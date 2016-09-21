تحول مذهل لهذا البيت الصغير!

الأساس صغير والبيت أكبر بكثير، هكذا يمكنا وصف هذا المنزل بتصميمه، فهذا المنزل رغم صغر هيكله واساسه الضيق ألا أن خبراء التصميم صنعوا أبداعاً وأضافوا لمسات خاصة على تصميم هذا المنزل ليبدوا كبيراً رغم اساسة وهيكله الصغير، كيف حدث ذلك، هذا ما سنتعرف علية اليوم من خلال هذا المقال.
المنزل قبل التجديد كما نري متهالك، الواجهة كلها من الطوب والخرسانة بدون اى لمسة من الجمال، هذا المنزل من بريطانيا ستتفاجئ بعد قليل كيف أستطاع الخبراء أعادة هيكلته من جديد وجعله منزل أنيق ودافئ.
بعد أضافة لمسات الأبداع والتجديد فاجأنا المهندسون المعماريون بأختلاف كبير، فكما رأينا سابقاً كيف كانت الواجهة متهالكة وكيف أصبحت بعد بعض اللسمات الجملية البسيطة، اختيار اللون البيج الفاتح ليكون اللون الأساسي كان رائعاً ومميزاً جداً، لأن الألوان الفاتحة والحيادية كالأبيض والبيج دائماً ما تعطي شعوراً بالأتساع للأماكن الضيقة والمساحات الصغيرة، لذلك كان اختياراً موفقاً لواجهة هذا المنزل الصغير، بالاضافة إلى استخدام الزجاج في التصميم بشكل واضح أعطى لمسة من الأناقة مع مزجه بالنباتات بطريقة أنيقة ليعطى بذلك أطلالة مختلفة لواجهة المنزل.
وبداخل المنزل وجدنا المزيد من الجمال في تصميمه من الداخل، فكما نري في نظرة شاملة على المنزل من الداخل ، الأرضيات صنعت بالكامل من الباركيه والدرج أيضاً كذلك، مما أضاف مزيد من الأناقة والجمال على المنزل، بسبب اللون البني الذى يعتبر من ألوان الأناقة مع لمسة الخشب، ألوان الجدران أيضاً كان عامل من عوامل فرض الجاذبية المفرطة على المنزل من الداخل، فمزج اللون البيج مع لمسة من اللون البرتقالي الداكن أكملا جمال اللوحة الفنية للمنزل، بالأضافة إلى اللون الرمادي للأثاث و الديكورات البسيطة.
في زاوية ما في أخر المنزل وجدنا المطبخ بتصميمه المختلف والأنيق، المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة بطريقة ذكية أستغلالاً للمساحات وخاصةً المساحة أسفل الدرج، استغلها المصمم بذكاء وعبقرية، مطبخ بسيط وأنيق في ذات الوقت بالأضافة إلى هذا البار المميز جداً في تصميمه.
أما هذا الممر داخل المنزل وعلى الرغم من ضيق مساحته ألا أن تصميمه كان مميز بطريقة لم تشعرك للوهلة الأولى بضيق مساحته.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: منزل الأحلام من البرازيل بين الأناقة والحداثة