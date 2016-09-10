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10 أفكار لأواني النباتات مثالية للحدائق الصغيرة

shereen gouda shereen gouda
Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
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عند التطرق للحديث عن أحواض النباتات في أغلب المقالات يكون التركيز على أفكار تناسب مساحات كبيرة في الحدائق ولكن اليوم سنسلط الضوء على الحديقة الصغيرة بكل أمكانياتها وبالتحديد سنعرض أفكار لأحواض النباتات تلائم أي مساحة صغيرة. عليك أن تعرف أنه لا يوجد شروط محددة من حيث المساحة لكي تستمتع بالحديقة وأن هناك تعدد في الحلول دائماً عند أختياراتك ولا يجب أن تقتصر الخيارات على أثاث أو نباتات صغيرة الأحجام  والتصاميم التي سنتكلم عنها اليوم ستكون أكبر دليل على ذلك، ولكن من أهم أسباب نجاح أي حديقة هو التناسق لكل عناصر التصميم. لتبدأ الرحلة كي تتأكد بنفسك!

البديل 1: جهة واحدة

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos مرآب~ كراج
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

عند تصميم حديقة منزلك عليك أن تنتبه جيداً لشكل فراغ الحديقة فهذا سيؤثر بشدة على أختياراتك فيما بعد، فيتراوح شكل الحدائق من طويل و ضيق إلى مستطيل متناسق أو حتى به منحنيات، ولكل شكل منهم أسلوب مختلف في التصميم. التصميم الذي نراه هنا قد تم أختياره على أساس الشكل أولاً فهو مستطيل ولكن عرضه محدود فإن لم تصمم مثل هذا الفراغ بحذر قد ينتهي بك الأمر بحديقة مشوهة. حوض النباتات هنا أخذ جهة واحدة حتى يترك الفراغ الآخر مستقل وفيه رحابة.

البديل 2: معلق على الحائط

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

في المساحات الصغيرة حول منزلك عليك أن تعتبر الحوائط هي حليفتك في التصميم فقد تستغلها كعنصر أساسي لتعليق أي من الأغراض التي تستحوذ على مساحات كبيرة، وفي هذا التصميم قد أستغل الحائط لتعليق أحواض النباتات بشكل مبتكر. بالخامات المناسبة مثل الأحجار أو أي مادة تتحمل الرطوبة يمكنك أن تصنع أحواض ديناميكية التصميم كهذه لكي تتوفر لديك مساحات وافرة لنباتات كثيرة. هذا الحل البسيط كي يستمر بكفاءة عالية عليك فقط أن تقوم بأختيار نباتات لا تحتاج لمياه ري كثيرة أو تقوب بعزل الأحواض بمادة قوية كي لا تتأثر الجدار خارجياً أو داخلياً.

البديل 3: أحواض في الأرض ولكن بارعة التصميم

homify منازل
homify

homify
homify
homify

زين حديقتك بأحواض زرع في الأرض بتصميم ينافس المحترفين فلا يوجد معوقات لا يمكننا تخطيها بأستخدام أفكار ذكية. إذا لم يكن هناك حيز كاف لأحواض النباتات التقليدية و سيكةن عليك وضعها على الأرض بإمكانك أن تتبع مثل هذا التصميم الذي يلائم أصغر المساحات. هكذا سيكون بأستطاعتك أن تستستغل المساحة كلها مع نسبة لا بأس بها من المساحة الخضراء والممر هو أحد العوامل التي ستساعدك على أتمام هذا التصميم بسلام.

البديل 4: تكامل بين الأحواض والأواني المختلفة

Mostra de Ambientes de Sete Lagoas - Cozinha Gourmet e Área Livre de Lazer, Lider Interiores Lider Interiores حديقة
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

حتى في أضيق المساحات بأمكانك أن تختلفي بركن صغير جداً  تضع فيه نباتاتك ليكون مصدر طاقة إيجابيةوإن ضاقت بك السبل لم لا تصنع أواني نباتات معلقة تتكامل مع أحواض زرع مثل هذا التصميم لكي يتكون لديك مساحة مضاعفة من المساحة الخضراء بلا الأحتياج لأستغلال مساحة مضاعفة من أرض الحديقة؟ هذا الحل العبقري أضافة لتوفيره للمساحة هو أيضاً يعطي طابع آسيوي لحديقتك.  

البديل 5: أنسيابية التصميم

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

الخطوط المستقيمة الحادة في أغلب الأوقات تكون مثالية للتحديد المساحات و إبراز الأبعاد وعلى عكس ذلك المفهوم فالخطوط الأنسيابية ممتازة للمساحات الصغيرة لأنها تتجانس مع المحيط ولا تشعرك بصغر الفراغ، وفي حالة أحواض النباتات أيضاً ينطبق هذا المنطق مثل هذا التصميم، فالحوض الأنسيابي هنا يجعل المكان يبدو أكبر من الواقع لذا تمكن المصمم من إيجاد مساحة مضاعفة من النباتات. 

البديل 6: تجانس في الأرضيات

Casa Bissu, Paisaje Radical Paisaje Radical حديقة
Paisaje Radical

Paisaje Radical
Paisaje Radical
Paisaje Radical

هذا التصميم المبهر صنع من الأرضيات الخارجية تجانس رائع بين الممرات والنباتات لكي يتحول الأرض إلى حوض زرع كبير يمكنك أن تزرع فيه النباتات بمرونة كاملة.

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البديل 7: مستويات مختلفة

SC-152, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS حديقة
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

لمن يفضلون الخروج عن الأفكار التقليدية يمكنكم التلاعب بمستويات الأحواض كما نرى هنا في هذا التصميم المتميز، أنت بلا شك تشعر بأنك محاط بكمية هائلة بالنباتات في مثل هذه الحديقة و لكن في الواقع حين صنع المصمم تدريج في مستويات الأحواض خلق ذلك بعد أضافي وتكرار يجعلك تنخدع بصرياً لأمتداد المساحة الخضراء على عدة مستويات.

البديل 8: إحاطة تامة بالنباتات

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd حديقة
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

إن كنت تدرك حجم مأساة كبيرة في المساحة الصغيرة قبل التصميم وتعرف أن الأماكن محدودة لوضع أحواض مناسبة يمكنك أتباع تصميم جريء بعض الشيء بأخذ حيز متساوي من كل أضلع الحديقة لتضع فيها النباتات مثل هذه الحديقة فستشعر أنك محاط بكم هائل من المساحات الخضراءبلا الحاجة لكثير من المسافات.

البديل 9: جانب واحد خالي من الأواني

Moroccan style garden Gullaksen Architects حديقة
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

رغم أن هذه الفكرة مطابقة للتصميم السابق إلا أن أسلوب تنفيذ الفكرة هنا مختلف تماماً فالأحاطة بالنباتات تمت من ثلاث أتجاهات فقط لكي لا يستهلك مساحة كبيرة.  أيضاً نلاحظ أن الأواني أصبحت عنصر أساسي مبهر في التصميم، فعلى عكس ما سبق أظهر المصمم هنا الحوض الأسمنتي بجرأة و فخر عند طلائه بلون مفعم بالحيوية .

لأفكار مماثلة لأحواض النباتات الأسمنتية تابع هذا المقال الشيق!

البديل 10: حدائق مرتفعة

Palissade IdeAL bois composite aluminium, Deck-linéa Deck-linéa حديقة
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

نختتم المقالة بتصميم شيق حيث أوجد المصمم هنا فكرة فريدة من نوعها وهي أن ترتفع بمنسوب الحديقة لكي يمتد المشهد الخلاب لأخر نطاق بصري داخل منزلك، من مميزات هذا التصميم هو أن الحدائق قد تعمل على زيادة الخصوصية لدى حديقتك بجانب أن هذا الأسلوب سيخلق متسع مثالي لتعدد النباتات والمساحة الخضراء.

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