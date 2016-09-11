8 تصميمات مُلهمة لمطابخ رائعة

الإبداع في تصميم المطبخ لا يقل أهمية عن تصميم غرفة النوم، فكما تساعد أجواء الغرفة على النوم، يساعد تصميم المطبخ على الإبداع في إعداد وجبة طعام بحب من أجل أفراد العائلة، وربما تشارك وجبة سريعة في حال تضمين طاولة طعام بداخله.
لذا، إن كنت بصدد تصميم منزل جديد، أو ربما تجديد منزلك، إليك 8 تصميمات لمطابخ رائعة، قد تلهمك لتقليدها.
تتمتع التصميمات التي تتبع أسلوب المينيمال، بأناقة غير عادية، حيث البساطة في كل شيء، واستخدام الحد الأدنة من قطع الاثاث، تمامًا كهذا المطبخ الذي تم تصميمه من مستويين علوي وسفلي، مع منضدة طبيرة في المنتصف تتضمن الفرن والموقد، وسطح رخامي، وقد سيطر النقيضين الأبيض والأسود على تصميم المطبخ، وهو ما يمنحه ميزة لفت الأنظار، خاصة مع الكشافات المتدلية من السقف، فوق المنضدة مباشرة.
يتميز هذا التصميم بلونه الأصفر المبهج والذي يهيء الأجواء تمامًا لإعداد وجبة لذيذة شهية، خاصة مع تصميمه الذكي الذي يسهل فيه الوصول إلى أدوات المطبخ، كما تلعب الإضاءات دورًا بارزًا في جمال هذا المطبخ.
ليس هناك أكثر أناقة من تصميم يدمج الخشب والزجاج معًا، فكما نرى يتمتع هذا المطبخ بجمال راقي، خاصة مع مساحته الكبيرة، وقد تم استغلال الجدران الجانبية لتصميم خزائن بمستويين علوي وسفلي؛ حتى توفر أكبر قدر من المساحة التخزينية، مع طاولة أنيقة في المنتصف لإعداد وتجهيز الطعام، فيما أضفت النافذة الزجاجية الكبيرة الممتدة من الأرض وحتى السقف، أناقة غير عادية على التصميم، خاصة مع الإضاءات المثبتة أسفل الخزانة العلوية.
لا تخشى استخدام الألوان في مطبخك، بل كن جريئًا واختر تصميمًا يجسد لوحة فنية من الألوان المُشرقة التي تُضفي أجواء مرحة على المكان، كهذا التصميم الذي جمع بين درجات الأحمر والبرتقالي والأصفر في خطوط تزين الخزانات العلوية والسفلية، مع اختيار لون محايد للتصميم الأساسي، وهو اللون ذاته المستخدم في الأرضية اللامعة، مع تصميم إضافءات خفية في السقف وأسفل الخزانات.
بعض الشقق، وخاصة الاستديو منها، لا تتمتع بمساحة خاصة للمطبخ، وهو ما يشكل تحديًا صعبًا أمام مهندسي التصميم الداخلي، وخيارًا صعبًا أمام مالك الشقة، ولكن الحل يتجسد في هذا التصميم الأنيق، الذي استغل أصغر مساحة ممكنة من الشقة لبناء المطبخ، حيث منضدة طولية اتخذت شكل حرف L، وصممت أسفلها الخزائن، مع رف في الجدار، وخزائن أخرى صغيرة معلقة، فيما وضعت لمسات ديكورية أنيقة، تمثلت في الكؤؤس البنفسجية، والثلاجة الوردية، وبضعة مزهريات فضية صغيرة تحوي مزروعات خضراء.
يناسب هذا المطبخ أصحاب التفكير العملي، حيث توفير المساحة، والتمتع بمطبخ يوفر كل احتياجات الطهي، مع سهولة الوصول إلى الأدوات، ومنضدة لامعة لإعداد الطعام وربما تناول وجبة سريعة أيضًا، فيما لم يفقد المظهر الجذاب، حيث دمج الأحمر الناري في الخزائن، مع الأسود الأنيق في الأسطح الزجاجية، والمدخنة الاسطوانية، وأيضًا الكراسي الحديدية الصغيرة.
بمجرد النظر إلى هذا التصميم، تجد الراحة تسلل إليك تلقائيًا، حيث هدوء ونعومة ألوان الباستيل، مع أناقة ورقي التصميم الريفي، ولمسة فخامة في تلك الثريا الكريستالية المتدلية من السقف، فوق الطاولة البيضاء الناعمة، ولا يمكن اغفال تلك الإشراقة الطبيعية المتسللة من خلف الستائر البيضاء الشفافة.
إجمالًا، يتمتع هذا المطبخ بإطلالة راقية وناعمة، وجمال فائق، خاصة مع تصميمه البسيط وأثاثه الأبيض المشرق.
ستائر ذات
كرانيش، وطاولة طعام صغيرة مكسوة بمفرش أصفر لطيف، وبلاطات بنية أنيقة، كل ذلك شكل لوحة فنية لطيفة وهادئة لمطبخ استعماري أنيق، خاصة مع الجدران البيضاء والتصميم الخشبي للخزائن والأرفف المعلقة، هذا التصميم حقًا يستحق التقليد.
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