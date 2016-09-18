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13 خزانة رائعة للملابس اختار ما يناسبك منها

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify غرفة نومخزانة الملابس
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تعتبر خزانة الملابس من أكثر قطع الأثاث استخداماً في المنزل بأكمله و هي من أعلى القطع ثمناً لو تكلمنا عنها من باب التكلفة المادية كل تلك النقاط و العوامل جعل من اختيارها أمراً حساساً لدينا جميعاً، كيف نختار الخزانة الأفضل لغرفتنا و المناسبة لديكور منزلنا بالكامل ، هنا سنطرح عليكم 13 نموذجاً لخزانة ملابس تعتبر هي الأكثر استخداماً حالياً في مختلف الطرز التصميمية و الديكورية ، و ندعوكم لاختيار أفضل ما أعجبكم منها ..

1- خزانة مفتوحة

DRESSING, Centimetre.com Centimetre.com غرفة الملابس
Centimetre.com

Centimetre.com
Centimetre.com
Centimetre.com

تعد الخزانات المفتوحة من أفضل أنواع الخزانات لمن لديهم وفرة في المساحة في الأغراض أيضاً، فهي تعتبر غرفة منفصلة للملابس بشكل أوضح، و تتمتع دائماً بتنوع أماكن التخزين فيها و بكثرة تلك الأماكن

2- خزانة ملونة

Bangalô 3 irmãos - Praia de Tamandaré/PE, Celia Beatriz Arquitetura Celia Beatriz Arquitetura غرفة نومخزانة الملابس
Celia Beatriz Arquitetura

Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura
Celia Beatriz Arquitetura

عند اختيار الخزانة المناسبة لك و لغرفتك يجب أن تركز على اللون و الحجم، و بالنظر هنا للون و حجم الخزانة فإننا نلاحظ أنها مناسبة جداً للغرفة التي يتضح أنها أصغر حجماً من المعتاد ، لذا يفضل أن تكون الخزانة أصغر في حجمها و مختلفة في لونها قليلاً ، و هذا ما كان سبب وجودها هنا

3- خزانة بعرض الحائط

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

'Metropolis' 2 sliding door wardrobe by Mobilstella

homify
homify
homify

اختيار الخزانة بعرض الحائط و جعلها مغمورة بداخله من الطرز الحديثة في التصميم، حيث تجعل الغرفة متمتعة بمساحتها الكلية دون نقصان أو اهدار، و تتميز تلك الخزانات بكونها أكبر حجماً و أكثر تنوعاً و رفوفاً و أدراجاً، كما أنها تسمح بطلاء الباب الأساسي لها الذي يكون بعرض الحائط بشكل يجعل الجانب كله مميزاً و كأنه لا وجود لخزانه من الأساس

4- خزانة بيضاء

APARTAMENTO APINAGÉS, Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Zoom Urbanismo Arquitetura e Design غرفة نوم
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

الخزانات البيضاء من أكثر الأنواع استخداماً في الغرف الأصغر في مساحتها حيث تختصر الكثير من التجهيزات و المساحات التي كانت ستحوزها الخزانة البارزة ، و بالفعل تكون عملية بشكل أكثر من ناحية الشكل العام للغرفة و من ناحية الاستخدام

5- خزانة شفافة

Apartamento para homem solteiro, dsgnduo dsgnduo غرفة نوم
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

من أحدث صيحات الخزانات هي الخزانة الشفافة و التي تسخدم في شكل بديع يراعى فيه التنسيق الجيد للملابس بداخلها ليظهر بشكل أنيق في ديكور الغرفة ، فهي لابد أن تكون مرتبة و منسقة جيداً و بالترتيب حتى تظهر و كأنها لوحة فنية بعرض الحائط و تفضل في الغرف ذات المساحات المتوسطة و الكبيرة.

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6- خزانة مرآة

Dom w Markach, ArtDecoprojekt ArtDecoprojekt سلالم وأروقة شماعة ملابس
ArtDecoprojekt

ArtDecoprojekt
ArtDecoprojekt
ArtDecoprojekt

الخزانات العاكسة هي التي تكون في واجهتها بالكامل مرآة تعكس تماماً المشهد الذي أمامها و هي الحل الامثل للغرف الصغيرة و التي لا يوجد بها أضواءاً طبيعية كفاية ، فيتم اللجوء للمرايات لتعكس الضوء و بالتالي الشعور بالمساحة

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7- خزانة متفرقة

Dormitório Masculino | Petrópolis, Monte Arquitetura Monte Arquitetura غرفة نوم
Monte Arquitetura

Monte Arquitetura
Monte Arquitetura
Monte Arquitetura

الخزانات الغير متصلة تعتبر أيضاً من اشكال الديكور الحديثة في الخزانات، حيث أنها تأتي على هيئة قطع منفصلة من الخشب أو المعدن توضع بهيئة معينة في الجدار و من ثم توضع عليها الملابس في الاعلى و في الأسفل و الجانبين بعض الاغراض الاخرى كالحقائب و الأحذية

8- خزانة متصلة بطقم

Milan Fitted Bedroom Furniture homify غرفة نومخزانة الملابس gloss,laquered
homify

Milan Fitted Bedroom Furniture

homify
homify
homify

الخزانات العادية مختلفة الألوان تعد أيضاً من الأنواع التي استلهمتها التصميمات الحديثة من الماضي القريب، خصوصاً السقف الذي يصل في ارتفاعه إلى السقف ، و هو عبارة عن دولاب به ابواب مقسمة و تختلف كل منها بالتساوي مع الاخرى في اللون حتى يظهر الطقم الكامل لأثاث الغرفة في شكل موحد ، و هي تناسب الغرف المتوسطة و الكبيرة كذلك

9 – خزانة كلاسيكية

Appleby oak Wide Double Wardrobe The Cotswold Company غرفة نومخزانة الملابس
The Cotswold Company

Appleby oak Wide Double Wardrobe

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

لو كنت من عشاق الماضي و الكلاسيكيات و البساطة فإن تلك الخزانة تجسيد على ذلك الامر و تكون مناسبة تماماً لما تفكر فيه، حيث المرايات التي كانت من ايقونات الخزانات في العصر الماضي ، و كذلك الصناعة الخالصة من الاخشاب .

10 – خزانة بنافذة صغيرة

Linha Selfie , Henn Henn غرفة نومخزانة الملابس MDF
Henn

Henn
Henn
Henn

الخزانات ذات النوافذ تعتبر أيضاً من الطرازات المستخدمة في غرف الشباب و الأطفال أيضاً دون حرج، فهي وسيلة لتعريف الطفل أو الشاب بمكان الملابس في أي جزء من الخزانة ، و كذلك في حالة الشباب فهي لمسة ديكورية أنيقة ، لان الشباب حتى في طرازات ملابسهم يلجأون للموديلات الغير مكتملة التصميم ، انهم ينجذبون إلى ذلك ..

11- خزانة أشبة بجدار

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الخزانة ذات الثلاثة أقسام مشابهة تماماً لبعضها و تكون مدفونة في الجدران تتميز بعنصر التموية فيها و تماشيها مع الغرفة و جدرانها تماماً و تشعرك أنه لا يوجد هنا خزانة من الاساس

12 – خزانة تميزها المرآة

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

الخزانات الخشبية من أروع ما يكون لعشاق المكونات الطبيعية في المنزل، الخزانة يمكن أن تحتوي على مرآة صغيرة لتمييز الخشب السائد في طقم أثاث الغرفة و تكون تلك الميزة في الخزانة بالطبع لأنها أعلى القطع و أكثرها استخداماً و عملية .

13 – خزانة بفكرة رائعة

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

هل لاحظت في تلك الغرفة وجود اي خزانات ، لن تلاحظ إلا بعد التدقيق، الخزانة هنا هي ظهر السرير بأكمله، كل تلك الأدراج هي الخزانة الرائعة التي لدينا هنا ، تتميز بلونها الرائع الطبيعي و كذلك قدرتها على استغلال مساحة ظهر السرير بالكامل و هي في الأصل مساحة مهدرة فضلاً على قدرتها الكبيرة على التخزين

7 مداخل ستجعل منزلك ملفت للانتباه
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