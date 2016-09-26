كيف تعيد منزلك كالجديد في 3 ساعات فقط؟

نظافة المنزل هي أحد المشكلات الشائكة التي تواجه أغلبنا، خاصة مع المنازل الكبيرة التي تتمتع بكثرة النوافذ، والمساحات المفتوحة، فالغبار لا ينتهي، والمفروشات دائمًا معرضة للاستاخ، خاصة وإن كانت ذات ألوان فاتحة، حتى مع التنظيف، فإن الغبار لا ينفك يعود مرة تلو الأخرى، لتصبح عملية التنظيف عملية مملة، فنتهرب منها بكل الوسائل الممكنة.
اليوم، سنقدم لكم في هذا المقال، 8 نصائح لتعيدوا منازلكم كالجديدة في 3 ساعات فقط، فتصبح عملية التنظيف مهمة سهلة وممتعة.
10 دقائق
خلال 10 دقائق يمكنك الإعداد لعملية التنظيف، حتى يسهل عليك اتمامها دون التخبط هنا وهناك، فقط أحضر أدوات التنظيف
ممسحة، دلو، مكنسة، قفازات، فوطة تنظيف، سائل التنظيف، وللتخلص من الإلهاء، أغلق هاتفك، وقم بتشغيل بعض الأغاني المحببة لديك لتحفيزك على الاستمرار دون الشعور بالملل.
حدد من أين ستبدأ، وأي الغرف هي التالية، والتي تليها، وهكذا حتى تنتهي.
35 دقيقة
دائمًا ما تتسبب الفوضى في الشعور بالذعر وهول المهمة المستحيلة المتجسدة في تنظيف المنزل، لذا ابدأ أولًا بالترتيب وتنظيم الأشياء الملقاة هنا وهناك، وقم بإعادتها إلى أماكنها التي يمكنك تذكرها والوصول إليها بسهولة فيما بعد. أمامك 35 دقيقة لتنجز تلك المهمة في غرف المنزل واحدة تلو الأخرى، كما رتبت من قبل، واحرص على أن تكون صارمًا في التخلص من الأشياء التي تتكاسل دائمًا عن إيجاد مكان مناسب لها.
30 دقيقة
عليك الانتهاء من تنظيف غرفة المعيشة في 30 دقيقة، فتحديد مدة للانتهاء من كل غرفة سوف يسهل من مهمتك. تسلح بالمكنسة الكهربائية، وابدأ في تنظيف الغبار من السجاد والمفروشات، ولا تغفل التنظيف أسفل الأريكة وقطع الأثاث. ابدأ في مهمتك الثانية، بتنظيف الغبار من على الأسطح، باستخدام قطعة قماش قطنية وسائل تنظيف مناسب حسب نوعية السطح، وإليك سر الانتهاء بسرعة وسهولة، اغمر قطعة القماش في ملطف الملابس لدقائق، ثم استخدمها في مسح الغبار وسترى مدى فعاليتها في التخلص التام منه. الآن حان دور النوافذ، واحرص على تركها مفتوحة بعد الانتهاء من تنظيفها لتجف سريعًا، ومن ثم قم بتنظيف الأرضية باستخدام الماء والممسحة، وتأكد من تجفيفها جيدًا حتى لا تتلطخ من خطوات الأقدام.
اضبط المؤقت على 40 دقيقة للانتهاء من المطبخ، فقط خطوات معدودة ويعود مطبخك نظيفًا كالجديد. على الرغم من أن المطبخ يبدو مهمة مستحيلة، مع الدهون المتراكمة على الاسطح والجدران، إلا أن الأمر بغاية السهولة، فقط استخدم خليط من بيكربونات الصوديوم والخل وسائل التنظيف، واستخدمه في تنظيف الأسطح الرخامية والسيراميك، مع قماشة مبللة، فسوف تساعدك على التخلص من الدهون المتراكمة.
رتب مطبخك وضع كل شيء في مكانه، على أن يصبح سطح المنضدة خاليًا من الزحام ولامعًا، ثم ابدأ في تنظيف الأرضية، ولا تنس تغيير الماء في الدلو بعد الانتهاء من كل غرفة.
ابدأ مهمتك في غرفة النوم بالسرير، قم بتغيير المفارش إن كانت تحتاج لذلك، واعد ترتيبه، ثم توجه إلى الستائر والسجاد وقم بتنظيفهما ، ومن ثم تنظيف الأسطح، وبذلك تكون مهمتك قد تمت على أكمل وجه، ولا تنس ترك النوافذ مفتوحة لتجف الأسطح والأرضيات.
لديك ثلاث عناصر رئيسية في الحمام، وهي المرحاض، وحوض الاستحمام أو كابينة الدش، وحوض الاغتسال، استخدم المواد المعقمة والمبيضة للتخلص من الترسبات الكلسية، ثم قم بتنظيف الجدارن، وتلميع الصنابير، وأخيرًا الأرضيات، وللمسة رائعة، أشعل بعض الشموع المعطرة، أو البخور، لنشر الروائح الذكية.
إن كنت تملك حديقة أو شرفة، فعليك تخصيص 10 دقائق من وقت التنظيف للاهتمام بهما، فقط قم بنفض الغبار، ومسح الأسطح، والتخلص من الأوراق الجافة المتساقطة، وتنظيف الباب الخارجي للمنزل لاتمام مهمتك.
5 دقائق
أولًا يجب أن نهنيك على اتمامك مهمة تنظيف المنزل، ومن ثم يمكنك إضافة لمساتك الخاصة، بنشر الشموع المعطرة، وشراء الورود الطازجة.
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