10 جلسات خارجية للاستمتاع بالهواء الطلق

نستمتع بالخروج خارج المنزل للقاء الأصدقاء وقضاء بعض الوقت الجميل، وفي بعض الأحيان نريد أن نستمتع مع الأهل والأصدقاء في تناول الطعام سويا أو في تبادل الاحاديث وشرب الشاي ولكن ليس في الخارج إنما في المنزل وخاصة عندما نملك جلسة خارجية مميزة وجميلة مليئة بالراحة، وبالطبع ستكون اقل كلفة من الخروج خارجا.
لذلك عزيزي المتابع سنستعرض سويا في هذا المقال 10 تصاميم جميلة وخلابة لجلسات خارجية في منزلك.
يبدو بأبهى حلة، رومانسي الإطلالة، ومتألق. باستخدام ديكورات واكسسورات بسيطة جعلت هذه الشرفة مميزة، كاستخدام تلك المصابيح الكروية الفريدة من نوعها، وبعض النباتات المتدلية من سقف الشرفة، والأثاث المصنوع من الخشب كلها أدت دورها على اكمل وجه لتعطيك جلسة خارجية خلابة.
لا شيء يضاهي صحبة الأهل والأصدقاء في جلسات خارجية مليئة بالحب والسعادة.
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يناسب التصميم الاستعماري الجلسات الخارجية لأنه يتميز بلمسة العصر القديم المتمثل بالإضاءة الصفراء الخفيفة المناسبة للمساء، ولأنه أيضا يستخدم عنصر الخشب للأعمدة الخشبية، وعنصر الحجر للأرضية التي أعطت روح العراقة والأصالة.
ستسرح في أفكارك ومخيلتك لتعود بالزمن للعصور القديمة في تلك الجلسة الاستعماري.
يمكنك تصميم شرفتك بالطريقة المناسبة لذوقك، فيمكنك مثلا اذا كنت من محبي المحافظة على الطبيعة، استخدام المواد الطبيعية في تصميها كبناء مظلة لتلك الجلسة من القش أو عريشة ورق العنب، وهذه الطريقة مناسبة للبلدان الحارة وقليلة الأمطار وهي طريقة اقتصادية وغير مكلفة.
تتمثل الألوان الصيفية بقوة في هذه الصورة، فاللون الأزرق للسماء الصافية ولون الخشب للأريكة والكراسي وطاولة المنتصف، واللون الأخضر لأشجار النخيل والاهم اللون الأبيض الذي أعطى الإشراق والنقاء للجلسة، النتيجة جلسة خارجية بنسمات استوائية منعشة.
لاحظ معي الشرفة الحلم، والراحة المطلقة. شرفة كبيرة تتنوع فيها وسائل الراحة والاسترخاء من وجود المطبخ وطاولة السفرة للاستمتاع بتناول الطعام، و تفصيل اخر مميز لزيادة الخصوصية وجود الستائر، اما الاكثر ابداع هو وجود ذلك الجاكوزي الذي سيشعرك باسترخاء كامل.
الشرفة خشبية الإطلالة، لاحظ معي عزيزي القارئ كم أعطى الخشب الكثير من الفخامة لتلك الشرفة وخاصة للكراسي الكبيرة وطاولة القهوة المكونة من جذع شجرة كاملة. اصبح الحلم حقيقة في تلك الشرفة الخشبية.
بالعادة نرى لون الخشب البي بتدرجات لمعظم تصاميم الجلسات الخارجية، ولكن اردنا زيادة في التميز في هذا التصميم و الخروج عن المألوف لذلك استخدم مهندس المساحات الخارجية اللون الأبيض للخشب وأيضا لباقي أثاث الجلسة للكراسي وطاولة القهوة.
ستشعر بجمالية مضاعفة للون الأبيض مع كل إشراقة شمس.
أريد حل سريع وعملي وغير مكلف لجلسة شاعرية جميلة استمتع بها في حديقة منزلي؟ وجدنا لك الحل الأمثل… مظلة بلون ابيض تعكس اشعة الشمس وتعطيك الظل المناسب لجلستك الخارجية في النهار، وفي الليل حلقة النار لتجتمع حولها مع العائلة والاصدقاء. ستكون جلستك الخارجية مكتملة ومناسبة لكل الفصول.
إذا كنت ترغب في فكرة مناسبة على طوال العام، يمكنك استخدام الزجاج كحل لتغطية شرفتك الخارجية وهو حل مناسب للبلدان الحارة التي يصعب معها الجلوس في الخارج معظم ايام السنة والتي يمكنك تزويدها بنوافذ في حال كان الجو معندل والميزة في تلك الطريقة انه يمكنك الشعور بأنك بالخارج بسبب الزجاج ولان بستطاعتك زراعة نباتاتك المفضلة في الداخل والخارج.