غرف رائعة بإضاءة طبيعية

الضوء في الغرف من أهم عناصر الديكور و التصميم الداخلي و توظيفه يعتبر مهارة لا يتقنها الكثيرين، فعندما يكون الضوء صناعياً بالمصابيح و غيرها من الأجهزة و الأدوات يمكن أن يكون التحدي أسهل نوعاً ما و لكن ماذا لو فكرنا أن نستخدم الضوء الطبيعي النهاري في رسم تصميم شاعري و صحي في الوقت ذاته في غرفنا، في هذا المقال ستلاحظ أن الغرف الرائعة هي التي ليس يدخلها الضوء فحسب بل و يوظف أيضاً تصميمياً و هنا تكمن العبقرية ..
يعتبر الضوء مرادفاً للشاعرية إذا ما تم استغلاله في الديكور الاستغلال الامثل، ففي تلك الغرفة يعتبر الضوء باعثاً على الشعور بمزيد من الشاعرية و الرومانسية الاستثنائية ، فالضوء الأبيض النقي حينما امتزج مع ستائر و نوافذ تلك الغرفة أصبح و كأنه عاملاً رئيسياً لا يتجزأ منها ، و كذلك موقع النوافذ و استخدام الأراضي اللامعة جعل و كأن الأرضية أيضاً تشع ضوئاً فياللعبقرية ..
المكان الذي يدخله الضوء الطبيعي نهاراً قلما يزوره المرض هكذا قال أجدادنا في مديح أهمية ضوء الشمس في الدخول لبيوتنا، و هل هناك أغلى من أطفالنا لنحافظ على صحتهم و سلامتهم ، فليس هناك أغلى من أنك تفكر في كيفية الدخول المريح و الكافي للضوء إلى غرفة أولادك الصغار ليمنحهم مزيداً من الصحة و يقتل الجراثيم ، و كذلك من الناحية التصميمية فإن غرف الأطفال يفضل أن تكون براقة وضاءة و ألوانها كذلك فاتحة و حيوية .
حينما تريد استقبال أحداً في بيتك لابد أن تراعي ألا يكون بيتك مغلقة فيه النوافذ و مصادر الهواء المتجدد و الضوء كذلك، فيجب أن تكون الاماكن التي يتوارد عليها الضيوف من أكثر الأماكن استقبالاً للضوء و الهواء في بيتك، فمثلاً تلك السفرة روعي فيها ذلك تصميمياً بشكل دقيق، حيث في اولها و آخرها و أوسطها يوجد مصادر للضوء واضحة و جلية ، و هو ما انعكس على الشعور الكبير بالاتساع في تلك الغرفة من كل جوانبها .
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حينما يكون حول بيتك مشهداً رائعاً فلا تحاول أن تمنع عينيك عنه، و هو ما أقره ذلك المصمم في تلك الغرفة حيث فتح أبواب و نوافذ الضوء على مصراعيها لرؤية المشهد الخلاب بالخارج و كذلك مزج الضوء الداخل مع تصميم الداخلي، فنلاحظ حتى السجاد في تلك الغرفة من ذات لون و شكل أوراق الشجر . و هو ما لن يظهر إلا مع وجود الضوء ليظهرها .
احساس أنك تنظر إلى الدنيا من داخل بيتك هو شعور لا يوصف ، خصوصاً لو كنت أثناء تحضيرك للطعام و الشراب داخل المطبخ فإنها متعة إضافية بالتأكيد، تخيل تلك النافذة في مطبخك حيث ترى كل ماحولك في لحظات بنظرة سريعة، إنه أمر رائع، و الفكرة التصميمة هنا لو اردت اقتباسها فتتلخص في نافذة كبيرة مستطيلة و رخام ناصع عاكس للضوء حيث لو تأملت قليلاً في الاغراض الموضوعة عليه ستشعر و كأنها تطير في الهواء و ليست على رخام
حينما تشعر أن ما حولك كله مضيء، و مفتوح على الخارج ، ستلاحظ أنك في حالة من الراحة النفسية استثنائية ، و في هذا النموذج تحديداً لدينا وقفة مع طريقة استغلال الضوء في رسم أناقة الغرفة ، و هو ما جسده المصمم في استخدام الزجاج الشفاف في النوافذ و الستائر المتوازية المضلعة ، فمعانقة الضوء للستائر و النوافذ و الطلاء الأبيض فعلاً جعلت محيط الغرفة براقاً دونا لحاجة لمصابيح داخلية صناعية .
يمكننا تدفق الضوء من استغلاله في التلاعب جيداً بالظلال في الأماكن التي نريدها ، أشهر من استغلها هو الفراعنة في المعابد القديمة في سقوط الصوء و الظلال على تواريخ معينة مهمة لديهم ، و منها استمد المصممون المعاصرون استغلال الضوء وا لظلال في رسم ديكور طبيعي في الغرف ، فمثلاً هنا نلاحظ الضياء الساقطة على الجدران المصممة أصلاً بشكل يسمح بظهور تلك الأضواء و الظلال من الألوان الخشبية الداكنة و جعل اتجاه الضوء و الظل في أعلى السرير . فكرة رائعة .