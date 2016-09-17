أفكار لمطابخ ريفية ستضاعف شغفك بالريف

ومن منا لا يراوده هذا الحلم باقتناء بيت جميل وبسيط في الريف للذهاب إليه في رحلات الاستجمام أو في عطلات نهاية الأسبوع مع الاستمتاع بحفلات الشواء في الهواء الطلق وسط الخضرة والمناظر الطبيعية الجميلة وإعداد الطعام داخل فرن مبني من الطوب مع استخدام أداوت بدائية بسيطة مصنوعة من الطبيعة المحيطة؟

وفي هذا الموضوع سوف نستعرض بعض التصميمات لمطابخ ريفية مريحة وجميلة ستساعدك في اختيار العناصر التي تفضلها في مطبخك بالريف ..فهيا بنا لنرى هذه المطابخ: