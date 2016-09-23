الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

16 فكرة تجعلك تعيش وسط الطبيعة

Heba khlili Heba khlili
CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design منازل
Loading admin actions …

اذا كنت من محبي الطبيعة وتحتاج إلى أجواء طبيعية في منزلك، ولكنك تعيش في المدينة، لا مشكلة يمكنك امتلاك الطبيعة في منزلك، كيف يمكنك فعل ذلك؟ في هذا المقال نقدم لك العديد من الأفكار لتشعر بشعور جميل ومريح بوجود الطبيعة في منزلك، وكيف يمكنك بناء منزل أنيق بوجود الأشجار داخل أو في محيطة الخارجي. 

1. فناء داخلي جميل

OFICINA MATATENA, Desnivel Arquitectos Desnivel Arquitectos مكاتب العمل والمحال التجارية
Desnivel Arquitectos

Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos

فناء داخلي صغير، هو الفكرة الأولى في تزيين منزلك بالطبيعة. فناء في وسط المنزل فيه شجرة فتية تحيطها بعض النباتات التزيينة وارض مفروشة بالحصى لمنع نمو الحشائش، وأيضا مناسبة لتساعد في تهوية وتنفس التربة، فتحة سقف زجاجية تساعد على دخول اشعة الشمس، وبإضافة الأثاث المناسب ستحظى بجلسة مريحة ونقية.

2. شجرة في التراس

PALAPAS EN MÉRIDA, ZODZIL, AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO بلكونة أو شرفة خشب Wood effect
AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

فكرة لمحبي المحافظة على البيئة، أردت أن تبني تراس ولكن يوجد شجرة عملاقة!! لا داعي لقطعها بل على العكس استثمرها في بناء تراسك كديكور طبيعي وأيضا للمحافظة على البيئة وعلى الغطاء الأخضر، وبالتالي ستحصل على تراس تتوسطه شجرة عملاقة وتخترق السقف لتعطي من ظلها ولونها الأخضر ما تحتاج لتشعر أن الطبيعة في منزلك. كما يمكنك إضافة بعض الديكورات كالأواني الزراعية والمشواه بتصميم ريفي.

3.ليس شجرة واحد فقط

Proyecto Residencial "La Ramona.", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores حديقة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

الأشجار العملاقة دليل على التراث لأنها تدل على قدم الزمن، لذلك من الواجب المحافظة عليها، ولكن يمكنك الاستمتاع بتلك الأشجار العملاقة، لذلك قام مصمم المساحات الخارجية بالإبقاء على تلك الأشجار في الفناء الخارجي وقام المصمم المعماري بانشاء الواجهة الزجاجية التي تجعلك تستمتع بتلك الأشجار وانت في الداخل وخارج المنزل.

4. دعامة للسقف

Terraza K.Taño, C+C | STUDIO C+C | STUDIO بلكونة أو شرفة
C+C | STUDIO

C+C | STUDIO
C+C | STUDIO
C+C | STUDIO

من الأفضل عندما تريد بناء منزلك بوجود تلك الشجرة العملاقة أن تبني شرفة في مكان وجود تلك الشجرة، وذلك لان الشرفة تكون بعيدة عن المنزل وليست داخل المنزل وبالتالي ستحمي أسس المنزل والتمديدات الصحية من التخريب بفعل جذور تلك الشجرة التي سوف تمتد وتنمو.

5. في غرفة المعيشة وغرف السفرة

Casa Maple, Martin Dulanto Martin Dulanto بلكونة أو شرفة
Martin Dulanto

Casa Maple

Martin Dulanto
Martin Dulanto
Martin Dulanto

شجرة في وسط المنزل، بينما انت جالس مع العائلة او الأصدقاء في غرفة المعيشة او تتناول الطعام في غرفة السفرة سيذهلك وجود تلك الشجرة الضخمة التي ستجعلك تشعر بالاسترخاء والراحة، كما يمكنك إضافة بعض الديكورت ذات الصلة بتلك الشجرة كتلك الطربيزات من جذوع الشجر.

6. في الفناء الخارجي

VILLA AUCH, HL Héctor Lucatero arquitectos HL Héctor Lucatero arquitectos بلكونة أو شرفة
HL Héctor Lucatero arquitectos

HL Héctor Lucatero arquitectos
HL Héctor Lucatero arquitectos
HL Héctor Lucatero arquitectos

كما ذكرنا في مثال سابق عن أهمية وجود تلك الأشجار العملاقة ذات الجذور العميقة خارج المنزل، مع أهمية متابعة عملية التشذييب والتقلييم حتى تعطي منظر جمالي وحتى لا تؤثر على المحيط، ويمكنك دائما الاستعانه بمهندس ديكور ذو خبرة ليعطيك افضل الحلول لكيفية بناء البلكون بوجود شجرة في منتصفة كإضافة إضاءة حول تلك الشجرة مثلا.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. التشكيل حسب حجم الشجرة

世帯をつなぐ通り土間のある家, TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ حديقة
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

عند بناء منزلك كما ستهتم بديكور منزلك ستهتم أيضا بنوعية تلك الشجرة الموجودة في منزلك لذلك يجب عليك الانتباة الى نوعية الشجرة والى الحجم الذي تحتاجة والمساحة المحيطة وذلك من خلال استشارة مهندس زراعي وبناءً على ذلك تستطيع تشكيل فتحة مناسبة لتك الشجرة.

8. وكانها الجوهرة

Narigua House , P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura حديقة
P+0 Arquitectura

Narigua House

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

إذا كنت تريد الحصول على مدخل جذاب وملفت للانتباه، استخدم تلك الشجرة ولكن بطريقة فنية وعبقرية ..كيف؟ صندوق زجاجي كالكنز، مياه متدفقة تجري فوق ذلك الصندوق بسلاسة، في وسطة شجرة، أسفلها إضاءة سفلية، انظر إلى الصورة وستعرف ما معنى اجتماع تلك المكونات سويا وخاصة في الليل.

9. شجرة جوز الهند الشاهقة

CASA MANGULICA, Alberto Zavala Arquitectos Alberto Zavala Arquitectos حديقة
Alberto Zavala Arquitectos

Alberto Zavala Arquitectos
Alberto Zavala Arquitectos
Alberto Zavala Arquitectos

شجرة النخيل او الموز او شجرة جوز الهند من الأشجار المناسبة في حال كنت تملك منزل على الشاطئ ولكن ماذا لو كانت الشجرة موجودة أساسا ستعتبر نفسك محظوظ، ستبني منزلك على الشاطئ بوجود تلك الشجرة الجميلة بضلها الكثير وثمارها اللذيذة.

10. شجرة في الطابق الثاني

鳳の家 House in Otori, arbol arbol حديقة
arbol

arbol
arbol
arbol

يمكنك الاستمتاع في الطبيعة في الطابق الأول والثاني أيضا، انظر تلك الشجرة في الصورة كيف وصلت للطابق الثاني. ولكن هذه الفكرة تحتاج إلى أسلوب تصميمي مناسب لنمو تلك الشجرة ووصولها للطابق الثاني من خلال الفسحة العلوية التي تؤمن ضوء الشمس والتهوية والمطر. حل ممتاز للحفاظ على الطبيعة وفرصة لنمو الشجرة دون قيود.

11.احترام المحيط حول الشجرة

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus بلكونة أو شرفة
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

كما ترون تم تصميم هذا الفناء بما يتناسب مع وجود هذه الشجرة بوجود فتحة سقف واسعة ومساحة خالية لمحيط الشجرة، مع مراعاة نوع الشجرة والعمر والنمو، وفي حال هطلت الامطار  لن تنزعج من التبلل لان الفتحة العلوية فقط مخصصة بما يتناسب مع المساحة التي تحتاجها الشجرة وبامكانك التمتع بالجلوس خارجا مع المطر دون التبلل.

12. الجدران الحجرية

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos بلكونة أو شرفة
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

الديكور المفتوح حول المنزل غاية في الجمال والروعة، تلك الأقواس الحجرية تذكرنا بمنطقة Santiago de Querétaro في المكسيك. حيث الكثير من التفاصيل الجميلة للمباني القديمة، وبالنظر للصورة سنلاحظ مدى جمالية تلك الاقواس الحجرية مع تلك الشجرة في المنتصف ومع الإضاءة الخضراء في اسفل الشجرة. 

13. مناسبة للمدخل

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

يجب أثناء بناء المنزل الحذر لوجود تلك الشجرة عند المدخل والتحدث مع شركة التعمير، حول كيفية رعايتها والحفاظ عليها في حالة جيدة، كما يجب رعاية الشجرة كأي كائن حي، فهي الان جزء من عائلتك، ويجب الحفاظ على صحتها من حيث عمليات الري والتسميد والتقلييم. وبالتالي ستحظى بمدخل مميز بجانب شجرة ضخمة ذات مظهر صحي.

14. شجرة بجذع سميك

CASA V-F, Villanueva Fernandez Arquitectos Villanueva Fernandez Arquitectos بلكونة أو شرفة حجر Grey
Villanueva Fernandez Arquitectos

Villanueva Fernandez Arquitectos
Villanueva Fernandez Arquitectos
Villanueva Fernandez Arquitectos

كما ترون هذه الشجرة في الحديقة، ذات جذع سميك وجميل، فقد شهدت عدة أجيال من البشر، والان جاء دورك لتكون حولها وتستمتع بها. يمكنك تغطية الأرض حول الشجرة  بالأحجار وبهذا ستعطي ديكور جميل للشجرة وببعض الإضاءة المعلقة على الشجرة ستحظى بشجرة كبيرة ومميزة.

15. العديد من الأشجار الرفيعة تحيط بالمنزل

QUINCHO EN LOMAS, Arq. Santiago Viale Lescano Arq. Santiago Viale Lescano منازل
Arq. Santiago Viale Lescano

Arq. Santiago Viale Lescano
Arq. Santiago Viale Lescano
Arq. Santiago Viale Lescano

لا يعني بناء منزل أن نقوم بقطع الأشجار حتى وان كانت رفيعة وهذا دليل على نجاح المهندس المعماري الذي حقق التوازن بين المحافظة على تلك الأشجار وبناء واجهة المنزل بالاستعانة بتلك الأشجار كجزء من ديكور المدخل وتلبية احتياجات العائلة.

16. الملكة

CASA GUAZUMA, Yucatan Green Design Yucatan Green Design منازل
Yucatan Green Design

Yucatan Green Design
Yucatan Green Design
Yucatan Green Design

ما أروع المنظر لشجرة وكأنها الملكة في وسط ذلك المنزل وتلك الإضاءة التي أعطت الإشراق والنور. المصمم المعماري اختار تلك الشجرة كعنصر ديكور أساسي في بناء ذلك المنزل الرائع وزادت تلك الشجرة من جمالة.

حافظ على الطبيعة… تحافظ عليك

ننصحكم بقراءة المقال التالي 6 أفكار للحصول على حديقة مدهشة داخل منزلك

8 أفكار عصرية للدش ستجعلك تفكر في تجديد حمامك
هل وجدت التصميم المناسب  للشجرة قبل بناء منزلك ؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً