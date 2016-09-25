12 فكرة لحمامات من الأحجار

بعضنا يفضل استخدام الأحجار في الديكور الخارجي، على الواجهة، في الأفنية أو في الشرفات ظناً منهم أن الأحجار لا تصلح للديكور الداخلي ولكن على عكس الشائع، فالأحجار تضيف لمسه طبيعية وثرية لديكورات المنزل الداخلي، و خاصة في الحمام حيث يندمج بشكل رائع مع أطقم الحمامات الملساء وتخلق تباين مريح ومشوق. فيمكنك تكسية الحائط أو مزج الحجارة بخامات أخرى، مثل السيراميك أو البورسيلين الناعم بأكثر من شكل.

جئنا لكم اليوم بتصاميم رائعة لحمامات من الأحجار لتلهمكم بكيفية استخدام ومزج الحجارة في حمامتكم مع باقي العناصر.