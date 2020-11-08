منزل 70 متر سيبهرك تصميمه

لم تعد المساحة عائقًا أمام مهندسو التصميم الداخلي، فقد أصبحت الأفكار الإبداعية تتضاعف وتصبح أكثر ذكاء يوم بعد يوم، وها نحن نأخذكم اليوم في جولة داخل منزل صغير هو خير دليل على ذلك، حيث لا تتخطى مساحته الـ 70 متر مربع ويتكون من 3 غرف وصالة، وعلى الرغم من كونه صغير، إلا أنه يتمتع بتصميم عصري أنيق، قادر على إبهارك من النظرة الأولى.

صمم مهندسو شركة HQ، هيكل المنزل، من الخرسان، مع تقنية خاصة لحفظ الدفء، وذلك من أجل مقاومة برد الشتاء القارص، حيث يقع المنزل في ضواحي ساراتوف في روسيا، وتصل درجات الحرارة في فصل الشتاء، وخاصة في يناير، إلى 20 درجة تحت الصفر، وأحيانًا 30 درجة. لنبدأ جولتنا..