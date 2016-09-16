5 أفكار ذهبية لتوفير المساحة داخل المنزل

المنزل وتوظيف المساحات بداخله بطريقة مناسبة من الأمور التي تشغل بال الكثير عند تصميم المنزل وترتيب أثاثه وديكوراته، خاصةً أذا كان المنزل مساحته صغيرة بعض الشئ، ففى هذة الحالة نبدأ نشعر بالضيق والأنزعاج وربما التوهان في كيفية توظيف الأثاث واستغلال المساحة بطريقة جيدة وبطريقة تخلق مساحات أضافية داخل المنزل، لذلك اليوم نقدم لكم مجموعة من الأفكار ستساعدك على توفير واستغلال المساحة داخل المنزل بطريقة رائعة.
من أكثر الأفكار أبداعاً في استغلال المساحات داخل المنزل وأضافة مساحة داخل المنزل، هى استغلال الدرج كمساحة أخر وأضافية للتخزيين، مثل هذة الصورة تم استغلال الدرج ليكون مساحة جيدة ومناسبة لتخزيين الكتب، اذا كنت من عشاق الكتب والقراءة فهذة الفكرة ستجذب انتباهك كثيراً.
اذا كان المنزل لديك مساحته صغيرة، يمكن الأستعانة بقطع من الأثاث البسيطة والصغيرة في الحجم حتى لا تستهلك من مساحات المنزل وتشعرك بضيق المساحات، لذلك استخدام أثاث بقطع صغيرة يضفى مساحة من الأتساع بطريقة مميزة وواضحة، مثل توزيع الأثاث في تلك الشقة الصغيرة والتي تم استغلاله بطريقة مناسبة وجيدة خلقت مزيد من المساحة.
طريقة أخري للفصل وأضافة مزيد من المساحات في الغرف، وهى تلك المكتبة المميزة والمخصصة لتخزين الكتب والأدوات الخاصة بك وفي نفس الوقت لا تستهلك منك مساحة كبيرة داخل الغرفة، فكما نري هي الحل المثالي للغرفة ذات المساحات الصغيرة.
نعم تلك الشقة صغيرة في المساحة لكن الراحة كبيرة بداخلها كبيرة جداً، فهى تحتي على كل ما تحتاجة أنت وأسرتك للعيش بشكل مريح بداخلها، على الرغمن من صغر حجمها ألا أن توظيف الأثاث بداخلها وتنظيمه رائع بدرجة كبيرة.
هل فكؤت يوماً في امكانية مزج المطبخ وغرفة المعيشة معاً؟؟، أعتقد ان الأجابة لا لكن حتماً بعد رؤية هذا التصميم أعتقد أن الأمر سيختلف بالنسبة لك وستبدأ في تغير رأيك، فكما نري في تلك الغرفة تم مزج كلاً من المطبخ وغرفة المعيشة في غرفة واحدة وبتصميم وديكورات أضافت مزيد من الدفئ والأناقة كما نري.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 11 فكرة لأواني الزرع الأسمنتية