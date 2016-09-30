منزل مودرن مصمم ببراعة على 260م مربع

يظهر التنوع في الخامات التي يمكن ملاحظتها في هذه الواجهة فقد تم استخدام الخشب، الزجاج والحوائط المطلية بألوان محايدة.

تمنحك هذه الواجهة الفرصة لرؤية منظر المدخل المظلل وأيضاً المساحة الجانبية المفتوحة في الطابق الأرضي والتي يمكن دمجها مع باقي المنزل عند الحاجة إلي المزيد من المساحة للقاءات الاجتماعية.