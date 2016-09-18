ليست غرفة معيشة بل سينما حقيقية

إن غرفة المعيشة من أهم الغرف داخل المنزل، فيقضي فيها أفراد العائلة معظم أوقاتهم وبالتحديد لمشاهدة التلفاز ولجلسات السمر معاً، لذلك هى تعتبر من أكثر الأماكن التي تقضي فيها اوقاتاً كثيرة، لذلك يجب الأهتمام بها وبكل تفاصيلها حتى تبدو أنيقة ومريحة وتتحقق بها كل سبل الراحة والهدوء، ونحن اليوم في هوميفاى سنعرض مجموعة من الأفكار المتميزة لغرفة المعيشة وبعض النصائح لوضع التلفاز في مكانه الصحيح حتى تحصل على سينما حقيقية داخل منزلك وليست مجرد غرفة معيشة مريحة.
أول تصميم لغرفة المعيشة هو تصميم يجمع بين الشبابية والألوان المبهجة ولمسة من الكلاسيكية، على الرغم من أن مساحة الغرفة صغيرة بعض الشئ، ألا أن اختيار الأثاث وتنسيقه بداخلها أضاف للغرفة مزيد من الراحة بالرغم من عدم وجود مساحات حقيقية كبيرة، لمسة الجدار الخشبي ومزجه مع ألوان الغرفة المبهجة أضاف للغرفة مزيد من الجمال والأناقة، يراعى دائماً أن يكون وضعية التلفاز والرأس في مستوى أفقى، حتى لا تصاب رقبة من يشاهد التلفاز بالألم.
لمسة بوهيمية بسيطة وستحصل على غرفة معيشة أنيقة، هذا حقاً ما يحدث عندما نهتم بالتفاصيل ونمزجها معاً بطريقة بسيطة، يخلق لك غرفة معيشة بتلك الأناقة والبساطة، الجدران الخشبية ومزجها مع الألوان الهادئة مع أضافة لمسة بسيطة من الديكورات البوهيمية الأنيقة، يراعى عند وضع التليفزيون أن تكون وضعيته تسمح بحركة الرقبة 55 درجة يميناً ويساراً حتى لا يسبب ألماً في الرقبة والجسم كله.
غرفة أنيقة وصغيرة ولكن بتفاصيل كبيرة، هذا هو أفضل وصف يمكنك وصف هذة الغرفة وتفاصيلها، ام المزج بين العديد من التفاصيل الفنية داخل الغرفة، بدايةً من الكتب وطريقة رصها بأسلوب بسيط في رفوف المكتبة كما نري، بالأضافة إلى تلك اللمسة البسيطة من التماثيل أكتملت بالمزج بين الألوان الفاتحة كاللون الوردى والألوان الداكنة كالأسود، ولم ينسي المصمم وضعية التليفزيون، لتحصل بذلك على غرفة معيشة ومكاناً لمشاهدة التليفزيون بمنتهى الراحة والأسترخاء.
الأضاءة والألوان الهادئة هي حقاً التي صنعت جمال تلك الغرفة وأعطتها تلك الروح الأنيقة، الالوان الفتاحة الهادئة حقاً تصنع المعجزات، وتلك الغرفة تنسيق الأثاث واختيار اللون البيج ليكون اللمسة الأساسية للغرفة ومزجه مع بعض تفاصيل الديكور البسيطة حققت كل هذا الجمال داخل الغرفة كما نري، لذلك دعنا نقول انك لست في مجرد غرفة معيش انت في سينما حقيقة ومريحة.
مسرح أم سينما بتصميم جذاب؟ في الحقيقة هى غرفة معيشة أنيقة على طراز سينمائي ومسرحى معاً، كيف ذلك فقط من خلال تلك المكتبة الخشبية الجذابة على هيئة مسرح بداخله شاشة عرض سينيمائية تحتوي جلستك في تلك الغرفة وتشعر أنك داخل مسرحك الخاص.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: أفكار رائعة لتزيين منزلك بتكلفة بسيطة