزيد من الدفئ والأناقة كما نري.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 11 فكرة لأواني الزرع الأسمنتية

5مطابخ دافئة ستلهمك بتجديد مطبخك
شاركنا برأيك هل أعجبتك تلك الأفكار؟؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً