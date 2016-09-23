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5 مطابخ تجمع بين الحداثة والتقليدية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
上京O邸, 一級建築士事務所expo 一級建築士事務所expo منازل
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لم يعد هناك ما يمكن وصفه بالمستحيل في التصميم الداخلي، حيث أصبح المهندسون أكثر ابداعًا وابتكارًا للحلول التي تمكنهم من تحقيق كل ما هو صعب أو مستحيل، وهو ما يشمل الجمع بين الحداثة والتقليدية في تصميمات متناسقة، دون الشعور بأية فواصل بينهما، ليثبتوا خطأ الكثيرين ممن اعتقدوا أن الأمر مستحيلًا، ونحن اليوم في هوميفاي، نستعرض معكم 5 من أفضل تصميمات المطابخ، التي استطاع مصمموها، الجمع فيها بين الحداثة والتقليدية بسلاسة تامة. لنرى معًا..

1. أرفف معلقة في نمط أمريكي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يتمتع هذا التصميم بنمط أمريكي غير تقليدي، حيث صمم سطح البار من السيراميك، مع أرفف سفلية مفتوحة على الخارج، تماما كما صممت الأرفف المعلقة بين جدارين وكأنها مكتبة لعرض أدوات المطبخ، ليجمع التصميم بين الحداثة والتقليدية في انسيابية تامة.

2. النمط الصناعي بلمسات ريفية

上京O邸, 一級建築士事務所expo 一級建築士事務所expo منازل
一級建築士事務所expo

一級建築士事務所expo
一級建築士事務所expo
一級建築士事務所expo

في هذا التصميم، جمع مهندسو EXPO، بين النمطين الصناعي والريفي، في لمسات متناغمة، داخل مطبخ خشبي أنيق، حيث مائدة الطعام الأنيقة ببساطتها، ومعها اثنين من الكراسي المقوسة الظهور، فيما صمم المطبخ ذاته من مستوى واحد سفلي، يحوي أدراج تخزينية، بينما تم الاستغناء عن الجزء العلوي، واستبداله بأرفف مفتوحة لترتيب أدوات المطبخ. وفي لمسة صناعية أنيقة، زين السقف بألواح داعمة، بينما زينت الجدران بمستطيلات البلاط الأبيض الصغيرة، التي تشبه تلك المستخدمة في مترو الأنفاق. على الرغم من تعدد قطع الأثاث داخل المطبخ وتفاصيله، إلا أنه احتفظ بقدر من الفضاء المريح للعين، مع إشراقة قوية تتسلل من النافذة الزجاجية الممتدة بعرض الحائط.

3. تطويع الأخشاب

自然素材を生かした家, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 مطبخ
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

الكثيرون يعتقدون أنه من الصعب الجمع بين الحداثة والتقليدية في مطبخ مصنوع من الأخشاب، إلا أن هذا التصميم يثبت عكس ذلك، فالأخشاب قادرة على التكيف وفقًا لمدى براعة الصانع، فقد استطاع المصمم هنا أن يجمع بين الخزانة التقليدية العتيقة، والأرفف الأنيقة الحديثة، في سلاسة ويسر دون أن يشوه التصميم.

4. الحداثة بهالة مظلمة

SHIMA, 武藤圭太郎建築設計事務所 武藤圭太郎建築設計事務所 مطبخ خشب نقي Wood effect
武藤圭太郎建築設計事務所

武藤圭太郎建築設計事務所
武藤圭太郎建築設計事務所
武藤圭太郎建築設計事務所

على الرغم من ظلمة هذا المطبخ، إلا أن تصميمه يتمتع بالحداثة الأنيقة، حيث الأخشاب والزجاج، والتخلي عن التصميم التقليدي ذو المستويين، والاكتفاء بالمستوى السفلي فقط، مع وحدات تخزين منفصلة معلقة في الحائط، وأرفف معلقة على النافذة الزجاجية، مع سطح معدني لامع لمنضدة المطبخ.

5. لمسات لونية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

كسر تقليدية التصميم الخشبي بلمسات لونية، هو حقًا تصميم إبداعي ذكي، خاصة مع استخدام لون مبهج كاللون الفيروزي، والذي يبدو غير تقليدي، ليتماشى مع التصميم الفريد للكراسي الموضوعة أمام البار، والأرضية االمزرقشة العتيقة، وتزيده الأرفف المعلقة جمالًا خاصة مع الإطار الخشبي للنافذة الزجاجية.

لمزيد من تصميمات المطابخ المميزة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، أفكار لمطابخ ريفية ستضاعف شغفك بالريف.

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