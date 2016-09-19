المساحات الصغيرة قد تكون في كثير من الأوقات سببًا للشعور بالضيق والرغبة في البحث عن منزل بديل، ولكن بعد قراءة هذا المقال، سوف تحب منزلك الصغير كثيرًا، فقد جمعنا لك أفضل 9 طرق لتزيين منزلك الصغير، لتحب كل ركن فيه، فقط بحيل بسيطة تعتمد على التفاصيل الصغيرة المهملة، وعلى رأسها الإضاءة والألوان وبعض قطع الأثاث.
فقط اعتمد على الإضاءة وسوف تمنحك ما تحتاج إليه في منزلك الصغير، فهي قادرة على منحك الاتساع، والمظهر الجمالي، وتركيز الأنظار على مواطن القوة في المنزل، كتسليط الأضواء على طاولة بعينها، وربما قطعة ديكور مميزة، أو جدار أنيق.
تغيير ألوان منزلك من وقت لأخر قادر على دفعك للوقوع في حبه مرة تلو الأخرى، وبالطبع لست بحاجة لتغيير الألوان بالكامل، فذلك سيكلفك الكثير من المال، فقط أضف بعض اللمسات اللونية، بتبديل وسائد الأريكة، أو تعليق لوحة جديدة مفعمة بالألوان، وربما تغيير السجاد، وسوف يساعدك على ذلك كثيرًا اختيارك للألوان المحايدة للجدران، كأرضية ثابتة.
يمكنك الحصول على الدعم من قطعة سجاد أنيقة، أو ربما ستائر ناعمة أنيقة، فالتناغم بين خامات وألوان المفروشات قادر على جعلك تقع في غرام منزلك الصغير، كما يمكنك اعتماد النمط المتناقض، ولكن يفضل أن يكون ذلك بعيدًا عن غرفة النوم، حتى يتسنى لك الاستغراق في النوم براحة.
لا تهمل سطحًا يمكنك استغلاله في تزيين أركان منزلك، كأرفف معلقة، أو سطح الخزانة الصغيرة في غرفة نومك، وحتى سطح منضدة الطعام ومنضدة غرفة المعيشة، فبعض الديكورات الصغيرة والمميزة، قادرة على منحك مظهر جمالي خاص، فقط بعض الإطارات، ربما مزهرية أو
أباجورة، ناهيك عن اللمسة الرومانسية في الشموع.
إن كانت الإضاءة الأساسية للمنزل، عامل أساسي في مظهره الجمالي، فالإضاءة الخفية هي السر الكامن وراء إخفاء عيوب المنزل، كالإضاءات في الأسقف والأرضيات، والمختبئة في الخزانات، حيث يمكنك من خلالها تركيز الأنظار على مناطق بعينها لإخفاء العيوب المحيطة.
قطعة فنية وحيدة مميزة، كافية لمنحك لمسة فاخرة في منزلك الصغير، كمنحوتة أو قطعة ديكور، وربما إطار كبير يجذب الأنظار، خاصة وإن كان عمل أصلي حتى وإن كان لفنان محلي، فقط عليك اختيار المكان المناسب لوضعه فيه.
غالبًا ما نختار التصميمات الداخلية للمنزل بعشوائية وفقًا لتفضيلاتنا والنماذج التي تثير اعجابنا من هنا وهناك، ولكن للحصول على منزل مميز حقًا حتى ,غن كانت مساحته صغيرة للغاية، عليك تحديد موضوع ما، والبدء في التصميم وفقًا له، كاختيار النمط الفندقي على سبيل المثال، وربما اختيار حب البحر، أو تفضيل النمط الريفي.
المكتبة هي أحد عوامل القوة المنسية في المنزل، والتي يمكنك من خلالها تحقيق مظهر جمالي وإضفاء طابع خاص مميز، خاصة وإن اهتممت بالألوان، يمكنك اختيار أحد نمطين، إما تلوين هيكل المكتبة، وترتيب الكتب بالطريقة المفضلة لديك، وإما اختيار لون محايد لهيكل المكتبة، وبالتالي التركيز على الألوان في ترتيب الكتب وإضافة بعض الديكوات الصغيرة الملونة للأرفف.
امتلاكك شرفة في منزلك هي نقطة قوة في حد ذاتها، أيًا كانت مساحتها، يمكنك تحويلها إلى جنة خاصة بك، وهي كافية لجعلك مغرمًا بالعودة إلى منزلك كل يوم، فقط اجعلها مُريحة، وأضف إليها بعض اللمسات اللونية، وإن سمحت المساحة، بعض من قطع الأثاث الأنيقة، ويا حبذا لو أضفت إليها بعض اللمسات الرومانسية بالورود الملونة، والإضاءة المميزة، وربما أرجوحة صغيرة.
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