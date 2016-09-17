أفكار لمطابخ ريفية ستضاعف شغفك بالريف

ومن منا لا يراوده هذا الحلم باقتناء بيت جميل وبسيط في الريف للذهاب إليه في رحلات الاستجمام أو في عطلات نهاية الأسبوع مع الاستمتاع بحفلات الشواء في الهواء الطلق وسط الخضرة والمناظر الطبيعية الجميلة وإعداد الطعام داخل فرن مبني من الطوب مع استخدام أداوت بدائية بسيطة مصنوعة من الطبيعة المحيطة؟
وفي هذا الموضوع سوف نستعرض بعض التصميمات لمطابخ ريفية مريحة وجميلة ستساعدك في اختيار العناصر التي تفضلها في مطبخك بالريف ..فهيا بنا لنرى هذه المطابخ:
تستطيع أن تبني مطبخ أحلامك الريفي بالمواد الطبيعية ليس فقط بالطوب ولكن أيضًا كما نرى بالحجر والزلط الكبير، ففي هذا المطبخ الرائع استطاع المصممون أن يخرجوه كتحفة فنية عن طريق استخدام الزلط والأسمنت في بناء الحوائط مع الخشب الطبيعي في الأرضيات مع الأخشاب في المناضد وهذه الرائعة الشكل التي تحتوي على الفرن والمدفأة متلاصقين مع المدخنة الكبيرة المكسوة بالسيراميك.
من الأشياء الجميلة في استخدام المواد الطبيعية في الريف هي القدرة على تكوين الأشكال الجميلة للأفران عن طريق الطوب الأحمر بدون طلاء أو تغطية مما يعطي شكلًا جماليًا يحمل البساطة والراحة في المطبخ.
فهنا مثلًا اختار المصممون القبة المفتوحة من أحد الجوانب لبناء الفرن مع مدخنة عبارة عن ماسورة مطلية بالأسود أما خلف الفرن فقد اتخذ الحائط اللون الأزرق الباهت مع بعض الديكورات المزهرة الجميلة والتي تبعث على الجمال والهدوء.
في هذا المطبخ نستطيع أن نلمس التميز في التصميم عن طريق استخدام الخشب بشكل غير مألوف، فعلاوة على استخدامه في الخزانات مع تلوينه باللون الرمادي القاتم فإنه استخدم بلونه الطبيعي أيضًا في الكراسي والمنضدة والسقف، أما التميز الحقيقي جاء في الحوائط التي صنعت من جذوع الأشجار الاسطوانية بشكلها التلقائي قبل التقطيع فجاء المطبخ بهذا الشكل المميز الأنيق.
الطبيعة الريفية بالطبع من أكثر الأجواء التي تسمح باستخدام الألوان الزاهية نظرًا لاحتوائها بالطبيعة على هذه الألوان فيعتبر استخدامها في الدهانات تماشيًا مع الجو المحيط.
ففي هذا المطبخ نرى أن المصممين استخدموا الدهان الأخضر لخزانات المطبخ مع اللون الأزرق للباب مع الألوان المتنوعة من الأصفر للأحمر و الأبيض للكراسي المحيطة بالمنضدة الخشبية الكبيرة وسط المطبخ والتي تعتبر عملية جدًا في الاستخدام كما أن المطبخ نفسه أصبح مبهجًا لاحتواءه على كل هذه الألوان الزاهية.
تستطيع أن تمزج بين الطرز المختلفة داخل المطبخ الريفي مع الاحتفاظ بالخط العام للطراز الريفي، ففي هذا المطبخ نرى أن المصممين قد استخدموا السيراميك ذو النقوشات الملونة من طراز البحر المتوسط مع الأطباق الديكورية الجميلة على الحائط من نفس الطراز بينما استخدموا الطراز الكلاسيكي في الخزانات والمدخنة الأنيقة باللون الأسود والذهبي ومع الكراسي والمنضدة الخشبية ذات التفريغات من الطراز الاستعماري وقد احتوى كل هذا الاختلاف الحوائط والسقف الخشبيين من الطراز الريفي.
في هذا المطبخ نستطيع أن نلمس سمات الحضارة القديمة، فالفرن قد بني من مكعبات الأسمنت التى وضع فوقها الخشب لاستخدامه كمساحة للعمل في المطبخ مع استخدام الحديد القديم في باب الفرن نفسه والأرضية من الموازيك البسيط.
بما أن هذا المطبخ في الريف فلابد من استلهام التصميم من الطبيعة المحيطة والتي بالطبع تحتوي على الأزهار الجميلة بألوانها المبهجة والتي يمكن استخدام تصميماتها في الستائر ووسادات المقاعد مع الخشب واللون الأبيض في الحوائط الذي يتماشى مع الأزهار بشكل جيد ومع توزيع المزهريات على المطبخ لاستكمال الشكل الجمالي وإضفاء الراحة النفسية على المطبخ.
من أجمل الأشياء التي تميز المطبخ الريفي هي استغلال الإضاءة الطبيعية قدر المستطاع فيه، فإن لم يكن المطبخ نفسه في الفضاء فلابد من الحرص في تصميمه على أن يحتوي على شباك كبير مفتوح قد الإمكان حتى يتمتع المطبخ بتهوية وإضاءة جميلة متصلة مع الريف المجاور ويساعد على الراحة المطلوبة في المنازل الريفية.
وفي هذا الموضوع تجد أحد البيوت الريفية المناسبة للباحثين عن الهدوء والراحة