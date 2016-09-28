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15 تصميم رائع لحمامات صغيرة ستحفزك على تجديد حمامك

shereen gouda shereen gouda
CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام رخام Amber/Gold
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في الآونة الأخيرة أصبح الأهتمام بتصميم الحمامات لا يضاهيه شيء فالأبتكارات فيه لا نهائية وهذا أصبح مطروحاً بقوة بعد أنفتاح اعالم التصميم على حضارات مختلفة لذا تغير منظور وظيفة الحمام من مكان يتبع تصميم تقليدي لأداء مهام روتينية إلى مكان يتمتع بفخامة ليستوعب مهمة الأسترخاء والأهتمام بالنفس. الحمام أيضاً أصبح مكان يعكس مدى فخامة وأناقة الذوق العام للمنزل و سنقوم بعرض عديد من التصاميم من حول العالم لكي تتشجع أنت و تقوم بمهمة تطوير حمام منزلك ليتبع نمط العالم المعاصر.

1- الأخشاب و عراقتها

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

دعونا لا نتغافل عن تأثير الأخشاب السحري على أي فراغ فهو يضيف دفئ وعراقة لا مثيل لهم في أي خامة أخرى و لا تستبعد أستخدامه في الحمامات فيوجد أنواع أخشاب تتحمل المياه والبخار بصلابة.

2-ألوان جريئة

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أعتدنا في الحمامت التقليدية على الألوان الهادئة و لكن اليوم أضاف المتخصصون أمكانية أضافة ألوان صارخة تدل على الجرأة وعدم الأنسياق وراء التقاليد، هذا التصميم على سبيل المثال تحدى القيود و نتج عن ذلك تصميم مبهر و يدعو للنشاط و الحيوية

3-أدخال الفسيفساء المغربي في التصميم

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

نبحث جميعاً عن تصاميم تعكس شخصياتنا الفريدة ولن تجد وسيلة أفضل من مزج الفسيفساء في تصميم الحمام لتحقيق ذلك، فالطباعات والألوان على السيراميك أصبحت لا نهائية و لا تقتصر فقط على النمط المغربي فقم بتحقيق ما يحلو لك من تشكيلات.

4- تجانس عناصر من الطبيعة

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

لمن يبحث عن التوازن في التصميم والحالة النفسية السليمة المتحققة من خلال التصميم الداخلي سيكون أنسب أسلوب في التصميم لديك هو أن توازن بين الخيارات التقليدية مع بعض الخامات الخام من الطبيعة فهذا له تأثير ساحر على الجميع، وحائط واحد من الكسوة الحجرية كافية لأثارة هذا المفعول القوي.

5- فخامة اللون الأسود

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

في التصميم الداخلي يميل الكثير من المصممين المحترفين إلى اللون الأسود لما فيه من مميزات لا يضاهيها أي لون آخر، فأين سجتمع الأناقة والعملية في لون واحد غير الأسود؟اللون الأسود أن أستحوذ على فراغ ستكون النتيجة غرفة غاية في الأناقة والأبهار مثل هذا الحمام مع شعور بأن الغرفة أكبر من الواقع بجانب أنه لون يخفي أي عيوب من أتربة لعدم نظام، عليك فقط أن تأخذ في حسبانك أن تكون الأضاءة قوية و مونتشرة بعناية.

6- تصاميم مبهجة

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام رخام Amber/Gold
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

الرخام بألوانه المختلفة قادر على صنع حمام قمة في الأناقة والبهجة ولا يوجد مانع من أختيار جدار واحد لوضع ورق حائط عصري ثلاثي الأبعاد لمزيد من الحداثة والجرأة.

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7- تصميم معاصر

Baño Blu, Losanto Arquitectos Losanto Arquitectos حمام
Losanto Arquitectos

Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos

بعض منا يتجه إلى أختيارات يكون لهم السبق فيها وهؤلاء يبحثون عن كل ما هو جديد و معاصر ولكم بالتحديد أتينا بهذا التصميم الفريد، فالمغسلة التي تجمع بين الشفافية و الأنارة تبدو كأنها من عالم آخر وكونها محاطة بجدار ثلاثية الأبعاد أكد أنطباع أنه صمم من قبل محبي الجرأة والتميز.

8- أتجاه أنتقائي مميز

Biblioteca Higueras, Quinto Distrito Arquitectura Quinto Distrito Arquitectura حمام بلاط Grey
Quinto Distrito Arquitectura

Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura

الخلط بين الأنماط أصبح أتجاه أعتدنا رؤيته و مع ذلك لا زال يترك أنطباعاً قوياً لدى الجميع، الحمام هنا على سبيل المثال يجمع بين ألوان وخامات مختلفة من الجدار الطوبي ذو النمط الصناعي إلى الأرضية المميزة ذات نمط البحر الأحمر المتوسط ولدمج متزن أختار المصمم وحدة مغسلة حداثية الطابع.

9- فصل الفراغات

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura حمام
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

يفضل بعض المصممين أن يخلقوا تباين واضح بين وظائف الحمام المختلفة فيكون لكل وظيفة خلفية مختلفة و لكن ينسجموا معاً بطابع و لون موحد

10- المرايا والتأثير السحري

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos حمام بلاط Grey
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

لا يخفى على أحد أن من أبرز النصائح في التصميم الداخلي للفراغات الصغيرة هي الأستعانة بالمرايا، فكما نلاحظ هنا أن بالرغم من أبعاد الحمام الصغيرة تدخلت المرآة لتصنع بعد زائف يحتاجه الحمام بصرياً وبالأضافة لهذا الخداع البصري هو يعد ديكور أيضاً و زينة للحمام بديلاً عن حائط ممل.

11- الحمام المثير للدهشة

homify حمام حجر Beige
homify

homify
homify
homify

إن كنت تريد حمام منزلك أن يترك أنطباع غريب و مثير عليك بهذا الأتجاه في الدمج بين العتاقة والعصرية وستكون النتيجة هي حمام عصري في عراقة الماضي

12- تمييز عنصر مهم

VALLE IMPERIAL, Arki3d Arki3d حمام
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

إذا كان الحمام صغير و لا يسمح لأبداعات كثيرة أو كنت تريد فكرة لا تكلف الكثير يمكنك أن تقوم بأختيار حائط واحد في الحمام وتقوم بتمييزه بلون مختلف أو كسوة جدارية مثل هذا التصميم

13-الجدار الخرسانية

Teques 154, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

هذا التصميم العصري وأستخدام الخرسانة كبديل عن التجاليد هو أكبر دليل على أمكانية أستغلال أي عنصر كي يخدم أسلوب تصميم محدد وتكون النتيجة قيمة في النهاية.

14-تخزين متخفي

CASA EN HIPÓDROMO CONDESA, TW/A Architectural Group TW/A Architectural Group حمام
TW/A Architectural Group

TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group

وحدات الحمام بجوار المغسلة قد لا تكون كافية و حتى لا تقوم تصميم وحدة أكبر تستنفذ من مساحة الحمام الكثير [امكانك أن تستخدم المرايا كواجهة لوحدة متخفية.

15-لجعل حمامك مميز بأقل اللمسات

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

كل ما عليك فعله أحياناً هو تصميمهو بانيو أو وحدة أستحمام مميزة!

إذا كنت تبحث عن مزيد من الأفكار العصرية للحمامات تابع الأفكار المذكورة في هذا المقال الشيق!

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