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كيف تعيد منزلك كالجديد في 3 ساعات فقط؟

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna غرفة المعيشة
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نظافة المنزل هي أحد المشكلات الشائكة التي تواجه أغلبنا، خاصة مع المنازل الكبيرة التي تتمتع بكثرة النوافذ، والمساحات المفتوحة، فالغبار لا ينتهي، والمفروشات دائمًا معرضة للاستاخ، خاصة وإن كانت ذات ألوان فاتحة، حتى مع التنظيف، فإن الغبار لا ينفك يعود مرة تلو الأخرى، لتصبح عملية التنظيف عملية مملة، فنتهرب منها بكل الوسائل الممكنة.

اليوم، سنقدم لكم في هذا المقال، 8 نصائح لتعيدوا منازلكم كالجديدة في 3 ساعات فقط، فتصبح عملية التنظيف مهمة سهلة وممتعة.

1. الإعداد 10 دقائق

woning te Overijse, hasa architecten bvba hasa architecten bvba منازل
hasa architecten bvba

hasa architecten bvba
hasa architecten bvba
hasa architecten bvba

خلال 10 دقائق يمكنك الإعداد لعملية التنظيف، حتى يسهل عليك اتمامها دون التخبط هنا وهناك، فقط أحضر أدوات التنظيف ممسحة، دلو، مكنسة، قفازات، فوطة تنظيف، سائل التنظيف، وللتخلص من الإلهاء، أغلق هاتفك، وقم بتشغيل بعض الأغاني المحببة لديك لتحفيزك على الاستمرار دون الشعور بالملل. حدد من أين ستبدأ، وأي الغرف هي التالية، والتي تليها، وهكذا حتى تنتهي.

2. ابدأ بالترتيب والتنظيم 35 دقيقة

Waschtisch mit Apothekerschrank, Helm Design by Helm Einrichtung GmbH Helm Design by Helm Einrichtung GmbH حماممخازن
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

دائمًا ما تتسبب الفوضى في الشعور بالذعر وهول المهمة المستحيلة المتجسدة في تنظيف المنزل، لذا ابدأ أولًا بالترتيب وتنظيم الأشياء الملقاة هنا وهناك، وقم بإعادتها إلى أماكنها التي يمكنك تذكرها والوصول إليها بسهولة فيما بعد. أمامك 35 دقيقة لتنجز تلك المهمة في غرف المنزل واحدة تلو الأخرى، كما رتبت من قبل، واحرص على أن تكون صارمًا في التخلص من الأشياء التي تتكاسل دائمًا عن إيجاد مكان مناسب لها.

3. تنظيف غرفة المعيشة 30 دقيقة

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna غرفة المعيشة
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

عليك الانتهاء من تنظيف غرفة المعيشة في 30 دقيقة، فتحديد مدة للانتهاء من كل غرفة سوف يسهل من مهمتك. تسلح بالمكنسة الكهربائية، وابدأ في تنظيف الغبار من السجاد والمفروشات، ولا تغفل التنظيف أسفل الأريكة وقطع الأثاث. ابدأ في مهمتك الثانية، بتنظيف الغبار من على الأسطح، باستخدام قطعة قماش قطنية وسائل تنظيف مناسب حسب نوعية السطح، وإليك سر الانتهاء بسرعة وسهولة، اغمر قطعة القماش في ملطف الملابس لدقائق، ثم استخدمها في مسح الغبار وسترى مدى فعاليتها في التخلص التام منه. الآن حان دور النوافذ، واحرص على تركها مفتوحة بعد الانتهاء من تنظيفها لتجف سريعًا، ومن ثم قم بتنظيف الأرضية باستخدام الماء والممسحة، وتأكد من تجفيفها جيدًا حتى لا تتلطخ من خطوات الأقدام.

4. الانتهاء من المطبخ في 40 دقيقة

Moderne Keukens, Designed By David Designed By David مطبخ
Designed By David

Designed By David
Designed By David
Designed By David

اضبط المؤقت على 40 دقيقة للانتهاء من المطبخ، فقط خطوات معدودة ويعود مطبخك نظيفًا كالجديد. على الرغم من أن المطبخ يبدو مهمة مستحيلة، مع الدهون المتراكمة على الاسطح والجدران، إلا أن الأمر بغاية السهولة، فقط استخدم خليط من بيكربونات الصوديوم والخل وسائل التنظيف، واستخدمه في تنظيف الأسطح الرخامية والسيراميك، مع قماشة مبللة، فسوف تساعدك على التخلص من الدهون المتراكمة.

رتب مطبخك وضع كل شيء في مكانه، على أن يصبح سطح المنضدة خاليًا من الزحام ولامعًا، ثم ابدأ في تنظيف الأرضية، ولا تنس تغيير الماء في الدلو بعد الانتهاء من كل غرفة.

5. نظف غرفة نومك في 30 دقيقة

The Post, Wiel Arets Architects Wiel Arets Architects غرفة نوم
Wiel Arets Architects

Wiel Arets Architects
Wiel Arets Architects
Wiel Arets Architects

ابدأ مهمتك في غرفة النوم بالسرير، قم بتغيير المفارش إن كانت تحتاج لذلك، واعد ترتيبه، ثم توجه إلى الستائر والسجاد وقم بتنظيفهما ، ومن ثم تنظيف الأسطح، وبذلك تكون مهمتك قد تمت على أكمل وجه، ولا تنس ترك النوافذ مفتوحة لتجف الأسطح والأرضيات.

6. 20 دقيقة لتعيد حمامك جديدًا مرة أخرى

Restauratie en verbouw van voormalig Gemeentehuis Oudenrijn, De Meern, op ten noort blijdenstein architecten op ten noort blijdenstein architecten حمام
op ten noort blijdenstein architecten

op ten noort blijdenstein architecten
op ten noort blijdenstein architecten
op ten noort blijdenstein architecten

لديك ثلاث عناصر رئيسية في الحمام، وهي المرحاض، وحوض الاستحمام أو كابينة الدش، وحوض الاغتسال، استخدم المواد المعقمة والمبيضة للتخلص من الترسبات الكلسية، ثم قم بتنظيف الجدارن، وتلميع الصنابير، وأخيرًا الأرضيات، وللمسة رائعة، أشعل بعض الشموع المعطرة، أو البخور، لنشر الروائح الذكية.

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​7. اهتم بالخارج في 10 دقائق

H' House, Wiel Arets Architects Wiel Arets Architects حديقة
Wiel Arets Architects

Wiel Arets Architects
Wiel Arets Architects
Wiel Arets Architects

إن كنت تملك حديقة أو شرفة، فعليك تخصيص 10 دقائق من وقت التنظيف للاهتمام بهما، فقط قم بنفض الغبار، ومسح الأسطح، والتخلص من الأوراق الجافة المتساقطة، وتنظيف الباب الخارجي للمنزل لاتمام مهمتك.

​8. اللمسات الأخيرة 5 دقائق

Villa Blaricum, Boks architectuur Boks architectuur غرفة المعيشة
Boks architectuur

Boks architectuur
Boks architectuur
Boks architectuur

أولًا يجب أن نهنيك على اتمامك مهمة تنظيف المنزل، ومن ثم يمكنك إضافة لمساتك الخاصة، بنشر الشموع المعطرة، وشراء الورود الطازجة.

لمزيد من النصائح لجمال المنزل، تفضلوا بقراءة المقال التالي، أفضل 9 طرق لتزيين منزلك الصغير.

بيت أساسه الراحة على شكل حرف L
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