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10 أخطاء نرتكبها أثناء تنظيف المنزل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Battersea, CC Construction CC Construction غرفة المعيشة
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إبقاء المنزل نظيف ومرتب طوال الوقت هو عملية مجهدة وتحتاج الكثير من الوقت، فمثل أي شئ في الحياة فإن الأخطاء تتسلل إلى روتيننا اليومي في التنظيف والترتيب لتحول بين الوصول إلى النظافة المرجوة.

هناك بعض الأخطاء الشائعة  والني يرتكبها الكثير منا في أثناء عملية تنظيف منازلنا فإليكم بعض هذه الأخطاء وكيفية تفاديها.

​خطأ رقم 1: عدم تنظيف أسفنجة تنضيف الأسطح

Kitchen & Dining, Gracious Luxury Interiors Gracious Luxury Interiors مطبخ Pink Modern,Traditional,Country,Kitchen,Pink,White,white painted wood,wood flooring
Gracious Luxury Interiors

Kitchen & Dining

Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors
Gracious Luxury Interiors

تذكر معي كل أسطح المطبخ التي لامستها أسفنجة المسح فقط أخر أسبوع وتذكر متى كانت آخر مرة قمت بتنظيف هذه الأسفنجة، هل ترى المشكلة؟

إذا لم يتم تنظيف الأسفنجة باستمرار فإنها تصبح بيئة مناسبة لتكون البكتريا فيخرج منها رائحة كريهة كما أنها تنشر جراثيمها كل مرة تقوم باستخدامها. فإحرص على تنظيف أسفنجة التنظيف بإستمرار باستخدام مياه ساخنة ثم في الغسالة، وإحرص على تكرار هذه العملية كل إسبوع أو استبدلها باستمرار.

​خطأ رقم 2: رش المنظفات على الأسطح

Sala Tropical Chic, Movelvivo Interiores Movelvivo Interiores غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية Wood effect
Movelvivo Interiores

Sala Tropical Chic

Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores
Movelvivo Interiores

الكثير منا يرتكب هذا الخطأ، فبدلاً من الرش مباشرة على السطح المراد تنظيفه يمكنك رش القليل من المنظف على قماشة ثم مسح هذا السطح، ثم استخدام قماشة أخرى جافة لمسح أي بواقي من المنظف.

هذه الطريقة مضمونة و خاصة مع أسطح الستانليس ستيل، الزجاج و الخشب. فهي تستهلك القليل من المنظف وتوفر لك الوقت والمال على المدى البعيد.

​خطأ رقم 3: وضع فرشاة المرحاض مكانها بعد الإستخدام

Mobiliario Fondo Baño, Salgar Salgar حمامحمامات
Salgar

Salgar
Salgar
Salgar

يجب أن نحسن معاملة هذه الفرشاة فهي تقوم بأداء وظيفة من أسوأ الوظائف على الإطلاق، فبعد الإنتهاء من استخدامها يجب أن تشطف باستخدام مياة المرحاض النظيفة ، ثم تترك لتجف لمدة 5 دقائق قبل وضعها في مكانها مرة أخرى.

​خطأ رقم 4: التنظيف السريع

Light and bright! CC Construction غرفة المعيشة
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

إذا تسرعت وقمت بتنضيف بيتك بسرعة وبدون إعطاءه الوقت الكافي فإن النتيجة ستظهر بشكل سئ في النهاية (تذكر تنظيف و ليس ترتيب) وهو ما لا تريد أن يظهر أمام ضيوفك.

خذ وقتك في تنظيف البيت وإذا لم يتوافر لديك الوقت قم بالتركيزعلى مهمة واحدة فقط في كل غرفة، مع إعطائها الوقت اللازم بدلاً من عمل كل الوظائف بشكل متفرق وغير متقن.

​خطأ رقم 5: عدم قراءة التعليمات

Robot Side table &New غرفة نوممنضدة جانبية
&amp;New

Robot Side table

&New
&amp;New
&New

الكثير منا يستخدم المنظفات بدون النظر إلى كيفية استخدامها أو الكميات المناسبة لاستخدامها والذي يؤثر في جودة عملية التنظيف.

​خطأ رقم 6: غسل الشبابيك في وقت مشمس

Window Bay Seat homify غرفة المعيشة
homify

Window Bay Seat

homify
homify
homify

في الأيام الحارة أو المشمسة تكون الشبابيك ساخنة والذي يؤدي إلى جفاف المياه والصابون بسرعة ويؤدي إلى عمل بقع قبل أن تنتهي من تنظيفها بشكل جيد. فمن الأفضل أن تترقب وقت أقل حرارة حتى تتمكن من الحصول على شبابيك لا تشوبها شائبة.

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​خطأ رقم 7: طريقة مسح الأسطح

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira غرفة المعيشة
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

من المعتاد مسح الأسطح من اليمين إلى اليسار أو العكس والرجوع في نفس الإتجاه ولكن إذا فكرت فيما تفعله فأنك تنقل الأوساخ بدون قصد. و الطريقة المثلى لمسح الأسطح هي بمسحها على شكل حرف S لتترك الأسطح نظيفة ولامعة.

خطأ رقم 8: الكثير هو الأفضل

AGNESE 2 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani مطبخألواح المطبخ
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

من غير المحبذ استخدام الكثير من المنظفات  حيث أن المواد الكيماوية قد تضر بالأسطح كما أنها تضيع وقتك ومجهودك بلا داعي، فيكفي استخدام نوع واحد فقط من المنظفات.

​خطأ رقم 9: عدم الإنتباه لتنظيف المكنسة الكهربائية

Olympia Sisal & Seagrass جدران وأرضياتسجاد
Sisal &amp; Seagrass

Olympia

Sisal & Seagrass
Sisal &amp; Seagrass
Sisal & Seagrass

هل مكنستك الكهربية تتسبب في رائحة كريهة أثناء تشغيلها؟ هل معدل الشفط لديها أضعف من المعدل الطبيعي؟ فقد يكون كيس تجميع الأتربة ممتلئ ويحتاج للتنظيف.

​خطأ رقم 10: استخدام المنظفات مع الأجهزة الكهربية

Connect (UHD), Loewe Technologies GmbH Loewe Technologies GmbH غرفة الملتيميدياأجهزة إلكترونية
Loewe Technologies GmbH

Loewe Technologies GmbH
Loewe Technologies GmbH
Loewe Technologies GmbH

تنظيف الأجهزة الكهربية بالمنظفات يفسد الأجهزة ويمكن أن يؤدي إلى حدوث إشعال للحرائق، فلا يجب أن ترش أي شئ على اأسطح لأجهزة ولكن إذا كنت تود تنظيفها، فقط استخدم بضع قطرات من المياه على قطعة قماش.

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تنظيف سعيد للجميع!

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