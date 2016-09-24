أفكار لجعل بيتك عصري وأنيق

البيت لكل منا يمثل له الكثير والكثير، فهو عالم كل منا المصغر ومملكته الخاصة التي يشكلها على شاكلته وعلى شخصيته وذوقه الفني والجمالي، لذلك كيفية تنسيق الأثاث واختيار ديكوراته من الأمور المهمة التي تشغل بال الكثير للحصول على منزل عصري وأنيق ونحن اليوم في هوميفاى سنقد لكم من خلال هذا المقال مجموعة من الأفكار الأساسية التي ستجعل منزلك عصري وأنيق ومختلف فقط .
لملئ منزلك بالأناقة والأسلوب الحديث، يجب أن تمزج بين الطبيعة ،الأثاث وديكور، فعلى سبيل المثال احرص على استخدام الحجر،الخشب ،الزجاج والجلود، فتلك الخامات الطبيعة تخلق جواً أنيقاً وديناميكياً داخل المنزل وتجعله مميز
ومثير للأهتمام.
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من أهم الأسرار لبيت عصري وأنيق في تصميمه هي التنظيم، نعم يجب معرفة كيفية وضع كل الديكورات وقطع الأثاث داخل المنزل وغرفه بطريقة منظمة، فالتنظيم يظهر بكل سهول جمال وأناقة كل قطعة، على عكس الفوضى فهى تضييع جمال الأشياء، فربما يكون ديكور منزلك واثاثه فخم جداً ولكنك تسئ تنظيمه فبالتالى تضيع أناقته ولمسته الجمالية.
من وجهة نظرى أن اهم ما يميز اى منزل عن الأخر بمنتهى البساطة هى الألوان وكيفية تنسيقها ومزجها بطريقة جيدة، لذلك اذا اردت منزلك أن يكون أنيقاً ومختلف اهتم بمزج الالوان بطريقة مختلفة، ويفضل استخدام الألوان الحيادية كالابيض والبيج ومزجها مع درجات الألوان المختلفة الحارة والباردة.
على عكس ما يعتقده البعض أن اللون الأسود من الألوان الداكنة والكئيبة، فهذا اللون حقاً انظلم كثيراً بكونه مرتبط بالأحزان والكأبة، فاللون الأسود في تعريفه الصحيح هو رمزاً للأناقة المفرطة، ويمكنه فعل الكثيرمن الأناقة والاختلاف بمنزلك اذا استعنت به في الديكورات والأثاث لن يخذلك ابداً.
أناقة بدون أضاءة معادلة خاسرة، فأذا اردت منزلاً أنيق في كل تفاصيله عليك بنظام أضاءة جيد ومختلف، فالأضاءة الجيدة تسلط الضوء على تفاصيل منزلك من ديكورات وأثاث وتجعلها مبهرة، لذلك احرص دائماً على وجود نظام أضاءة جيد من مصابيح، نجف وسبوتات بالسقف حتى تحصل على منزل أنيق ومضيئ.