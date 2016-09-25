8 نصائح لجعل مطبخك خالٍ من الفوضى

اضبطي منبهك على 15 دقيقة وابدأي في إزالة الفوضى عن كل أسطح المطبخ، ثم استريحي قليلًا واضبطيه مجددًا إذا كان الأمر يستحق. وتذكري أن الفوضى تبدأ عند أول شيء نقرر وضعه في غير مكانه!

للوقاية: يمكنك بعد ذلك تحديد دقيقتان يوميًا لرمي كل ما لا تحتاجين إليه في سلة القمامة من الفواتير والأكياس الفارغة وإعادة كل ما يحدث فوضى في مطبخك إلى مكانه.