5 أخطاء ديكورية وكيفية تجنبها

يمكنك الحصول على مدخل مثل الذي في الصورة يتبعه صالة مصممه بعناية. فإذا كان مدخل بيتك ملئ بالأغراض المختلفة والتي تسبب فوضى وضيق، فقد حان الوقت لعمل تجديد. لا تحتاج لعمل مدخل فخم، أوإنفاق الكثير من الأموال، و لكن للحصول على مدخل مرحب فإنك تحتاج لبعض العناصرلتحصل على إنطباع مريح للمارة من هذا المدخل.

فبداية من المدخل من الخارج و فيجب إصلاح العناصر التي قد تحتاج تصليح في الخارج أو التخلص من أي مسببات للتشوه البصري. يمكنك إعطاء الجزء الخارجي طبقة جديدة من الدهان ووضع إصيص أو إثنين من الزهور، مع مراعاة توزيع الإضاءة بشكل جيد، و إنهاء الفراغ بوجود سجادة خارجية من خامة طبيعية تليق بالألوان و العناصر الأخرى.