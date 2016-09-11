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8 تصميمات مُلهمة لمطابخ رائعة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
CASA UVIÑA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño مطبخ خشب Brown
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الإبداع في تصميم المطبخ لا يقل أهمية عن تصميم غرفة النوم، فكما تساعد أجواء الغرفة على النوم، يساعد تصميم المطبخ على الإبداع في إعداد وجبة طعام بحب من أجل أفراد العائلة، وربما تشارك وجبة سريعة في حال تضمين طاولة طعام بداخله.

لذا، إن كنت بصدد تصميم منزل جديد، أو ربما تجديد منزلك، إليك 8 تصميمات لمطابخ رائعة، قد تلهمك لتقليدها.

1. النمط المينيمال

E2 KITCHEN arQing مطبخ
arQing

E2 KITCHEN

arQing
arQing
arQing

تتمتع التصميمات التي تتبع أسلوب المينيمال، بأناقة غير عادية، حيث البساطة في كل شيء، واستخدام الحد الأدنة من قطع الاثاث، تمامًا كهذا المطبخ الذي تم تصميمه من مستويين علوي وسفلي، مع منضدة طبيرة في المنتصف تتضمن الفرن والموقد، وسطح رخامي، وقد سيطر النقيضين الأبيض والأسود على تصميم المطبخ، وهو ما يمنحه ميزة لفت الأنظار، خاصة مع الكشافات المتدلية من السقف، فوق المنضدة مباشرة.

2. أصفر كضوء الشمس

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura مطبخ
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

يتميز هذا التصميم بلونه الأصفر المبهج والذي يهيء الأجواء تمامًا لإعداد وجبة لذيذة شهية، خاصة مع تصميمه الذكي الذي يسهل فيه الوصول إلى أدوات المطبخ، كما تلعب الإضاءات دورًا بارزًا في جمال هذا المطبخ.

3. أناقة الخشب والزجاج

HYDE PARK TOWER, BIBBEWADI, PUNE, Chaney Architects Chaney Architects مطبخ
Chaney Architects

Chaney Architects
Chaney Architects
Chaney Architects

ليس هناك أكثر أناقة من تصميم يدمج الخشب والزجاج معًا، فكما نرى يتمتع هذا المطبخ بجمال راقي، خاصة مع مساحته الكبيرة، وقد تم استغلال الجدران الجانبية لتصميم خزائن بمستويين علوي وسفلي؛ حتى توفر أكبر قدر من المساحة التخزينية، مع طاولة أنيقة في المنتصف لإعداد وتجهيز الطعام، فيما أضفت النافذة الزجاجية الكبيرة الممتدة من الأرض وحتى السقف، أناقة غير عادية على التصميم، خاصة مع الإضاءات المثبتة أسفل الخزانة العلوية.

4. لوحة فنية من الألوان

homify مطبخ أبلكاش Metallic/Silver
homify

homify
homify
homify

لا تخشى استخدام الألوان في مطبخك، بل كن جريئًا واختر تصميمًا يجسد لوحة فنية من الألوان المُشرقة التي تُضفي أجواء مرحة على المكان، كهذا التصميم الذي جمع بين درجات الأحمر والبرتقالي والأصفر في خطوط تزين الخزانات العلوية والسفلية، مع اختيار لون محايد للتصميم الأساسي، وهو اللون ذاته المستخدم في الأرضية اللامعة، مع تصميم إضافءات خفية في السقف وأسفل الخزانات.

5. تصميم مثالي لمساحة صغيرة

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio مطبخ
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

بعض الشقق، وخاصة الاستديو منها، لا تتمتع بمساحة خاصة للمطبخ، وهو ما يشكل تحديًا صعبًا أمام مهندسي التصميم الداخلي، وخيارًا صعبًا أمام مالك الشقة، ولكن الحل يتجسد في هذا التصميم الأنيق، الذي استغل أصغر مساحة ممكنة من الشقة لبناء المطبخ، حيث منضدة طولية اتخذت شكل حرف L، وصممت أسفلها الخزائن، مع رف في الجدار، وخزائن أخرى صغيرة معلقة، فيما وضعت لمسات ديكورية أنيقة، تمثلت في الكؤؤس البنفسجية، والثلاجة الوردية، وبضعة مزهريات فضية صغيرة تحوي مزروعات خضراء.

6. تصميم عملي

Loft z intensywną czerwienią , Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom مطبخ
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

يناسب هذا المطبخ أصحاب التفكير العملي، حيث توفير المساحة، والتمتع بمطبخ يوفر كل احتياجات الطهي، مع سهولة الوصول إلى الأدوات، ومنضدة لامعة لإعداد الطعام وربما تناول وجبة سريعة أيضًا، فيما لم يفقد المظهر الجذاب، حيث دمج الأحمر الناري في الخزائن، مع الأسود الأنيق في الأسطح الزجاجية، والمدخنة الاسطوانية، وأيضًا الكراسي الحديدية الصغيرة.

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​7. أناقة التصميم الريفي

CUCINA ATENA , ROMANO MOBILI dal 1960 ROMANO MOBILI dal 1960 مطبخ
ROMANO MOBILI dal 1960

ROMANO MOBILI dal 1960
ROMANO MOBILI dal 1960
ROMANO MOBILI dal 1960

بمجرد النظر إلى هذا التصميم، تجد الراحة تسلل إليك تلقائيًا، حيث هدوء ونعومة ألوان الباستيل، مع أناقة ورقي التصميم الريفي، ولمسة فخامة في تلك الثريا الكريستالية المتدلية من السقف، فوق الطاولة البيضاء الناعمة، ولا يمكن اغفال تلك الإشراقة الطبيعية المتسللة من خلف الستائر البيضاء الشفافة.

إجمالًا، يتمتع هذا المطبخ بإطلالة راقية وناعمة، وجمال فائق، خاصة مع تصميمه البسيط وأثاثه الأبيض المشرق.

8. تصميم استعماري لطيف

CASA UVIÑA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño مطبخ خشب Brown
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

ستائر ذات كرانيش، وطاولة طعام صغيرة مكسوة بمفرش أصفر لطيف، وبلاطات بنية أنيقة، كل ذلك شكل لوحة فنية لطيفة وهادئة لمطبخ استعماري أنيق، خاصة مع الجدران البيضاء والتصميم الخشبي للخزائن والأرفف المعلقة، هذا التصميم حقًا يستحق التقليد.

لمزيد من تصميمات المطابخ المتميزة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 6 تصاميم مميزة للمطابخ.

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