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أفكار لمطابخ ريفية ستضاعف شغفك بالريف

آية علم الدين آية علم الدين
Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores مطبخ
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ومن منا لا يراوده هذا الحلم باقتناء بيت جميل وبسيط في الريف للذهاب إليه في رحلات الاستجمام أو في عطلات نهاية الأسبوع مع الاستمتاع بحفلات الشواء في الهواء الطلق وسط الخضرة والمناظر الطبيعية الجميلة وإعداد الطعام داخل فرن مبني من الطوب مع استخدام أداوت بدائية بسيطة مصنوعة من الطبيعة المحيطة؟

وفي هذا الموضوع سوف نستعرض بعض التصميمات لمطابخ ريفية مريحة وجميلة ستساعدك في اختيار العناصر التي تفضلها في مطبخك بالريف ..فهيا بنا لنرى هذه المطابخ:

ليس بالطوب وحده

Беседка в поселке Ропша, Студия дизайна интерьера Маши Марченко Студия дизайна интерьера Маши Марченко مطبخ
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко
Студия дизайна интерьера Маши Марченко

تستطيع أن تبني مطبخ أحلامك الريفي بالمواد الطبيعية ليس فقط بالطوب ولكن أيضًا كما نرى بالحجر والزلط الكبير، ففي هذا المطبخ الرائع استطاع المصممون أن يخرجوه كتحفة فنية عن طريق استخدام الزلط والأسمنت في بناء الحوائط مع الخشب الطبيعي في الأرضيات مع الأخشاب في المناضد وهذه الرائعة الشكل التي تحتوي على الفرن والمدفأة متلاصقين مع المدخنة الكبيرة المكسوة بالسيراميك.

الأشكال الجميلة بالطوب الأحمر

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores مطبخ
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

من الأشياء الجميلة في استخدام المواد الطبيعية في الريف هي القدرة على تكوين الأشكال الجميلة للأفران عن طريق الطوب الأحمر بدون طلاء أو تغطية مما يعطي شكلًا جماليًا يحمل البساطة والراحة في المطبخ.

فهنا مثلًا اختار المصممون القبة المفتوحة من أحد الجوانب لبناء الفرن مع مدخنة عبارة عن ماسورة مطلية بالأسود أما خلف الفرن فقد اتخذ الحائط اللون الأزرق الباهت مع بعض الديكورات المزهرة الجميلة والتي تبعث على الجمال والهدوء.

الخشب بأشكال مبتكرة

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД, Lavka-design дизайн бюро Lavka-design дизайн бюро مطبخ
Lavka-design дизайн бюро

Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро

في هذا المطبخ نستطيع أن نلمس التميز في التصميم عن طريق استخدام الخشب بشكل غير مألوف، فعلاوة على استخدامه في الخزانات مع تلوينه باللون الرمادي القاتم فإنه استخدم بلونه الطبيعي أيضًا في الكراسي والمنضدة والسقف، أما التميز الحقيقي جاء في الحوائط التي صنعت من جذوع الأشجار الاسطوانية بشكلها التلقائي قبل التقطيع فجاء المطبخ بهذا الشكل المميز الأنيق.

استخدام الدهانات بألوان زاهية

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores مطبخ
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores

Marcos Contrera Arquitetura & Interiores
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

الطبيعة الريفية بالطبع من أكثر الأجواء التي تسمح باستخدام الألوان الزاهية نظرًا لاحتوائها بالطبيعة على هذه الألوان فيعتبر استخدامها في الدهانات تماشيًا مع الجو المحيط.

ففي هذا المطبخ نرى أن المصممين استخدموا الدهان الأخضر لخزانات المطبخ مع اللون الأزرق للباب مع الألوان المتنوعة من الأصفر للأحمر و الأبيض للكراسي المحيطة بالمنضدة الخشبية الكبيرة وسط المطبخ والتي تعتبر عملية جدًا في الاستخدام كما أن المطبخ نفسه أصبح مبهجًا لاحتواءه على كل هذه الألوان الزاهية.

مزج الطرز المختلفة في مطبخ واحد

A design of the private house in the settlement of the closed type .Anarchi&I. Maltsev, AnARCHI AnARCHI مطبخ
AnARCHI

A design of the private house in the settlement of the closed type .Anarchi&I. Maltsev

AnARCHI
AnARCHI
AnARCHI

تستطيع أن تمزج بين الطرز المختلفة داخل المطبخ الريفي مع الاحتفاظ بالخط العام للطراز الريفي، ففي هذا المطبخ نرى أن المصممين قد استخدموا السيراميك ذو النقوشات الملونة من طراز البحر المتوسط مع الأطباق الديكورية الجميلة على الحائط من نفس الطراز بينما استخدموا الطراز الكلاسيكي في الخزانات والمدخنة الأنيقة باللون الأسود والذهبي ومع الكراسي والمنضدة الخشبية ذات التفريغات من الطراز الاستعماري وقد احتوى كل هذا الاختلاف الحوائط والسقف الخشبيين من الطراز الريفي.

العناصر القديمة

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura مطبخ
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

في هذا المطبخ نستطيع أن نلمس سمات الحضارة القديمة، فالفرن قد بني من مكعبات الأسمنت التى وضع فوقها الخشب لاستخدامه كمساحة للعمل في المطبخ مع استخدام الحديد القديم في باب الفرن نفسه والأرضية من الموازيك البسيط.

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الأزهار كملهم للتصميم

Kitchen design , holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling مطبخ
holly keeling interiors and styling

Kitchen design

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

بما أن هذا المطبخ في الريف فلابد من استلهام التصميم من الطبيعة المحيطة والتي بالطبع تحتوي على الأزهار الجميلة بألوانها المبهجة والتي يمكن استخدام تصميماتها في الستائر ووسادات المقاعد مع الخشب واللون الأبيض في الحوائط الذي يتماشى مع الأزهار بشكل جيد ومع توزيع المزهريات على المطبخ لاستكمال الشكل الجمالي وإضفاء الراحة النفسية على المطبخ.

الإضاءة الطبيعية

Przebudowa stodoły , AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska مطبخ
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska
AA s.c. Anatol Kuczyński Anna Kuczyńska

من أجمل الأشياء التي تميز المطبخ الريفي هي استغلال الإضاءة الطبيعية قدر المستطاع فيه، فإن لم يكن المطبخ نفسه في الفضاء فلابد من الحرص في تصميمه على أن يحتوي على شباك كبير مفتوح قد الإمكان حتى يتمتع المطبخ بتهوية وإضاءة جميلة متصلة مع الريف المجاور ويساعد على الراحة المطلوبة في المنازل الريفية.

وفي هذا الموضوع تجد أحد البيوت الريفية المناسبة للباحثين عن الهدوء والراحة

منزل الأحلام من البرازيل بين الأناقة والحداثة
أي هذه المطابخ وجدته معبرًا عن الطبيعية الريفية بشكل أكبر؟ يسعدنا معرفة رأيك

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