6 نصائح رائعة لمدخل منزل متألق

تعتبر واجهة المنزل ذات أهمية من الناحية الجمالية والوظيفية، حيث عند التصميم نهتم باختيار اجمل وابسط التصاميم المميزة ولكن يجب أيضا الأخذ بالاعتبار أن يحقق التصميم الوظيفة المتوقعة من المدخل وهي الأمان.
مدخل المنزل هي أول صورة نعطيها للغير عن منزلنا لذلك يحب أن تكون تلك الصورة جميلة وبسيطة، وتختلف تصاميم المداخل ما بين التصميم الحديث والاستعماري إلى الاستوائي.
لذلك عزيزي القارئ ولأننا نهتم بان تعيش في منزل جميل وأمان نقدم لك 6 نصائح لمداخل ذات تصاميم بسيطة ومميزة وأيضا تحقق الأمان المطلوب.
عنصر هام ويعطي الكثير من الحياة والحيوية للمنزل، وهي النباتات الخضراء والأزهار الملونة، في حال اخترت النباتات لتزين بها مدخل منزلك يجب عليك الانتباه إلى نوع النباتات، فبعضها يحتاج إلى عناية مستمرة، لذلك اذا كنت من الأشخاص غير المداومين على الاهتمام بالنباتات اختر أنواع النباتات التي لا تحتاج إلى الكثير من العناية، لان عدم العناية بالنباتات سيظهر مدخل المنزل بصورة غير لائقة وتدل على شخصيتك غير المبالية وهذا بالضبط شيء لا تريده.
نتابع مع النباتات كعنصر لتزيين المدخل، يمكنك اختيار الأشجار والأزهار كما في المثال السابق أو النباتات المتسلقة ولكن في هذه الحال لابد لك من العناية بها بشكل خاص، صحيح أنها تعطي مظهر جميل للمدخل وكأنها غابة ولكنها أيضا تحتاج إلى الكثير من العناية من تقليم وتشذيب للأوراق حتى لا تدخل إلى الأبواب والنوافذ، كما تحتاج إلى صيانة للدعامات المستخدمة لتسلق النباتات عليها، كما يجب الانتباه إلى أن طريقة ريها تختلف عن النباتات العادية .
يضيف دائما الخشب التمييز والدفء إلى منزلنا، ويعتبر واحد من اكثر المواد المألوفة عند التزيين، ولكن يجب عند استخدامه اتخاذ بعض الاحتياطات للحفاظ عليه جديد لمدة أطول.
كون الخشب مادة طبيعية فانه يتأثر بالعوامل المناخية من أمطار وحرارة وغيره، والتي قد تؤثر سلبا عليه وتعمل على تغيير لونه أو إحداث ثقوب وتشققات، لذلك ننصحك عند اختيار الخشب لتصميم مدخل منزلك أن تختار خشب ذو نوعية جيدة والمقاوم والمعالج بمواد تحافظ عليه، كما يمكنك رش الخشب بمواد ملمعة ومانعة للحشرات مخصصة للخشب التي تضمن بقائه جديد ولفترة أطول.
يعطي الطلاء لمدخل المنزل إطلالة جميلة، فهو يظهر المدخل وخاصة اذا كان محاط بالإضاءة المناسبة كلوحة فنية رائعة.
الطلاء أيضا يتأثر بالعوامل الخارجية وخاصة الرطوبة، لذلك اذا أردت المحافظة على لون الطلاء بشكل نظيف ودائما يجب عليك اتباع بعض النصائح: يفضل دائما القيام بعملية الصيانة والطلاء بشكل دوري كلما ظهرت أثار أو بقع، استخدم نوعية جيدة للطلاء مقاومة للمؤثرات الخارجية، الاهتمام ليس فقط بطلاء الواجهة إنما أيضا بنظافة باب المدخل والجدران والسور.
من الأمور المهمة في المحافظة على مدخل المنزل، أن يبدو نظيف الهيئة دائما لان الإهمال في نظافته سيجعله يبدو مهجور وغير مأهول بالسكان وهو امر غير محبب لمسكنك، لذلك لابد من اختيار المواد المناسبة عند تصميمة، وأفضل المواد المناسبة لبقائه نظيف هي الزجاج أو المعدن أي الأسطح الناعمة، فهي اسطح اقل تجمع للأوساخ من غبار وأوراق الشجر وأيضا هي اسطح سهلة التنظيف ومقاومة للعوامل الخارجية.
الإضاءة دائما ضرورية عند تصميم المدخل، فهي تقود الطريق إلى المنزل ليلا، ولا شيء اجمل من رؤية منزل جيد الإضاءة لأنها وسيلة فعالة لإضافة الجمال إلى منزلنا وتظهره بشكل أكثر أمانا. يمكن تصميم الإضاءة بعدة طرق، فهناك الإضاءة اليدوية أو الاتوماتيكية، قد تكون اليدوية اقل تكلفة ولكنها اقل عملية أيضا، أما الاتوماتيكية فهي عند تركيبها مكلفة ولكنها اكثر توفير للطاقة واقل تكلفة على المدى البعيد، وهي أيضا مؤشر على وجود احد في الخارج.
التصميم البسيط والراقي هو مرآة لشخصيتك وذوقك.
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