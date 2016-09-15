غرف رائعة بإضاءة طبيعية

حينما تريد استقبال أحداً في بيتك لابد أن تراعي ألا يكون بيتك مغلقة فيه النوافذ و مصادر الهواء المتجدد و الضوء كذلك، فيجب أن تكون الاماكن التي يتوارد عليها الضيوف من أكثر الأماكن استقبالاً للضوء و الهواء في بيتك، فمثلاً تلك السفرة روعي فيها ذلك تصميمياً بشكل دقيق، حيث في اولها و آخرها و أوسطها يوجد مصادر للضوء واضحة و جلية ، و هو ما انعكس على الشعور الكبير بالاتساع في تلك الغرفة من كل جوانبها .

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