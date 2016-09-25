12 فكرة لحمامات من الأحجار

بعضنا يفضل استخدام الأحجار في الديكور الخارجي، على الواجهة، في الأفنية أو في الشرفات ظناً منهم أن الأحجار لا تصلح للديكور الداخلي ولكن على عكس الشائع، فالأحجار تضيف لمسه طبيعية وثرية لديكورات المنزل الداخلي، و خاصة في الحمام حيث يندمج بشكل رائع مع أطقم الحمامات الملساء وتخلق تباين مريح ومشوق. فيمكنك تكسية الحائط أو مزج الحجارة بخامات أخرى، مثل السيراميك أو البورسيلين الناعم بأكثر من شكل.
جئنا لكم اليوم بتصاميم رائعة لحمامات من الأحجار لتلهمكم بكيفية استخدام ومزج الحجارة في حمامتكم مع باقي العناصر.
إذا كان حمامك فاره وذو مساحة واسعة فقد تحتاج لشغل الحوائط الكبيرة، فببساطة تم إضافة حجارة على حائط واحد فقط. الحجارة خشنة في ملمسها وناعمة في إحساسها، وهنا فقد خلقت تباين مع الحائط الخشبي الناعم المقابل مع السجادة الزرقاء الأنيقة في منتصف الحمام.
مزج الحجارة الخشنة البيضاء مع الخشب لتكون خلفية رائعة لخزانة خشبية، فهتان الخامتان تتباينان بشكل رائع، في الملمس واللون.
تخيل معي إذا كان هذا الحمام فقط من بلاطات سوداء بدون إضافة الجزء الحجري. فقد أبعد هذا الجزء المكسو بالحجارة الحمام كل البعد عن الملل، كما أنه عمل على تمييز المساحة بدون عمل ازعاج بصري بل على العكس أضاف رونقاً وأناقة و أخذ دور البطولة في هذا الحمام.
في هذا المثال بعد المصمم عن الإختيار التقليدي للأرضية و فضل أن يسلط الضوء على حوض الاستحمام الأنيق من خلال عمل قاعدة ليقبع عليها من الحجارة البيضاء، بينما ترك باقي أرضية الحمام من البورسلين الأسود الأملس ليعطي الحمام لمسة عتيقة و طبيعية وغير تقليدية.
أنظر لهذا الحائط القائم و المكسو ببلاطات من الحجارة، فهي تعطي إنطباع بالقوة والمتانة وخاصة أنها تحمل رخامة افقية و التي بدورها تحتضن الحوض بشكل أنيق و مميز.
إذا كنت تفضل الألوان الداكنة، فهذا المثال لك. هذا الحمام مفعم بالأناقة كما أنه مريح، حيث تم المزج بين اللون الرمادي في الحجارة والأخشاب الصفراء الأنيقة في تصميم أنيق. تم استخدام الحجارة أيضاً في الأرضية مع إضافة كرسي خشبي مميز التصميم.
استخدام الحجارة بشكلين وملمسين مختلفين في الحائط يعطي دفئ وأناقة للحمام. وخاصة مع وجود خزانة خشبية ملساء يعلوها حوض حجري أيضاً، خشن من الخارج و ناعم من الداخل والنتيجة النهائية غاية في الروعة.
الحجر أيضاً يأتي بلون أبيض، ليأخذ الشكل المعتاد للحمامات ويعطي أناقة الحمام الأبيض النظيف مع لمسة الحجر المميزة.
تصميم رائع لحائط حجري من الفسيفساء والذي يتيح استخدام عدد من الألوان الطبيعية على نفس الحائط والنتيجة لوحة فنية على حائط حمامك.
إذا لم يعجبك الإحساس الخشن والملمس القاسي للحجارة الطبيعية فيمكنك استخدام الحجارة الملساء مثل الجرانيت، فهو يحتوي على تشبيحات طبيعية وعشوائية مع نعومة الملمس.
التباين هو بطل هذا الحمام، و ظهرت من خلال مزج الأحجار الطبيعية الخشنة مع نعومة طاقم الحمام الأبيض، فعمل العنصرين على تحقيق توازن دف الأحجار مع برودة الأبيض. هذا التصميم مناسب في المنازل على طراز البحرالأبيض المتوسط أو الطراز الريفي، فهو حقاً حمام أنيق ومميز!
أما في هذا المثال فقد تم تغلف البانيو بالحجارة لتعطي هذه التحفة الفنية الخاطفة للأبصار وسط الحمام ذو الحوائط الاسمنتية.