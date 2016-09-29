10 تصميمات لشوايات رائعة

برغم تطور الشوايات، وظهور الحديث والكهربائي منها، إلا أنه مازال هناك أناس يشعقون الشواء في موقد يستخدم الأخشاب في اشعال النار، حيث الأجواء الدافئة، وتجمعات العائلة سواء في الحديقة أو الشرفة وربما في المطبخ المفتوح، فضلًا عن تصاعد الروائح الذكية للطعام، وإعطاءه نكهة مميزة.
في هذا التقرير، جمعنا لكم 10 تصميمات لأغرب مواقد الشواء التي تعتمد على الأخشاب، والتي تتدرج من التقليدية إلى الحداثة وحتى التصميمات التي تأتي من المستقبل.
كل ما في هذا التصميم من الأخشاب والطوب يبدو يدوي الصنع، ويمنحه دفئًا خاصًا، كما أن الطوب في موقد الشواء يمنح الوجبات نكهة ورائحة خاصة. التصميم يبدو تقليديًا إلى حد ما، غير خارجًا للغاية عن المألوف، مع هيكل سمكة للمسة متميزة.
مظهر أنيق للغاية، حيث الأخشاب البنية والسوداء، والطاولات الخشبية التي تحوي أخشاب الموقد بداخلها، وفي الوقت ذاته تحيط بالمطبخ، حيث مشهد متكامل يوحي بالدفء التام خاصة في ليلة شتاء قارسة، تدفء بها نيران الموقد برودة الأجسام، وتدفء حرارة الطعام، برد المعدة، فيما تُضفي الشموع المعلقة أجواء رومانسية مميزة.
تركيب مثالي من الحجارة، في موقد شواء على النمط الريفي، حيث البناء اليدوي، وفتحة اشعال الأخشاب، والمدخنة في الأعلى، مع سور من الحجارة يحيط بمنطقة الشواء.
صمم المهندس المعماري البرازيلي أكيليس نيكولا، ركن الشواء هذا، ليجمع بين النطين التقليدي والحديث، في سلاسة وتناغم، مع استعراض للذوق الراقي في اختار التفاصيل، بدءًا من الألوان، واللمسات السوداء الفاخرة، والترتيب، والبار الرخامي، وحتى الكراسي ومصابيح الإضاءة المعدنية اللامعة التي تتدلى من السقف، حيث تم تضمين موقد الشواء في الجزء الجانبي من المطبخ، لإعداد وجبة طعام متكاملة وشهية.
التصميم الأنسب لرحلات التخييم، وليس فقط حديقة المنزل أو شرفته، حيث قام مكتب Bureau GN، بتصميم هذا الموقد سهل التفكيك والتركيب، ليصبح لدينا إمكانية كاملة لإعداد وجبة شواء شهية ومتعددة الأصناف.
يبدو هذا التصميم وكأنه من الماضي، حيث اللمسات الريفية التقليدية البسيطة، في هيكل من الطوب الأحمر، مع غطاء من النحاس، وأجواء عائلية دافئة، خاصة مع التصميم المحيط به، من الأرضية البلاط، والشباك المقوس ذو القضبان الحديدية، وقصاري الزرع الفخارية، والمفارش البيضاء التي تكسو المنضدة الخشبية.
أليس هذا التصميم رائعًا؟! يخلو من كل شيء فيما عدا هيكل معدني لموقد الشواء، مع إطلالة أكثر من رائعة، ومساحة واسعة من الفراغ مع أرضية خشبية وحائط بالطوب الأحمر.
تصميم مثالي لموقد شواء داخلي في المنزل، حيث صمم في هيكل من حجر الرخام، أشبه بقطعة الديكور، مع أرفف خشبية على الجانبين، زينت بمزهريات صغيرة تحوي مزروعات خضراء، للمسة جمالية أنيقة.
صمم موقد الشواء هذا بشكل خاص للعائلات الكبيرة، مع بناء حجري أنيق، في شرفة واسعة، مع مزيج من ألوان الطين الأنيقة، ليعزز الشعور بالدفء والراحة، بالدفء في أيام الشتاء الباردة، ويزيده أناقة المصابيح المعلفة والمتدلية من السقف، والوزة المنقوشة في الحائط خلف الحوض والمنضدة الحجرية.
تصميم أخر من المستقبل، حيث الجدار الحجري الأنيق، وقد التصق به تصميم معدني لامع لموقد شواء مع حوض صغير، وسطح منضدة لامع. يتميز التصميم بنمطه المينيمال، حيث اقتصر على مساحة صغيرة للغاية وفقط هيكل بسيط.
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