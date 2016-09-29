10 تصميمات لشوايات رائعة

برغم تطور الشوايات، وظهور الحديث والكهربائي منها، إلا أنه مازال هناك أناس يشعقون الشواء في موقد يستخدم الأخشاب في اشعال النار، حيث الأجواء الدافئة، وتجمعات العائلة سواء في الحديقة أو الشرفة وربما في المطبخ المفتوح، فضلًا عن تصاعد الروائح الذكية للطعام، وإعطاءه نكهة مميزة.

في هذا التقرير، جمعنا لكم 10 تصميمات لأغرب مواقد الشواء التي تعتمد على الأخشاب، والتي تتدرج من التقليدية إلى الحداثة وحتى التصميمات التي تأتي من المستقبل.