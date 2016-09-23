5 مطابخ تجمع بين الحداثة والتقليدية

كسر تقليدية التصميم الخشبي بلمسات لونية، هو حقًا تصميم إبداعي ذكي، خاصة مع استخدام لون مبهج كاللون الفيروزي، والذي يبدو غير تقليدي، ليتماشى مع التصميم الفريد للكراسي الموضوعة أمام البار، والأرضية االمزرقشة العتيقة، وتزيده الأرفف المعلقة جمالًا خاصة مع الإطار الخشبي للنافذة الزجاجية.

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