منزل مودرن مصمم ببراعة على 260م مربع

يتكون هذا المنزل والذي يحتل مساحة 260 متر مربع من كتلتين متعامدتين ومتداخلتين بلمسة مودرن مميزة. تم مراعاة تمركز المنزل بشكل يبرز المنظر الرائع للمدينة، وقد تم بناء هذ المنزل البديع من قبل مكتب اسباكو دو تراكو المعماري. قام المصممين باستخدام خامات كالخشب والحجارة في مختلف العناصر المكونة لهذا البيت الذي يسكنه مصمم ومهندس في ريو دو سول بالبرازيل.
يمتاز هذا المنزل ذو الطابقين بواجهة مثيرة للإهتمام، فقد تم تزويد الطابق العلوي بالألواح الزجاجية التي تسمح للضوء الطبيعي بحرية الدخول والوصول إلي المناطق الحيوية في كلا طابقي المنزل. تم استخدام الخشب والحجارة في الواجهة علي مستويات متفاوتة، وتجليد الحجارة علي أحد الحوائط الجانبية، كما تم وضع الخشب ذو التصميم الفني الخاص في مستوي يبرز ويجمل مدخل المنزل بشكل لافت.
يظهر التنوع في الخامات التي يمكن ملاحظتها في هذه الواجهة فقد تم استخدام الخشب، الزجاج والحوائط المطلية بألوان محايدة.
تمنحك هذه الواجهة الفرصة لرؤية منظر المدخل المظلل وأيضاً المساحة الجانبية المفتوحة في الطابق الأرضي والتي يمكن دمجها مع باقي المنزل عند الحاجة إلي المزيد من المساحة للقاءات الاجتماعية.
يتمتع الفناء الخلفي للبيت بشرفة خشبية يتراص عليها أثاث مناسب للاستمتاع بقضاء الوقت في الخارج. يشغل الفراغ الواقع خلف هذه المساحة كلاً من المطبخ وغرفة إعداد الطعام، وتتصل تلك المساحة بالمنطقة المفتوحة أسفل الطابق العلوي للمنزل مما يتيح مساحة إجتماعية هائلة للعائلة والأصدقاء وكل من تحب أن تجمع في مكان واحد رحب.
يمتاز المطبخ بتصميم مودرن للغاية كما يتسم بالعملية، فهو يأخذ شكل حرف U ومزود بكل الأدوات اللازمة لعمل أشهي الأطباق.
الألوان من الأبيض والأسود المتباين مع الفضي الخاص بالأجهزة الكهربية التي تأخذ اللون الميتالك، لتعزز من الطابع المودرن للمنزل. تندمج مساحة المطبخ بصرياً مع باقي المنطقة الإجتماعية المكونة من غرفتي تناول الطعام والمعيشة.
تتمتع غرفة الطعام بتصميم عصري للغاية يظهر في الطاولة بسطحها الزجاجي ومقاعدها السوداء، بالإضافة إلي شكل المصباح الذي يتدلى في منتصفه. من داخل هذه الغرفة يمكنك أن تري الغرفة الكبيرة بالخلف بفضل إمتزاجهم بصرياً، ولكن تم الفصل بينهم عملياً بفضل الأثاث المستخدم وفقاً لوظيفة كلاً من المساحتين.
نري في غرفة المعيشة الأريكة الجلدية بنية اللون، المائدة الجانبية والأرجوحة، كما تطغي السجادة تركوازية اللون التي تحد هذه المنطقة علي المكان، وأمام الأريكة نجد الخزانة ذات اللون الأبيض والأسود والتي تعد خياراً مثالياً يشتمل علي كل المحتويات البصرية والسمعية لهذه الوحدة الترفيهية.
من هذه المنطقة تبدأ درجات السلم الخرساني المؤدي إلي الطابق العلوي.
نستطيع أن نري من هذه الصورة مدي إندماج مساحات هذا المنزل من غرف معيشة، تناول الطعام والمطبخ، مع الإرتفاع المصاحب للسلم المؤدي للطابق الثاني مساهماً في إحساس أكبر بالرحابة. تم توزيع الإضاءة بشكل استراتيجي مميز كما نري.
تم استغلال كافة أجزاء هذا المنزل بما فيها هذا الجزء الواقع أسفل درج السلم الخرساني الذي يوصل طابقي المنزل ببعضهما، فقد تم إنشاء غرفة منعزلة مثالية للعمل أو الدراسة مكونة من أثاث مكتبي عملي ومودرن للغاية، ولا تخلو من الأناقة بالحائط الخلفي المرصع بالحجارة البيضاء.
تمنح الألوان الأبيض، الأسود والرمادي هذه الغرفة الطابع المودرن كباقي المنزل. الكومود والأرفف البيضاء ذات السطح الزجاجي كذلك هي من مكونات الديكور الأنيقة، كما يعزز الفرش والاكسسوارات – بكلماتهما ذات الدلالة – من طابع الغرفة.
تتمتع هذه الغرفة بخزانة ذات أبعاد، مزودة بمرآة هائلة تغطي أبوابها مما يضفي عمق بصري أكبر، كما تمتد التفاصيل ذات اللون الأحمر محققة تباين رائع علي عرض الحائط الأزرق مانحة إياه الكثير من الحياة.
تمت تغطية الأرضية والحائط الخاص بالدوش بالحجارة البيج، مع عمل فتحة في الحائط مثالية لرص مستحضرات التجميل والنظافة بشكل يسهل الوصول إليها، كما يحافظ الزجاج الشفاف علي إمتداد الرؤية.