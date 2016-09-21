منازل رائعة من طابقين

قد توحي المنازل ذات الطابقين بالتقليدية، ولكن لا يعني هذا بالضرورة أن يكون التصميم ضحل أو تنقصه الشخصية، فلا تدع مخاوفك من الإعتيادية تمنعك عن تصميم بيت يتيح لك أفضل فصل لمساحات المعيشة مع إتاحة الفرصة لكي تستعرض قدراتك الإبداعية. بداية بالتصميم الخارجي المبتكر وإنتهاءاً بالأشكال الهندسية العبقرية، فبإمكانك جعل بيتك الحلم حقيقة بما يشتمل عليه هذا من كل الجرأة والإثارة التي تتمناها، ويمكنك الاستعانة بهذه الأمثلة الرائعة للمنازل ذات الطابقين لتبحث فيها عن إلهامك الخاص لاستخدام بعض العناصر الموجودة بها لبناء منزل أحلامك.