8 تصاميم لحمامات صغيرة وانيقة

يكون بالعادة الحمام أصغر غرفة في المنزل، ولكن لا يقل أهمية عن باقي غرف المنزل من حيث اختيار التصميم المناسب وخاصة اذا كانت مساحته صغيرة، لذلك يجب مراعاة العديدة من الأمور أثناء تصميمة من حيث السيراميك المستخدم للأرضية والجدران واللون المناسب، بحيث يظهر الحمام بشكل نظيف وأنيق ويبدو بشكل اكبر ولا يشعرك بالضيق.
في هذه المقالة نعرض لكم 8 حمامات صغيرة مصممة بنجاح من الناحية الجمالية والوظيفية.
الفكرة الأولى التي نقترحها لحمام صغير وجود مرآة كبيرة بعرض الجدار، هذه الخدعة من شأنها أن تزيد من مساحة الحمام بسبب الانعكاس، والشيء الذي سيعطي التميز لتلك المرأة ليس فقط بكبرها أنما أيضا بإمكانية تعليق بعض الصور عليها، ومن المهم أيضا التناسق بين الوان الجدارن والصور لان كثرة الألوان ستجعل الحمام يظهر بصورة اصغر.
دائما نرى غرف نوم ملونه أو مطابخ وغرفة معيشة ولكن القليل من الأشخاص الذين يفضلون حمام بالوان الطيف، دعنا نجرب… ستتفاجأ بالنتيجة كما في الصورة، ولكن ننصحك عزيزي اذا قررت أن تصميم حمام ملون لابد من الأخذ بالاعتبار ان تستخدم عدة الوان ولكن لجدار واحد فقط وترك باقي الجدران بألوان موحدة لان الألوان الكثيرة ستجعل الحمام يبدو بشكل اصغر، وبذلك سيلفت انتباهك ذلك الجدار الملون وتنسى صغر حجم الحمام.
نحن الآن في علية منزل قديم ذو طراز ريفي، يتميز حمام هذا المنزل بسقفه الخشبي المائل المدعم بدعامات خشبية و بالبلاط الأخضر للأرضية ولحوض الاستحمام، كما نلاحظ الأستخدام الجميل للخشب في الأبواب وإطارات النوافذ الذي اعطى إحساس بالدفء لتستمتع بحمام منعش.
التنظيم هو المفتاح لضمان الحصول على حمام صغير وخالي من الفوضى، ولتحقيق ذلك، نقترح عليك استخدام الرفوف والأدراج لوضع جميع منتجات النظافة الشخصية ومواد التجميل، حيلة أخرى يمكن أن تساعدك هي وضع في أجزاء معينة من الحمام صناديق خشبية صغيرة أو سلال الخيزران لوضع لوازم الحمام.
أما بالنسبة للإضاءة في الحمام، وخاصة في الحمامات التي تقل فيها الإضاءة الطبيعة، يجب الانتباه إلى استخدام مصابيح ذات إضاءة مناسبة وبنفس الوقت ليست قوية ومزعجة وخاصة في الصباح الباكر وأنت ماتزال نعسان، وان تكون مناسبة لكِ ولك سواء لوضع المكياج أو للحلاقة.
الإبداع هو ما يميز هذا الحمام من حيث استخدم حواجز مصنوعة من حلقات معدنية التي تقسم الحمام إلى أجزاء، واذا اردت المزيد من التميز قم بطلاء الجدار الرئيسي بلون ازرق بحري الذي سيعطي الطابع الانيق للحمام.
تصميم حديث لحمام صغير، يتميز بجدار يشبه الفسيفساء بلون أخضر وأسود، وقد تلاحظ عدد الأفكار الذكية المستخدمة لجعل الحمام يبدو بشكل اكبر، المرآة الكبيرة بعرض الحائط وكابينة الاستحمام ذات الباب الشفاف، وأيضا استغلال المساحات اسفل المغسلة لوضع لوازم الحمام.
يجب ان يعطي الحمام المنظر النظيف والمنعش. في هذه الصورة يتضح لنا جمالية الخزف المزخرف المستخدم لكابينة الاستحمام التي كسرت اللون الابيض بطريقة انيقة، كما نلاحظ الافكار الذكية في استخدام رفوف زجاجية لوضع الاحتياجات الشخصية .
الحمام النظيف ذو التصميم البسيط دليل اهتمامك بنظافتك وفي ادق التفاصيل.
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