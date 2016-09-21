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7 تصاميم للخزانات، لتجنب الفوضى حول المنزل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم زجاج White
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الكثير منا يعاني من عدم وجود مساحة تخزينية كافية وبسبب هذه المشكلة تنتج الفوضى بسهولة، بسبب عدم توافر المساحة الكافية أو أماكن مناسبة لتخزين كل الأغراض بإختلاف شكلها وحجمها، فأحيانا نحاول الوصول لأغراضنا التي قد تكون مدفونة تحت الأنقاض ويمثل الحصول عليها مشكلة كبيرة.

و لذلك فقد جئنا لكم ببعض الأفكار الذكية لعمل خزانات مناسبة للتخزين و التي ستلهمكم للحصول على أفضل الإمكانيات والنتائج.

ركن التخزين والغسيل

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

بكل بساطة يمكنك استغلال جزء من الحمام  وغلقه بباب منزلق يصل إلى السقف لعمل خزانة لتخزين أدوات و مستحضرات النظافة والتي دائماً ما تكون متبعثرة بدون وجود مكان لتجميعهم وتخزينهم وتخلق فوضى في جميع الأرجاء.

هذا الركن في الحمام يعمل كركن للغسيل أيضاً فهو يضم الغسالة الكهربية، سلة الملابس، المجفف وأيضاً ارفف لتخزين الملابس والمناشف. الجميل في هذا التصميم أنه يمكن غلقه بواسطة القاطوع عند عدم الحاجة إليه، لتحصل على حمام مرتب و أنيق.

ركن لتخزين أدوات النظافة والتصليح

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مرآب~ كراج معدن Metallic/Silver
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

أدوات التصليح والنظافة لا تحتاجها دائماً ولكنها في أغلب الوقت مبعثرة في كل مكان، ولذلك فمن المهم تخصيص وإقتطاع مكان ليجمع كل هذه الأدوات المتفرقة بنفس الطريقة السابقة، عن طريق تركيب باب منزلق ليعمل كقاطوع خلفة يقبع كل ما قد تحتاجه ولكنه غير مرئي من الخارج.

ركن دولاب الملابس

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم زجاج White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

تصميم رائع للدولاب، فبدلاً من وضع دولاب كبير من الخشب قد يأخذ مساحة كبيرة من غرفة النوم تم إنشاء وحدة  أرفف بعناصر تناسب الملايس والاكسسوارات المختلفة.

ففي الأرفف العليا يوجد مساحة لتخزين الحقائب والصناديق والتي تحتوي على ملابس موسيمية، جزء للتعليق وجزء  للأدراج لتخزين الإكسسوارات الصغيرة و المتفرقة وكل هذه في نفس مساحة الدولاب مع غلق المساحة كاملة بباب منزلق لخلق مساحة صافية لغرفة النوم.

مقسمات الأدراج

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم خشب White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

للأغراض الصغيرة ولتفادي ضياعها وتلفها، فمن الأفضل استخدام مقسمات الادراج بالمقاسات المناسبة، يمكنك شراء مقسمات الأدراج أوعملها بنفسك.

استغلال الأفكار المبتكرة

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة نوم معدن White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

هناك العديد من الأفكار للتخزين الذكي والتي تساعد في تخزين الأغراض المختلفة بشكل صحيح. فهذا المثال يظهر الكثير من ربطات العنق وهي من الإكسسوارات الصعب تخزينها، والتي يمكن أن يقل عمرها بسوء تخزينها. ولكن باستخدام وحدة العرض الرائعة يكون الحصول على أي ربطة عنق أسهل، فكما نرى فهي متراصة بشكل واضح.

لأدوات النظافة

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مرآب~ كراج معدن Metallic/Silver
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

أدوات النظافة من أكثر العناصر المسببة للفوضى حيث أنهم دائماً ما يأخذوا مساحة في التخزين كما أنهم يلتقطوا الأوساخ من الأرض فبهذا الحل و هو عن طريق عمل حوامل لذراع المكانس و المماسح فانك توفر مساحة على الأرض كما أنك تحميها من الإتساخ يمكنك عمل هذه الحوامل داخل الخزانات

غرفة للمؤن

Projektfotos: Aufbewahrungs-Lösungen für jeden Raum, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ معدن White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

مثال آخر لأرفف التخزين فهذا مثال لغرفة المؤن أو الـpantry لتخزين الطعام، المعلبات والزجاجات. فيمكنك إقتطاع جزء من المطبخ لانشاء هذه المساحة للحصول على تقسيم ذكي، أرفف عملية والتي تتسع لكل شئ وتمنع أي فوضى وخاصة في حالة العائلات الكبيرة.

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