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غرف رائعة بإضاءة طبيعية

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos غرفة نوم
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الضوء في الغرف من أهم عناصر الديكور و التصميم الداخلي و توظيفه يعتبر مهارة لا يتقنها الكثيرين، فعندما يكون الضوء صناعياً بالمصابيح و غيرها من الأجهزة و الأدوات يمكن أن يكون التحدي أسهل نوعاً ما و لكن ماذا لو فكرنا أن نستخدم الضوء الطبيعي النهاري في رسم تصميم شاعري و صحي في الوقت ذاته في غرفنا، في هذا المقال ستلاحظ أن الغرف الرائعة هي التي ليس يدخلها الضوء فحسب بل و يوظف أيضاً  تصميمياً و هنا تكمن العبقرية ..

الشاعرية

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة نوم
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

يعتبر الضوء مرادفاً للشاعرية إذا ما تم استغلاله في الديكور الاستغلال الامثل، ففي تلك الغرفة يعتبر الضوء باعثاً على الشعور بمزيد من الشاعرية و الرومانسية الاستثنائية ، فالضوء الأبيض النقي حينما امتزج مع ستائر و نوافذ تلك الغرفة أصبح و كأنه عاملاً رئيسياً لا يتجزأ منها ، و كذلك موقع النوافذ و استخدام الأراضي اللامعة جعل و كأن الأرضية أيضاً تشع ضوئاً فياللعبقرية ..

النظافة

homify غرفة الاطفال خشب White
homify

homify
homify
homify

المكان الذي يدخله الضوء الطبيعي نهاراً قلما يزوره المرض هكذا قال أجدادنا في مديح أهمية ضوء الشمس في الدخول لبيوتنا، و هل هناك أغلى من أطفالنا لنحافظ على صحتهم و سلامتهم ، فليس هناك أغلى من أنك تفكر في كيفية الدخول المريح و الكافي للضوء إلى غرفة أولادك الصغار ليمنحهم مزيداً من الصحة و يقتل الجراثيم ، و كذلك من الناحية التصميمية فإن غرف الأطفال يفضل أن تكون براقة وضاءة و ألوانها كذلك فاتحة و حيوية .

الأناقة

Cariló, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos غرفة السفرة
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

حينما تريد استقبال أحداً في بيتك لابد أن تراعي ألا يكون بيتك مغلقة فيه النوافذ و مصادر الهواء المتجدد و الضوء كذلك، فيجب أن تكون الاماكن التي يتوارد عليها الضيوف من أكثر الأماكن استقبالاً للضوء و الهواء في بيتك، فمثلاً تلك السفرة روعي فيها ذلك تصميمياً بشكل دقيق، حيث في اولها و آخرها و أوسطها يوجد مصادر للضوء واضحة و جلية ، و هو ما انعكس على الشعور الكبير بالاتساع في تلك الغرفة من كل جوانبها .

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البهاء

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

حينما يكون حول بيتك مشهداً رائعاً فلا تحاول أن تمنع عينيك عنه، و هو ما أقره ذلك المصمم في تلك الغرفة حيث فتح أبواب و نوافذ الضوء على مصراعيها لرؤية المشهد الخلاب بالخارج و كذلك مزج الضوء الداخل مع تصميم الداخلي، فنلاحظ حتى السجاد في تلك الغرفة من ذات لون و شكل أوراق الشجر . و هو ما لن يظهر إلا مع وجود الضوء ليظهرها .

الانطلاق

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS مطبخ
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

احساس أنك تنظر إلى الدنيا من داخل بيتك هو شعور لا يوصف ، خصوصاً لو كنت أثناء تحضيرك للطعام و الشراب داخل المطبخ فإنها متعة إضافية بالتأكيد، تخيل تلك النافذة في مطبخك حيث ترى كل ماحولك في لحظات بنظرة سريعة، إنه أمر رائع، و الفكرة التصميمة هنا لو اردت اقتباسها فتتلخص في نافذة كبيرة مستطيلة و رخام ناصع عاكس للضوء حيث لو تأملت قليلاً في الاغراض الموضوعة عليه ستشعر و كأنها تطير في الهواء و ليست على رخام

محيط مريح

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS غرفة المعيشة
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

حينما تشعر أن ما حولك كله مضيء، و مفتوح على الخارج ، ستلاحظ أنك في حالة من الراحة النفسية استثنائية ، و في هذا النموذج تحديداً لدينا وقفة مع طريقة استغلال الضوء في رسم أناقة الغرفة ، و هو ما جسده المصمم في استخدام الزجاج الشفاف في النوافذ و الستائر المتوازية المضلعة ، فمعانقة الضوء للستائر و النوافذ  و الطلاء الأبيض فعلاً جعلت محيط الغرفة براقاً دونا لحاجة لمصابيح داخلية صناعية .

استغلال الظلال

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos غرفة نوم
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

يمكننا تدفق الضوء من استغلاله في التلاعب جيداً بالظلال في الأماكن التي نريدها ، أشهر من استغلها هو الفراعنة في المعابد القديمة في سقوط الصوء و الظلال على تواريخ معينة مهمة لديهم ، و منها استمد المصممون المعاصرون استغلال الضوء وا لظلال في رسم ديكور طبيعي في الغرف ، فمثلاً هنا نلاحظ الضياء الساقطة على الجدران المصممة أصلاً بشكل يسمح بظهور تلك الأضواء و الظلال من الألوان الخشبية الداكنة و جعل اتجاه الضوء و الظل في أعلى السرير . فكرة رائعة .

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