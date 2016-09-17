7 مداخل ستجعل منزلك ملفت للانتباه

في مقالنا لهذا اليوم سنتحدث عن جزء مهم من واجهة منزلنا وهي المدخل، لأنه يعتبر الانطباع الخارجي الأول للمنزل والذي يعبر عن داخل المنزل، لذلك يجب مراعاة بعض النقاط المهمة عند تصميمة ليعطي طابع الترحيب وليحقق التصميم الجميل والأداء العملي .

من بعض هذه النقاط الهامة التي يجب أن نضعها في الاعتبار على سبيل المثال، الضوء عند المدخل، فهو مهم خاصة عند الوصول في وقت متأخر، الإطلالة المناسبة سواء على الشارع أو على الحديقة، بالنسبة للباب يجب أن يكون مميز التصميم ومحكم الأغلاق لمنع دخول الغرباء، مع بعض التفاصيل الديكورية الأخرى كالنباتات والفوانيس التي تعطي البهجة والترحيب بالزوار.

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