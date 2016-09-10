10 أفكار لأواني النباتات مثالية للحدائق الصغيرة

عند التطرق للحديث عن أحواض النباتات في أغلب المقالات يكون التركيز على أفكار تناسب مساحات كبيرة في الحدائق ولكن اليوم سنسلط الضوء على الحديقة الصغيرة بكل أمكانياتها وبالتحديد سنعرض أفكار لأحواض النباتات تلائم أي مساحة صغيرة. عليك أن تعرف أنه لا يوجد شروط محددة من حيث المساحة لكي تستمتع بالحديقة وأن هناك تعدد في الحلول دائماً عند أختياراتك ولا يجب أن تقتصر الخيارات على أثاث أو نباتات صغيرة الأحجام والتصاميم التي سنتكلم عنها اليوم ستكون أكبر دليل على ذلك، ولكن من أهم أسباب نجاح أي حديقة هو التناسق لكل عناصر التصميم. لتبدأ الرحلة كي تتأكد بنفسك!
عند تصميم حديقة منزلك عليك أن تنتبه جيداً لشكل فراغ الحديقة فهذا سيؤثر بشدة على أختياراتك فيما بعد، فيتراوح شكل الحدائق من طويل و ضيق إلى مستطيل متناسق أو حتى به منحنيات، ولكل شكل منهم أسلوب مختلف في التصميم. التصميم الذي نراه هنا قد تم أختياره على أساس الشكل أولاً فهو مستطيل ولكن عرضه محدود فإن لم تصمم مثل هذا الفراغ بحذر قد ينتهي بك الأمر بحديقة مشوهة. حوض النباتات هنا أخذ جهة واحدة حتى يترك الفراغ الآخر مستقل وفيه رحابة.
في المساحات الصغيرة حول منزلك عليك أن تعتبر الحوائط هي حليفتك في التصميم فقد تستغلها كعنصر أساسي لتعليق أي من الأغراض التي تستحوذ على مساحات كبيرة، وفي هذا التصميم قد أستغل الحائط لتعليق أحواض النباتات بشكل مبتكر. بالخامات المناسبة مثل الأحجار أو أي مادة تتحمل الرطوبة يمكنك أن تصنع أحواض ديناميكية التصميم كهذه لكي تتوفر لديك مساحات وافرة لنباتات كثيرة. هذا الحل البسيط كي يستمر بكفاءة عالية عليك فقط أن تقوم بأختيار نباتات لا تحتاج لمياه ري كثيرة أو تقوب بعزل الأحواض بمادة قوية كي لا تتأثر الجدار خارجياً أو داخلياً.
زين حديقتك بأحواض زرع في الأرض بتصميم ينافس المحترفين فلا يوجد معوقات لا يمكننا تخطيها بأستخدام أفكار ذكية. إذا لم يكن هناك حيز كاف لأحواض النباتات التقليدية و سيكةن عليك وضعها على الأرض بإمكانك أن تتبع مثل هذا التصميم الذي يلائم أصغر المساحات. هكذا سيكون بأستطاعتك أن تستستغل المساحة كلها مع نسبة لا بأس بها من المساحة الخضراء والممر هو أحد العوامل التي ستساعدك على أتمام هذا التصميم بسلام.
حتى في أضيق المساحات بأمكانك أن تختلفي بركن صغير جداً تضع فيه نباتاتك ليكون مصدر طاقة إيجابيةوإن ضاقت بك السبل لم لا تصنع أواني نباتات معلقة تتكامل مع أحواض زرع مثل هذا التصميم لكي يتكون لديك مساحة مضاعفة من المساحة الخضراء بلا الأحتياج لأستغلال مساحة مضاعفة من أرض الحديقة؟ هذا الحل العبقري أضافة لتوفيره للمساحة هو أيضاً يعطي طابع آسيوي لحديقتك.
الخطوط المستقيمة الحادة في أغلب الأوقات تكون مثالية للتحديد المساحات و إبراز الأبعاد وعلى عكس ذلك المفهوم فالخطوط الأنسيابية ممتازة للمساحات الصغيرة لأنها تتجانس مع المحيط ولا تشعرك بصغر الفراغ، وفي حالة أحواض النباتات أيضاً ينطبق هذا المنطق مثل هذا التصميم، فالحوض الأنسيابي هنا يجعل المكان يبدو أكبر من الواقع لذا تمكن المصمم من إيجاد مساحة مضاعفة من النباتات.
هذا التصميم المبهر صنع من الأرضيات الخارجية تجانس رائع بين الممرات والنباتات لكي يتحول الأرض إلى حوض زرع كبير يمكنك أن تزرع فيه النباتات بمرونة كاملة.
لمن يفضلون الخروج عن الأفكار التقليدية يمكنكم التلاعب بمستويات الأحواض كما نرى هنا في هذا التصميم المتميز، أنت بلا شك تشعر بأنك محاط بكمية هائلة بالنباتات في مثل هذه الحديقة و لكن في الواقع حين صنع المصمم تدريج في مستويات الأحواض خلق ذلك بعد أضافي وتكرار يجعلك تنخدع بصرياً لأمتداد المساحة الخضراء على عدة مستويات.
إن كنت تدرك حجم مأساة كبيرة في المساحة الصغيرة قبل التصميم وتعرف أن الأماكن محدودة لوضع أحواض مناسبة يمكنك أتباع تصميم جريء بعض الشيء بأخذ حيز متساوي من كل أضلع الحديقة لتضع فيها النباتات مثل هذه الحديقة فستشعر أنك محاط بكم هائل من المساحات الخضراءبلا الحاجة لكثير من المسافات.
رغم أن هذه الفكرة مطابقة للتصميم السابق إلا أن أسلوب تنفيذ الفكرة هنا مختلف تماماً فالأحاطة بالنباتات تمت من ثلاث أتجاهات فقط لكي لا يستهلك مساحة كبيرة. أيضاً نلاحظ أن الأواني أصبحت عنصر أساسي مبهر في التصميم، فعلى عكس ما سبق أظهر المصمم هنا الحوض الأسمنتي بجرأة و فخر عند طلائه بلون مفعم بالحيوية .
لأفكار مماثلة لأحواض النباتات الأسمنتية تابع هذا المقال الشيق!
نختتم المقالة بتصميم شيق حيث أوجد المصمم هنا فكرة فريدة من نوعها وهي أن ترتفع بمنسوب الحديقة لكي يمتد المشهد الخلاب لأخر نطاق بصري داخل منزلك، من مميزات هذا التصميم هو أن الحدائق قد تعمل على زيادة الخصوصية لدى حديقتك بجانب أن هذا الأسلوب سيخلق متسع مثالي لتعدد النباتات والمساحة الخضراء.