تحول مذهل لهذا البيت الصغير!

أما هذا الممر داخل المنزل وعلى الرغم من ضيق مساحته ألا أن تصميمه كان مميز بطريقة لم تشعرك للوهلة الأولى بضيق مساحته.

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