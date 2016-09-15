13 فكرة مميزة لمطابخ صغيرة

يمكنك القول أن المطبخ هو قلب ودماغ المنزل، فهو المكان الذي تفوح منه الروائح الشهية لأطيب المأكولات الشرقية والغربية وتفوح منه روائح البهارات، لهذه الأسباب وغيرها من المهم أن يكون المطبخ مفعم بالحياة، والمساحة الصغيرة ليست عائقا لتملك مطبخ مميز ومتكامل، لأنك في بضعة أمتار يمكنك طبخ أطيب واشهى الأكلات، كل ما تحتاج إليه هو تصميم فريد وبسيط.

في هذا المقال نعرض لكم 13 فكرة لتصاميم مطابخ صغيرة لطبخ مأكولات المفضلة.