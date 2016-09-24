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8 مطابخ جميلة للبيوت الصغيرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
Beach House, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio مطبخ
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يعتبر المطبخ الجميل ليس حكراً على البيوت الكبيرة في مساحتها بأي حال من الأحوال، فهنا سنؤكد على أن الجمال يمكن أن يكون وصفاً عادياً للمطابخ الصغيرة في مساحتها كذلك، عن طريق بعض اللمسات الديكورية التي سنستعرضها من خلال بعض النماذج  التي صنعت بأكثر من شكل و طراز تصميمي حازت على اعجاب الكثيرين لحسن تصرف و ذكاء منفذها .

1- كل المطبخ في زاوية

Beach House, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio مطبخ
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

يعتبر التصميم الذكي للمطابخ الصغيرة أمتع ما فيها حيث القدرة الرهيبة للمصممين المميزين في تكييف سائر قطع و مكونات المطبخ و اللازمة للاستخدام المتكامل له في مجرد مكان او زاوية صغيرة، هنا نلاحظ وجود فرن و باسفله ادوات معالق و ارفف للتخزين و حوض و مشعل و منضدة كلها في مساحة صغيرة قد تصل لامتار ضئيلة للغاية ، دعوة لتأملها قليلاً

2- مطبخ بجانب واحد

Beloft / RL+N Arquitectura, RL+N Arquitectura RL+N Arquitectura مكاتب العمل والمحال التجارية
RL+N Arquitectura

RL+N Arquitectura
RL+N Arquitectura
RL+N Arquitectura

حل الجانب الواحد لا يزال مطروحاً بقوة للمطابخ الصغيرة، فهو عبارة عن تثبيت مكونات المطبخ و الأماكن التخزينية في جانب واحد فقط من المطبخ،و ترك المساحة الأخرى قدر الإمكان

3- مطبخ متخفي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكننا مزج مكونات المطبخ مع ما حولها من مكونات الغرف الأخرى المتصلة مع المطبخ دون جدران خاصة لو كان على الطراز الأمريكي الحديث، فلو كنت من عشاق الغموض فهذا النموذج يعتبر المثالي بالنسبة اليك .

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4- مطبخ منفصل

Hazukashi House, ALTS DESIGN OFFICE ALTS DESIGN OFFICE غرفة المعيشةكراسي ومقاعد
ALTS DESIGN OFFICE

ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE
ALTS DESIGN OFFICE

يمكننا أن نجعل المطبخ منفصلاً في تكويناته مابين التحضير و التجهيز و بين تناول الطعام و الشراب، فبعيداً عن جزئية التكامل الديكوري يمكننا تطبيق ذلك في البيوت الصغيرة بجعل المطبخ متكامل في جهة من الغرفة و في الجهة الأخرى ما نقص بسبب المساحة مثل المنضدة و بعض الأدراج التخزينية و هي فكرة جيدة في كل الأحوال 

5- مطبخ بسيط

Fotografia wnętrz - portfolio, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz غرفة السفرة
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

إن تصميم المطبخ بشكل بسيط لا يعني النزول بمستواه و لكن يعني التخلص من كل الزخارف  و المساحات الغير مفيدة فيه، هذا المطبخ الأنيق قد يكون مفيداً و عملياً لأسرة صغيرة مكونة من 3 أفراد حيث تلتحق به منضدة قابلة للنقل دائرية الشكل بجوار منصة تحضير الطعام و الشراب في المطبخ، كما ينبغي عليك لو احببت تنفيذ هذا النموذج أن يكون السقف مباشر قدر الامكان بعيدا عن اعمال الجبس التي تغير كثيراً من المساحة المتاحة علوياً

6- مطبخ على شكل مربع منقوص

Mieszkanie w Łodzi - 48m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior مطبخ
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

هذا الاختيار معتبر لدى المساحات المتوسطة و ليست الصغيرة و لكن فكرته جيدة للتنفيذ جزئياً في المطابخ الصغيرة التي يمكن أن تكتفي بتركيز المطبخ و مساحته التخزينية في أسفل الحوض 

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7- مطبخ مقتبس من مطاعم تيك اواي

Apartament w Warszawie/Cosmopolitan, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz غرفة المعيشة
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

الفكرة ذاتها في المحلات التجارية المعدة لتقديم الوجبات السريعة في شوارع أوروبا و أمريكا، حيث يكون المطبخ مفتوحاً من الوسط ليكون نافذة كالبائع و المشتري و لكن بشكل منزلي طريف، و هنا نستبدل ان نجعل الجزء العلوي من المطبخ كأداة تخزينية ، و الجزء المتوسط منه لتقديم و تحضيبر الطعام و الجزء الأسفل الداخلي للتخزين و وضع المشعل 

8- تخزين في الوسط

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يمكننا أن نجعل التخزين وسيلة للتجميل و الديكور للمطبخ الصغير حيث سنقوم بتخصيص الجزء المقابل للحوض في الأعلى بالأرفف التخزينية ليسهل تناولها و وضعها دون الحاجة للتحرك عن الحوض و تكون في الوقت ذاته أقرب للمائدة 

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جمال المطبخ في تصميمه

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