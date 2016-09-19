أفضل 9 طرق لتزيين منزلك الصغير

امتلاكك شرفة في منزلك هي نقطة قوة في حد ذاتها، أيًا كانت مساحتها، يمكنك تحويلها إلى جنة خاصة بك، وهي كافية لجعلك مغرمًا بالعودة إلى منزلك كل يوم، فقط اجعلها مُريحة، وأضف إليها بعض اللمسات اللونية، وإن سمحت المساحة، بعض من قطع الأثاث الأنيقة، ويا حبذا لو أضفت إليها بعض اللمسات الرومانسية بالورود الملونة، والإضاءة المميزة، وربما أرجوحة صغيرة.

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