الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

12 فكرة لحمامات من الأحجار

Marwa Hasan Marwa Hasan
MANTRI ESPANA, BANGALORE. (www.depanache.in), De Panache - Interior Architects De Panache - Interior Architects حمام
Loading admin actions …

بعضنا يفضل استخدام الأحجار في الديكور الخارجي، على الواجهة، في الأفنية أو في الشرفات ظناً منهم أن الأحجار لا تصلح للديكور الداخلي ولكن على عكس الشائع، فالأحجار تضيف لمسه طبيعية وثرية لديكورات المنزل الداخلي، و خاصة في الحمام حيث يندمج بشكل رائع مع أطقم الحمامات الملساء وتخلق تباين مريح ومشوق. فيمكنك تكسية الحائط أو مزج الحجارة بخامات أخرى، مثل السيراميك أو البورسيلين الناعم بأكثر من شكل.

جئنا لكم اليوم بتصاميم رائعة لحمامات من الأحجار لتلهمكم بكيفية استخدام ومزج الحجارة في حمامتكم مع باقي العناصر.

1.لون وملمس

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

إذا كان حمامك فاره وذو مساحة واسعة فقد تحتاج لشغل الحوائط الكبيرة، فببساطة تم إضافة حجارة على حائط واحد فقط. الحجارة خشنة في ملمسها وناعمة في إحساسها، وهنا فقد خلقت تباين مع الحائط الخشبي الناعم المقابل مع السجادة الزرقاء الأنيقة في منتصف الحمام.

2.مزج مع الخشب

Cosy bathroom Hart Design and Construction حمام
Hart Design and Construction

Cosy bathroom

Hart Design and Construction
Hart Design and Construction
Hart Design and Construction

مزج الحجارة الخشنة البيضاء مع الخشب لتكون خلفية رائعة لخزانة خشبية، فهتان الخامتان تتباينان بشكل رائع، في الملمس واللون.

3.تخصيص مساحات

homify حمام جرانيت Black
homify

homify
homify
homify

تخيل معي إذا كان هذا الحمام فقط من بلاطات سوداء بدون إضافة الجزء الحجري. فقد أبعد هذا الجزء المكسو بالحجارة الحمام كل البعد عن الملل، كما أنه عمل على تمييز المساحة بدون عمل ازعاج بصري بل على العكس أضاف رونقاً وأناقة و أخذ دور البطولة في هذا الحمام.

4.قاعدة لحوض الاستحمام

Cloud Stone Bath Waters Baths of Ashbourne حمام دوش وأحواض إستحمام
Waters Baths of Ashbourne

Cloud Stone Bath

Waters Baths of Ashbourne
Waters Baths of Ashbourne
Waters Baths of Ashbourne

في هذا المثال بعد المصمم عن الإختيار التقليدي للأرضية و فضل أن يسلط الضوء على حوض الاستحمام الأنيق من خلال عمل قاعدة ليقبع عليها من الحجارة البيضاء، بينما ترك باقي أرضية الحمام من البورسلين الأسود الأملس ليعطي الحمام لمسة عتيقة و طبيعية وغير تقليدية.

5.دعامة متينة

Haus R - Massivbau in Wegberg, Architektur Jansen Architektur Jansen حمام
Architektur Jansen

Architektur Jansen
Architektur Jansen
Architektur Jansen

أنظر لهذا الحائط القائم و المكسو ببلاطات من الحجارة، فهي تعطي إنطباع بالقوة والمتانة وخاصة أنها تحمل رخامة افقية و التي بدورها تحتضن الحوض بشكل أنيق و مميز.

6.لون داكن للفخامة

Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior حمام
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

إذا كنت تفضل الألوان الداكنة، فهذا المثال لك. هذا الحمام مفعم بالأناقة كما أنه مريح، حيث تم المزج بين اللون الرمادي في الحجارة والأخشاب الصفراء الأنيقة في تصميم أنيق. تم استخدام الحجارة أيضاً في الأرضية مع إضافة كرسي خشبي مميز التصميم.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.حمام من الطبيعة

Premium Residence, Aayam Consultants Aayam Consultants حمام
Aayam Consultants

Aayam Consultants
Aayam Consultants
Aayam Consultants

استخدام الحجارة بشكلين وملمسين مختلفين في الحائط يعطي دفئ وأناقة للحمام. وخاصة مع وجود خزانة خشبية ملساء يعلوها حوض حجري أيضاً، خشن من الخارج و ناعم من الداخل والنتيجة النهائية غاية في الروعة.

8.نقاء الأبيض

Umbau EFH Buchrain, MALMENDIER Innenarchitektur MALMENDIER Innenarchitektur حمام
MALMENDIER Innenarchitektur

MALMENDIER Innenarchitektur
MALMENDIER Innenarchitektur
MALMENDIER Innenarchitektur

الحجر أيضاً يأتي بلون أبيض، ليأخذ الشكل المعتاد للحمامات ويعطي أناقة الحمام الأبيض النظيف مع لمسة الحجر المميزة.

9.​فسيفساء حجرية

Villa H, Coenen Sättele Architecten Coenen Sättele Architecten حمام
Coenen Sättele Architecten

Coenen Sättele Architecten
Coenen Sättele Architecten
Coenen Sättele Architecten

تصميم رائع لحائط حجري من الفسيفساء والذي يتيح استخدام عدد من الألوان الطبيعية على نفس الحائط والنتيجة لوحة فنية على حائط حمامك.

10.حجارة ملساء

MANTRI ESPANA, BANGALORE. (www.depanache.in), De Panache - Interior Architects De Panache - Interior Architects حمام
De Panache – Interior Architects

De Panache - Interior Architects
De Panache – Interior Architects
De Panache - Interior Architects

إذا لم يعجبك الإحساس الخشن والملمس القاسي للحجارة الطبيعية فيمكنك استخدام الحجارة الملساء مثل الجرانيت، فهو يحتوي على تشبيحات طبيعية وعشوائية مع نعومة الملمس.

11.كهف بلمسة معاصرة

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño حمام
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

التباين هو بطل هذا الحمام، و ظهرت من خلال مزج الأحجار الطبيعية الخشنة مع نعومة طاقم الحمام الأبيض، فعمل العنصرين على تحقيق توازن دف الأحجار مع برودة الأبيض. هذا التصميم مناسب في المنازل على طراز البحرالأبيض المتوسط أو الطراز الريفي، فهو حقاً حمام أنيق ومميز!

12.البانيو تحفة فنية

Badezimmer Z // Ingolstadt, Förstl Naturstein Förstl Naturstein حمام
Förstl Naturstein

Förstl Naturstein
Förstl Naturstein
Förstl Naturstein

أما في هذا المثال فقد تم تغلف البانيو بالحجارة لتعطي هذه التحفة الفنية الخاطفة للأبصار وسط الحمام ذو الحوائط الاسمنتية.

أفكار لجعل بيتك عصري وأنيق
أي من هذه التصاميم أعجبك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً