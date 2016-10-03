بيت مودولار مساحته 75 م مربع

بناء البيت هي عملية عادةً ما تستغرق عدة سنوات، ففي البداية يتعين عليك العثور علي بقعة الأرض المناسبة، توفير المال لشراءها ثم يأتي الدورعلي إختيار المحترفين والمسئولين عن تصميم وتنفيذ البيت، العمالة، المهندسين بالإضافة إلي مصمم الديكور، فهي كما تري فهي عملية ليست بالسهلة وكثيراً ما يتحول الحلم إلي كابوس. إلا أن المعمار المعاصر يقدم حلاً لهذه المشكلة يتمثل في المنازل المصنعة مسبقاً كبديل للبناء التقليدي لا يقل عنه جمالاً، أماناً ولا إحساساً بالطابع المودرن، ومن خلال هذا المشروع سنستكشف معاً عالم البيوت المصنعة مسبقاً ونأمل أن تجدها مثيرة للإهتمام.