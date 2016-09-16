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8 تصاميم لحمامات صغيرة وانيقة

Heba khlili Heba khlili
ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN حمام Metallic/Silver
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يكون بالعادة الحمام أصغر غرفة في المنزل، ولكن لا يقل أهمية عن باقي غرف المنزل من حيث اختيار التصميم المناسب وخاصة اذا كانت مساحته صغيرة، لذلك يجب مراعاة العديدة من الأمور أثناء تصميمة من حيث السيراميك المستخدم للأرضية والجدران واللون المناسب، بحيث يظهر الحمام بشكل نظيف وأنيق ويبدو بشكل اكبر ولا يشعرك بالضيق.

 في هذه المقالة نعرض لكم 8 حمامات صغيرة مصممة بنجاح من الناحية الجمالية والوظيفية.

1. تزيين مع صور

Projeto F & M, Ricardo Cavichioni Arquitetura Ricardo Cavichioni Arquitetura حمام
Ricardo Cavichioni Arquitetura

Ricardo Cavichioni Arquitetura
Ricardo Cavichioni Arquitetura
Ricardo Cavichioni Arquitetura

الفكرة الأولى التي نقترحها لحمام صغير وجود مرآة كبيرة بعرض الجدار، هذه الخدعة من شأنها أن تزيد من مساحة الحمام بسبب الانعكاس، والشيء الذي سيعطي التميز لتلك المرأة ليس فقط بكبرها أنما أيضا بإمكانية تعليق بعض الصور عليها، ومن المهم أيضا التناسق بين الوان الجدارن والصور لان كثرة الألوان ستجعل الحمام يظهر بصورة اصغر.

2. بكل الوان الطيف

homify حمام
homify

homify
homify
homify

دائما نرى غرف نوم ملونه أو مطابخ وغرفة معيشة ولكن القليل من الأشخاص الذين يفضلون حمام بالوان الطيف، دعنا نجرب… ستتفاجأ بالنتيجة كما في الصورة، ولكن ننصحك عزيزي اذا قررت أن تصميم حمام ملون لابد من الأخذ بالاعتبار ان تستخدم عدة الوان ولكن لجدار واحد فقط وترك باقي الجدران بألوان موحدة لان الألوان الكثيرة ستجعل الحمام يبدو بشكل اصغر، وبذلك سيلفت انتباهك ذلك الجدار الملون وتنسى صغر حجم الحمام.

3. الحمام الريفي التصميم

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RURALE, zanella architettura zanella architettura حمام
zanella architettura

zanella architettura
zanella architettura
zanella architettura

نحن الآن في علية منزل قديم ذو طراز ريفي، يتميز حمام هذا المنزل بسقفه الخشبي المائل المدعم بدعامات خشبية و بالبلاط  الأخضر للأرضية ولحوض الاستحمام، كما نلاحظ الأستخدام الجميل للخشب في الأبواب وإطارات النوافذ الذي اعطى إحساس بالدفء لتستمتع بحمام منعش.

4. التنظيم مطلوب

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos حمام
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

التنظيم هو المفتاح لضمان الحصول على حمام صغير وخالي من الفوضى، ولتحقيق ذلك، نقترح عليك استخدام الرفوف والأدراج  لوضع جميع منتجات النظافة الشخصية ومواد التجميل، حيلة أخرى يمكن أن تساعدك هي وضع في أجزاء معينة من الحمام صناديق خشبية صغيرة أو سلال الخيزران لوضع لوازم الحمام.

5. الإضاءة المناسبة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أما بالنسبة للإضاءة في الحمام، وخاصة في الحمامات التي تقل فيها الإضاءة الطبيعة، يجب الانتباه إلى استخدام مصابيح ذات إضاءة مناسبة وبنفس الوقت ليست قوية ومزعجة وخاصة في الصباح الباكر وأنت ماتزال نعسان، وان تكون مناسبة لكِ ولك سواء لوضع المكياج أو للحلاقة.

6. التقسييم المميز

BANHO DA SUÍTE DO HOTEL BOUTIQUE - Morar Mais por Menos BH 2012, Anna de Matos - Designer de Ambientes e Paisagismo Anna de Matos - Designer de Ambientes e Paisagismo حمام Blue
Anna de Matos – Designer de Ambientes e Paisagismo

Anna de Matos - Designer de Ambientes e Paisagismo
Anna de Matos – Designer de Ambientes e Paisagismo
Anna de Matos - Designer de Ambientes e Paisagismo

الإبداع هو ما يميز هذا الحمام من حيث استخدم  حواجز مصنوعة من حلقات معدنية التي تقسم الحمام إلى أجزاء، واذا اردت المزيد من التميز قم بطلاء الجدار الرئيسي بلون ازرق بحري الذي سيعطي الطابع الانيق للحمام.

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7. المربعات الخضراء

Uma cobertura estilo moderno e minimalista, Oleari Arquitetura e Interiores Oleari Arquitetura e Interiores حمام
Oleari Arquitetura e Interiores

Oleari Arquitetura e Interiores
Oleari Arquitetura e Interiores
Oleari Arquitetura e Interiores

تصميم حديث لحمام صغير، يتميز بجدار يشبه الفسيفساء بلون أخضر وأسود، وقد تلاحظ عدد الأفكار الذكية المستخدمة لجعل الحمام يبدو بشكل اكبر، المرآة الكبيرة بعرض الحائط وكابينة الاستحمام ذات الباب الشفاف، وأيضا استغلال المساحات اسفل المغسلة لوضع لوازم الحمام.

8. الزخارف الخزفية

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

يجب ان يعطي الحمام المنظر النظيف والمنعش. في هذه الصورة يتضح لنا جمالية الخزف المزخرف المستخدم لكابينة الاستحمام التي كسرت اللون الابيض بطريقة انيقة، كما نلاحظ الافكار الذكية في استخدام رفوف زجاجية لوضع الاحتياجات الشخصية .

الحمام النظيف ذو التصميم البسيط دليل اهتمامك بنظافتك وفي ادق التفاصيل.

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الحمام الملون فكرة قليلة الاستخدام ما رأيك بباقي الأفكار؟ رأيك يهمنا..

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