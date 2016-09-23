5 مطابخ تجمع بين الحداثة والتقليدية

لم يعد هناك ما يمكن وصفه بالمستحيل في التصميم الداخلي، حيث أصبح المهندسون أكثر ابداعًا وابتكارًا للحلول التي تمكنهم من تحقيق كل ما هو صعب أو مستحيل، وهو ما يشمل الجمع بين الحداثة والتقليدية في تصميمات متناسقة، دون الشعور بأية فواصل بينهما، ليثبتوا خطأ الكثيرين ممن اعتقدوا أن الأمر مستحيلًا، ونحن اليوم في هوميفاي، نستعرض معكم 5 من أفضل تصميمات المطابخ، التي استطاع مصمموها، الجمع فيها بين الحداثة والتقليدية بسلاسة تامة. لنرى معًا..
يتمتع هذا التصميم بنمط أمريكي غير تقليدي، حيث صمم سطح البار من السيراميك، مع أرفف سفلية مفتوحة على الخارج، تماما كما صممت الأرفف المعلقة بين جدارين وكأنها مكتبة لعرض أدوات المطبخ، ليجمع التصميم بين الحداثة والتقليدية في انسيابية تامة.
في هذا التصميم، جمع مهندسو EXPO، بين النمطين الصناعي والريفي، في لمسات متناغمة، داخل مطبخ خشبي أنيق، حيث مائدة الطعام الأنيقة ببساطتها، ومعها اثنين من الكراسي المقوسة الظهور، فيما صمم المطبخ ذاته من مستوى واحد سفلي، يحوي أدراج تخزينية، بينما تم الاستغناء عن الجزء العلوي، واستبداله بأرفف مفتوحة لترتيب أدوات المطبخ. وفي لمسة صناعية أنيقة، زين السقف بألواح داعمة، بينما زينت الجدران بمستطيلات البلاط الأبيض الصغيرة، التي تشبه تلك المستخدمة في مترو الأنفاق. على الرغم من تعدد قطع الأثاث داخل المطبخ وتفاصيله، إلا أنه احتفظ بقدر من الفضاء المريح للعين، مع إشراقة قوية تتسلل من النافذة الزجاجية الممتدة بعرض الحائط.
الكثيرون يعتقدون أنه من الصعب الجمع بين الحداثة والتقليدية في مطبخ مصنوع من الأخشاب، إلا أن هذا التصميم يثبت عكس ذلك، فالأخشاب قادرة على التكيف وفقًا لمدى براعة الصانع، فقد استطاع المصمم هنا أن يجمع بين الخزانة التقليدية العتيقة، والأرفف الأنيقة الحديثة، في سلاسة ويسر دون أن يشوه التصميم.
على الرغم من ظلمة هذا المطبخ، إلا أن تصميمه يتمتع بالحداثة الأنيقة، حيث الأخشاب والزجاج، والتخلي عن التصميم التقليدي ذو المستويين، والاكتفاء بالمستوى السفلي فقط، مع وحدات تخزين منفصلة معلقة في الحائط، وأرفف معلقة على النافذة الزجاجية، مع سطح معدني لامع لمنضدة المطبخ.
كسر تقليدية التصميم الخشبي بلمسات لونية، هو حقًا تصميم إبداعي ذكي، خاصة مع استخدام لون مبهج كاللون الفيروزي، والذي يبدو غير تقليدي، ليتماشى مع التصميم الفريد للكراسي الموضوعة أمام البار، والأرضية االمزرقشة العتيقة، وتزيده الأرفف المعلقة جمالًا خاصة مع الإطار الخشبي للنافذة الزجاجية.
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