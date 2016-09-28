15 تصميم رائع لحمامات صغيرة ستحفزك على تجديد حمامك

في التصميم الداخلي يميل الكثير من المصممين المحترفين إلى اللون الأسود لما فيه من مميزات لا يضاهيها أي لون آخر، فأين سجتمع الأناقة والعملية في لون واحد غير الأسود؟اللون الأسود أن أستحوذ على فراغ ستكون النتيجة غرفة غاية في الأناقة والأبهار مثل هذا الحمام مع شعور بأن الغرفة أكبر من الواقع بجانب أنه لون يخفي أي عيوب من أتربة لعدم نظام، عليك فقط أن تأخذ في حسبانك أن تكون الأضاءة قوية و مونتشرة بعناية.