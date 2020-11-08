منزل 70 متر سيبهرك تصميمه

لم تعد المساحة عائقًا أمام مهندسو التصميم الداخلي، فقد أصبحت الأفكار الإبداعية تتضاعف وتصبح أكثر ذكاء يوم بعد يوم، وها نحن نأخذكم اليوم في جولة داخل منزل صغير هو خير دليل على ذلك، حيث لا تتخطى مساحته الـ 70 متر مربع ويتكون من 3 غرف وصالة، وعلى الرغم من كونه صغير، إلا أنه يتمتع بتصميم عصري أنيق، قادر على إبهارك من النظرة الأولى.
صمم مهندسو شركة HQ، هيكل المنزل، من الخرسان، مع تقنية خاصة لحفظ الدفء، وذلك من أجل مقاومة برد الشتاء القارص، حيث يقع المنزل في ضواحي ساراتوف في روسيا، وتصل درجات الحرارة في فصل الشتاء، وخاصة في يناير، إلى 20 درجة تحت الصفر، وأحيانًا 30 درجة. لنبدأ جولتنا..
تتمتع واجهة المنزل بتصميم ريفي يتناسب مع البيئة الخضراء المحيطة، حيث السجادة العشبية التي تكسو الفناء الأمامي، مع مدرج عشبي يتوسطها ليقودنا إلى تلك الدرجات الرخامية صعودًا إلى شرفة صغيرة تحوي كرسيان بسيطان في تصميمها، ومن ثم الباب الرمادي الذي يقودنا إلى داخل المنزل.
هيكل المنزل بني من الخرسانة، وطلي بالألوان المحايدة، حيث الأبيض والرمادي، في تناغم أنيق، مع نوافذ بانورامية تسمح بنفاذ أكبر قدر من الضوء إلى داخل المنزل، لإضاءته ومنحه إشراقة طبيعية مميزة.
امتدت السجادة العشبية التي تكسو الفناء الأمامي للمنزل، لتكسو أيضًا الفناء الخلفي، مع مربع حجري صغير، استخدم لوضع بضعة كراسي خشبية مُريحة، مع مفروشات أنيقة باللون الأسود، وتتوسطهم طاولة خشبية صغيرة، حيث التصميم الأمثل لتناول كوب من القهوة الساخنة والاستمتاع بشمس الظهيرة في يوم شتاء مشمس، ولم يغفل المصممون وضع مظلة قابلة للطي، تحسبًا لاشتداد حرارة الشمس في الصيف، فيما تحيط بهذا المربع مزروعات تنمو من بينها زهور أرجوانية رائعة الجمال، لتضفي لمسة رومانسية ساحرة على تلك الحديقة الصغيرة.
بدخول المنزل، والتوجه إلى غرفة المعيشة، نجد أنفسنا في غرفة هادئة أنيقة، تسيطر عليها النغمات المحايدة للأبيض والبيج، مع لمسات زرقاء رائعة، تحملنا في رحلة إلى قاع البحر الهادئ، حيث الستائر المزرقشة، التي تزين النافذة الزجاجية الكبيرة، وتتوسطها ستائر بيضاء شفافة ناعمة، تسمح بتسلل الضوء من خلالها دون حجبه، كما نجد اللمسات الزرقاء افي الوسائد المزينة للأريكة الجلدية الأنيقة ، بتدرجاتها اللونية الرائعة.
أمام الأريكة، وضعت خزانة ممتدة عرضيًا، على ارتفاع منخفض من الأرض، مما يمنحها أناقة غير عادية، وقد ثبت فوقها في الجدار، تلفاز ذو شاشة سوداء مسطحة كبيرة، مع خلفية بيضاء تتوسط الجدار البيج، ووحدات الإضاءة الرائعة التصميم. ولا يمكننا إغفال تلك السجادة الأنيقة، بتصميمها البسيط الغني بدرجات ألوان الغرفة، فضلًا عن الإضاءات الخفية في السقف، الذي تتوسطه ثريا عصرية أنيقة.
ربما تخدعك غرفة النوم الرئيسية في المنزل، فتوهمك بأن المنزل يتمتع بمساحة كبيرة، إلا أن تلك الغرفة التي أمامك لا تتخطى مساحتها 4 أمتار مربعة، ولكن ذكاء التصميم منحها مظهرًا رائعًا لا تشوبه شائبة، حيث السرير المزدوج الكبير، مع الشراشف البيضاء، ويواجهه الجدار المقابل للسرير وحدة التلفاز ذاتها التي وضعت في غرفة المعيشة مع اختلاف ألوانها، حيث يتداخل هنا مع اللون الأبيض لمسات سوداء أنيقة، تتماشى تمامًا مع ديكور الجدار خلف شاشة التلفاز المسطحة الكبيرة، بمظهره الفاخر المميز.
تتمتع الغرفة بإشراقة طبيعية قوية، حيث النوافذ الزجاجية الكبيرة، والتي تغطيها طبقتين من الستائر، حيث الطبقة البنية وقد انسدلت على الجانبين مشكلة أقواس رائعة، بينما وضعت أسفلها طبقة من الستائر البيضاء الشفافة التي تسمح بتسلل الضوء دون حجبه، وتمامًأ كغرفة المعيشة، تمتع السقف بوحدة إضاءة فريدة التصميم، إلى جانب بعض الإضاءات الخفية.
أخيرًا، يمكننا إلقاء نظرة سريعة على هذا المخطط للمنزل الصغير، والذي يتضح من خلاله أنه يتمتع بثلاث غرف رئيسية، حيث غرفة المعيشة، وغرفة النوم، وأيضًا المطبخ، هذا إلى جانب غرفة طعام تسمح باستقبال 4 إلى 6 أفراد، كما يظهر في المخطط أن المنزل يتمتع بعدد ليس قليل من النوافذ، بما يجعله مضيئًا بالقدر الكافي، ويتسلله الكثير من حرارة الشمس والتهوئة الجيدة.
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يوصي خبراء هوميفاي للتصميم ببعض النصائح الهامة في حال إن كنت مقبلًا على تصميم وتأثيث منزلك الصغير، وهي:
وبشكل عام، كُن منظمًا، لأنه يُمكِن للفوضى أن تساهم في جعل مساحة منزلك الداخلية تبدو أصغر مما هي عليه بالفعل وتعزز الشعور بالضيق وعدم الراحة.