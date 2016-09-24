أفكار لجعل بيتك عصري وأنيق

البيت لكل منا يمثل له الكثير والكثير، فهو عالم كل منا المصغر ومملكته الخاصة التي يشكلها على شاكلته وعلى شخصيته وذوقه الفني والجمالي، لذلك كيفية تنسيق الأثاث واختيار ديكوراته من الأمور المهمة التي تشغل بال الكثير للحصول على منزل عصري وأنيق ونحن اليوم في هوميفاى سنقد لكم من خلال هذا المقال مجموعة من الأفكار الأساسية التي ستجعل منزلك عصري وأنيق ومختلف فقط .