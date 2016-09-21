منازل رائعة من طابقين

قد توحي المنازل ذات الطابقين بالتقليدية، ولكن لا يعني هذا بالضرورة أن يكون التصميم ضحل أو تنقصه الشخصية، فلا تدع مخاوفك من الإعتيادية تمنعك عن تصميم بيت يتيح لك أفضل فصل لمساحات المعيشة مع إتاحة الفرصة لكي تستعرض قدراتك الإبداعية. بداية بالتصميم الخارجي المبتكر وإنتهاءاً بالأشكال الهندسية العبقرية، فبإمكانك جعل بيتك الحلم حقيقة بما يشتمل عليه هذا من كل الجرأة والإثارة التي تتمناها، ويمكنك الاستعانة بهذه الأمثلة الرائعة للمنازل ذات الطابقين لتبحث فيها عن إلهامك الخاص لاستخدام بعض العناصر الموجودة بها لبناء منزل أحلامك.
يفرض الزجاج والألوان الفاتحة وجودهما الرائع علي واجهة البيت، ومن خلال النوافذ الهائلة يمكنك أن تري التصميم الداخلي الأنيق، ولا يفوتنا ذكر الباب الرئيسي بحجمه المبهر فهو يعد تحفة فنية بكل المقاييس. تتنوع الألوان بين الأبيض والرمادي بدرجاتهما المختلفة المثيرة للإعجاب بتباينها الجذاب مع المدخل الخشبي.
كما نلاحظ فإن المساحة في يمين المنزل متفتحة وجيدة التهوية بنوافذها الكبيرة، بينما المساحة في اليسار أكثر إنغلاقاً وحميمية، وهو ما يزيد من جاذبية هذا البيت بقدرته علي تحقيق التوازن بين البيئات المختلفة للمعيشة، سواء كانت تلك الخاصة والشخصية أو تلك الإجتماعية، كما يضفي اللون الأبيض المسيطر علي الواجهة الكثير من الأناقة، بالإضافة إلي الحائط الطوبي الأحمر والذي يدخل الدفء علي المكان ويعطي إحساساً أكبر بالإنتماء.
لا شك أن هذه الواجهة تمتلك ما يجعلها في مقدمة الواجهات رائعة التصميم، فنري الكثير من الجرأة في حجم الباب وشكل السقف مع الشباك الزجاجي الرأسي بإرتفاع المنزل إلي اليسار كل هذا مصطحباً بالشرفة الرحبة يعطينا في النهاية منزل لا يمكن وصفه بأنه عادي علي الإطلاق.
لم تحتاج هذه الواجهة أكثر من الزجاج واللونان الأبيض والرمادي لتخطف أبصارنا. يتمتع هذا البيت بالخضرة المحيطة من كل إتجاه لتمتزج الحياة هنا بالطبيعة حتي المدخل نجد به اصيصان كبيران للنباتات. من الجوانب الأخري المبهرة لهذا البيت، الأشكال الهندسية المختلفة والمتداخلة بشكل يعطي فراغات وأبعاد للمكونات البصرية لتصميم المكان.
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إذا ما ذكرت الكتل والفراغات فلابد أن نذكر هذا البيت والذي دائماً ما نعده ضمن خياراتنا المفضلة، بمزيجه المتباين من الألوان من الأبيض والأسود المودرن الرائع، والذي يبدو بناءه وكأنه علي شكل حرف S مقلوب، فهو مثال يحتذي به للخروج عن المألوف بأناقة وجمال دون الخوف من المخاطرة.
تمتلك هذه الواجهة كل المقومات التي يمكن للمرء أن يتمناها، فاللون الأبيض وافر كما تشبه في تصميمها أبعاد الكريستالة غير المصقولة، بأحجام المدخل المهيبة، ألوانه المتباينة وأشكاله الهندسية المودرن وكل هذا يتوسط هذه المساحة الخضراء، محاطاً بالطبيعة التي تشع حياة وروعة، فماذا عسانا أن نتمني أكثر من هذا في بيت بطابقين؟