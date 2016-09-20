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12 فكرة لحمامات على الطراز المودرن

Marwa Hasan Marwa Hasan
Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura حمام
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نهتم أغلب الوقت بتصميم وتزين غرفة المعيشة، المدخل وغرف النوم، ولكن نغفل بشكل كبير عن تصميم الحمام، والذي يجب أن يتماشى مع الجو العام للمنزل. وفي هذا المقال نأتي لكم بـ 25 فكرة لحمامات أنيقة على الطراز المودرن  والتي ستلهمكم لعمل حمامتكم الخاصة حسب توجهاتكم وذوقكم الخاص، فتعالوا معنا لنعرض لكم هذه الأفكار.

1.رونق اللون الرمادي

IQube House_, ARCHiPUNKTURA .architekci detalu ARCHiPUNKTURA .architekci detalu حمام
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

 الرمادي، الأبيض و لمسة من الخشب في الحمام فهو مزيج يعيد تعريف الأناقة عالى الطراز المودرن.

2.الأخشاب ورونقها

Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos حمام
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

من مميزات الخشب أنه خامة طبيعية تتماشى مع كل الطرز والأشكال، فيترتب على الصورة التي تريد أن توصلها بتصميمك، فإذا تريد مزج الحمام بأكثر من خامة مع الحفاظ على الطراز المودرن، فالخشب هو أسهل الطرق لتصل إلى الشكل المطلوب.

3.لعبة بصرية

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura حمام
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

تصميم شبابي عن طريق اللعب بالبلاطات وخلق ديناميكية في التصميم وأناقة في الشكل العام. فالبلاطات المستخدمة ذات تصميم هندسي أنيق وتم مزجها بخامات وألوان أخرى.

​4.حديقة داخلية

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام Red
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

تخيل نفسك تأخذ دوش بجوار الحديقة الخاصة بك. هذا التصميم يحمل فخامة غير معتادة. لحديقة أقل في التكلفة فيمكنك دائماً اللجوء لأصص الزرع بديلاً عن إنشاء حديقة بالمعنى المفهوم لتعطي حيوية للفراغ.

​5.شفافية

Casa LA 356, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura حمام زجاج
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

الزجاج هو أكثر الخامات التي تبرز و تعبرعن الطراز المودرن، ففي هذا الحمام تم استخدام ألواح زجاجية لفصل مساحة الإستحمام عن باقي الحمام.

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6.فسيفساء

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura حمام رخام Beige
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

مثال لتصميم جمالي رائع باستخدام بلاطات الفسيفساء  والتي تتميز بعنصر التشويق حيث أنها تحتوي على خليط من ألوان بدرجات مختلفة  والذي يتناسب مع باقي العناصر بشكل رائع.

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7.ملمس متنوع

Restaurant Artesanal , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea حمام
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

هنا قام المصمم باللعب بنقشة رائعة على أحد الحوائط و ملمس خشن على الحائط الآخر، مع مزج التصميم بعنصر إضاءة منبعث من المرآة الدائرية الرائعة.

8.أبيض وأسود

Departamento Tabachines , Hansi Arquitectura Hansi Arquitectura حمام
Hansi Arquitectura

Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura

 في هذا الحمام المودرن تم مزج اللونين الأبيض والاسود والذي ينتج عنه نتيجة رائعة وأناقة غير متناهية.

9.مرآة في الهواء

Casa Koz, Tacher Arquitectos Tacher Arquitectos حمام
Tacher Arquitectos

Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos

هنا تم تعليق مرأتين بحيث يكونا متعلقتين في الهواء في منتصف الحمام في تصميم أنيق ومثير بصرياً، كما يعطي عمق للفراغ.

10.التصميم والألوان

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

يمكنك تجليد حائط كامل ببلاطات سيراميكية ملونة لتحول الحمام من مساحة مملة إلى غرفة مشوقة وأنيقة.

11.المعدن

Martelange | Belgien, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG حمام
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

طريقة أخرى لإعطاء الفراغ عنصر مشوق هي عن طريق إدخال عنصر من المعدن اللامع  ليعطي شخصية فريدة لحمامك وخاصة إذا كانت حوائطة داكنة.

12.ألوان باستيل

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

على عكس التصميم السايق فهذا التصميم مصمم بألوان باستيل هادئة بمزج ألوان الباسيل مع البلاطات الأنيقة لنحصل على طراز مودرن أنيق و بسيط.

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