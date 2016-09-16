10 أخطاء نرتكبها أثناء تنظيف المنزل

إبقاء المنزل نظيف ومرتب طوال الوقت هو عملية مجهدة وتحتاج الكثير من الوقت، فمثل أي شئ في الحياة فإن الأخطاء تتسلل إلى روتيننا اليومي في التنظيف والترتيب لتحول بين الوصول إلى النظافة المرجوة.
هناك بعض الأخطاء الشائعة والني يرتكبها الكثير منا في أثناء عملية تنظيف منازلنا فإليكم بعض هذه الأخطاء وكيفية تفاديها.
تذكر معي كل أسطح المطبخ التي لامستها أسفنجة المسح فقط أخر أسبوع وتذكر متى كانت آخر مرة قمت بتنظيف هذه الأسفنجة، هل ترى المشكلة؟
إذا لم يتم تنظيف الأسفنجة باستمرار فإنها تصبح بيئة مناسبة لتكون البكتريا فيخرج منها رائحة كريهة كما أنها تنشر جراثيمها كل مرة تقوم باستخدامها. فإحرص على تنظيف أسفنجة التنظيف بإستمرار باستخدام مياه ساخنة ثم في الغسالة، وإحرص على تكرار هذه العملية كل إسبوع أو استبدلها باستمرار.
الكثير منا يرتكب هذا الخطأ، فبدلاً من الرش مباشرة على السطح المراد تنظيفه يمكنك رش القليل من المنظف على قماشة ثم مسح هذا السطح، ثم استخدام قماشة أخرى جافة لمسح أي بواقي من المنظف.
هذه الطريقة مضمونة و خاصة مع أسطح الستانليس ستيل، الزجاج و الخشب. فهي تستهلك القليل من المنظف وتوفر لك الوقت والمال على المدى البعيد.
يجب أن نحسن معاملة هذه الفرشاة فهي تقوم بأداء وظيفة من أسوأ الوظائف على الإطلاق، فبعد الإنتهاء من استخدامها يجب أن تشطف باستخدام مياة المرحاض النظيفة ، ثم تترك لتجف لمدة 5 دقائق قبل وضعها في مكانها مرة أخرى.
إذا تسرعت وقمت بتنضيف بيتك بسرعة وبدون إعطاءه الوقت الكافي فإن النتيجة ستظهر بشكل سئ في النهاية (تذكر تنظيف و ليس ترتيب) وهو ما لا تريد أن يظهر أمام ضيوفك.
خذ وقتك في تنظيف البيت وإذا لم يتوافر لديك الوقت قم بالتركيزعلى مهمة واحدة فقط في كل غرفة، مع إعطائها الوقت اللازم بدلاً من عمل كل الوظائف بشكل متفرق وغير متقن.
الكثير منا يستخدم المنظفات بدون النظر إلى كيفية استخدامها أو الكميات المناسبة لاستخدامها والذي يؤثر في جودة عملية التنظيف.
في الأيام الحارة أو المشمسة تكون الشبابيك ساخنة والذي يؤدي إلى جفاف المياه والصابون بسرعة ويؤدي إلى عمل بقع قبل أن تنتهي من تنظيفها بشكل جيد. فمن الأفضل أن تترقب وقت أقل حرارة حتى تتمكن من الحصول على شبابيك لا تشوبها شائبة.
من المعتاد مسح الأسطح من اليمين إلى اليسار أو العكس والرجوع في نفس الإتجاه ولكن إذا فكرت فيما تفعله فأنك تنقل الأوساخ بدون قصد. و الطريقة المثلى لمسح الأسطح هي بمسحها على شكل حرف S لتترك الأسطح نظيفة ولامعة.
من غير المحبذ استخدام الكثير من المنظفات حيث أن المواد الكيماوية قد تضر بالأسطح كما أنها تضيع وقتك ومجهودك بلا داعي، فيكفي استخدام نوع واحد فقط من المنظفات.
هل مكنستك الكهربية تتسبب في رائحة كريهة أثناء تشغيلها؟ هل معدل الشفط لديها أضعف من المعدل الطبيعي؟ فقد يكون كيس تجميع الأتربة ممتلئ ويحتاج للتنظيف.
تنظيف الأجهزة الكهربية بالمنظفات يفسد الأجهزة ويمكن أن يؤدي إلى حدوث إشعال للحرائق، فلا يجب أن ترش أي شئ على اأسطح لأجهزة ولكن إذا كنت تود تنظيفها، فقط استخدم بضع قطرات من المياه على قطعة قماش.
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تنظيف سعيد للجميع!