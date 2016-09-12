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منزل مساحته 86 متر سيخطف قلبك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA غرفة المعيشة
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في جولاتنا مع هوميفاى دائماً ما نسعى إلى تسليط الضوء على المشاريع المعمارية المميزة والتي تخطف قلبك حقاً من جمالها، واليوم نحن أمام مشروعاً معمارياً مميزاً من الوهلة الأولى، يشعرك وكأنك أمام منزل من الأحلام وسط غابة مبهجة بأشجارها، هذا البيت يقع في ولاية ميناس جيرايس، ومن تصميم المهندس المعماري جواو دينيز في شراكة مع الفنان جورج دوس أنجوس، وتم تصميم المشروع على هيئة كوخ بدائي ولكن بطريقة عصرية في التصميم وقام باستغلال جمال الطبيعة من حوله بطريقة أكثر من رائعة كما سنري.

واجهة من الجمال

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA منازل
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

البداية مع الواجهة التى كانت واجهة من الجمال، كما نري المنزل من طابقين تم تصميم واجهته بطريقة أكثر من رائعة وبشكل هندسي مميز، لتشعر حقاً كأنك أمام منزل غير تقليدي بالمرة، التفاصيل كلها اجتمعت بطريقة أنيقة وامتزجت مع الطبيعة من حولها بشكل جمالى كما نري، ولم ننسي تلك الحديقة التي تدعوك بجمالها إلى الأسترخاء واحتساء مشروبك الصباحة وانت في مزاج هادئ.

نظرة من الداخل

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA مطبخ
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

واثناء جولتنا في المنزل من الداخل، لم يكن أقل جمالاً من جمال تصميمه الخارجى، أرضية من السيراميك البني أعطت لمسة من الكلاسيكية والأناقة معاً، أما الجدران فكانت من البيج الفاتح لتزيد المشهد جمالاً، ليتبقى اللون الأبيض للدرج وبعض الأثاث وواللون البرتقالي لتلك الشرفة الصغيرة التي ستسمح للهواء الطلق والضوء الطبيعي بملئ المنزل، ليكملا اللوحة الفنية من الداخل.

ركن الأستمتاع والأسترخاء

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA غرفة المعيشة
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

والأستغلال الجيد للمساحات كان هو الشغل الشاغل للمصمم في هذا المنزل، فقد قام باستغلال المساحات بطريقة ذكية وعبقرية، هذا الركن قام باستغلاله وأضافة بعض التفاصيل البسيطة والصغيرة في الحجم أيضاً من الأثاث والديكور حتى يتحقق،  فقط كرسيين أمام النافذة وبعض الديكورات البوهيمية البسيطة.

غرفة نوم بسيطة

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA غرفة نوم
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

أما غرفة النوم داخل المنزل فكانت بسيطة ومميزة ببساطتها،  فقط سرير خشبي وخزانة ملابس خشبية وبعض الديكورات البسيطة، ونافذة مفتوحة على جمال الطبيعة كل تلك التفاصيل أضافت للغرفة جمالاً حقيقياً.

شرفة بسيطة وجميلة

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

وختام جولاتنا في هذا المنزل مع الشرفة، فكما كانت تفاصيل المنزل كلها بسيطة وأنيقة كان تصميم الشرفة أيضاً على نفس النمط الأنيق والبسيط، شرفة المنزل مطلة على مساحة الجمال والطبيعة من الخارج بطريقة استراتيجية كما نري.

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