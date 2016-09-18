6 نصائح رائعة لمدخل منزل متألق

نتابع مع النباتات كعنصر لتزيين المدخل، يمكنك اختيار الأشجار والأزهار كما في المثال السابق أو النباتات المتسلقة ولكن في هذه الحال لابد لك من العناية بها بشكل خاص، صحيح أنها تعطي مظهر جميل للمدخل وكأنها غابة ولكنها أيضا تحتاج إلى الكثير من العناية من تقليم وتشذيب للأوراق حتى لا تدخل إلى الأبواب والنوافذ، كما تحتاج إلى صيانة للدعامات المستخدمة لتسلق النباتات عليها، كما يجب الانتباه إلى أن طريقة ريها تختلف عن النباتات العادية .