13 خزانة رائعة للملابس اختار ما يناسبك منها

الخزانات العادية مختلفة الألوان تعد أيضاً من الأنواع التي استلهمتها التصميمات الحديثة من الماضي القريب، خصوصاً السقف الذي يصل في ارتفاعه إلى السقف ، و هو عبارة عن دولاب به ابواب مقسمة و تختلف كل منها بالتساوي مع الاخرى في اللون حتى يظهر الطقم الكامل لأثاث الغرفة في شكل موحد ، و هي تناسب الغرف المتوسطة و الكبيرة كذلك