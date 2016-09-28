15 تصميم رائع لحمامات صغيرة ستحفزك على تجديد حمامك

في الآونة الأخيرة أصبح الأهتمام بتصميم الحمامات لا يضاهيه شيء فالأبتكارات فيه لا نهائية وهذا أصبح مطروحاً بقوة بعد أنفتاح اعالم التصميم على حضارات مختلفة لذا تغير منظور وظيفة الحمام من مكان يتبع تصميم تقليدي لأداء مهام روتينية إلى مكان يتمتع بفخامة ليستوعب مهمة الأسترخاء والأهتمام بالنفس. الحمام أيضاً أصبح مكان يعكس مدى فخامة وأناقة الذوق العام للمنزل و سنقوم بعرض عديد من التصاميم من حول العالم لكي تتشجع أنت و تقوم بمهمة تطوير حمام منزلك ليتبع نمط العالم المعاصر.
دعونا لا نتغافل عن تأثير الأخشاب السحري على أي فراغ فهو يضيف دفئ وعراقة لا مثيل لهم في أي خامة أخرى و لا تستبعد أستخدامه في الحمامات فيوجد أنواع أخشاب تتحمل المياه والبخار بصلابة.
أعتدنا في الحمامت التقليدية على الألوان الهادئة و لكن اليوم أضاف المتخصصون أمكانية أضافة ألوان صارخة تدل على الجرأة وعدم الأنسياق وراء التقاليد، هذا التصميم على سبيل المثال تحدى القيود و نتج عن ذلك تصميم مبهر و يدعو للنشاط و الحيوية
نبحث جميعاً عن تصاميم تعكس شخصياتنا الفريدة ولن تجد وسيلة أفضل من مزج الفسيفساء في تصميم الحمام لتحقيق ذلك، فالطباعات والألوان على السيراميك أصبحت لا نهائية و لا تقتصر فقط على النمط المغربي فقم بتحقيق ما يحلو لك من تشكيلات.
لمن يبحث عن التوازن في التصميم والحالة النفسية السليمة المتحققة من خلال التصميم الداخلي سيكون أنسب أسلوب في التصميم لديك هو أن توازن بين الخيارات التقليدية مع بعض الخامات الخام من الطبيعة فهذا له تأثير ساحر على الجميع، وحائط واحد من الكسوة الحجرية كافية لأثارة هذا المفعول القوي.
في التصميم الداخلي يميل الكثير من المصممين المحترفين إلى اللون الأسود لما فيه من مميزات لا يضاهيها أي لون آخر، فأين سجتمع الأناقة والعملية في لون واحد غير الأسود؟اللون الأسود أن أستحوذ على فراغ ستكون النتيجة غرفة غاية في الأناقة والأبهار مثل هذا الحمام مع شعور بأن الغرفة أكبر من الواقع بجانب أنه لون يخفي أي عيوب من أتربة لعدم نظام، عليك فقط أن تأخذ في حسبانك أن تكون الأضاءة قوية و مونتشرة بعناية.
الرخام بألوانه المختلفة قادر على صنع حمام قمة في الأناقة والبهجة ولا يوجد مانع من أختيار جدار واحد لوضع ورق حائط عصري ثلاثي الأبعاد لمزيد من الحداثة والجرأة.
بعض منا يتجه إلى أختيارات يكون لهم السبق فيها وهؤلاء يبحثون عن كل ما هو جديد و معاصر ولكم بالتحديد أتينا بهذا التصميم الفريد، فالمغسلة التي تجمع بين الشفافية و الأنارة تبدو كأنها من عالم آخر وكونها محاطة بجدار ثلاثية الأبعاد أكد أنطباع أنه صمم من قبل محبي الجرأة والتميز.
الخلط بين الأنماط أصبح أتجاه أعتدنا رؤيته و مع ذلك لا زال يترك أنطباعاً قوياً لدى الجميع، الحمام هنا على سبيل المثال يجمع بين ألوان وخامات مختلفة من الجدار الطوبي ذو النمط الصناعي إلى الأرضية المميزة ذات نمط البحر الأحمر المتوسط ولدمج متزن أختار المصمم وحدة مغسلة حداثية الطابع.
يفضل بعض المصممين أن يخلقوا تباين واضح بين وظائف الحمام المختلفة فيكون لكل وظيفة خلفية مختلفة و لكن ينسجموا معاً بطابع و لون موحد
لا يخفى على أحد أن من أبرز النصائح في التصميم الداخلي للفراغات الصغيرة هي الأستعانة بالمرايا، فكما نلاحظ هنا أن بالرغم من أبعاد الحمام الصغيرة تدخلت المرآة لتصنع بعد زائف يحتاجه الحمام بصرياً وبالأضافة لهذا الخداع البصري هو يعد ديكور أيضاً و زينة للحمام بديلاً عن حائط ممل.
إن كنت تريد حمام منزلك أن يترك أنطباع غريب و مثير عليك بهذا الأتجاه في الدمج بين العتاقة والعصرية وستكون النتيجة هي حمام عصري في عراقة الماضي
إذا كان الحمام صغير و لا يسمح لأبداعات كثيرة أو كنت تريد فكرة لا تكلف الكثير يمكنك أن تقوم بأختيار حائط واحد في الحمام وتقوم بتمييزه بلون مختلف أو كسوة جدارية مثل هذا التصميم
هذا التصميم العصري وأستخدام الخرسانة كبديل عن التجاليد هو أكبر دليل على أمكانية أستغلال أي عنصر كي يخدم أسلوب تصميم محدد وتكون النتيجة قيمة في النهاية.
وحدات الحمام بجوار المغسلة قد لا تكون كافية و حتى لا تقوم تصميم وحدة أكبر تستنفذ من مساحة الحمام الكثير [امكانك أن تستخدم المرايا كواجهة لوحدة متخفية.
كل ما عليك فعله أحياناً هو تصميمهو بانيو أو وحدة أستحمام مميزة!
إذا كنت تبحث عن مزيد من الأفكار العصرية للحمامات تابع الأفكار المذكورة في هذا المقال الشيق!