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8 نصائح لجعل مطبخك خالٍ من الفوضى

ريم عوض ريم عوض
.8 HOUSE, .8 / TENHACHI .8 / TENHACHI مطبخ
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الفوضى هي من أصعب الأشياء التي نواجهها يوميًا محاولين تجنب حدوثها، حيث أن استخدامنا اليومي لكل شيء يجعلها تتراكم. المطبخ بالتحديد من أسرع الأماكن التي تملأها الفوضى لكثرة استعماله وكثرة الأشياء الموجودة فيه من أدوات ومختلف أنواع الطعام والشراب ودخول وخروج أفراد الأسرة منه على مدار اليوم. لهذا سنقدم لكِ بعض النصائح لتفادي حدوث هذه الفوضى والتقليل منها ما استطعت. إليك 8 نصائح من هوميفاي.

1- ابدئي بإخلاء الأسطح

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli مطبخ
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

اضبطي منبهك على 15 دقيقة وابدأي في إزالة الفوضى عن كل أسطح المطبخ، ثم استريحي قليلًا واضبطيه مجددًا إذا كان الأمر يستحق. وتذكري أن الفوضى تبدأ عند أول شيء نقرر وضعه في غير مكانه! 

للوقاية: يمكنك بعد ذلك تحديد دقيقتان يوميًا لرمي كل ما لا تحتاجين إليه في سلة القمامة من الفواتير والأكياس الفارغة وإعادة كل ما يحدث فوضى في مطبخك إلى مكانه.

2- اختاري ما سيبقى من الأجهزة

Dom - okolice Krakowa, stabrawa.pl stabrawa.pl مطبخ
stabrawa.pl

stabrawa.pl
stabrawa.pl
stabrawa.pl

لا أحد يمكنه أن ينكر مدى فائدة وجود الأجهزة ولكن هذا ليس معناه أن تبقى خارج الخزانات مع الظن أنه ربما سأستخدمها يومًا. أعيدي الأجهزة التي لا تستخدمينها بشكل يومي إلى الخزانة وابقي فقط على سكح المطبخ ما تستخدميه دائمًا وأكثر من مرة في اليوم كلغلاية على سبيل المثال. ضعي كل جهاز في مكان محدد حتى تتذكري أين وضعتيه لجبله سريعًا عندما تحتاجينه.

3- روتين ما قبل النوم

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اجعلي من ضمن روتينك كل ليلة أن تتأكدي من أن كل شيء في مطبخك نظيفًا وفي مكانه. تأكدي من خلو الحوض من الصحون، أعيدي المتبقي من الأطعمة إلى الثلاجة. نظفي الأسطح وامسحي سطح البوتجاز، ستستيقظبن لتجدي مطبخًا نظيفًا ومشجعًا على بداية يوم جميل وإعداد إفطار لطيف.

4- لا تراكِمي الصحون

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

اجعليها عادة أن تقومي بغسل كل طبق فورًا بعد استخدامه أو على الأقل وضعه في غسالة الأطباق لحين تشغيلها في نهاية اليوم. يمكنك أيضًا أن تجمعي الأطباق المتسخة في طبق بلاستيكي كبير أسفل الحوض حتى يكون الحوض نظيفًا إذا كان لابد من تأجيلها ولا يجعلك تكسلين عن البدأ في غسل الأطباق واحدًا تلو الآخر. فمنظر الحوض المتراكم فيه الأطباق منظر محبط جدًا.

5- قومي بتعليق الأدوات

.8 HOUSE, .8 / TENHACHI .8 / TENHACHI مطبخ
.8 / TENHACHI

.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI

 كلنا نحب أن تكون أدواتنا في متناول يدنا أثناء العمل في المطبخ، ولكن وضعها في حاويات أو حاملات للأدوات فوق سطح المطبخ يعطي انطباعًا بضيق المكان وعدم ترتيبه. قومي بتعليق الأدوات على حاملات معلّقة من سقف المطبخ لإضافة لمسة ديكور عصرية وعملية في نفس الوقت.

6- علّقي سبورة

Dom - okolice Krakowa, stabrawa.pl stabrawa.pl مطبخ
stabrawa.pl

stabrawa.pl
stabrawa.pl
stabrawa.pl

بدلًا من ملئ أسطح المطبخ بأكوام الورق والملاحظات وعلى الثلاجة مما يشوه المنظر، علقي سبورة سواءًا كانت سوداء أو بيضاء ولكن المهم أن تكون ممغنطة لتعليق عليها ما شئتِ من الفواتير والملاحظات بشكل منظم ولا يجعل أسطح مطبخك فوضوية.

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7- أرفف معلقة

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects مطبخ
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

من أهم أسباب وجود الفوضى في المطابخ هو عدم وجود ما يكفي من الخزانات والأدراج، حاولي زيادة وحدات التخزين في مطبخك وإذا كنتِ تريدين شيئًا أقل تكلفة فعليكِ بالأرفف المعلقة التي توفر لك مساحة هائلة وتمكنك من استخدام جميع المساحات الرأسية المتاحة ولو لم تتسع لإضافة وحدات للمطبخ. يمكنك الاستعانة بالخبراء في تصميم المطابخ لمعرفة إذا كان ذلك متاحًا للتنفيذ في مطبخك.

8- لكل شيء مكانه

50.2cm pull-out organiser simplehuman مطبخمخزن
simplehuman

50.2cm pull-out organiser

simplehuman
simplehuman
simplehuman

كل شيء في مطبخك يجب أن يكون له مكان لتخزينه في دواليب وأدراج المطبخ. الحلل والأدوات والفوط والمفارش، كلما نظمتِ وحددتِ أماكن معينة في مطبخك لكل نوع من هذه الأشياء زادت كفاءتكِ عند استخدام المطبخ ووفرت عليكِ الكثير من الوقت الذي كنتِ تقضينه في البحث عن كل شيء وتضطرين إلى فتح أكثر من خزانة وإخراج ما فيها للوصول لما تريدين. مما يسبب فوضى عارمة في المكان.

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