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منازل رائعة من طابقين

Marwa Hasan Marwa Hasan
Residência Santa Cruz do Sul - RS, d´ Ornellas Arquitetura e Construção d´ Ornellas Arquitetura e Construção منازل
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قد توحي المنازل ذات الطابقين بالتقليدية، ولكن لا يعني هذا بالضرورة أن يكون التصميم ضحل أو تنقصه الشخصية، فلا تدع مخاوفك من الإعتيادية تمنعك عن تصميم بيت يتيح لك أفضل فصل لمساحات المعيشة مع إتاحة الفرصة لكي تستعرض قدراتك الإبداعية. بداية بالتصميم الخارجي المبتكر وإنتهاءاً بالأشكال الهندسية العبقرية، فبإمكانك جعل بيتك الحلم حقيقة بما يشتمل عليه هذا من كل الجرأة والإثارة التي تتمناها، ويمكنك الاستعانة بهذه الأمثلة الرائعة للمنازل ذات الطابقين لتبحث فيها عن إلهامك الخاص لاستخدام بعض العناصر الموجودة بها لبناء منزل أحلامك.

​1.ألوان محايدة مع الخشب

Residência Santa Cruz do Sul - RS, d´ Ornellas Arquitetura e Construção d´ Ornellas Arquitetura e Construção منازل
d´ Ornellas Arquitetura e Construção

d´ Ornellas Arquitetura e Construção
d´ Ornellas Arquitetura e Construção
d´ Ornellas Arquitetura e Construção

يفرض الزجاج والألوان الفاتحة وجودهما الرائع علي واجهة البيت، ومن خلال النوافذ الهائلة يمكنك أن تري التصميم الداخلي الأنيق، ولا يفوتنا ذكر الباب الرئيسي بحجمه المبهر فهو يعد تحفة فنية بكل المقاييس. تتنوع الألوان بين الأبيض والرمادي بدرجاتهما المختلفة المثيرة للإعجاب بتباينها الجذاب مع المدخل الخشبي.

​2.الأبيض مع الطوب الأحمر

CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA منازل
SBARDELOTTO ARQUITETURA

SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA

كما نلاحظ فإن المساحة في يمين المنزل متفتحة وجيدة التهوية بنوافذها الكبيرة، بينما المساحة في اليسار أكثر إنغلاقاً وحميمية، وهو ما يزيد من جاذبية هذا البيت بقدرته علي تحقيق التوازن بين البيئات المختلفة للمعيشة، سواء كانت تلك الخاصة والشخصية أو تلك الإجتماعية، كما يضفي اللون الأبيض المسيطر علي الواجهة الكثير من الأناقة، بالإضافة إلي الحائط الطوبي الأحمر والذي يدخل الدفء علي المكان ويعطي إحساساً أكبر بالإنتماء.

​3.تصميم مميز للسقف

Casa Ponta, Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design منازل
Biazus Arquitetura e Design

Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design

لا شك أن هذه الواجهة تمتلك ما يجعلها في مقدمة الواجهات رائعة التصميم، فنري الكثير من الجرأة في حجم الباب وشكل السقف مع الشباك الزجاجي الرأسي بإرتفاع المنزل إلي اليسار كل هذا مصطحباً بالشرفة الرحبة يعطينا في النهاية منزل لا يمكن وصفه بأنه عادي علي الإطلاق.

​4.تباين الألوان مع الزجاج

CASA PRAIA, Tweedie+Pasquali Tweedie+Pasquali منازل
Tweedie+Pasquali

Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali

لم تحتاج هذه الواجهة أكثر من الزجاج واللونان الأبيض والرمادي لتخطف أبصارنا. يتمتع هذا البيت بالخضرة المحيطة من كل إتجاه لتمتزج الحياة هنا بالطبيعة حتي المدخل نجد به اصيصان كبيران للنباتات. من الجوانب الأخري المبهرة لهذا البيت، الأشكال الهندسية المختلفة والمتداخلة بشكل يعطي فراغات وأبعاد للمكونات البصرية لتصميم المكان.

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​5.الواجهة الدودية

Holzrahmenbau, puschmann architektur puschmann architektur منازل
puschmann architektur

puschmann architektur
puschmann architektur
puschmann architektur

إذا ما ذكرت الكتل والفراغات فلابد أن نذكر هذا البيت والذي دائماً ما نعده ضمن خياراتنا المفضلة، بمزيجه المتباين من الألوان من الأبيض والأسود المودرن الرائع، والذي يبدو بناءه وكأنه علي شكل حرف S  مقلوب، فهو مثال يحتذي به للخروج عن المألوف بأناقة وجمال دون الخوف من المخاطرة.

​6.اللون الأبيض مع الحجارة

Residencia Cellebration , Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design منازل
Biazus Arquitetura e Design

Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design

تمتلك هذه الواجهة كل المقومات التي يمكن للمرء أن يتمناها، فاللون الأبيض وافر كما تشبه في تصميمها أبعاد الكريستالة غير المصقولة، بأحجام المدخل المهيبة، ألوانه المتباينة وأشكاله الهندسية المودرن وكل هذا يتوسط هذه المساحة الخضراء، محاطاً بالطبيعة التي تشع حياة وروعة، فماذا عسانا أن نتمني أكثر من هذا في بيت بطابقين؟

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