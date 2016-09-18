5 أخطاء ديكورية وكيفية تجنبها

عندما نصمم منازلنا فإن ما يهمنا هو الحصول على الأناقة والراحة معاً، حسب إمكانياتنا المادية. فإننا نريد أن نستثمر في خامات جميلة، عالية الجودة وأيضاً تستطيع أن تتحمل العوامل الخارجية. ولكن أيضاً يجب أن نراعي ألا نقترف أخطاء متكررة عند تصميم الغرف لنحصل على أفضل النتائج من حيث التصميم و العملية، فالراحة تبدأ باتباع القواعد التصميمية و تفادي الأخطاء. ففي هذا المقال سوف نتطرق لهذه الأخطاء و كيفية تفاديها.
عنصر الحوائط هو عنصر مهمل في كثير من الأحيان، فالأسطح الخشنة تجمع جزيئات الأتربة والتي تتجمع عبر السنين لتكون بقع يصعب تنظيفها.
لحل هذه المشكلة يجب عليك تنظيف الحوائط بواسطة أسفجة ومياة دافئة باستمرار، وإذا كانت البقع مستعصية يمكنك استخدام الخل أو الملح الخشن و لكن إذا كان من الصعب إزالة هذه البقع فإن هذا الأمر يستلزم اللجوء لمتخصصين ودهان الحائط من جديد أو تغطيته بورق حائط.
يمكنك الحصول على مدخل مثل الذي في الصورة يتبعه صالة مصممه بعناية. فإذا كان مدخل بيتك ملئ بالأغراض المختلفة والتي تسبب فوضى وضيق، فقد حان الوقت لعمل تجديد. لا تحتاج لعمل مدخل فخم، أوإنفاق الكثير من الأموال، و لكن للحصول على مدخل مرحب فإنك تحتاج لبعض العناصرلتحصل على إنطباع مريح للمارة من هذا المدخل.
فبداية من المدخل من الخارج و فيجب إصلاح العناصر التي قد تحتاج تصليح في الخارج أو التخلص من أي مسببات للتشوه البصري. يمكنك إعطاء الجزء الخارجي طبقة جديدة من الدهان ووضع إصيص أو إثنين من الزهور، مع مراعاة توزيع الإضاءة بشكل جيد، و إنهاء الفراغ بوجود سجادة خارجية من خامة طبيعية تليق بالألوان و العناصر الأخرى.
أنظر لغرفة النوم في هذه الصورة، تبدو جميلة أليس كذلك؟ فكل العناصر تبدو متماشية بشكل رائع مع التدقيق في التفاصيل للديكور والفرش.
كن جريئاً مع الألوان ولا تخف من تجربة باليتة ألوان جديدة، وإحرص على تجنب الألوان الغير متماشية. تجنب أيضاً وضع الكثير من اللمعة في الغرف، باستخدام خامات لامعة في الحوائط والسقف كالدهانات ذات اللمعة أوالمفروشات من قماش لامع كالستان، فقط إختارعنصر واحد أن يتسلط عليه الضوء وأن تكون باق العناصر مساعدة.
الكثير من الاكسسوارات تعمل على تشويش أناقة الغرف فإختار العناصر الديكورية بعناية. فبعد إختيار المكان المناسب لوضع لوحات فنية على الحائط، قم بوضع لوحتان أو 4 بألوان متناسقة.
إختر سجادة تناسب هذه المجموعة اللونية مع إختيار الطراز المناسب حتى لا يفسد الشكل العام للفراغ، وتذكر وضع بعض النباتات لإحياء الشكل العام للفراغات.
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مهما كانت التكلفة عالية للأثاث فالفراغات الفوضوية لا تشعر مستخدميها بالدفئ ولا الترحاب، كما هو الحال مع الغرف المظلمة فهي تثير إحساس ضيق في النفس. هذان يعتبران من أهم العناصر في راحة الجسد والصحة والعقل، و لذلك فيجب الحرص على وجود نوافذ كبيرة لتسمح بمرور وغمر الغرف بالضوء الطبيعي والذي يعمل على خلق جو عام دفئ طبيعي مريح للأعصاب.