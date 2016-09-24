8 مطابخ جميلة للبيوت الصغيرة

إن تصميم المطبخ بشكل بسيط لا يعني النزول بمستواه و لكن يعني التخلص من كل الزخارف و المساحات الغير مفيدة فيه، هذا المطبخ الأنيق قد يكون مفيداً و عملياً لأسرة صغيرة مكونة من 3 أفراد حيث تلتحق به منضدة قابلة للنقل دائرية الشكل بجوار منصة تحضير الطعام و الشراب في المطبخ، كما ينبغي عليك لو احببت تنفيذ هذا النموذج أن يكون السقف مباشر قدر الامكان بعيدا عن اعمال الجبس التي تغير كثيراً من المساحة المتاحة علوياً