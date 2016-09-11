8 تصميمات مُلهمة لمطابخ رائعة

الإبداع في تصميم المطبخ لا يقل أهمية عن تصميم غرفة النوم، فكما تساعد أجواء الغرفة على النوم، يساعد تصميم المطبخ على الإبداع في إعداد وجبة طعام بحب من أجل أفراد العائلة، وربما تشارك وجبة سريعة في حال تضمين طاولة طعام بداخله.

لذا، إن كنت بصدد تصميم منزل جديد، أو ربما تجديد منزلك، إليك 8 تصميمات لمطابخ رائعة، قد تلهمك لتقليدها.