منزل مساحته 86 متر سيخطف قلبك

في جولاتنا مع هوميفاى دائماً ما نسعى إلى تسليط الضوء على المشاريع المعمارية المميزة والتي تخطف قلبك حقاً من جمالها، واليوم نحن أمام مشروعاً معمارياً مميزاً من الوهلة الأولى، يشعرك وكأنك أمام منزل من الأحلام وسط غابة مبهجة بأشجارها، هذا البيت يقع في ولاية ميناس جيرايس، ومن تصميم المهندس المعماري جواو دينيز في شراكة مع الفنان جورج دوس أنجوس، وتم تصميم المشروع على هيئة كوخ بدائي ولكن بطريقة عصرية في التصميم وقام باستغلال جمال الطبيعة من حوله بطريقة أكثر من رائعة كما سنري.
البداية مع الواجهة التى كانت واجهة من الجمال، كما نري المنزل من طابقين تم تصميم واجهته بطريقة أكثر من رائعة وبشكل هندسي مميز، لتشعر حقاً كأنك أمام منزل غير تقليدي بالمرة، التفاصيل كلها اجتمعت بطريقة أنيقة وامتزجت مع الطبيعة من حولها بشكل جمالى كما نري، ولم ننسي تلك الحديقة التي تدعوك بجمالها إلى الأسترخاء واحتساء مشروبك الصباحة وانت في مزاج هادئ.
واثناء جولتنا في المنزل من الداخل، لم يكن أقل جمالاً من جمال تصميمه الخارجى، أرضية من السيراميك البني أعطت لمسة من الكلاسيكية والأناقة معاً، أما الجدران فكانت من البيج الفاتح لتزيد المشهد جمالاً، ليتبقى اللون الأبيض للدرج وبعض الأثاث وواللون البرتقالي لتلك الشرفة الصغيرة التي ستسمح للهواء الطلق والضوء الطبيعي بملئ المنزل، ليكملا اللوحة الفنية من الداخل.
والأستغلال الجيد للمساحات كان هو الشغل الشاغل للمصمم في هذا المنزل، فقد قام باستغلال المساحات بطريقة ذكية وعبقرية، هذا الركن قام باستغلاله وأضافة بعض التفاصيل البسيطة والصغيرة في الحجم أيضاً من الأثاث والديكور حتى يتحقق، فقط كرسيين أمام النافذة وبعض الديكورات البوهيمية البسيطة.
أما غرفة النوم داخل المنزل فكانت بسيطة ومميزة ببساطتها، فقط سرير خشبي وخزانة ملابس خشبية وبعض الديكورات البسيطة، ونافذة مفتوحة على جمال الطبيعة كل تلك التفاصيل أضافت للغرفة جمالاً حقيقياً.
وختام جولاتنا في هذا المنزل مع الشرفة، فكما كانت تفاصيل المنزل كلها بسيطة وأنيقة كان تصميم الشرفة أيضاً على نفس النمط الأنيق والبسيط، شرفة المنزل مطلة على مساحة الجمال والطبيعة من الخارج بطريقة استراتيجية كما نري.
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