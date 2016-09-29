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10 تصميمات لشوايات رائعة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Barbacoas Fesfoc, Soc Bou Soc Bou حدائقمواقد وشوايات
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برغم تطور الشوايات، وظهور الحديث والكهربائي منها، إلا أنه مازال هناك أناس يشعقون الشواء في موقد يستخدم الأخشاب في اشعال النار، حيث الأجواء الدافئة، وتجمعات العائلة سواء في الحديقة أو الشرفة وربما في المطبخ المفتوح، فضلًا عن تصاعد الروائح الذكية للطعام، وإعطاءه نكهة مميزة.

في هذا التقرير، جمعنا لكم 10 تصميمات لأغرب مواقد الشواء التي تعتمد على الأخشاب، والتي تتدرج من التقليدية إلى الحداثة وحتى التصميمات التي تأتي من المستقبل. 

1. تصميم يدوي تقليدي

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue حدائقمواقد وشوايات
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

كل ما في هذا التصميم من الأخشاب والطوب يبدو يدوي الصنع، ويمنحه دفئًا خاصًا، كما أن الطوب في موقد الشواء يمنح الوجبات نكهة ورائحة خاصة. التصميم يبدو تقليديًا إلى حد ما، غير خارجًا للغاية عن المألوف، مع هيكل سمكة للمسة متميزة.

2. تصميم ريفي غني بالأخشاب

Exposed Braai The Braai Man حدائقمواقد وشوايات
The Braai Man

Exposed Braai

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

مظهر أنيق للغاية، حيث الأخشاب البنية والسوداء، والطاولات الخشبية التي تحوي أخشاب الموقد بداخلها، وفي الوقت ذاته تحيط بالمطبخ، حيث مشهد متكامل يوحي بالدفء التام خاصة في ليلة شتاء قارسة، تدفء بها نيران الموقد برودة الأجسام، وتدفء حرارة الطعام، برد المعدة، فيما تُضفي الشموع المعلقة أجواء رومانسية مميزة.

3. أناقة التصميم الحجري

Clad your Braai in Stone The Braai Man حدائقمواقد وشوايات
The Braai Man

Clad your Braai in Stone

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

تركيب مثالي من الحجارة، في موقد شواء على النمط الريفي، حيث البناء اليدوي، وفتحة اشعال الأخشاب، والمدخنة في الأعلى، مع سور من الحجارة يحيط بمنطقة الشواء.

4. المزج بين الحداثة والتقليدية

homify حدائقمواقد وشوايات
homify

homify
homify
homify

صمم المهندس المعماري البرازيلي أكيليس نيكولا، ركن الشواء هذا، ليجمع بين النطين التقليدي والحديث، في سلاسة وتناغم، مع استعراض للذوق الراقي في اختار التفاصيل، بدءًا من الألوان، واللمسات السوداء الفاخرة، والترتيب، والبار الرخامي، وحتى الكراسي ومصابيح الإضاءة المعدنية اللامعة التي تتدلى من السقف، حيث تم تضمين موقد الشواء في الجزء الجانبي من المطبخ، لإعداد وجبة طعام متكاملة وشهية.

5. ركن الشواء المتنقل

Терраса-Взлетная полоса, Bureau GN Bureau GN حدائقمواقد وشوايات
Bureau GN

Bureau GN
Bureau GN
Bureau GN

التصميم الأنسب لرحلات التخييم، وليس فقط حديقة المنزل أو شرفته، حيث قام مكتب Bureau GN، بتصميم هذا الموقد سهل التفكيك والتركيب، ليصبح لدينا إمكانية كاملة لإعداد وجبة شواء شهية ومتعددة الأصناف.

6. تصميم تقليدي بسيط

Restauro di un casolare di fine 800, Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina حدائقمواقد وشوايات
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

يبدو هذا التصميم وكأنه من الماضي، حيث اللمسات الريفية التقليدية البسيطة، في هيكل من الطوب الأحمر، مع غطاء من النحاس، وأجواء عائلية دافئة، خاصة مع التصميم المحيط به، من الأرضية البلاط، والشباك المقوس ذو القضبان الحديدية، وقصاري الزرع الفخارية، والمفارش البيضاء التي تكسو المنضدة الخشبية.

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7. تصميم من المستقبل!

Barbecue Pleek 66i, chemoa.fr chemoa.fr حدائقمواقد وشوايات
chemoa.fr

chemoa.fr
chemoa.fr
chemoa.fr

أليس هذا التصميم رائعًا؟! يخلو من كل شيء فيما عدا هيكل معدني لموقد الشواء، مع إطلالة أكثر من رائعة، ومساحة واسعة من الفراغ مع أرضية خشبية وحائط بالطوب الأحمر.

8. تصميم داخلي مثالي

homify حدائقمواقد وشوايات
homify

homify
homify
homify

تصميم مثالي لموقد شواء داخلي في المنزل، حيث صمم في هيكل من حجر الرخام، أشبه بقطعة الديكور، مع أرفف خشبية على الجانبين، زينت بمزهريات صغيرة تحوي مزروعات خضراء، للمسة جمالية أنيقة.

9. بناء حجري في الشرفة

FABRILOR CHIMENEAS, FABRILOR IBERICA FABRILOR IBERICA حدائقمواقد وشوايات
FABRILOR IBERICA

FABRILOR IBERICA
FABRILOR IBERICA
FABRILOR IBERICA

صمم موقد الشواء هذا بشكل خاص للعائلات الكبيرة، مع بناء حجري أنيق، في شرفة واسعة، مع مزيج من ألوان الطين الأنيقة، ليعزز الشعور بالدفء والراحة، بالدفء في أيام الشتاء الباردة، ويزيده أناقة المصابيح المعلفة والمتدلية من السقف، والوزة المنقوشة في الحائط خلف الحوض والمنضدة الحجرية.

10. هيكل معدني في جدار حجري

Barbacoas Fesfoc, Soc Bou Soc Bou حدائقمواقد وشوايات
Soc Bou

Soc Bou
Soc Bou
Soc Bou

تصميم أخر من المستقبل، حيث الجدار الحجري الأنيق، وقد التصق به تصميم معدني لامع لموقد شواء مع حوض صغير، وسطح منضدة لامع. يتميز التصميم بنمطه المينيمال، حيث اقتصر على مساحة صغيرة للغاية وفقط هيكل بسيط.

لمزيد من تصميمات مواقد الشواء المميزة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 أفكار قيمة لحفلات شواء ممتعة.

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