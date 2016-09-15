13 فكرة مميزة لمطابخ صغيرة

يمكنك القول أن المطبخ هو قلب ودماغ المنزل، فهو المكان الذي تفوح منه الروائح الشهية لأطيب المأكولات الشرقية والغربية وتفوح منه روائح البهارات، لهذه الأسباب وغيرها من المهم أن يكون المطبخ مفعم بالحياة، والمساحة الصغيرة ليست عائقا لتملك مطبخ مميز ومتكامل، لأنك في بضعة أمتار يمكنك طبخ أطيب واشهى الأكلات، كل ما تحتاج إليه هو تصميم فريد وبسيط.
في هذا المقال نعرض لكم 13 فكرة لتصاميم مطابخ صغيرة لطبخ مأكولات المفضلة.
الخطأ الذي قد يقع فيه البعض في تصميم المطابخ الصغيرة هو كثرة العناصر التزينية، فهي تقلل من المساحة وتعطي الكثير من الألوان وهذا غير محبب في المطابخ الصغيرة، لذلك كلما كان عدد العناصر الزخرفية اقل كانت مساحة المطبخ اكبر.
لمعالجة مشكلة قلة المساحة في المطبخ، كما تلاحظ في الصورة يمكنك أن ترى الحل العملي لتخزين الأواني والمقالي وغيرها من لوازم المطبخ، من خلال تركيب شبكة معدنية مثبتة بمسامير على الحائط وبالتالي يمكنك تعليق كل ما تحتاجه لإعداد وجبات الطعام اللذيذ، بحيث يكون كل شيء في متناول يدك.
لا مشكلة وجود بار في مطبخ صغير، بل على العكس سيكون فكرة عملية لتناول الفطور عليها أو لاستخدمها كسطح لإعداد الطعام.
هذا التصميم هو علامة حقيقية للانسجام التام، فقد حقق كل الشروط من حيث: التصميم المميز، والشباك الكبير الذي يؤمن الكثير من الإضاءة الطبيعية، وموقع استراتيجي للبار، ومقاعد مصممة تسمح للجلوس عليها لتناول الطعام، أي تم استخدما كل سنتيمتر مربع من المطبخ بطريقة عملية.
U
تصميم المطبخ بشكل ''U'' يمكًنك من الاستفادة من كل مساحة المطبخ، والتحرك بسهولة بين الخزانات، وفي الوقت نفسه هو تصميم مفتوح يخلق شعور برحابة كبيرة.
أفضل طريقة لزيادة المساحة هو التأكد من أن كل شيء له مكانه، وهذا ممكن كما في الصورة، الخزن الكثيرة التي توفر مكان لكل لوازم المطبخ، ويوجد مكان أيضا لحفظ القناني الزجاجية.
النافذة الكبيرة أي إضاءة كثيرة هي أفضل صديق للمساحات الصغيرة وخاصة للمطبخ، بالإضافة إلى الإضاءة الجيدة تساعد النافذة الكبيرة على تهوية المكان ومنع تركيز حرارة الطبخ ورائحة الطعام في المطبخ.
أسلوب الحد الأدنى هو التصميم المناسب للمساحات الصغيرة، كما في الصورة، في تلك الزاوية اجتمعت كل أجهزة المطبخ المهمة: الفرن وغسالة الصحون والمجلى، ومع اضاءة مناسبة ستحصل على مطبخ نظيف وانيق.
الفكرة المميزة في هذا التصميم، هو انه يمكنك إنشاء مطبخ داخل باب ويمكنك فتحة لتحصل على مطبخ مع غرفة معيشة وعند غلقة ستحصل على غرفة معيشة فقط، فكرة مناسبة في حال الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.
عندما يكون المطبخ صغير جدا، يعطي علامة على انه فريد من نوعه وذو طراز قديم، لذلك في هذه الحالة يمكن تصميمة بنمط ريفي مع فرن حديدي قديم الطراز، وغاز كهربائي حديث، هذا الدمج بحد ذاته فكرة ذكية.
في حال كان المطبخ صغير، يمكنك محاولة تشتيت النظر عن صغر المساحة، وذلك باستخدام جدار واحد وتزيينه بلون فاقع أو بزخارف جذابة ستجعل العيون مركزة فقط على تلك اللمسة الملفتة.
التصميم الأمريكي للمطبخ مناسب اذا أردت تقليص المساحات، كما في الصورة البار هو لتناول الطعام وأيضا خزانة لحفظ لوازم المطبخ، كما نلاحظ استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ للثلاجة والفرن والميكروويف، وتركيبها وكأنها جزء لا يتجزأ من الجدار لاعطاء مساحة اكثر انفتاح.
الخشب مادة سهلة الاستخدام وتندمج بانسجام مع باقي المواد المستخدمة، لاحظ معي عزيزي القارئ الخزانة الخشبية والبار الخشبي، وكيف أن جميع معدات المطبخ اجتمعت في تلك الزاوية الخشبية.
مطبخك صغير ولكن الحلول بين يديك لامتلاك مطبخ أنيق ومتكامل.
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