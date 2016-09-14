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8 أفكار تجعل حديقتك منفردة في تصميمها

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify حدائقأثاث
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تحدثنا في كثير من المقالات عن كيفية تصميم الحدائق، واستغلال الشرفة أو الفناء الخلفي للحصول على مساحتك الخضراء الخاصة، ولكن هذه المرة، سنأخذكم في جولة بين 8 تصميمات تنطوي على 8 أفكار مميزة، من شأنها أن تجعل حديقتك فريدة في تصميمها، وتمنحها طابعًا جماليًا خاصًا، بدءًا من الأثاث، وحتى الالوان وتنسيق المزروعات.

1. غرفة معيشة في الحديقة

homify حدائقأثاث
homify

homify
homify
homify

إن كان منزلك يتمتع بحديقة ذات مساحة واسعة، فلما لا تستغل تلك الميزة الفريدة في حد ذاتها، وتجعل من حديقتك غرفة معيشة مفتوحة على الطبيعة الخضراء، بدلًا من مجرد تزيينها ببضعة قطع من الأثاث! يمكنك تقليد هذا التصميم المميز، حيث هذا البناء الخشبي، الذي يرتفع درجتين عن الأرض، مع برجولة خشبية للتظليل، وأسفلها قعدة منجدة باللون الأبيض، ووسائدة بيضاء للاتكاء عليها، مع طاولة صغيرة تتوسطها، وفي الجانب الأخر مقاعد خشية مرتفعة عن القاعدة الأساسية، وتتخذ حرف L، مع وسائد بيضاء، وطاولة في المنتصف، بينما تزينت الحديقة بقصاري الزرع البيضاء أيضًا، والفوانيس التي تجمع في تصميمها بين الخشب والزجاج..

2. تصميم ريفي بسيط

Patio Mexicano., arQing arQing حديقة
arQing

arQing
arQing
arQing

دائمًا ما يكمن سر الجمال في البساطة، لا تُرهق نفسك كثيرًا بالتفكير في الديكورات والأثاث، فقط اتبع مثل هذا التصميم المكسيكي الريفي الأنيق، حيث الأرضية التي تتخللها الحشائش، مع كرات الصبار الموضوعة داخل حوض مستدير، وجدران باللون البرتقالي الترابي، المناقض للباب الأزرق، والذي يُضفي جمالًا خاصًا مع النباتات النامية عليه، والاعتماد على الإضاءة لإبراز جمال الحديقة.

3. تصميم الغابات

Snack Club Casablanca, VG+VM Arquitectos VG+VM Arquitectos حديقة
VG+VM Arquitectos

VG+VM Arquitectos
VG+VM Arquitectos
VG+VM Arquitectos

يتطلب هذا التصميم مساحة فسيحة وفناء مكشوف، لكنه يتمتع بجمال خاص، وهو الشعور بأنك في قلب غابة، تتمتع بالطبيعة، حيث الأشجار النامية بجذوعها الضخمة، وفروعها الخضراء، والأرض الرملية، مع تزيين أجزاء منها بالصخور والحجارة، وقد اكتملت لوحة الطبيعة بذلك البناء الخشبي على اليمين.

4. تنسيق الأعشاب

Casa Sotogrande, Terra Terra حديقة
Terra

Terra
Terra
Terra

إحدى أهم الاعتبارات للحصول على حديقة مميزة، هو طريقة تنسيق الاعشاب والمزروعات، ففي هذا التصميم استخدم نوع من الحشائش التي تنمو من بينها زهور الخزامى، ليصنع منها إطار يحيط نوع اخر من المزروعات التي تختلف في لونها الأخضر، وتنمو بينها زهور صفراء وبرتقالي، بينما وضع في الخلفية الشجيرات الكبيرة، وفي المنتصف صمم طريق من النجيلة والحجارة، الأمر الذي منح الحديقة طابعًا خاصًا ومتفردًا.

5. قطعة أثاث فريدة التصميم

für deinen freiraum, oSol:e GmbH oSol:e GmbH حدائقأثاث
oSol:e GmbH

oSol:e GmbH
oSol:e GmbH
oSol:e GmbH

مجرد قطعة أثاث مميزة يمكنها أن تمنح حديقتك التفرد والطابع الخاص، مثل هذا الشازلونج المعدني الذي ربما يعيبه أنه سوف يصبح ساخنًا مع التعرض لحرارة الشمس، لدرجة يصعب معها الجلوس عليه، ولكن يمكن التغلب على ذلك بوضعه في مكان مظلل، أو توفير مظلة أنيقة بجانبه، بما يتماشى مع تصميمه المعدني والأرضية المليئة بالحصى أسفله.

6. سجادة من العشب

VICTORIAN, Minik Ev Minik Ev حدائقألعاب و مراجيح
Minik Ev

Minik Ev
Minik Ev
Minik Ev

هذا التصميم يُشبه تلك الحدائق الخيالية في أفلام الكارتون، فإلى جانب تصميم المنزل ذاته، تتميز الحديقة بالسجادة العشبية الخضراءالتي تكسو الأرض بالكامل، وعلى الجانبين، وضعت مزروعات مختلفة الألوان، والأكثر تميزًا في الحديقة، هو تلك المنحوتات العظمية التي تجعلها تبدو وكأنها جزء من قصة رعب!

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7. الأناقة على النمط الفندقي

Muebles de jardín para la temporada 2015, Ociohogar Ociohogar حدائقأثاث
Ociohogar

Ociohogar
Ociohogar
Ociohogar

لن يتوقع أحد أن تُضفي على حديقتك لمسة فندقية فاخرة! لذا بادر بتحقيق الأمر لمفاجئتهم وإبهارهم، تمامًا مثل هذا التصميم، حيث الأرضية اللامعة الملساء، مع الأثاث الأبيض الفاخر، وقصاري زرع فريدة التصميم تحوي بداخلها نبات الصبار الذي لا يبدو أقل أناقة من الأثاث!

8. الدمج بين المواد المختلفة

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions حدائقمواقد وشوايات
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

التنوع في مواد تصميم حديقتك كافي لمنحها الطابع الخاص، تماما كهذا التصميم، حيث تنوع الأرضية بين الححصى الأبيض والأسود، واستخدام الأثاث الخشبي، مع أسوار من الخوص، وأرجوحة معدنية، وبعض الصخور للزينة.

لمزيد من الأفكار لتصميمات الحدائق، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 7 أفكار مبتكرة لتصميم حديقة في منزلك.

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