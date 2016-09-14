8 أفكار تجعل حديقتك منفردة في تصميمها

التنوع في مواد تصميم حديقتك كافي لمنحها الطابع الخاص، تماما كهذا التصميم، حيث تنوع الأرضية بين الححصى الأبيض والأسود، واستخدام الأثاث الخشبي، مع أسوار من الخوص، وأرجوحة معدنية، وبعض الصخور للزينة.

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