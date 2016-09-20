12 فكرة لحمامات على الطراز المودرن

من مميزات الخشب أنه خامة طبيعية تتماشى مع كل الطرز والأشكال، فيترتب على الصورة التي تريد أن توصلها بتصميمك، فإذا تريد مزج الحمام بأكثر من خامة مع الحفاظ على الطراز المودرن، فالخشب هو أسهل الطرق لتصل إلى الشكل المطلوب.