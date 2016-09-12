منزل مساحته 86 متر سيخطف قلبك

وختام جولاتنا في هذا المنزل مع الشرفة، فكما كانت تفاصيل المنزل كلها بسيطة وأنيقة كان تصميم الشرفة أيضاً على نفس النمط الأنيق والبسيط، شرفة المنزل مطلة على مساحة الجمال والطبيعة من الخارج بطريقة استراتيجية كما نري.

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