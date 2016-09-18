13 خزانة رائعة للملابس اختار ما يناسبك منها

تعتبر خزانة الملابس من أكثر قطع الأثاث استخداماً في المنزل بأكمله و هي من أعلى القطع ثمناً لو تكلمنا عنها من باب التكلفة المادية كل تلك النقاط و العوامل جعل من اختيارها أمراً حساساً لدينا جميعاً، كيف نختار الخزانة الأفضل لغرفتنا و المناسبة لديكور منزلنا بالكامل ، هنا سنطرح عليكم 13 نموذجاً لخزانة ملابس تعتبر هي الأكثر استخداماً حالياً في مختلف الطرز التصميمية و الديكورية ، و ندعوكم لاختيار أفضل ما أعجبكم منها ..
تعد الخزانات المفتوحة من أفضل أنواع الخزانات لمن لديهم وفرة في المساحة في الأغراض أيضاً، فهي تعتبر غرفة منفصلة للملابس بشكل أوضح، و تتمتع دائماً بتنوع أماكن التخزين فيها و بكثرة تلك الأماكن
عند اختيار الخزانة المناسبة لك و لغرفتك يجب أن تركز على اللون و الحجم، و بالنظر هنا للون و حجم الخزانة فإننا نلاحظ أنها مناسبة جداً للغرفة التي يتضح أنها أصغر حجماً من المعتاد ، لذا يفضل أن تكون الخزانة أصغر في حجمها و مختلفة في لونها قليلاً ، و هذا ما كان سبب وجودها هنا
اختيار الخزانة بعرض الحائط و جعلها مغمورة بداخله من الطرز الحديثة في التصميم، حيث تجعل الغرفة متمتعة بمساحتها الكلية دون نقصان أو اهدار، و تتميز تلك الخزانات بكونها أكبر حجماً و أكثر تنوعاً و رفوفاً و أدراجاً، كما أنها تسمح بطلاء الباب الأساسي لها الذي يكون بعرض الحائط بشكل يجعل الجانب كله مميزاً و كأنه لا وجود لخزانه من الأساس
الخزانات البيضاء من أكثر الأنواع استخداماً في الغرف الأصغر في مساحتها حيث تختصر الكثير من التجهيزات و المساحات التي كانت ستحوزها الخزانة البارزة ، و بالفعل تكون عملية بشكل أكثر من ناحية الشكل العام للغرفة و من ناحية الاستخدام
من أحدث صيحات الخزانات هي الخزانة الشفافة و التي تسخدم في شكل بديع يراعى فيه التنسيق الجيد للملابس بداخلها ليظهر بشكل أنيق في ديكور الغرفة ، فهي لابد أن تكون مرتبة و منسقة جيداً و بالترتيب حتى تظهر و كأنها لوحة فنية بعرض الحائط و تفضل في الغرف ذات المساحات المتوسطة و الكبيرة.
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الخزانات العاكسة هي التي تكون في واجهتها بالكامل مرآة تعكس تماماً المشهد الذي أمامها و هي الحل الامثل للغرف الصغيرة و التي لا يوجد بها أضواءاً طبيعية كفاية ، فيتم اللجوء للمرايات لتعكس الضوء و بالتالي الشعور بالمساحة
الخزانات الغير متصلة تعتبر أيضاً من اشكال الديكور الحديثة في الخزانات، حيث أنها تأتي على هيئة قطع منفصلة من الخشب أو المعدن توضع بهيئة معينة في الجدار و من ثم توضع عليها الملابس في الاعلى و في الأسفل و الجانبين بعض الاغراض الاخرى كالحقائب و الأحذية
الخزانات العادية مختلفة الألوان تعد أيضاً من الأنواع التي استلهمتها التصميمات الحديثة من الماضي القريب، خصوصاً السقف الذي يصل في ارتفاعه إلى السقف ، و هو عبارة عن دولاب به ابواب مقسمة و تختلف كل منها بالتساوي مع الاخرى في اللون حتى يظهر الطقم الكامل لأثاث الغرفة في شكل موحد ، و هي تناسب الغرف المتوسطة و الكبيرة كذلك
لو كنت من عشاق الماضي و الكلاسيكيات و البساطة فإن تلك الخزانة تجسيد على ذلك الامر و تكون مناسبة تماماً لما تفكر فيه، حيث المرايات التي كانت من ايقونات الخزانات في العصر الماضي ، و كذلك الصناعة الخالصة من الاخشاب .
الخزانات ذات النوافذ تعتبر أيضاً من الطرازات المستخدمة في غرف الشباب و الأطفال أيضاً دون حرج، فهي وسيلة لتعريف الطفل أو الشاب بمكان الملابس في أي جزء من الخزانة ، و كذلك في حالة الشباب فهي لمسة ديكورية أنيقة ، لان الشباب حتى في طرازات ملابسهم يلجأون للموديلات الغير مكتملة التصميم ، انهم ينجذبون إلى ذلك ..
الخزانة ذات الثلاثة أقسام مشابهة تماماً لبعضها و تكون مدفونة في الجدران تتميز بعنصر التموية فيها و تماشيها مع الغرفة و جدرانها تماماً و تشعرك أنه لا يوجد هنا خزانة من الاساس
الخزانات الخشبية من أروع ما يكون لعشاق المكونات الطبيعية في المنزل، الخزانة يمكن أن تحتوي على مرآة صغيرة لتمييز الخشب السائد في طقم أثاث الغرفة و تكون تلك الميزة في الخزانة بالطبع لأنها أعلى القطع و أكثرها استخداماً و عملية .
هل لاحظت في تلك الغرفة وجود اي خزانات ، لن تلاحظ إلا بعد التدقيق، الخزانة هنا هي ظهر السرير بأكمله، كل تلك الأدراج هي الخزانة الرائعة التي لدينا هنا ، تتميز بلونها الرائع الطبيعي و كذلك قدرتها على استغلال مساحة ظهر السرير بالكامل و هي في الأصل مساحة مهدرة فضلاً على قدرتها الكبيرة على التخزين