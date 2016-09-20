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13 مطبخ صغير ولكن ممتع للطبخ..لماذا؟

Heba khlili Heba khlili
Бирюза и кружева, Алёна Демшинова Алёна Демшинова مطبخ
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الطبخ هو متعة للعقل والجسم، ولن نحرم انفسنا من هذه المتعة حتى وان كان مطبخنا صغير، وخاصة بعد قراءة هذا المقال الذي ستتعرف من خلاله على بعض الأفكار الرائعة والبسيطة وغير المكلفة التي من خلالها يمكنك تصميم مطبخك الصغير بطريقة مريحة.

تعرف معنا على 13 فكرة مناسبة وبسيطة لمطبخك الصغير والانيق.

1. الالوان الهادئة

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior مطبخمخزن White
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

اختيار الألوان الهادئة للمطبخ من الأمور الهامة لأنك تقضي ساعات طويلة خلال يومك في المطبخ، لذلك اذا أردت اختيار الألوان الهادئة يمكنك وضع لوحة بلون اخضر أو مد بساط بلون فاتح، أو يمكنك استخدام لون السيراميك للجدران بلون ازرق كما في الصورة.

2. مطبخ اخضر

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

مطبخ ريفي التصميم، صغير ولكنه ساحر، رفوف خشبية مندمجة بشكل جميل مع الطوب الاحمر للجدران، وجدار بلون اخضر وباب خشبي بلون اخضر، والمميز المصابيح المصنوعة من قناني زجاجية قديمة.

3. المطبخ الاصفر

_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN مطبخ
ARQ_IN

ARQ_IN
ARQ_IN
ARQ_IN

مطبخ بموضة حديثة، لديك حيلة واضحة لتشتت انتباهك عن صغر حجم المطبخ وهي اللون الأصفر الفاقع للثلاجة، وورق الجدران المزخرف باللون الأصفر.

4. المطبخ المعتق

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

التصميم المعتق غالبا ما يكون كلاسيكي، خاصة عندما تجتمع فيه البساطة والفخامة وكمان نشاهد في الصورة، اللون اللولي للخزن الخشبية، وصغر حجم المطبخ لا يمنع من تصميمه بطريقة أنيقة ومحببه.

5. التطبيق العملي الاهم

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior مطبخرفوف وأدراج White
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

أهم شيء في المطبخ أن يكون مريح، لتكون عملية الطبخ فيه مسلية وممتعة وخالية من الإجهاد. ونلاحظ أن في هذا المطبخ الصغير، استغلت المساحة بين الخزن في الزاوية بطريقة عبقرية، بإنشاء رفوف ووضع بعض لوازم المطبخ فيها.

6. كوخ من حكياتنا

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル مطبخ
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

هذا المطبخ لديه بصمة من الماضي، بفضل ما يتمتع به من جدران خشبية، وأثاث أخضر قديم وأيضا طريقة إبقاء الستائر لتخفي اسفل الطاولة، كما نلاحظ الحيلة الذكية في استخدام بار قابل للطي ليعطي مساحة اكبر للمطبخ.

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7. التناقضات

Loft , Pulse Arquitetura Pulse Arquitetura مطبخ
Pulse Arquitetura

Pulse Arquitetura
Pulse Arquitetura
Pulse Arquitetura

يسمح التناقض بين الألوان في فصل مناطق مختلفة من المطبخ. كما نرى  صورة اللون الأسود للخزن والأصفر للمجلى وطاولة إعداد الطعام.

8. بين التقليدي والحداثة

Manoir du Cleuyou, architektur-photos.de architektur-photos.de مطبخ
architektur-photos.de

architektur-photos.de
architektur-photos.de
architektur-photos.de

هذا المطبخ عبارة عن مزيج بين التصميم التقليدي والحديث، وذلك من خلال المزج بين الجدران الحجرية والأثاث الخشبي ذات الطابع الريفي، والفولاذ المقاوم للصدأ للثلاجة والخزن التي أعطت الطابع الحديث.

9. المطبخ الصناعي

Brilliant Bethnal Green, Propia Propia مطبخ
Propia

Brilliant Bethnal Green

Propia
Propia
Propia

النمط الصناعي تصميم مناسب للمطبخ وخاصة عندما يندمج دفء الطوب الأحمر مع الفرن المعدني. مطبخ ذكي وعملي.

10. اكتب وصفات الطبخ

Интерьер однокомнатной квартиры в скандинавском стиле, Анна Теклюк Анна Теклюк مطبخ
Анна Теклюк

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

الجدران هي مساحة مثالية لتزين مطبخ صغير، يمكنك ان تغطيها بالسيراميك او الفكرة المميزة ان تغلفها بورق جدران قابل للكتابة عليه وتجعلها دفتر لكتابة وصفات مأكولاتك المفضلة. 

11. الإضاءة

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior مطبخ
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

الإضاءة عامل مهم في المطبخ الصغير فهو يساعدك على الطبخ وأيضا يعتبر عامل ديكور مهم في المطبخ وكما نلاحظ في الصورة ذلك المصباح المميز التصميم.

12. المزيج الانيق

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО مطبخ
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

الأزرق والأبيض مزيج دائما يبدو ممتاز لأنه مزيج  كلاسيكي وأنيق.

13. الكلاسيكي

Бирюза и кружева, Алёна Демшинова Алёна Демшинова مطبخ
Алёна Демшинова

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

ختامها مسك مع التصميم الكلاسيكي، التصميم الاكثر ملائمة للمطابخ الصغيرة، وزاده جمالا الستائر الموردة التي اعطت طابع رومانسي.

استمتع بالطبخ لعائلتك واختر مايرضي ذوقك وشخصيتك.

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