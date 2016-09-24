8 مطابخ جميلة للبيوت الصغيرة

يعتبر المطبخ الجميل ليس حكراً على البيوت الكبيرة في مساحتها بأي حال من الأحوال، فهنا سنؤكد على أن الجمال يمكن أن يكون وصفاً عادياً للمطابخ الصغيرة في مساحتها كذلك، عن طريق بعض اللمسات الديكورية التي سنستعرضها من خلال بعض النماذج التي صنعت بأكثر من شكل و طراز تصميمي حازت على اعجاب الكثيرين لحسن تصرف و ذكاء منفذها .
يعتبر التصميم الذكي للمطابخ الصغيرة أمتع ما فيها حيث القدرة الرهيبة للمصممين المميزين في تكييف سائر قطع و مكونات المطبخ و اللازمة للاستخدام المتكامل له في مجرد مكان او زاوية صغيرة، هنا نلاحظ وجود فرن و باسفله ادوات معالق و ارفف للتخزين و حوض و مشعل و منضدة كلها في مساحة صغيرة قد تصل لامتار ضئيلة للغاية ، دعوة لتأملها قليلاً
حل الجانب الواحد لا يزال مطروحاً بقوة للمطابخ الصغيرة، فهو عبارة عن تثبيت مكونات المطبخ و الأماكن التخزينية في جانب واحد فقط من المطبخ،و ترك المساحة الأخرى قدر الإمكان
يمكننا مزج مكونات المطبخ مع ما حولها من مكونات الغرف الأخرى المتصلة مع المطبخ دون جدران خاصة لو كان على الطراز الأمريكي الحديث، فلو كنت من عشاق الغموض فهذا النموذج يعتبر المثالي بالنسبة اليك .
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يمكننا أن نجعل المطبخ منفصلاً في تكويناته مابين التحضير و التجهيز و بين تناول الطعام و الشراب، فبعيداً عن جزئية التكامل الديكوري يمكننا تطبيق ذلك في البيوت الصغيرة بجعل المطبخ متكامل في جهة من الغرفة و في الجهة الأخرى ما نقص بسبب المساحة مثل المنضدة و بعض الأدراج التخزينية و هي فكرة جيدة في كل الأحوال
إن تصميم المطبخ بشكل بسيط لا يعني النزول بمستواه و لكن يعني التخلص من كل الزخارف و المساحات الغير مفيدة فيه، هذا المطبخ الأنيق قد يكون مفيداً و عملياً لأسرة صغيرة مكونة من 3 أفراد حيث تلتحق به منضدة قابلة للنقل دائرية الشكل بجوار منصة تحضير الطعام و الشراب في المطبخ، كما ينبغي عليك لو احببت تنفيذ هذا النموذج أن يكون السقف مباشر قدر الامكان بعيدا عن اعمال الجبس التي تغير كثيراً من المساحة المتاحة علوياً
هذا الاختيار معتبر لدى المساحات المتوسطة و ليست الصغيرة و لكن فكرته جيدة للتنفيذ جزئياً في المطابخ الصغيرة التي يمكن أن تكتفي بتركيز المطبخ و مساحته التخزينية في أسفل الحوض
الفكرة ذاتها في المحلات التجارية المعدة لتقديم الوجبات السريعة في شوارع أوروبا و أمريكا، حيث يكون المطبخ مفتوحاً من الوسط ليكون نافذة كالبائع و المشتري و لكن بشكل منزلي طريف، و هنا نستبدل ان نجعل الجزء العلوي من المطبخ كأداة تخزينية ، و الجزء المتوسط منه لتقديم و تحضيبر الطعام و الجزء الأسفل الداخلي للتخزين و وضع المشعل