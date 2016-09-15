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13 فكرة مميزة لمطابخ صغيرة

Heba khlili Heba khlili
BILBOHOMES, Hiruki studio Hiruki studio مطبخ
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يمكنك القول أن المطبخ هو قلب ودماغ المنزل، فهو المكان الذي تفوح منه الروائح الشهية لأطيب المأكولات الشرقية والغربية وتفوح منه روائح البهارات، لهذه الأسباب وغيرها من المهم أن يكون المطبخ مفعم بالحياة، والمساحة الصغيرة ليست عائقا لتملك مطبخ مميز ومتكامل، لأنك  في بضعة أمتار يمكنك طبخ أطيب واشهى الأكلات، كل ما تحتاج إليه هو تصميم فريد وبسيط.

في هذا المقال نعرض لكم 13 فكرة لتصاميم مطابخ صغيرة لطبخ مأكولات المفضلة.

1. القلة في العناصر

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura مطبخ
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

الخطأ الذي قد يقع فيه البعض في تصميم المطابخ الصغيرة هو كثرة العناصر التزينية، فهي تقلل من المساحة وتعطي الكثير من الألوان وهذا غير محبب في المطابخ الصغيرة، لذلك كلما كان عدد العناصر الزخرفية اقل كانت مساحة المطبخ اكبر.

2. المساحات العالية

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

لمعالجة مشكلة قلة المساحة في المطبخ، كما تلاحظ في الصورة يمكنك أن ترى الحل العملي لتخزين الأواني والمقالي وغيرها من لوازم المطبخ، من خلال تركيب شبكة معدنية مثبتة بمسامير على الحائط وبالتالي يمكنك تعليق كل ما تحتاجه لإعداد وجبات الطعام اللذيذ، بحيث يكون كل شيء في متناول يدك.

3. بار المطبخ

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

لا مشكلة وجود بار في مطبخ صغير، بل على العكس سيكون فكرة عملية لتناول الفطور عليها أو لاستخدمها كسطح لإعداد الطعام.

4. انسجام تام

homify مطابخ صغيرة
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم هو علامة حقيقية للانسجام التام، فقد حقق كل الشروط من حيث: التصميم المميز، والشباك الكبير الذي يؤمن الكثير من الإضاءة الطبيعية، وموقع استراتيجي للبار، ومقاعد مصممة تسمح للجلوس عليها لتناول الطعام، أي تم استخدما كل سنتيمتر مربع من المطبخ بطريقة عملية. 

5. تصميم U

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

تصميم المطبخ بشكل ''U'' يمكًنك من الاستفادة من كل مساحة المطبخ، والتحرك بسهولة بين الخزانات، وفي الوقت نفسه هو تصميم مفتوح يخلق شعور برحابة كبيرة.

6. مكان لكل شيء

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أفضل طريقة لزيادة المساحة هو التأكد من أن كل شيء له مكانه، وهذا ممكن كما في الصورة، الخزن الكثيرة التي توفر مكان لكل لوازم المطبخ، ويوجد مكان أيضا لحفظ القناني الزجاجية.

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7. مشرق جداً

Home Staging Doppelhaus in Westerland/Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH مطبخ
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

النافذة الكبيرة أي إضاءة كثيرة هي أفضل صديق للمساحات الصغيرة وخاصة للمطبخ، بالإضافة إلى الإضاءة الجيدة تساعد النافذة الكبيرة على تهوية المكان ومنع تركيز حرارة الطبخ ورائحة الطعام في المطبخ.

8. اسلوب الحد الادنى

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop مطبخ Grey
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

أسلوب الحد الأدنى هو التصميم المناسب للمساحات الصغيرة، كما في الصورة، في تلك الزاوية اجتمعت كل أجهزة المطبخ المهمة: الفرن وغسالة الصحون والمجلى، ومع اضاءة مناسبة ستحصل على مطبخ نظيف وانيق. 

9. المطبخ المخفي

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

الفكرة المميزة في هذا التصميم، هو انه يمكنك إنشاء مطبخ داخل باب ويمكنك فتحة لتحصل على مطبخ مع غرفة معيشة وعند غلقة ستحصل على غرفة معيشة فقط، فكرة مناسبة في حال الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.

10. التصميم الريفي

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO مطبخ
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

عندما يكون المطبخ صغير جدا، يعطي علامة على انه فريد من نوعه وذو طراز قديم، لذلك في هذه الحالة يمكن تصميمة بنمط ريفي مع فرن حديدي قديم الطراز، وغاز كهربائي حديث، هذا الدمج بحد ذاته فكرة ذكية.

11. اللون الملفت

BILBOHOMES, Hiruki studio Hiruki studio مطبخ
Hiruki studio

Hiruki studio
Hiruki studio
Hiruki studio

في حال كان المطبخ صغير، يمكنك محاولة تشتيت النظر عن صغر المساحة، وذلك باستخدام جدار واحد وتزيينه بلون فاقع أو بزخارف جذابة ستجعل العيون مركزة فقط على تلك اللمسة الملفتة.

12. التصميم الانيق

Kitchen island, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía مطبخ
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

التصميم الأمريكي للمطبخ مناسب اذا أردت تقليص المساحات، كما في الصورة البار هو لتناول الطعام وأيضا خزانة لحفظ لوازم المطبخ، كما نلاحظ استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ للثلاجة والفرن والميكروويف، وتركيبها وكأنها جزء لا يتجزأ من الجدار لاعطاء مساحة اكثر انفتاح.

13. الاستخدام العملي للخشب

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

الخشب مادة سهلة الاستخدام وتندمج بانسجام مع باقي المواد المستخدمة، لاحظ معي عزيزي القارئ الخزانة الخشبية والبار الخشبي، وكيف أن جميع معدات المطبخ اجتمعت في تلك الزاوية الخشبية.

مطبخك صغير ولكن الحلول بين يديك لامتلاك مطبخ أنيق ومتكامل.

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