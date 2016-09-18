ليست غرفة معيشة بل سينما حقيقية

أول تصميم لغرفة المعيشة هو تصميم يجمع بين الشبابية والألوان المبهجة ولمسة من الكلاسيكية، على الرغم من أن مساحة الغرفة صغيرة بعض الشئ، ألا أن اختيار الأثاث وتنسيقه بداخلها أضاف للغرفة مزيد من الراحة بالرغم من عدم وجود مساحات حقيقية كبيرة، لمسة الجدار الخشبي ومزجه مع ألوان الغرفة المبهجة أضاف للغرفة مزيد من الجمال والأناقة، يراعى دائماً أن يكون وضعية التلفاز والرأس في مستوى أفقى، حتى لا تصاب رقبة من يشاهد التلفاز بالألم.