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أفضل 9 طرق لتزيين منزلك الصغير

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
APARTAMENTO ARTURO SORIA, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة المعيشة
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المساحات الصغيرة قد تكون في كثير من الأوقات سببًا للشعور بالضيق والرغبة في البحث عن منزل بديل، ولكن بعد قراءة هذا المقال، سوف تحب منزلك الصغير كثيرًا، فقد جمعنا لك أفضل 9 طرق لتزيين منزلك الصغير، لتحب كل ركن فيه، فقط بحيل بسيطة تعتمد على التفاصيل الصغيرة المهملة، وعلى رأسها الإضاءة والألوان وبعض قطع الأثاث.

1. القوة الكامنة في الإضاءة

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة أبلكاش Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

فقط اعتمد على الإضاءة وسوف تمنحك ما تحتاج إليه في منزلك الصغير، فهي قادرة على منحك الاتساع، والمظهر الجمالي، وتركيز الأنظار على مواطن القوة في المنزل، كتسليط الأضواء على طاولة بعينها، وربما قطعة ديكور مميزة، أو جدار أنيق.

2. تحدث بلغة الألوان

DECORACION DE PISO TURISTICO EN DIAGONAL MAR by JUDITH FARRAN de HOMED ECO , Home Deco Decoración Home Deco Decoración غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración

تغيير ألوان منزلك من وقت لأخر قادر على دفعك للوقوع في حبه مرة تلو الأخرى، وبالطبع لست بحاجة لتغيير الألوان بالكامل، فذلك سيكلفك الكثير من المال، فقط أضف بعض اللمسات اللونية، بتبديل وسائد الأريكة، أو تعليق لوحة جديدة مفعمة بالألوان، وربما تغيير السجاد، وسوف يساعدك على ذلك كثيرًا اختيارك للألوان المحايدة للجدران، كأرضية ثابتة.

3. الدعم بالمنسوجات والمفروشات

APARTAMENTO ARTURO SORIA, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة المعيشة
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

يمكنك الحصول على الدعم من قطعة سجاد أنيقة، أو ربما ستائر ناعمة أنيقة، فالتناغم بين خامات وألوان المفروشات قادر على جعلك تقع في غرام منزلك الصغير، كما يمكنك اعتماد النمط المتناقض، ولكن يفضل أن يكون ذلك بعيدًا عن غرفة النوم، حتى يتسنى لك الاستغراق في النوم براحة.

4. استغل الأرفف في إضفاء لمسة جمالية

Master Bedroom Ruth Noble Interiors غرفة نومديكورات واكسسوارات
Ruth Noble Interiors

Master Bedroom

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

لا تهمل سطحًا يمكنك استغلاله في تزيين أركان منزلك، كأرفف معلقة، أو سطح الخزانة الصغيرة في غرفة نومك، وحتى سطح منضدة الطعام ومنضدة غرفة المعيشة، فبعض الديكورات الصغيرة والمميزة، قادرة على منحك مظهر جمالي خاص، فقط بعض الإطارات، ربما مزهرية أو أباجورة، ناهيك عن اللمسة الرومانسية في الشموع.

5. الإضاءة غير المباشرة

Cambio Sena por Mediterráneo, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

إن كانت الإضاءة الأساسية للمنزل، عامل أساسي في مظهره الجمالي، فالإضاءة الخفية هي السر الكامن وراء إخفاء عيوب المنزل، كالإضاءات في الأسقف والأرضيات، والمختبئة في الخزانات، حيث يمكنك من خلالها تركيز الأنظار على مناطق بعينها لإخفاء العيوب المحيطة.

6. فخامة القطع الفنية المميزة

CASA DE VERANO 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN غرفة السفرة
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

قطعة فنية وحيدة مميزة، كافية لمنحك لمسة فاخرة في منزلك الصغير، كمنحوتة أو قطعة ديكور، وربما إطار كبير يجذب الأنظار، خاصة وإن كان عمل أصلي حتى وإن كان لفنان محلي، فقط عليك اختيار المكان المناسب لوضعه فيه.

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7. التصميم على أساس موضوع محدد

Apartamento Bela Vista, STUDIO LN STUDIO LN غرفة نوم
STUDIO LN

STUDIO LN
STUDIO LN
STUDIO LN

غالبًا ما نختار التصميمات الداخلية للمنزل بعشوائية وفقًا لتفضيلاتنا والنماذج التي تثير اعجابنا من هنا وهناك، ولكن للحصول على منزل مميز حقًا حتى ,غن كانت مساحته صغيرة للغاية، عليك تحديد موضوع ما، والبدء في التصميم وفقًا له، كاختيار النمط الفندقي على سبيل المثال، وربما اختيار حب البحر، أو تفضيل النمط الريفي.

8. بعض من الاهتمام لألوان المكتبة

Salón comedor + Habitación juvenil, Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo مكتب عمل أو دراسة Grey
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

المكتبة هي أحد عوامل القوة المنسية في المنزل، والتي يمكنك من خلالها تحقيق مظهر جمالي وإضفاء طابع خاص مميز، خاصة وإن اهتممت بالألوان، يمكنك اختيار أحد نمطين، إما تلوين هيكل المكتبة، وترتيب الكتب بالطريقة المفضلة لديك، وإما اختيار لون محايد لهيكل المكتبة، وبالتالي التركيز على الألوان في ترتيب الكتب وإضافة بعض الديكوات الصغيرة الملونة للأرفف.

9. شرفتك نقطة قوتك

Telegraph House, MAA Architects MAA Architects بلكونة أو شرفة
MAA Architects

Telegraph House

MAA Architects
MAA Architects
MAA Architects

امتلاكك شرفة في منزلك هي نقطة قوة في حد ذاتها، أيًا كانت مساحتها، يمكنك تحويلها إلى جنة خاصة بك، وهي كافية لجعلك مغرمًا بالعودة إلى منزلك كل يوم، فقط اجعلها مُريحة، وأضف إليها بعض اللمسات اللونية، وإن سمحت المساحة، بعض من قطع الأثاث الأنيقة، ويا حبذا لو أضفت إليها بعض اللمسات الرومانسية بالورود الملونة، والإضاءة المميزة، وربما أرجوحة صغيرة.

لمزيد من الأفكار الديكورية الإبداعية، تفضلوا بقراءة المقال التالي، أفضل 8 أفكار لتخزين الأحذية.

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