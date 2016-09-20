12 فكرة لحمامات على الطراز المودرن

نهتم أغلب الوقت بتصميم وتزين غرفة المعيشة، المدخل وغرف النوم، ولكن نغفل بشكل كبير عن تصميم الحمام، والذي يجب أن يتماشى مع الجو العام للمنزل. وفي هذا المقال نأتي لكم بـ 25 فكرة لحمامات أنيقة على الطراز المودرن والتي ستلهمكم لعمل حمامتكم الخاصة حسب توجهاتكم وذوقكم الخاص، فتعالوا معنا لنعرض لكم هذه الأفكار.
الرمادي، الأبيض و لمسة من الخشب في الحمام فهو مزيج يعيد تعريف الأناقة عالى الطراز المودرن.
من مميزات الخشب أنه خامة طبيعية تتماشى مع كل الطرز والأشكال، فيترتب على الصورة التي تريد أن توصلها بتصميمك، فإذا تريد مزج الحمام بأكثر من خامة مع الحفاظ على الطراز المودرن، فالخشب هو أسهل الطرق لتصل إلى الشكل المطلوب.
تصميم شبابي عن طريق اللعب بالبلاطات وخلق ديناميكية في التصميم وأناقة في الشكل العام. فالبلاطات المستخدمة ذات تصميم هندسي أنيق وتم مزجها بخامات وألوان أخرى.
تخيل نفسك تأخذ دوش بجوار الحديقة الخاصة بك. هذا التصميم يحمل فخامة غير معتادة. لحديقة أقل في التكلفة فيمكنك دائماً اللجوء لأصص الزرع بديلاً عن إنشاء حديقة بالمعنى المفهوم لتعطي حيوية للفراغ.
الزجاج هو أكثر الخامات التي تبرز و تعبرعن الطراز المودرن، ففي هذا الحمام تم استخدام ألواح زجاجية لفصل مساحة الإستحمام عن باقي الحمام.
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مثال لتصميم جمالي رائع باستخدام بلاطات الفسيفساء والتي تتميز بعنصر التشويق حيث أنها تحتوي على خليط من ألوان بدرجات مختلفة والذي يتناسب مع باقي العناصر بشكل رائع.
هنا قام المصمم باللعب بنقشة رائعة على أحد الحوائط و ملمس خشن على الحائط الآخر، مع مزج التصميم بعنصر إضاءة منبعث من المرآة الدائرية الرائعة.
في هذا الحمام المودرن تم مزج اللونين الأبيض والاسود والذي ينتج عنه نتيجة رائعة وأناقة غير متناهية.
هنا تم تعليق مرأتين بحيث يكونا متعلقتين في الهواء في منتصف الحمام في تصميم أنيق ومثير بصرياً، كما يعطي عمق للفراغ.
يمكنك تجليد حائط كامل ببلاطات سيراميكية ملونة لتحول الحمام من مساحة مملة إلى غرفة مشوقة وأنيقة.
طريقة أخرى لإعطاء الفراغ عنصر مشوق هي عن طريق إدخال عنصر من المعدن اللامع ليعطي شخصية فريدة لحمامك وخاصة إذا كانت حوائطة داكنة.
على عكس التصميم السايق فهذا التصميم مصمم بألوان باستيل هادئة بمزج ألوان الباسيل مع البلاطات الأنيقة لنحصل على طراز مودرن أنيق و بسيط.