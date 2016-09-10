10 أفكار لأواني النباتات مثالية للحدائق الصغيرة

عند التطرق للحديث عن أحواض النباتات في أغلب المقالات يكون التركيز على أفكار تناسب مساحات كبيرة في الحدائق ولكن اليوم سنسلط الضوء على الحديقة الصغيرة بكل أمكانياتها وبالتحديد سنعرض أفكار لأحواض النباتات تلائم أي مساحة صغيرة. عليك أن تعرف أنه لا يوجد شروط محددة من حيث المساحة لكي تستمتع بالحديقة وأن هناك تعدد في الحلول دائماً عند أختياراتك ولا يجب أن تقتصر الخيارات على أثاث أو نباتات صغيرة الأحجام والتصاميم التي سنتكلم عنها اليوم ستكون أكبر دليل على ذلك، ولكن من أهم أسباب نجاح أي حديقة هو التناسق لكل عناصر التصميم. لتبدأ الرحلة كي تتأكد بنفسك!