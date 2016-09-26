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10 جلسات خارجية للاستمتاع بالهواء الطلق

Heba khlili Heba khlili
Showroom Reforma 615, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos حديقة
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نستمتع بالخروج خارج المنزل للقاء الأصدقاء وقضاء بعض الوقت الجميل، وفي بعض الأحيان نريد أن نستمتع مع الأهل والأصدقاء في تناول الطعام سويا أو في تبادل الاحاديث وشرب الشاي ولكن ليس في الخارج إنما في المنزل وخاصة عندما نملك جلسة خارجية مميزة وجميلة مليئة بالراحة، وبالطبع ستكون اقل كلفة من الخروج خارجا.

لذلك عزيزي المتابع سنستعرض سويا في هذا المقال 10 تصاميم جميلة وخلابة لجلسات خارجية في منزلك.

1. كيف يبدو الليل في جلسة الخارجية؟

Showroom Reforma 615, Vieyra Arquitectos Vieyra Arquitectos حديقة
Vieyra Arquitectos

Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos
Vieyra Arquitectos

يبدو بأبهى حلة، رومانسي الإطلالة، ومتألق. باستخدام ديكورات واكسسورات بسيطة جعلت هذه الشرفة مميزة، كاستخدام تلك المصابيح الكروية الفريدة من نوعها، وبعض النباتات المتدلية من سقف الشرفة، والأثاث المصنوع من الخشب كلها أدت دورها على اكمل وجه لتعطيك جلسة خارجية خلابة.

لا شيء يضاهي صحبة الأهل والأصدقاء في جلسات خارجية مليئة بالحب والسعادة.

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2. التصميم الاستعماري

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

يناسب التصميم الاستعماري الجلسات الخارجية لأنه يتميز بلمسة العصر القديم المتمثل بالإضاءة الصفراء الخفيفة المناسبة للمساء، ولأنه أيضا يستخدم عنصر الخشب للأعمدة الخشبية، وعنصر الحجر للأرضية التي أعطت روح العراقة والأصالة.
ستسرح في أفكارك ومخيلتك لتعود بالزمن للعصور القديمة في تلك الجلسة الاستعماري.

3. المواد الطبيعية

Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor بلكونة أو شرفة
Arlene Gibbs Décor

Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor

يمكنك تصميم شرفتك بالطريقة المناسبة لذوقك، فيمكنك مثلا اذا كنت من محبي المحافظة على الطبيعة، استخدام المواد الطبيعية في تصميها كبناء مظلة لتلك الجلسة من القش أو عريشة ورق العنب، وهذه الطريقة مناسبة للبلدان الحارة وقليلة الأمطار وهي طريقة اقتصادية وغير مكلفة.

4. اللون الأبيض

VILLA PRIVATA MUSTIQUE 1, ANG42 ANG42 بلكونة أو شرفة
ANG42

ANG42
ANG42
ANG42

تتمثل الألوان الصيفية بقوة في هذه الصورة، فاللون الأزرق للسماء الصافية ولون الخشب للأريكة والكراسي وطاولة المنتصف، واللون الأخضر لأشجار النخيل والاهم اللون الأبيض الذي أعطى الإشراق والنقاء للجلسة، النتيجة جلسة خارجية بنسمات استوائية منعشة.

5. جاكوزي!!

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura منتجع خشب Wood effect
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

لاحظ معي الشرفة الحلم، والراحة المطلقة. شرفة كبيرة تتنوع فيها وسائل الراحة والاسترخاء من وجود المطبخ وطاولة السفرة للاستمتاع بتناول الطعام، و تفصيل اخر مميز لزيادة الخصوصية وجود الستائر، اما الاكثر ابداع هو وجود ذلك الجاكوزي الذي سيشعرك باسترخاء كامل.

6. جذوع الأشجار

Sítio em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm بلكونة أو شرفة
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
Beth Nejm

الشرفة خشبية الإطلالة، لاحظ معي عزيزي القارئ كم أعطى الخشب الكثير من الفخامة لتلك الشرفة وخاصة للكراسي الكبيرة وطاولة القهوة المكونة من جذع شجرة كاملة. اصبح الحلم حقيقة في تلك الشرفة الخشبية.

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7. الخشب الأبيض

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME, SOLISYSTEME SOLISYSTEME برجولا جانبية
SOLISYSTEME

The BIOCLIMATIC Pergola by SOLISYSTEME

SOLISYSTEME
SOLISYSTEME
SOLISYSTEME

بالعادة نرى لون الخشب البي بتدرجات لمعظم تصاميم الجلسات الخارجية، ولكن اردنا زيادة في التميز في هذا التصميم و الخروج عن المألوف لذلك استخدم مهندس المساحات الخارجية اللون الأبيض للخشب وأيضا لباقي أثاث الجلسة للكراسي وطاولة القهوة.
ستشعر بجمالية مضاعفة للون الأبيض مع كل إشراقة شمس.

8. مظلة في النهار وحلقة نار في الليل!!!

Villa Escarpa, Philip Kistner Fotografie Philip Kistner Fotografie بلكونة أو شرفة
Philip Kistner Fotografie

Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie

أريد حل سريع وعملي وغير مكلف لجلسة شاعرية جميلة استمتع بها في حديقة منزلي؟ وجدنا لك الحل الأمثل… مظلة بلون ابيض تعكس اشعة الشمس وتعطيك الظل المناسب لجلستك الخارجية في النهار، وفي الليل حلقة النار لتجتمع حولها مع العائلة والاصدقاء. ستكون جلستك الخارجية مكتملة ومناسبة لكل الفصول.

9. الجلسة الزجاجية

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

إذا كنت ترغب في فكرة مناسبة على طوال العام، يمكنك استخدام الزجاج كحل لتغطية شرفتك الخارجية وهو حل مناسب للبلدان الحارة التي يصعب معها الجلوس في الخارج معظم ايام السنة والتي يمكنك تزويدها بنوافذ في حال كان الجو معندل والميزة في تلك الطريقة انه يمكنك الشعور بأنك بالخارج بسبب الزجاج ولان بستطاعتك زراعة نباتاتك المفضلة في الداخل والخارج.

10. لمحبي الوجبات الخارجية

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

لم اقصد الوجبات من المطاعم انما قصد ان تتناول الطعام مع الاهل في الجلسة الخارجية المتوفرة في منزلك مهما صغر حجمها. وهي طريقة مناسبة للحفاظ على بعض الخصوصية مع العائلة .

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