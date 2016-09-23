16 فكرة تجعلك تعيش وسط الطبيعة

اذا كنت من محبي الطبيعة وتحتاج إلى أجواء طبيعية في منزلك، ولكنك تعيش في المدينة، لا مشكلة يمكنك امتلاك الطبيعة في منزلك، كيف يمكنك فعل ذلك؟ في هذا المقال نقدم لك العديد من الأفكار لتشعر بشعور جميل ومريح بوجود الطبيعة في منزلك، وكيف يمكنك بناء منزل أنيق بوجود الأشجار داخل أو في محيطة الخارجي.
فناء داخلي صغير، هو الفكرة الأولى في تزيين منزلك بالطبيعة. فناء في وسط المنزل فيه شجرة فتية تحيطها بعض النباتات التزيينة وارض مفروشة بالحصى لمنع نمو الحشائش، وأيضا مناسبة لتساعد في تهوية وتنفس التربة، فتحة سقف زجاجية تساعد على دخول اشعة الشمس، وبإضافة الأثاث المناسب ستحظى بجلسة مريحة ونقية.
فكرة لمحبي المحافظة على البيئة، أردت أن تبني تراس ولكن يوجد شجرة عملاقة!! لا داعي لقطعها بل على العكس استثمرها في بناء تراسك كديكور طبيعي وأيضا للمحافظة على البيئة وعلى الغطاء الأخضر، وبالتالي ستحصل على تراس تتوسطه شجرة عملاقة وتخترق السقف لتعطي من ظلها ولونها الأخضر ما تحتاج لتشعر أن الطبيعة في منزلك. كما يمكنك إضافة بعض الديكورات كالأواني الزراعية والمشواه بتصميم ريفي.
الأشجار العملاقة دليل على التراث لأنها تدل على قدم الزمن، لذلك من الواجب المحافظة عليها، ولكن يمكنك الاستمتاع بتلك الأشجار العملاقة، لذلك قام مصمم المساحات الخارجية بالإبقاء على تلك الأشجار في الفناء الخارجي وقام المصمم المعماري بانشاء الواجهة الزجاجية التي تجعلك تستمتع بتلك الأشجار وانت في الداخل وخارج المنزل.
من الأفضل عندما تريد بناء منزلك بوجود تلك الشجرة العملاقة أن تبني شرفة في مكان وجود تلك الشجرة، وذلك لان الشرفة تكون بعيدة عن المنزل وليست داخل المنزل وبالتالي ستحمي أسس المنزل والتمديدات الصحية من التخريب بفعل جذور تلك الشجرة التي سوف تمتد وتنمو.
شجرة في وسط المنزل، بينما انت جالس مع العائلة او الأصدقاء في غرفة المعيشة او تتناول الطعام في غرفة السفرة سيذهلك وجود تلك الشجرة الضخمة التي ستجعلك تشعر بالاسترخاء والراحة، كما يمكنك إضافة بعض الديكورت ذات الصلة بتلك الشجرة كتلك الطربيزات من جذوع الشجر.
كما ذكرنا في مثال سابق عن أهمية وجود تلك الأشجار العملاقة ذات الجذور العميقة خارج المنزل، مع أهمية متابعة عملية التشذييب والتقلييم حتى تعطي منظر جمالي وحتى لا تؤثر على المحيط، ويمكنك دائما الاستعانه بمهندس ديكور ذو خبرة ليعطيك افضل الحلول لكيفية بناء البلكون بوجود شجرة في منتصفة كإضافة إضاءة حول تلك الشجرة مثلا.
عند بناء منزلك كما ستهتم بديكور منزلك ستهتم أيضا بنوعية تلك الشجرة الموجودة في منزلك لذلك يجب عليك الانتباة الى نوعية الشجرة والى الحجم الذي تحتاجة والمساحة المحيطة وذلك من خلال استشارة مهندس زراعي وبناءً على ذلك تستطيع تشكيل فتحة مناسبة لتك الشجرة.
إذا كنت تريد الحصول على مدخل جذاب وملفت للانتباه، استخدم تلك الشجرة ولكن بطريقة فنية وعبقرية ..كيف؟ صندوق زجاجي كالكنز، مياه متدفقة تجري فوق ذلك الصندوق بسلاسة، في وسطة شجرة، أسفلها إضاءة سفلية، انظر إلى الصورة وستعرف ما معنى اجتماع تلك المكونات سويا وخاصة في الليل.
شجرة النخيل او الموز او شجرة جوز الهند من الأشجار المناسبة في حال كنت تملك منزل على الشاطئ ولكن ماذا لو كانت الشجرة موجودة أساسا ستعتبر نفسك محظوظ، ستبني منزلك على الشاطئ بوجود تلك الشجرة الجميلة بضلها الكثير وثمارها اللذيذة.
يمكنك الاستمتاع في الطبيعة في الطابق الأول والثاني أيضا، انظر تلك الشجرة في الصورة كيف وصلت للطابق الثاني. ولكن هذه الفكرة تحتاج إلى أسلوب تصميمي مناسب لنمو تلك الشجرة ووصولها للطابق الثاني من خلال الفسحة العلوية التي تؤمن ضوء الشمس والتهوية والمطر. حل ممتاز للحفاظ على الطبيعة وفرصة لنمو الشجرة دون قيود.
كما ترون تم تصميم هذا الفناء بما يتناسب مع وجود هذه الشجرة بوجود فتحة سقف واسعة ومساحة خالية لمحيط الشجرة، مع مراعاة نوع الشجرة والعمر والنمو، وفي حال هطلت الامطار لن تنزعج من التبلل لان الفتحة العلوية فقط مخصصة بما يتناسب مع المساحة التي تحتاجها الشجرة وبامكانك التمتع بالجلوس خارجا مع المطر دون التبلل.
الديكور المفتوح حول المنزل غاية في الجمال والروعة، تلك الأقواس الحجرية تذكرنا بمنطقة Santiago de Querétaro في المكسيك. حيث الكثير من التفاصيل الجميلة للمباني القديمة، وبالنظر للصورة سنلاحظ مدى جمالية تلك الاقواس الحجرية مع تلك الشجرة في المنتصف ومع الإضاءة الخضراء في اسفل الشجرة.
يجب أثناء بناء المنزل الحذر لوجود تلك الشجرة عند المدخل والتحدث مع شركة التعمير، حول كيفية رعايتها والحفاظ عليها في حالة جيدة، كما يجب رعاية الشجرة كأي كائن حي، فهي الان جزء من عائلتك، ويجب الحفاظ على صحتها من حيث عمليات الري والتسميد والتقلييم. وبالتالي ستحظى بمدخل مميز بجانب شجرة ضخمة ذات مظهر صحي.
كما ترون هذه الشجرة في الحديقة، ذات جذع سميك وجميل، فقد شهدت عدة أجيال من البشر، والان جاء دورك لتكون حولها وتستمتع بها. يمكنك تغطية الأرض حول الشجرة بالأحجار وبهذا ستعطي ديكور جميل للشجرة وببعض الإضاءة المعلقة على الشجرة ستحظى بشجرة كبيرة ومميزة.
لا يعني بناء منزل أن نقوم بقطع الأشجار حتى وان كانت رفيعة وهذا دليل على نجاح المهندس المعماري الذي حقق التوازن بين المحافظة على تلك الأشجار وبناء واجهة المنزل بالاستعانة بتلك الأشجار كجزء من ديكور المدخل وتلبية احتياجات العائلة.
ما أروع المنظر لشجرة وكأنها الملكة في وسط ذلك المنزل وتلك الإضاءة التي أعطت الإشراق والنور. المصمم المعماري اختار تلك الشجرة كعنصر ديكور أساسي في بناء ذلك المنزل الرائع وزادت تلك الشجرة من جمالة.
حافظ على الطبيعة… تحافظ عليك
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