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أفكار لجعل بيتك عصري وأنيق

منة اسماعيل منة اسماعيل
CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos غرفة المعيشة بلاط White
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البيت لكل منا يمثل له الكثير والكثير، فهو عالم كل منا المصغر ومملكته الخاصة التي يشكلها على شاكلته وعلى شخصيته وذوقه الفني والجمالي، لذلك كيفية تنسيق الأثاث واختيار ديكوراته من الأمور المهمة التي تشغل بال الكثير للحصول على منزل عصري وأنيق ونحن اليوم في هوميفاى سنقد لكم من خلال هذا المقال مجموعة من الأفكار الأساسية التي ستجعل منزلك عصري وأنيق ومختلف فقط .

عناصر الطبيعة والأناقة

Traumwohnzimmer, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH غرفة المعيشة
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

لملئ منزلك بالأناقة والأسلوب الحديث، يجب أن تمزج بين الطبيعة ،الأثاث وديكور، فعلى سبيل المثال احرص على  استخدام الحجر،الخشب ،الزجاج والجلود، فتلك الخامات الطبيعة تخلق جواً أنيقاً وديناميكياً داخل المنزل وتجعله مميز
 ومثير للأهتمام.

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التنظيم

Vivienda particular, Teresa Casas Disseny d'Interiors Teresa Casas Disseny d'Interiors غرفة المعيشة
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors

Teresa Casas Disseny d'Interiors
Teresa Casas Disseny d&#39;Interiors
Teresa Casas Disseny d'Interiors

من أهم الأسرار لبيت عصري وأنيق في تصميمه هي التنظيم، نعم يجب معرفة كيفية وضع كل الديكورات وقطع الأثاث داخل المنزل وغرفه بطريقة منظمة، فالتنظيم يظهر بكل سهول جمال وأناقة كل قطعة، على عكس الفوضى فهى تضييع جمال الأشياء، فربما يكون ديكور منزلك واثاثه فخم جداً ولكنك تسئ تنظيمه فبالتالى تضيع أناقته ولمسته الجمالية.

الألوان والجمال

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos غرفة المعيشة بلاط White
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

من وجهة نظرى أن اهم ما يميز اى منزل عن الأخر بمنتهى البساطة هى الألوان وكيفية تنسيقها ومزجها بطريقة جيدة، لذلك اذا اردت منزلك أن يكون أنيقاً ومختلف اهتم بمزج الالوان بطريقة مختلفة، ويفضل استخدام الألوان الحيادية كالابيض والبيج ومزجها مع درجات الألوان المختلفة الحارة والباردة.

الأسود أناقة خاصة

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

على عكس ما يعتقده البعض أن اللون الأسود من الألوان الداكنة والكئيبة، فهذا اللون حقاً انظلم كثيراً بكونه مرتبط بالأحزان والكأبة، فاللون الأسود في تعريفه الصحيح هو رمزاً للأناقة المفرطة، ويمكنه فعل الكثيرمن الأناقة والاختلاف  بمنزلك اذا استعنت به في الديكورات والأثاث لن يخذلك ابداً.

الأضاءة

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos غرفة السفرة
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

أناقة بدون أضاءة معادلة خاسرة، فأذا اردت منزلاً أنيق في كل تفاصيله عليك بنظام أضاءة جيد ومختلف، فالأضاءة الجيدة تسلط الضوء على تفاصيل منزلك من ديكورات وأثاث وتجعلها مبهرة، لذلك احرص دائماً على وجود نظام أضاءة جيد من مصابيح، نجف وسبوتات بالسقف حتى تحصل على منزل أنيق ومضيئ.

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