13 مطبخ صغير ولكن ممتع للطبخ..لماذا؟

الطبخ هو متعة للعقل والجسم، ولن نحرم انفسنا من هذه المتعة حتى وان كان مطبخنا صغير، وخاصة بعد قراءة هذا المقال الذي ستتعرف من خلاله على بعض الأفكار الرائعة والبسيطة وغير المكلفة التي من خلالها يمكنك تصميم مطبخك الصغير بطريقة مريحة.
تعرف معنا على 13 فكرة مناسبة وبسيطة لمطبخك الصغير والانيق.
اختيار الألوان الهادئة للمطبخ من الأمور الهامة لأنك تقضي ساعات طويلة خلال يومك في المطبخ، لذلك اذا أردت اختيار الألوان الهادئة يمكنك وضع لوحة بلون اخضر أو مد بساط بلون فاتح، أو يمكنك استخدام لون السيراميك للجدران بلون ازرق كما في الصورة.
مطبخ ريفي التصميم، صغير ولكنه ساحر، رفوف خشبية مندمجة بشكل جميل مع الطوب الاحمر للجدران، وجدار بلون اخضر وباب خشبي بلون اخضر، والمميز المصابيح المصنوعة من قناني زجاجية قديمة.
مطبخ بموضة حديثة، لديك حيلة واضحة لتشتت انتباهك عن صغر حجم المطبخ وهي اللون الأصفر الفاقع للثلاجة، وورق الجدران المزخرف باللون الأصفر.
التصميم المعتق غالبا ما يكون كلاسيكي، خاصة عندما تجتمع فيه البساطة والفخامة وكمان نشاهد في الصورة، اللون اللولي للخزن الخشبية، وصغر حجم المطبخ لا يمنع من تصميمه بطريقة أنيقة ومحببه.
أهم شيء في المطبخ أن يكون مريح، لتكون عملية الطبخ فيه مسلية وممتعة وخالية من الإجهاد. ونلاحظ أن في هذا المطبخ الصغير، استغلت المساحة بين الخزن في الزاوية بطريقة عبقرية، بإنشاء رفوف ووضع بعض لوازم المطبخ فيها.
هذا المطبخ لديه بصمة من الماضي، بفضل ما يتمتع به من جدران خشبية، وأثاث أخضر قديم وأيضا طريقة إبقاء الستائر لتخفي اسفل الطاولة، كما نلاحظ الحيلة الذكية في استخدام بار قابل للطي ليعطي مساحة اكبر للمطبخ.
يسمح التناقض بين الألوان في فصل مناطق مختلفة من المطبخ. كما نرى صورة اللون الأسود للخزن والأصفر للمجلى وطاولة إعداد الطعام.
هذا المطبخ عبارة عن مزيج بين التصميم التقليدي والحديث، وذلك من خلال المزج بين الجدران الحجرية والأثاث الخشبي ذات الطابع الريفي، والفولاذ المقاوم للصدأ للثلاجة والخزن التي أعطت الطابع الحديث.
النمط الصناعي تصميم مناسب للمطبخ وخاصة عندما يندمج دفء الطوب الأحمر مع الفرن المعدني. مطبخ ذكي وعملي.
الجدران هي مساحة مثالية لتزين مطبخ صغير، يمكنك ان تغطيها بالسيراميك او الفكرة المميزة ان تغلفها بورق جدران قابل للكتابة عليه وتجعلها دفتر لكتابة وصفات مأكولاتك المفضلة.
الإضاءة عامل مهم في المطبخ الصغير فهو يساعدك على الطبخ وأيضا يعتبر عامل ديكور مهم في المطبخ وكما نلاحظ في الصورة ذلك المصباح المميز التصميم.
الأزرق والأبيض مزيج دائما يبدو ممتاز لأنه مزيج كلاسيكي وأنيق.
ختامها مسك مع التصميم الكلاسيكي، التصميم الاكثر ملائمة للمطابخ الصغيرة، وزاده جمالا الستائر الموردة التي اعطت طابع رومانسي.
استمتع بالطبخ لعائلتك واختر مايرضي ذوقك وشخصيتك.
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