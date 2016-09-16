8 تصاميم لحمامات صغيرة وانيقة

يكون بالعادة الحمام أصغر غرفة في المنزل، ولكن لا يقل أهمية عن باقي غرف المنزل من حيث اختيار التصميم المناسب وخاصة اذا كانت مساحته صغيرة، لذلك يجب مراعاة العديدة من الأمور أثناء تصميمة من حيث السيراميك المستخدم للأرضية والجدران واللون المناسب، بحيث يظهر الحمام بشكل نظيف وأنيق ويبدو بشكل اكبر ولا يشعرك بالضيق.

في هذه المقالة نعرض لكم 8 حمامات صغيرة مصممة بنجاح من الناحية الجمالية والوظيفية.