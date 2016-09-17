7 مداخل ستجعل منزلك ملفت للانتباه

في مقالنا لهذا اليوم سنتحدث عن جزء مهم من واجهة منزلنا وهي المدخل، لأنه يعتبر الانطباع الخارجي الأول للمنزل والذي يعبر عن داخل المنزل، لذلك يجب مراعاة بعض النقاط المهمة عند تصميمة ليعطي طابع الترحيب وليحقق التصميم الجميل والأداء العملي .
من بعض هذه النقاط الهامة التي يجب أن نضعها في الاعتبار على سبيل المثال، الضوء عند المدخل، فهو مهم خاصة عند الوصول في وقت متأخر، الإطلالة المناسبة سواء على الشارع أو على الحديقة، بالنسبة للباب يجب أن يكون مميز التصميم ومحكم الأغلاق لمنع دخول الغرباء، مع بعض التفاصيل الديكورية الأخرى كالنباتات والفوانيس التي تعطي البهجة والترحيب بالزوار.
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عندما ترى هذا المدخل ستتسأل ماهي الكنوز الفنية داخل هذا المنزل. الجدار الجذاب باللون الأحمر والتمثال على اليمين لمسات أعطت جمالية ملفتة. الباب الكبير الذي جمع ما بين الزجاج والخشب والخرسانة هو عمل فني بحد ذاته، وفي الوقت نفسه يوفر فسحة واسعة تسمح بالترحيب بالضيوف بصدر رحب.
مثالنا الأول يدل على مدى إمكانية الألوان من إعطاء جمالية وإبداع. نلاحظ أن هذا المدخل مدعى للفت الانتباه لكل للمارة، مع فكرة مميزة لقسم الباب إلى جزئيين، جزء كصندوق بريد بإطار بلون اسود، وأخر باب للمنزل بلون احمر محاط بفسيفساء متعددة الألوان.
هذا المدخل يحقق احد الشروط المهمة من حيث الأمان، من خلال باب حديدي آمن، ومع انه بلون غامق ألا انه غاية في الأناقة بلونه الأزرق البترولي مع فتحة زجاجية لتكسر اللون الغامق وتنعكس عليها أشعة الشمس، وللترحيب بالضيوف بشكل لائق حوض زرع وأزهار على جانبي الباب.
مدخل فريد من نوعه بحديقته المذهلة، وباب حديدي كبير بلون اسود أنيق، وحديقة أحجارها رمادية أعطت جمالية وتناقض مع اللون الفاتح للأرضية واللون الأخضر للأشجار، ومن المهم جدا بناء مظلة كبيرة حتى تحمي من اشعة الشمس للداخلين للمنزل وأيضا للاستمتاع بالجلوس بالحديقة.
الأبواب الدوارة فكرة مميزة جدا بغض النظر عن المادة التي صنعت منها، ولكنها تبدو بشكل اكثر جمال اذا كانت مصنوعة من الخشب كما في الصورة.
مدخل متجانس العناصر الديكورية، فكما تلاحظ عزيزنا القارئ امتداد الأرضية للجدران حيث يعطيها استمرارية مثيرة للاهتمام، كما نلاحظ الامتداد ليس فقط في الطوب إنما أيضا في الإضاءة على طول الأرض إلى باب المدخل بطريقة انسيابية وأنيقة… مدخل مناسب للمنازل البعيدة عن الشارع وقليلة الإضاءة.
تصميم مميز لباب المدخل بشكل البزل، وبلون ابيض مع بعض النتوءات على الباب ستجعله يبدو كباب قلعة، مع أرضية من الرخام الأبيض اللماع ستعطي إشراقه مميزة للمنزل.
اجعل مدخل منزلك يعكس شخصيتك المرحة والمحبة للغير.
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